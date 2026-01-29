Η «Kristin» δείχνει τα δόντια της: Πού αναμένονται τα πιο έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες

Σε κλοιό κακοκαιρίας βρίσκεται η χώρα καθώς το βαρομετρικό χαμηλό με την ονομασία «Kristin» σαρώνει την επικράτεια, φέρνοντας μαζί του ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους.

Το κύμα κακοκαιρίας, που έχει ήδη προκαλέσει προβλήματα στη Δυτική Ελλάδα, κινείται πλέον ανατολικότερα, με τους μετεωρολόγους και την Πολιτική Προστασία να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα.

Ο χάρτης των έντονων φαινομένων

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα, το «μενού» του καιρού για το υπόλοιπο της Πέμπτης περιλαμβάνει βροχοπτώσεις κατά τόπους έντονες, οι οποίες θα επηρεάσουν συγκεκριμένες γεωγραφικές ζώνες. Τα βλέμματα είναι στραμμένα κυρίως:

Στη Θράκη, όπου τα φαινόμενα αναμένεται να επιμείνουν έως τις βραδινές ώρες.

Στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου, τα οποία θα δεχτούν το κύριο βάρος της κακοκαιρίας από το απόγευμα και μετά, με τις καταιγίδες να συνεχίζονται μέχρι αργά τη νύχτα.

Στη Δυτική Πελοπόννησο, όπου οι βροχές θα συνεχιστούν έως το απόγευμα.

Τι ισχύει για την Αττική

Όσον αφορά το λεκανοπέδιο της Αττικής, το πέρασμα της «Kristin» προβλέπεται σύντομο αλλά δυναμικό. Οι μεσημβρινές ώρες είναι αυτές που απαιτούν τη μεγαλύτερη προσοχή, καθώς αναμένεται πρόσκαιρη επιδείνωση με βροχές και πιθανές καταιγίδες, πριν ο καιρός αρχίσει σταδιακά να «μαλακώνει».

Προειδοποιήσεις και επόμενες ημέρες

Οι ειδικοί, συμπεριλαμβανομένων των Κλέαρχου Μαρουσάκη και Γιώργου Τσατραφύλλια, επισημαίνουν τον άστατο χαρακτήρα του καιρού, ενώ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ παραμένει σε ισχύ (πορτοκαλί επίπεδο προειδοποίησης) για τις προαναφερθείσες περιοχές.

Αξίζει να σημειωθεί πως, παρόλο που η τρέχουσα διαταραχή θα αρχίσει να εξασθενεί από το βράδυ στα δυτικά, ο καιρός δεν φαίνεται να ηρεμεί οριστικά. Ήδη υπάρχουν ενδείξεις για νέα ατμοσφαιρική διαταραχή που ενδέχεται να μας απασχολήσει μέσα στο Σαββατοκύριακο, διατηρώντας το σκηνικό του καιρού φθινοπωρινό.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης των φαινομένων και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών.

Live η πορεία της κακοκαιρίας: