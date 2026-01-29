newspaper
Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΠΑΟΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΙΝΕΣΟΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η «Kristin» δείχνει τα δόντια της: Πού αναμένονται τα πιο έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες
Ελλάδα 29 Ιανουαρίου 2026, 19:16

Η «Kristin» δείχνει τα δόντια της: Πού αναμένονται τα πιο έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες

Live η πορεία της κακοκαιρίας «Kristin». Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης των φαινομένων.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Σχέσεις: Πώς μιλάτε μεταξύ σας για το σεξ;

Σχέσεις: Πώς μιλάτε μεταξύ σας για το σεξ;

Spotlight

Σε κλοιό κακοκαιρίας βρίσκεται η χώρα καθώς το βαρομετρικό χαμηλό με την ονομασία «Kristin» σαρώνει την επικράτεια, φέρνοντας μαζί του ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους.

Το κύμα κακοκαιρίας, που έχει ήδη προκαλέσει προβλήματα στη Δυτική Ελλάδα, κινείται πλέον ανατολικότερα, με τους μετεωρολόγους και την Πολιτική Προστασία να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα.

Ο χάρτης των έντονων φαινομένων

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα, το «μενού» του καιρού για το υπόλοιπο της Πέμπτης περιλαμβάνει βροχοπτώσεις κατά τόπους έντονες, οι οποίες θα επηρεάσουν συγκεκριμένες γεωγραφικές ζώνες. Τα βλέμματα είναι στραμμένα κυρίως:

Στη Θράκη, όπου τα φαινόμενα αναμένεται να επιμείνουν έως τις βραδινές ώρες.

Στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου, τα οποία θα δεχτούν το κύριο βάρος της κακοκαιρίας από το απόγευμα και μετά, με τις καταιγίδες να συνεχίζονται μέχρι αργά τη νύχτα.

Στη Δυτική Πελοπόννησο, όπου οι βροχές θα συνεχιστούν έως το απόγευμα.

Τι ισχύει για την Αττική

Όσον αφορά το λεκανοπέδιο της Αττικής, το πέρασμα της «Kristin» προβλέπεται σύντομο αλλά δυναμικό. Οι μεσημβρινές ώρες είναι αυτές που απαιτούν τη μεγαλύτερη προσοχή, καθώς αναμένεται πρόσκαιρη επιδείνωση με βροχές και πιθανές καταιγίδες, πριν ο καιρός αρχίσει σταδιακά να «μαλακώνει».

Προειδοποιήσεις και επόμενες ημέρες

Οι ειδικοί, συμπεριλαμβανομένων των Κλέαρχου Μαρουσάκη και Γιώργου Τσατραφύλλια, επισημαίνουν τον άστατο χαρακτήρα του καιρού, ενώ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ παραμένει σε ισχύ (πορτοκαλί επίπεδο προειδοποίησης) για τις προαναφερθείσες περιοχές.

Αξίζει να σημειωθεί πως, παρόλο που η τρέχουσα διαταραχή θα αρχίσει να εξασθενεί από το βράδυ στα δυτικά, ο καιρός δεν φαίνεται να ηρεμεί οριστικά. Ήδη υπάρχουν ενδείξεις για νέα ατμοσφαιρική διαταραχή που ενδέχεται να μας απασχολήσει μέσα στο Σαββατοκύριακο, διατηρώντας το σκηνικό του καιρού φθινοπωρινό.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης των φαινομένων και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών.

Live η πορεία της κακοκαιρίας:

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Μυτιληναίος: Καμπανάκι για την άνοδο του ευρώ

Μυτιληναίος: Καμπανάκι για την άνοδο του ευρώ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σχέσεις: Πώς μιλάτε μεταξύ σας για το σεξ;

Σχέσεις: Πώς μιλάτε μεταξύ σας για το σεξ;

Commodities
Χαλκός: Άγγιξε τα 14.500 δολάρια – Το κύμα αγορών από Κινέζους επενδυτές

Χαλκός: Άγγιξε τα 14.500 δολάρια – Το κύμα αγορών από Κινέζους επενδυτές

inWellness
inTown
Stream newspaper
Βιολάντα: Τι προκάλεσε τη διαρροή προπανίου – Οι εργασίες το καλοκαίρι και οι αναφορές για οσμή αερίου που αγνοήθηκαν
Ελλάδα 29.01.26

Βιολάντα: Τι προκάλεσε τη διαρροή προπανίου – Οι εργασίες το καλοκαίρι και οι αναφορές για οσμή αερίου που αγνοήθηκαν

Τουλάχιστον 6 με 7 εργαζόμενοι έχουν καταθέσει ότι είχαν κάνει αναφορά για οσμή αερίου - Τι κατέθεσε ο βοηθός υπευθύνου βάρδιας που σώθηκε την τελευταία στιγμή

Σύνταξη
Βιολάντα: «Δεν θα ησυχάσει κανένας μας μέχρι να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι» – Συγκλονίζει ο γιος θύματος
Οργή και αγανάκτηση 29.01.26

Βιολάντα: «Δεν θα ησυχάσει κανένας μας μέχρι να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι» – Συγκλονίζει ο γιος θύματος

«Δεν περίμενα ότι θα αντιταχθεί και ότι θα καίγεται για ώρες στους χίλιους βαθμούς», λέει ο γιος θύματος της φονικής έκρηξης που σκόρπισε τον θάνατο στη βιομηχανία της «Βιολάντα».

Σύνταξη
Νεκροί οπαδοί του ΠΑΟΚ: Τραγικό παιχνίδι της μοίρας – Πατέρας θύματος είχε σκοτωθεί σε τροχαίο στη Ρουμανία
Ανατριχιαστικό 29.01.26

Νεκροί οπαδοί του ΠΑΟΚ: Τραγικό παιχνίδι της μοίρας – Πατέρας θύματος είχε σκοτωθεί σε τροχαίο στη Ρουμανία

Ο πατέρας του άτυχου οπαδού του ΠΑΟΚ ήταν οδηγός φορτηγού και η μοίρα το έφερε έτσι ώστε να αφήσει την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο, στη Ρουμανία.

Σύνταξη
Υποκλοπές: Στις 6 Φεβρουαρίου η πρόταση του εισαγγελέα – Προσφορές της Intellexa προκάλεσαν εντάσεις
Και ένσταση 29.01.26

Υποκλοπές: Στις 6 Φεβρουαρίου η πρόταση του εισαγγελέα – Προσφορές της Intellexa προκάλεσαν εντάσεις

Στην τελική ευθεία η δίκη για τις υποκλοπές, την ερχόμενη Παρασκευή η εισαγγελική πρόταση - Οι συνήγοροι του ζεύγους Χάμου - Ντίλιαν κατέθεσαν ένσταση για τις φερόμενες προσφορές της Intellexa

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Τρισάγιο στη Ρουμανία: «Λύγισε» ο μητροπολίτης τη στιγμή που διάβαζε τα ονόματα των 7 νεκρών οπαδών του ΠΑΟΚ
Έντονη συγκίνηση 29.01.26

Τρισάγιο στη Ρουμανία: «Λύγισε» ο μητροπολίτης τη στιγμή που διάβαζε τα ονόματα των 7 νεκρών οπαδών του ΠΑΟΚ

Ο ιεράρχης προσέφερε λόγια παρηγοριάς στους παρευρισκόμενους, εκφράζοντας τη θλίψη του για την απώλεια που έχει συγκλονίσει την αθλητική οικογένεια του ΠΑΟΚ και την κοινή γνώμη.

Σύνταξη
Οι τελικές εκτιμήσεις για το τροχαίο δυστύχημα με τους 7 νεκρούς φίλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία – Τι λένε οι ειδικοί
Ελλάδα 29.01.26

Οι τελικές εκτιμήσεις για το τροχαίο δυστύχημα με τους 7 νεκρούς φίλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία – Τι λένε οι ειδικοί

Όλοι οι διασωθέντες κάθονταν δίπλα από το παράθυρο στη δεξιά πλευρά του οχήματος - Ειδικοί εκτιμούν ότι το μαύρο βανάκι είχε αναπτύξει ταχύτητα κοντά στα 90 χλμ. για να κάνει την προσπέραση του βυτιοφόρου

Σύνταξη
Εργατικό δυστύχημα στη «Βιολάντα»: Σπαραγμός στο τελευταίο «αντίο» στη Σταυρούλα Μπουκουβάλα [βίντεο]
Τραγωδία στα Τρίκαλα 29.01.26

Εργατικό δυστύχημα στη «Βιολάντα»: Σπαραγμός στο τελευταίο «αντίο» στη Σταυρούλα Μπουκουβάλα

Ολόκληρο το χωριό την ξεπροβόδισε - Ρίγη συγκίνησης στην κηδεία της αδικοχαμένης Σταυρούλας Μπουκουβάλα, της μίας εκ των πέντε εργατριών που σκοτώθηκαν στη βιομηχανία της «Βιολάντα»

Σύνταξη
Υποδιοικητής «Παπαγεωργίου»: «Θα παρέχουμε την καλύτερη δυνατή στήριξη και φροντίδα στους τραυματίες» – Συγκίνηση στην υποδοχή
Δυστύχημα στη Ρουμανία 29.01.26

Υποδιοικητής «Παπαγεωργίου»: «Θα παρέχουμε την καλύτερη δυνατή στήριξη και φροντίδα στους τραυματίες»

Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης έφτασαν το μεσημέρι της Πέμπτης οι δύο τραυματίες του τραγικού δυστυχήματος στη Ρουμανία, που στοίχισε τη ζωή σε επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Σύνταξη
Βιολάντα: Αδήλωτο το υπόγειο που έγινε η έκρηξη και οι υπέργειες δεξαμενές
Πλημμελή μέτρα ασφαλείας 29.01.26

Νέες αποκαλύψεις για την έκρηξη στη Βιολάντα: Αδήλωτο το υπόγειο που έγινε η έκρηξη και οι υπέργειες δεξαμενές προπανίου

Τα κενά ασφαλείας στο εργοστάσιο Βιολάντα και οι προειδοποιήσεις των εργαζομένων που αγνοήθηκαν οδήγησαν όπως όλα δείχνουν στη μοιραία έκρηξη και τον θάνατο των πέντε εργατριών

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα
Euroleague 29.01.26

LIVE: Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα

LIVE: Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα για την 25η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Ο Τζουντ Όουενς δεν θέλει μπιμπερό, μόνο στέκα: Δύο ετών ο διπλά παγκόσμιος ρέκορντμαν στο μπιλάρδο – «Ελπίδα»
Νήπιο-φαινόμενο 29.01.26

Ο Τζουντ Όουενς δεν θέλει μπιμπερό, μόνο στέκα: Δύο ετών ο διπλά παγκόσμιος ρέκορντμαν στο μπιλάρδο – «Ελπίδα»

Ο μόλις δύο ετών Τζουντ Όουενς είναι ο πιο αναπάντεχος ρέκορντμαν των ημερών μας και ίσως η τελευταία ελπίδα του σνούκερ να βγει από τη λήθη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τεράστιο πορτρέτο της 5χρονης Χιντ που σκοτώθηκε στη Γάζα ξεδιπλώθηκε σε παραλία της Βαρκελώνης
Συγκίνηση 29.01.26

Τεράστιο πορτρέτο της 5χρονης Χιντ που σκοτώθηκε στη Γάζα ξεδιπλώθηκε σε παραλία της Βαρκελώνης

«Τα παιδιά της Γάζας δεν ζητούν συμπόνια. Ζητούν το δικαίωμά τους να ζήσουν, να κοιμούνται χωρίς φόβο, να παίζουν χωρίς βόμβες, να μεγαλώσουν, απλά να μεγαλώσουν», είπε η μητέρα της Χιντ

Σύνταξη
Δεν αποδέχεται τη θέση του προέδρου σε νέο αγροτικό φορέα ο Αυγενάκης μετά τη θύελλα αντιδράσεων – Τι δήλωσε
Πολιτική Γραμματεία 29.01.26

Δεν αποδέχεται τη θέση του προέδρου σε νέο αγροτικό φορέα ο Αυγενάκης μετά τη θύελλα αντιδράσεων – Τι δήλωσε

Λίγες ώρες μετά την κατακραυγή, ο Λευτέρης Αυγενάκης ανακοίνωσε πως «δεν αποδέχεται» τελικά τη θέση, ενώ έκανε λόγο για «στοχοποίηση» του ιδίου και της κυβέρνησης, εξαπολύοντας «πυρά» κατά της αντιπολίτευσης

Σύνταξη
Γιατί ο Μασκ «ξηλώνει» την παλιά Tesla
Διεθνής Οικονομία 29.01.26

Γιατί ο Μασκ «ξηλώνει» την παλιά Tesla

Η Tesla εγκαταλείπει ιστορικά μοντέλα και επενδύει δισεκατομμύρια στο όραμα του Μασκ για έναν κόσμο γεμάτο ρομπότ και αυτόνομα οχήματα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ο Πολ Ντέινο απαντά για πρώτη φορά στα προσβλητικά σχόλια του Κουέντιν Ταραντίνο – «Μάλλον θα ήταν μαστουρωμένος»
Low profile 29.01.26

Ο Πολ Ντέινο απαντά για πρώτη φορά στα προσβλητικά σχόλια του Κουέντιν Ταραντίνο – «Μάλλον θα ήταν μαστουρωμένος»

Περίπου δύο μήνες μετά τα σχόλια του Κουέντιν Ταραντίνο, που τον αποκάλεσε «αδύναμο και αδιάφορο» ηθοποιό, ο Πολ Ντέινο αποφάσισε να σπάσει τη σιωπή του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Βιολάντα: Τι προκάλεσε τη διαρροή προπανίου – Οι εργασίες το καλοκαίρι και οι αναφορές για οσμή αερίου που αγνοήθηκαν
Ελλάδα 29.01.26

Βιολάντα: Τι προκάλεσε τη διαρροή προπανίου – Οι εργασίες το καλοκαίρι και οι αναφορές για οσμή αερίου που αγνοήθηκαν

Τουλάχιστον 6 με 7 εργαζόμενοι έχουν καταθέσει ότι είχαν κάνει αναφορά για οσμή αερίου - Τι κατέθεσε ο βοηθός υπευθύνου βάρδιας που σώθηκε την τελευταία στιγμή

Σύνταξη
Άρης Betsson: Όσα πιστώνεται και χρεώνεται ο Μίλιτσιτς για την σκληρή ήττα στην Τουρκία
Μπάσκετ 29.01.26

Όσα πιστώνεται και χρεώνεται ο Μίλιτσιτς για την σκληρή ήττα του Άρη στην Τουρκία

Κόντρα στη Μπαχτσεσεχίρ ο Άρης άγγιξε το τέλειο για 33 λεπτά. Εν τέλει στο τελευταίο 7λεπτο «έχασε το μυαλό του» και υπέστη μια ήττα που δεν άξιζε. Όσα χρεώνονται και πιστώνονται στον προπονητή του.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Αντίο, Barbie: Η Μάργκοτ Ρόμπι αποπνέει γοτθική γοητεία στην πρεμιέρα της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη»
«Με νίκησες» 29.01.26

Αντίο, Barbie: Η Μάργκοτ Ρόμπι αποπνέει γοτθική γοητεία στην πρεμιέρα της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη»

Η Μάργκοτ Ρόμπι άφησε πίσω της την Mattel και, πρωταγωνιστεί στην επερχόμενη κινηματογραφική μεταφορά του ομώνυμου κλασικού μυθιστορήματος της Έμιλι Μπροντέ, μαζί με τον Τζέικομπ Ελόρντι.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Με 4 «πιόνια» ο Τραμπ στη σκακιέρα της Αν. Μεσογείου
Διεθνής Οικονομία 29.01.26

Με 4 «πιόνια» ο Τραμπ στη σκακιέρα της Αν. Μεσογείου

Το νομοσχέδιο του Κογκρέσου για την ενέργεια – Ο ρόλος Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και Αιγύπτου – Τα έργα που ευλογούν… οι ΗΠΑ – Οι πιέσεις για το LNG – Οι έρευνες υδρογονανθράκων

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
«Ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύτηκε την εξαιρετική φυσική του κατάσταση» – Η UEFA αποθεώνει την ομάδα του Πειραιά
On Field 29.01.26

«Ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύτηκε την εξαιρετική φυσική του κατάσταση» – Η UEFA αποθεώνει την ομάδα του Πειραιά

Οι παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ «κατάπιαν» και στο Άμστερνταμ αμέτρητα χιλιόμετρα, με την ιστοσελίδα της UEFA να κάνει ιδιαίτερη μνεία στο συγκεκριμένο γεγονός

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ιράν: Συλλήψεις και για διαδηλώσεις προηγούμενων ετών – Μαζική εκστρατεία διώξεων μετά την καταστολή των κινητοποιήσεων
Κόσμος 29.01.26

Ιράν: Συλλήψεις και για διαδηλώσεις προηγούμενων ετών – Μαζική εκστρατεία διώξεων μετά την καταστολή των κινητοποιήσεων

Γιατροί ανέφεραν ότι διαδηλωτές που τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων απομακρύνθηκαν από νοσοκομεία από τις δυνάμεις ασφαλείας, ενώ δεκάδες γιατροί έλαβαν προειδοποιήσεις να μην βοηθούν τραυματίες στο Ιράν

Σύνταξη
Βιολάντα: «Δεν θα ησυχάσει κανένας μας μέχρι να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι» – Συγκλονίζει ο γιος θύματος
Οργή και αγανάκτηση 29.01.26

Βιολάντα: «Δεν θα ησυχάσει κανένας μας μέχρι να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι» – Συγκλονίζει ο γιος θύματος

«Δεν περίμενα ότι θα αντιταχθεί και ότι θα καίγεται για ώρες στους χίλιους βαθμούς», λέει ο γιος θύματος της φονικής έκρηξης που σκόρπισε τον θάνατο στη βιομηχανία της «Βιολάντα».

Σύνταξη
Ροντινέι: Γιόρτασε τα γενέθλιά του με το καλύτερο δώρο – Οι ευχές που δέχθηκε (vid+pics)
Ποδόσφαιρο 29.01.26

Ροντινέι: Γιόρτασε τα γενέθλιά του με το καλύτερο δώρο – Οι ευχές που δέχθηκε (vid+pics)

Ο Ροντινέι γιόρτασε τα 34α γενέθλιά του χορεύοντας σε βραζιλιάνικους ρυθμούς και βεβαίως με το καλύτερο δώρο που ήταν η μεγάλη πρόκριση που πτέυχε ο Ολυμπιακός επί του Άγιαξ.

Σύνταξη
«Θα έπαιζα ακόμη και κομπάρσος σε ταινία του»: Ο Tyler, the Creator είναι εδώ και χρόνια θαυμαστής του Γιώργου Λάνθιμου
Dogtooth 29.01.26

«Θα έπαιζα ακόμη και κομπάρσος σε ταινία του»: Ο Tyler, the Creator είναι εδώ και χρόνια θαυμαστής του Γιώργου Λάνθιμου

Ο Tyler, the Creator αποθέωσε τον Γιώργο Λάνθιμο μιλώντας στο Triple J, ενώ παραδέχτηκε ότι η αγάπη του για τον Έλληνα σκηνοθέτη πάει χρόνια πίσω - όταν κυκλοφόρησε το περίφημο Dogtooth με έμπνευση τον «Κυνόδοντα»

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο