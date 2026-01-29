Άνοιξαν οι ουρανοί στην Αθήνα – Έφτασε η κακοκαιρία Kristin
Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο καιρού από την ΕΜΥ, αναμένονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς χαλαζοπτώσεις από την κακοκαιρία Kristin.
Ισχυρή βροχή ξέσπασε στην Αθήνα το μεσημέρι της Πέμπτης.
Το αποτέλεσμα ήταν ο Κηφισός να μετατραπεί για μια ακόμη φορά σε «πάρκινγκ» και τους οδηγούς, κυρίως στο ρεύμα προς Λαμία, να οπλίζονται με υπομονή για τις καθυστερήσεις.
Νέα επιδείνωση παρουσιάζει από σήμερα ο καιρός με βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς νοτιάδες.
Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο καιρού από την ΕΜΥ, αναμένονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς χαλαζοπτώσεις.
Συγκεκριμένα, η «Κριστίν» θα χτυπήσει:
α. στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική και κεντρική Στερεά μέχρι τις μεσημβρινές ώρες.
β. στη δυτική Πελοπόννησο μέχρι αργά το απόγευμα.
γ. στη Θράκη μέχρι το βράδυ.
δ. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα.
ε. στην Αττική πρόσκαιρα τις μεσημβρινές ώρες.
Πορτοκαλί συναγερμός από την ΕΜΥ
Πορτοκαλί προειδοποίηση για την επερχόμενη κακοκαιρία Kristin, που φέρνει ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες κυρίως στη δυτική Ελλάδα και την ανατολική νησιωτική χώρα, εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ).
Στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας αναμένονται βροχές και νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Όπως σημειώνει σε ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, «το βαρομετρικό χαμηλό που ονομάστηκε Kristin και θα μας επηρεάσει από σήμερα το βράδυ, σχετίζεται με ισχυρό καιρικό σύστημα στη δυτική και κεντρική Μεσόγειο».
Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Στερεά, μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο, πρόσκαιρα το μεσημέρι στην Αττική, από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ στη Θράκη και από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου.
