Ήχησε το 112 στην Ροδόπη για την κακοκαιρία «Kristin»

Η κακοκαιρία Kristin συνεχίζει το πέρασμά της και πριν από λίγο ήχησε 112 στη Ροδόπη.

Ειδικότερα στο μήνυμα που στάλθηκε στα κινητών των κατοίκων έγραφε «Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Μελέτη και #Ήφαιστος της Περιφερειακής Ενότητας #Ροδόπης παραμείνετε σε ετοιμότητα λόγω πιθανής υπερχείλισης παρακείμενων ποταμών».

Σφοδρότατη και με διάρκεια είναι η κακοκαιρία στη Ροδόπη με ραγδαίες βροχοπτώσεις κατά διαστήματα. Το φαινόμενο ήταν πολύ έντονο τις μεσημεριανές ώρες και συνοδεύθηκε και από πολύ μικρή ορατότητα. Εκτιμάται πως τα χιλιοστά της βροχής που έπεσε ξεπερνούν τα 60.

Πλημμυρικά φαινόμενα αντιμετωπίζουν οι οικισμοί Μελέτη και Ήφαιστος του Δήμου Κομοτηνής, καθώς έχουν φουσκώσει τα παρακείμενα ποτάμια Τραύος και Βοζβόζης.

Η έντονη βροχόπτωση που σαρώνει την περιοχή της Ροδόπης από τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 29 Ιανουαρίου, είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα στα Φατήργιακα.

Η στάθμη των υδάτων ανέβηκε επικίνδυνα, μετατρέποντας για ακόμη μια φορά τις αγροτικές εκτάσεις και τους δρόμους γύρω από την Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης Βαθυρρύακος σε μια απέραντη λίμνη.