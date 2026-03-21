Ο πόλεμος φέρνει την τέλεια καταιγίδα στα ομόλογα
Διεθνής Οικονομία 21 Μαρτίου 2026, 23:16

Ο πόλεμος φέρνει την τέλεια καταιγίδα στα ομόλογα

Οι υψηλές τιμές ενέργειας τροφοδοτούν την ανησυχία για τον πληθωρισμό – Ανοδικά οι αποδόσεις στα ομόλογα σε Ευρώπη, Βρετανία και ΗΠΑ

Τζούλη Καλημέρη
Τα ευρωπαϊκά ομόλογα αντιμετωπίζουν μια τέλεια καταιγίδα καθώς η αναζωπύρωση των φόβων για τον πληθωρισμό οδηγεί τις κεντρικές τράπεζες να αλλάξουν ρότα στη νομισματική πολιτική εκτοξεύοντας τις αποδόσεις.

Και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού οι traders αναζητούν νέα στρατηγική καθώς ο πόλεμος στο Ιράν μειώνει τις πιθανότητες για αποκλιμάκωση των επιτοκίων από την Fed, το βασικό σενάριο που είχαν στήσει την στρατηγική τους το 2026.

Οι κεντρικές τράπεζες σε ευρωζώνη, Αγγλία και ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα διατήρησαν αμετάβλητο το κόστος δανεισμού στέλνοντας προειδοποίηση για τον πληθωρισμό.

Μέχρι την Παρασκευή, οι τιμές του πετρελαίου διαπραγματευόταν στο υψηλότερο επίπεδο από το 2022 με το Brent να πλησιάζει τα 120 δολάρια το βαρέλι.

To sell off στα ομόλογα

Η απόδοση των 10ετών βρετανικών ομολόγων (gilts) , το σημείο αναφοράς για το κόστος δανεισμού της Βρετανίας, αυξήθηκε κατά περισσότερο από 13 μονάδες βάσης στο 4,871% σε νέο υψηλό 52 εβδομάδων την Πέμπτη πριν υποχωρήσει. Η απόδοση των 2ετών Gilts, τα οποία είναι συνήθως πιο ευαίσθητα στις αλλαγές της νομισματικής πολιτικής, σημείωσε αμέσως άνοδο 39 μονάδων βάσης, στη μεγαλύτερη άνοδο από τον «Μίνι Προϋπολογισμό» της πρώην πρωθυπουργού Λιζ Τρας τον Σεπτέμβριο του 2022.

Η άγρια ​​άνοδος των αποδόσεων των βρετανικών ομολόγων είναι ένα πρώιμο προειδοποιητικό σημάδι για το πώς ένα σοκ στα εμπορεύματα, στο πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο, μπορεί να μετατραπεί σε ένα σοκ ομολόγων που θα βλάψει τα δημόσια οικονομικά σε μεγάλο βαθμό και θα αυξήσει το κόστος δανεισμού, επισημαίνουν οι Financial Times.

Τα γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά ομόλογα δέχτηκαν λιγότερο έντονες πιέσεις πώλησης αλλά οι αποδόσεις αυξήθηκαν σε ολόκληρη την ήπειρο. Οι στρατηγικοί αναλυτές εκτιμούν ότι η ομόφωνη απόφαση της Τράπεζας της Αγγλίας βάζει τέλος στις προσδοκίες για περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων φέτος.

Ο Εντ Χάτσινγκς, επικεφαλής επιτοκίων στην Aviva Investors, μιλώντας στο CNBC σημείωσε ότι οι πιθανότητες αύξησης των επιτοκίων από την Τράπεζα της Αγγλίας τους επόμενους μήνες έχουν αυξηθεί.

«Έχοντας αυτό κατά νου, από την άποψη της κατανομής περιουσιακών στοιχείων, θα μπορούσαμε να αρχίσουμε να βλέπουμε τους επενδυτές να προσθέτουν τακτικά overweights σε gilts βραχυπρόθεσμα, με τουλάχιστον μία αύξηση να αναμένεται αργότερα μέσα στο έτος από σήμερα».

Η τέλεια καταιγίδα για τα ευρωπαϊκά ομόλογα

Ο Matthew Amis, διευθυντής επενδύσεων και διαχείρισης επιτοκίων στην Aberdeen Investments, περιέγραψε το εξελισσόμενο περιβάλλον ως «τέλεια καταιγίδα» για τις αγορές κρατικών ομολόγων της Ευρώπης.

«Η άνοδος των τιμών της ενέργειας και το άνοιγμα της πόρτας σε πιθανές αυξήσεις επιτοκίων από την Τράπεζα της Αγγλίας έχουν οδηγήσει τις αποδόσεις των gilt σε άνοδο. Τα γερμανικά ομόλογα είναι σχετικά ήρεμα σε αυτή την καταιγίδα, αλλά εξακολουθούν να πιέζουν το 3% λόγω παρόμοιων φόβων για τον πληθωρισμό» είπε χαρακτηριστικά.

Εν τω μεταξύ, η επόμενη κίνηση της ΕΚΤ πιθανότατα θα είναι μια αύξηση, σύμφωνα με τον Simon Dangoor, αναπληρωτή επικεφαλής επενδύσεων σταθερού εισοδήματος και επικεφαλής μακροοικονομικών στρατηγικών σταθερού εισοδήματος στην Goldman Sachs Asset Management.

«Το διοικητικό συμβούλιο είναι σαφώς ευαίσθητο στους ανοδικούς κινδύνους πληθωρισμού, αλλά πιθανότατα θα εξετάσει τις πιθανές δευτερογενείς επιπτώσεις πριν προβεί σε κάποια κίνηση» εξηγεί. «Επομένως, μια αύξηση είναι πιθανή αργότερα το 2026. Ωστόσο, η ΕΚΤ είναι έτοιμη να δράσει νωρίτερα εάν η κατάσταση επιδεινωθεί».

«Μια οικονομική Δουνκέρκη»

Η Ευρώπη έχει επιδιώξει να διαφοροποιήσει το ενεργειακό της μείγμα μετά το σοκ τιμών του 2022 που προκλήθηκε από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ωστόσο, η ήπειρος παραμένει καθαρός εισαγωγέας τόσο πετρελαίου όσο και φυσικού αερίου.

«Οι αποδόσεις ξυπνούν μπροστά στην οικονομική Δουνκέρκη που αντιμετωπίζει η παγκόσμια οικονομία λόγω του πολέμου στο Ιράν», λέει στο CNBC ο Chris Beauchamp, επικεφαλής αναλυτής αγοράς στην IG. «Οι επενδυτές θα απαιτήσουν υψηλότερο κόστος δανεισμού από χώρες σε όλη την Ευρώπη καθώς οι προοπτικές επιδεινώνονται. Και αυτό συμβαίνει μόνο με το Brent στα 110 δολάρια».

Οι κεντρικές τράπεζες δεν μπορούν να πλημμυρίσουν το σύστημα με πετρέλαιο με τον ίδιο τρόπο που μπορούν να το πλημμυρίσουν με χρήματα, προκειμένου να εξαλείψουν αυτό το πρόβλημα. Τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου βοηθήσουν μόνο μέχρι ενός σημείου. Αυτό το ζοφερό επεισόδιο είναι (άλλο ένα) κάλεσμα αφύπνισης προς τις κυβερνήσεις παντού ότι είναι ανόητο να βασίζονται τόσο πολύ στη Μέση Ανατολή για ενέργεια.

Απλώς πρέπει να ξοδέψουν πολλά χρήματα, από τους φορολογούμενους και τις αγορές ομολόγων, για να χτίσουν εγχώρια ανθεκτικότητα, σημειώνουν οι Financial Times.

«Μια ενεργειακά ασφαλής Ευρώπη πρέπει να έχει τον έλεγχο των πόρων της εάν θέλει να έχει τον έλεγχο του μέλλοντός της», έγραψε το δίδυμο Carlyle στο σημείωμά τους αυτή την εβδομάδα.

«Αυτό απαιτεί τοπική προσαρμογή, διαφοροποίηση και πλεονασμό. Οι επενδύσεις σε ΑΠΕ, πυρηνική ενέργεια και δίκτυο θα πρέπει να επεκταθούν δυναμικά για να μεγιστοποιηθούν οι πόροι που διαθέτει σε αφθονία η Ευρώπη – αιολική και ηλιακή ενέργεια, μηχανικοί και τεχνολογία…

Το βάρος της αύξησης των τιμών της ενέργειας θα επιμεριστεί άνισα… Οι χώρες με δημοσιονομική ικανότητα και πρόσβαση σε πίστωση θα πλειοδοτήσουν έναντι εκείνων που δεν έχουν, και αμφότερες θα επιδιώξουν να αναδιαμορφώσουν τις σχέσεις τους».

Δημοσιονομική ικανότητα και πρόσβαση σε πίστωση

Ήδη, οι πλούσιες χώρες εξακολουθούν να δανείζονται ποσά χρημάτων παρόμοια με αυτά της ύφεσης από τις αγορές ομολόγων σε ένα περιβάλλον προς το παρόν χωρίς ύφεση, όπως τόνισε ο ΟΟΣΑ στην πρόσφατη έκθεσή του για το παγκόσμιο χρέος. Όπως επίσης σημείωσε, το Ηνωμένο Βασίλειο, αν και εξακολουθεί να είναι ένας σχετικά μεγάλος δανειολήπτης, έχει σχεδιάσει προσεκτικά μια από τις πιο απότομες μειώσεις στις μέσες λήξεις έκδοσης μεταξύ των χωρών της G7.

Μια ολόκληρη σειρά από πλούσιες χώρες, ανάμεσα τους και οι ΗΠΑ, έχουν στραφεί στον βραχυπρόθεσμο δανεισμό, ακριβώς τη στιγμή που το κόστος του κινδυνεύει να αυξηθεί και ακριβώς τη στιγμή που μια ενεργειακή κρίση τύπου «γκρίζου κύκνου» απειλεί να αυξήσει την ανάγκη για πολύ μεγαλύτερο δανεισμό, μια μέγγενη για τις κυβερνήσεις.

Ευκαιρία για τοποθέτηση

Ο Νίκολας Μπρουκς, επικεφαλής οικονομικής και επενδυτικής έρευνας στην ICG, εκτιμά ότι η απότομη αύξηση των αποδόσεων της Πέμπτης θα μπορούσε να αποδειχθεί βραχύβια. Υπογραμμίζει ότι το πετρέλαιο θα πρέπει να παραμείνει πάνω από τα 100 δολάρια για μεγάλο χρονικό διάστημα προτού η ΕΚΤ εξετάσει το ενδεχόμενο αύξησης και άφησε να εννοηθεί ότι η κεντρική τράπεζα πιθανότατα θα διατηρήσει το βασικό της επιτόκιο.

«Ενώ οι διατηρήσιμες υψηλότερες τιμές ενέργειας πιθανότατα θα καθυστερήσουν τις μειώσεις των επιτοκίων από την Fed και την Τράπεζα της Αγγλίας, πιστεύουμε ότι μέχρι το δεύτερο εξάμηνο του έτους και οι δύο κεντρικές τράπεζες έχουν περιθώριο να μειώσουν τα επιτόκια» είπε.

«Ενώ υπάρχει σημαντική αβεβαιότητα σχετικά με τις προοπτικές, η βασική μας υπόθεση παραμένει ότι οι τιμές της ενέργειας θα υποχωρήσουν τις επόμενες εβδομάδες και μήνες και ότι οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων θα μειωθούν από τα τρέχοντα επίπεδα», πρόσθεσε.

Ο Andrew Szczurowski της Morgan Stanley Investment Management υποστηρίζει  ότι η βουτιά των αμερικανικών ομολόγων έδωσε μια ευκαιρία αγοράς. Είπε ότι η εταιρεία έχει αυξημένη έκθεση σε κίνδυνο διάρκειας  ή επιτοκίου.

«Σε 12, 18 μήνες από τώρα, το επιτόκιο των ομολόγων της Fed θα είναι χαμηλότερο από την τιμολόγηση της αγοράς» εκτιμά  ο διαχειριστής χαρτοφυλακίου. «Κατά την άποψή μου, θα έχουμε περισσότερες από δύο μειώσεις» είπε μιλώντας στο Bloomberg.

Πηγή: ot.gr

Κοινωνικά δικαιώματα: Μια ιδέα που ήρθε πια η ώρα να εφαρμοστεί
Κοινωνικές επενδύσεις 21.03.26

Κοινωνικά δικαιώματα: Μια ιδέα που ήρθε πια η ώρα να εφαρμοστεί

Αναδύεται μια αξιοσημείωτη συναίνεση σχετικά με τα κοινωνικά δικαιώματα ως απάντηση της Ευρώπης στην ανισότητα, την υποβάθμιση της δημοκρατίας και τις γεωπολιτικές αναταραχές

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Η Κίνα προετοιμάζεται εδώ και χρόνια για μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση – Τώρα αυτό αποδίδει καρπούς
Διεθνής Οικονομία 21.03.26

Η Κίνα προετοιμάζεται εδώ και χρόνια για μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση – Τώρα αυτό αποδίδει καρπούς

Ενώ άλλες ασιατικές οικονομίες αγωνίζονται να εξοικονομήσουν ενέργεια, η Κίνα διαθέτει τεράστια αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και εναλλακτικές πηγές ενέργειας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Οι ΗΠΑ αναστέλλουν για έναν μήνα κυρώσεις για το ιρανικό πετρέλαιο
Πόλεμος στο Ιράν 21.03.26

Οι ΗΠΑ αναστέλλουν για έναν μήνα κυρώσεις για το ιρανικό πετρέλαιο

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ είχε προτείνει προηγουμένως να αρθούν οι κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο ως τρόπο για να αποτρέψει την Κίνα από το να είναι η μοναδική χώρα που επωφελείται.

Σύνταξη
CNBC: Δέκα επαγγέλματα που οι γυναίκες υπερτερούν έναντι των ανδρών
Resume Genius 20.03.26

Δέκα επαγγέλματα που οι γυναίκες υπερτερούν έναντι των ανδρών - Τα περισσότερα προσφέρουν εξαψήφιες αμοιβές

Οι άνδρες κατέχουν παγκοσμίως τις περισσότερες θέσεις εργασίας όμως, υπάρχουν και δέκα επαγγελματικές κατηγορίες που οι γυναίκες... κερδίζουν.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η τιμή του Brent ακόμη και στα 119 δολάρια ανά βαρέλι πριν υποχωρήσει – Κλονίζονται οι αγορές παγκοσμίως
Πόλεμος στο Ιράν 20.03.26

Η τιμή του Brent ακόμη και στα 119 δολάρια ανά βαρέλι πριν υποχωρήσει – Κλονίζονται οι αγορές παγκοσμίως

Οι μετοχές κατέρρευσαν στην Ευρώπη και την Ασία όταν οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν υψηλότερα νωρίς την Πέμπτη. Οι αμερικανικές μετοχές αντιμετώπισαν τις απότομες απώλειες.

Σύνταξη
Οι «27» προκρίνουν ευελιξία στη λήψη μέτρων για μείωση του κόστους ενέργειας –Επιμένουν σε ενεργειακή μετάβαση
Σύνοδος κορυφής 20.03.26

Οι «27» προκρίνουν ευελιξία στη λήψη μέτρων για μείωση του κόστους ενέργειας –Επιμένουν σε ενεργειακή μετάβαση

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επισημαίνει ότι «απαιτούνται στοχευμένες λύσεις βραχυπρόθεσμα» αναφορικά με το κόστος ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη την τεχνολογική ουδετερότητα και τις συγκεκριμένες καταστάσεις των κρατών μελών.

Σύνταξη
Πράσινο φως από την Επιτροπή Εμπορίου της ΕΕ στη συμφωνία κατάργησης δασμών στα αμερικανικά προϊόντα εισαγωγής
Διεθνής Οικονομία 20.03.26

Πράσινο φως από την Επιτροπή Εμπορίου της ΕΕ στη συμφωνία κατάργησης δασμών στα αμερικανικά προϊόντα εισαγωγής

Με ρήτρες ασφαλείας, η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έδωσε το πρώτο πράσινο φως στην έγκριση της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ που υπεγράφη το καλοκαίρι στη Σκωτία.

Σύνταξη
Κεντρικές Τράπεζες: «Ξορκίζουν» τον πληθωρισμό μέσω επιτοκίων
Διεθνής Οικονομία 19.03.26

Κεντρικές Τράπεζες: «Ξορκίζουν» τον πληθωρισμό μέσω επιτοκίων

Ο φόβος του στασιμοπληθωρισμού λόγω των στρατιωτικών χτυπημάτων σε ενεργειακές υποδομές στη Μέση Ανατολή ενεργοποιεί τα αντανακλαστικά στις κεντρικές τράπεζες του κόσμου

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Λαγκάρντ: Στοχευμένα μέτρα για την ενίσχυση της οικονομίας – Τα τρία σενάρια για ΑΕΠ και πληθωρισμό
Διεθνής Οικονομία 19.03.26

Λαγκάρντ: Στοχευμένα μέτρα για την ενίσχυση της οικονομίας – Τα τρία σενάρια για ΑΕΠ και πληθωρισμό

Τις προβλέψεις και τα σενάρια της ΕΚΤ για τις επιπτώσεις του πολέμου στον πληθωρισμό και την ανάπτυξη ανέφερε η Κριστίν Λαγκάρντ, στη διάρκεια συνέντευξης τύπου

Τζούλη Καλημέρη
Το Brent εκτοξεύεται πάνω από 4%
Διεθνής Οικονομία 19.03.26

Το Brent εκτοξεύεται πάνω από 4%

Το πετρέλαιο εκτοξεύεται μετά τις ιρανικές επιθέσεις που προκάλεσαν ζημιές σε βασικές εγκαταστάσεις εξαγωγής LNG του Κατάρ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Καραλής: «Μέσα σε τρία χρόνια έχουν αλλάξει όλα! – Είμαι ικανοποιημένος, αλλά θέλω και Παγκόσμιο ρεκόρ» (vid)
Άλλα Αθλήματα 21.03.26

Καραλής: «Μέσα σε τρία χρόνια έχουν αλλάξει όλα! – Είμαι ικανοποιημένος, αλλά θέλω και Παγκόσμιο ρεκόρ» (vid)

Ο Εμμανουήλ Καραλής αναφέρθηκε στην επιτυχία της κατάκτησης του ασημένιου μεταλλίου στο Παγκόσμιο κλειστού του Τορούν, αποθέωσε το τιμ του και τόνισε ότι στόχος του είναι το Παγκόσμιο ρεκόρ.

Σύνταξη
Οι Χούθι μπορεί να μπουν στον πόλεμο ακόμα και την Δευτέρα, υποστηρίζουν ισραηλινές πηγές
«Ανσάρ Αλλάχ» 21.03.26

Οι Χούθι μπορεί να μπουν στον πόλεμο ακόμα και την Δευτέρα, υποστηρίζουν ισραηλινές πηγές

Πηγές που μίλησαν στην ισραηλινή δημόσια ραδιοτηλεόραση Kan, κάνουν λόγο πως οι Χούθι δέχονται μεγάλες πιέσεις από Ιράν και Χεζμπολάχ και μπορεί να μπουν στον πόλεμο μετά το τέλος της γιορτής Έιντ

Σύνταξη
Αυτά είναι τα μετάλλιά που έχει κατακτήσει ο Εμμανουήλ Καραλής σε επίπεδο ανδρών
Άλλα Αθλήματα 21.03.26

Αυτά είναι τα μετάλλιά που έχει κατακτήσει ο Εμμανουήλ Καραλής σε επίπεδο ανδρών

Ο Εμμανουήλ Καραλής ήταν ξανά σπουδαίος κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου. Δείτε τα μετάλλια που έχει κατακτήσει ο εξαιρετικός αθλητής του Ολυμπιακού.

Σύνταξη
Δουδωνής: Η κυβέρνηση συνεχίζει την προκλητική αδιαφορία απέναντι στον κτηνοτροφικό κόσμο της Λέσβου
Επικαιρότητα 21.03.26

Δουδωνής: Η κυβέρνηση συνεχίζει την προκλητική αδιαφορία απέναντι στον κτηνοτροφικό κόσμο της Λέσβου

«Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να αγνοεί τη Λέσβο και τον κτηνοτροφικό κόσμο. Δεν μπορεί να τους αφήνει στο έλεος της κατάστασης».

Σύνταξη
O Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας δεν ανίχνευσε διαρροή ραδιενέργειας σε Νατάνζ – Ντιμόνα
Πυρηνικές εγκαταστάσεις 21.03.26

O Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας δεν ανίχνευσε διαρροή ραδιενέργειας σε Νατάνζ – Ντιμόνα

Το χτύπημα των ΗΠΑ στις πυρηνικές εγκαταστάσεις στη Νατάνζ και του Ιράν στην Ντιμόνα, δεν είχαν ως αποτέλεσμα το εφιαλτικό σενάριο της διαρροής ραδιενέργειας, όμως ο ΔΟΑΕ συνιστά αυτοσυγκράτηση.

Σύνταξη
Τεράστιος Καραλής: Ασημένιος στο Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου του Τορούν (vids)
Άλλα Αθλήματα 21.03.26

Τεράστιος Καραλής: Ασημένιος στο Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου του Τορούν (vids)

Ο αθλητής του Ολυμπιακού Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο παγκόσμιο κλειστού στίβου του Τορούν με 6,05μ., μετά από σπουδαίο αγώνα. Πρώτος ο Ντουπλάντις με 6.25μ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Σακελλαρίδης: Πόσο ακόμα η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα συνεχίσει να συμπεριφέρεται ως τοποτηρητής του Τραμπ και του Νετανιάχου
Επικαιρότητα 21.03.26

Σακελλαρίδης: Πόσο ακόμα η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα συνεχίσει να συμπεριφέρεται ως τοποτηρητής του Τραμπ και του Νετανιάχου

Όπως καταγγέλλει ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης μέλη της νεολαίας της Νέας Αριστεράς τέθηκαν υπό κράτηση από την Αστυνομία κατά τη διάρκεια αντιπολεμικής – αντιιμπεριαλιστικής παρέμβασης στο Αμερικανικό προξενείο

Σύνταξη
Ορμούζ: Οι ΥΠΕΞ των G7 δηλώνουν έτοιμοι να «λάβουν μέτρα για την στήριξη του ενεργειακού ανεφοδιασμού»
Κόσμος 21.03.26

Ορμούζ: Οι ΥΠΕΞ των G7 δηλώνουν έτοιμοι να «λάβουν μέτρα για την στήριξη του ενεργειακού ανεφοδιασμού»

Η G7 δηλώνει έτοιμη να αναλάβει δράση για την «προστασία του παγκόσμιου ενεργειακού εφοδιασμού, υποστηρίζει την ασφάλεια του Στενού του Ορμούζ»

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς ο Βάρρας δείχνει Βορίδη και Neuropublic ως υπεύθυνους για την καρατόμησή του από τον Οργανισμό
Πολιτική 21.03.26

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς ο Βάρρας δείχνει Βορίδη και Neuropublic ως υπεύθυνους για την καρατόμησή του από τον Οργανισμό

Με εμπιστευτικό έγγραφο προς τον τότε υπουργό Μάκη Βορίδη ο πρώην διοικητής του ΟΠΕΚΕΠΕ είχε βρει τον τρόπο να τερματιστεί η «τεχνική λύση». Αυτό. σύμφωνα με τον ίδιο οδήγησε στην καρατόμησή του από τη διοίκηση του Οργανισμού.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Θεσσαλονίκη: Αντιπολεμική – αντιιμπεριαλιστική παρέμβαση της Νέας Αριστεράς στο Αμερικανικό προξενείο
Επικαιρότητα 21.03.26

Θεσσαλονίκη: Αντιπολεμική – αντιιμπεριαλιστική παρέμβαση της Νέας Αριστεράς στο Αμερικανικό προξενείο

«Να κλείσουν εδώ και τώρα όλες οι βάσεις των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ. Από την Αλεξανδρούπολη έως και την Σούδα, να μην λειτουργούν ως ορμητήρια πολέμου εδάφη της ελληνικής επικράτειας» αναφέρεται σε ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς

Σύνταξη
Η επίθεση στο Ντιέγκο Γκαρσία αποκαλύπτει πως οι ιρανικοί πύραυλοι μπορούν πλέον να πλήξουν το Λονδίνο
Συναγερμός στη Δύση 21.03.26

Η επίθεση στο Ντιέγκο Γκαρσία αποκαλύπτει πως οι ιρανικοί πύραυλοι μπορούν πλέον να πλήξουν το Λονδίνο

Η αποκάλυψη του νέου βεληνεκούς των ιρανικών πυραύλων στο Ντιέγκο Γκαρσία ανατρέπει τα αμυντικά δεδομένα, θέτοντας πλέον το Λονδίνο και την Ευρώπη στην πρώτη γραμμή του πυρός.

Σύνταξη
Τσαγκαράκης: Οι καταγγελίες που οδήγησαν στη σύλληψη του γνωστού γκαλερίστα – Τι αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.
Ελλάδα 21.03.26

Τσαγκαράκης: Οι καταγγελίες που οδήγησαν στη σύλληψη του γνωστού γκαλερίστα – Τι αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Τα πλαστά έργα, κυρίως αναγνωρισμένων Ελλήνων και ξένων ζωγράφων, καθώς και τα μνημεία δημοπρατούνταν μέσω διαδικτύου και τηλεοπτικών εκπομπών σε Ελλάδα και Κύπρο

Σύνταξη
ΚΚΕ: Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Δασών βρίσκει τη χώρα με 480.000 στρέμματα καμένων δασικών εκτάσεων μόνο το 2025
Επικαιρότητα 21.03.26

ΚΚΕ: Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Δασών βρίσκει τη χώρα με 480.000 στρέμματα καμένων δασικών εκτάσεων μόνο το 2025

«Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Δασών βρίσκει τη χώρα μας με 480.000 στρέμματα καμένων δασών και δασικών εκτάσεων μόνο το 2025, που έρχονται να προστεθούν στα 2,5 εκατομμύρια που κάηκαν το 2024 και το 2023» επισημαίνει σε ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ.

Σύνταξη
Ντουναϊσβάρος – Ολυμπιακός 3-19: «Σφράγισε» την πρωτιά του στους «8» με εμφατική νίκη!
Champions League 21.03.26

Ντουναϊσβάρος – Ολυμπιακός 3-19: «Σφράγισε» την πρωτιά του στους «8» με εμφατική νίκη!

«Ερυθρόλευκο» ρεσιτάλ από τις γυναίκες του Ολυμπιακού στη Βουδαπέστη, συνέτριψαν με 19-3 τη Ντουναουϊβάρος και ολοκλήρωσαν τους αγώνες τους στον Α΄ όμιλο του Champions League στην 1η θέση!

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη: Αποκτά «ψυχή»; Η μεγάλη στροφή από τη λογική στο συναίσθημα
«Αισθάνεται» 21.03.26

Η τεχνητή νοημοσύνη αποκτά «ψυχή»; Η μεγάλη στροφή από τη λογική στο συναίσθημα

Σε μια ιστορική ανατροπή, η τεχνητή νοημοσύνη σπάει το φράγμα της ψυχρής λογικής και αρχίζει να «αισθάνεται». Πώς οι νέες «συναισθηματικές μηχανές» αλλάζουν τον ορισμό της ζωής;

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
H Έλενα Παπαρίζου απάντησε για την κατάσταση της υγείας της: «Ευχαριστώ όλους σας για το ενδιαφέρον»
Story στο ίνσταγκραμ 21.03.26

H Έλενα Παπαρίζου απάντησε για την κατάσταση της υγείας της: «Ευχαριστώ όλους σας για το ενδιαφέρον»

Η Έλενα Παπαρίζου είχε ακυρώσει εκτάκτως την εμφάνισή της πλάι στον Τάκη Ζαχαράτο την περασμένη Τετάρτη σε γνωστό νυχτερινό μαγαζί της Αθήνας κι είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Σύνταξη
Φούλαμ – Μπέρνλι 3-1: Ανατροπή Ευρώπης για τους γηπεδούχους
Ποδόσφαιρο 21.03.26

Φούλαμ – Μπέρνλι 3-1: Ανατροπή Ευρώπης για τους γηπεδούχους

Στο 60' η Φούλαμ έμεινε πίσω στο σκορ απέναντι στη Μπέρνλι, όμως ανέτρεψε το ματς, επικράτησε 3-1 στο «Κρέιβεν Κότατζ» και ανέβηκε στην 8η θέση και πλέον ελπίζχει βάσιμα για την έξοδό της στην Ευρώπη.

Σύνταξη
