Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
29.01.2026 | 14:36
Άνοιξαν οι ουρανοί στην Αθήνα – Έφτασε η κακοκαιρία Kristin
Ήχησε το 112 στην Ροδόπη για την κακοκαιρία «Kristin»
Ελλάδα 29 Ιανουαρίου 2026, 17:56

Ήχησε το 112 στην Ροδόπη για την κακοκαιρία «Kristin»

Ανησυχία για υπερχείλιση ποταμών στη Ροδόπη

Σύνταξη
Φαγητό: Τι είναι το «performative eating» και πώς επηρεάζει τη ζωή μας

Φαγητό: Τι είναι το «performative eating» και πώς επηρεάζει τη ζωή μας

Spotlight

Η κακοκαιρία Kristin συνεχίζει το πέρασμά της και πριν από λίγο ήχησε 112 στη Ροδόπη.

Ειδικότερα στο μήνυμα που στάλθηκε στα κινητών των κατοίκων έγραφε «Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Μελέτη και #Ήφαιστος της Περιφερειακής Ενότητας #Ροδόπης παραμείνετε σε ετοιμότητα λόγω πιθανής υπερχείλισης παρακείμενων ποταμών».

Σφοδρότατη και με διάρκεια είναι η κακοκαιρία στη Ροδόπη με ραγδαίες βροχοπτώσεις κατά διαστήματα. Το φαινόμενο ήταν πολύ έντονο τις μεσημεριανές ώρες και συνοδεύθηκε και από πολύ μικρή ορατότητα. Εκτιμάται πως τα χιλιοστά της βροχής που έπεσε ξεπερνούν τα 60.

Πλημμυρικά φαινόμενα αντιμετωπίζουν οι οικισμοί Μελέτη και Ήφαιστος του Δήμου Κομοτηνής, καθώς έχουν φουσκώσει τα παρακείμενα ποτάμια Τραύος και Βοζβόζης.

Η έντονη βροχόπτωση που σαρώνει την περιοχή της Ροδόπης από τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 29 Ιανουαρίου, είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα στα Φατήργιακα.

Η στάθμη των υδάτων ανέβηκε επικίνδυνα, μετατρέποντας για ακόμη μια φορά τις αγροτικές εκτάσεις και τους δρόμους γύρω από την Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης Βαθυρρύακος σε μια απέραντη λίμνη.

Ενέργεια
Ενέργεια: Παιχνίδι με τέσσερις από Τραμπ στην σκακιέρα της Αν. Μεσογείου

Ενέργεια: Παιχνίδι με τέσσερις από Τραμπ στην σκακιέρα της Αν. Μεσογείου

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Άτσαλη» η τραπεζική διόρθωση

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Άτσαλη» η τραπεζική διόρθωση

Κρήτη: Υψηλά επίπεδα αφρικανικής σκόνης λόγω νότιων ανέμων – Συστάσεις προς τους πολίτες
Αυξημένα σωματίδια 29.01.26

Υψηλά επίπεδα αφρικανικής σκόνης στην Κρήτη λόγω νότιων ανέμων - Συστάσεις προς τους πολίτες

Αναμένεται αύξηση συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων σε όλη την Κρήτη και ιδιαιτέρως κατά τις μεσημβρινές ώρες - Τι πρέπει να κάνουν οι κάτοικοι για να προστατευτούν

Σύνταξη
Καιρός: «Μην πανικοβάλλετε τον κόσμο» – Διαφωνεί ο Ζιακόπουλος με τον συναγερμό για την Kristin
Καιρός 29.01.26

«Μην πανικοβάλλετε τον κόσμο» - Διαφωνεί ο Ζιακόπουλος με τον συναγερμό για την Kristin

Ο μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος εξηγεί γιατί η Kristin δεν θα έρθει ποτέ στην Ελλάδα με τα χαρακτηριστικά που εμφάνισε στην Πορτογαλία και προκάλεσε τον θάνατο πέντε ανθρώπων

Σύνταξη
Δικαστήριο υποχρεώνει την Ολλανδία να προστατεύσει νησί στην Καραΐβική από την κλιματική αλλαγή
Περιβάλλον 29.01.26

Δικαστήριο υποχρεώνει την Ολλανδία να προστατεύσει νησί στην Καραΐβική από την κλιματική αλλαγή

Δικαστήριο στη Χάγη έκρινε ότι η κυβέρνηση παραβίασε τα ανθρώπινα δικαιώματα των κατοίκων της Μποναίρ, ολλανδικής κτήσης που απειλείται από την κλιματική αλλαγή.

Σύνταξη
Ελλάδα – Γερμανία 26-5: Αήττητη στη Β’ φάση προκρίθηκε η Εθνική! (vids)
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 29.01.26

Ελλάδα – Γερμανία 26-5: Αήττητη στη Β’ φάση προκρίθηκε η Εθνική! (vids)

Τα κορίτσια του Χάρη Παυλίδη συνέτριψαν 26-5 τη Γερμανία και «σφράγισαν» την πρωτιά, πετυχαίνοντας το 3Χ3. Το Σάββατο 31/1 (15:00 ώρα Ελλάδας) κόντρα στην Ιταλία ο επόμενος αντίπαλος για τη Β' φάση.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Σίντνεϊ Σουίνι: Πόλεμος στήθος με στήθος με Καρντάσιαν και Ριάνα στα χαρακώματα των lingerie – Ο ρόλος του Τζεφ Μπέζος
Ηδονισμός 29.01.26

Σίντνεϊ Σουίνι: Πόλεμος στήθος με στήθος με Καρντάσιαν και Ριάνα στα χαρακώματα των lingerie – Ο ρόλος του Τζεφ Μπέζος

Η Σίντεϊ Σουίνι μπαίνει με θράσσος στον πόλεμο των lingerie με τις μέχρι πρόσφατα αυτοκράτειρες Κιμ Καρντάσιαν και Ριάνα να απειλούνται από την ευπώλητη παντοκρατορία τους

Σύνταξη
