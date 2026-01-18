newspaper
Ανεβάζει ρυθμούς η ευρωζώνη – Ανησυχία για τα ομόλογα
Διεθνής Οικονομία 18 Ιανουαρίου 2026

Ανεβάζει ρυθμούς η ευρωζώνη – Ανησυχία για τα ομόλογα

Σύμφωνα με την Citi, η οικονομική μεγέθυνση στην ευρωζώνη αναμένεται να κινηθεί κοντά στο 1% το 2025, να επιταχυνθεί στο 1,2% το 2026 και να φθάσει το 1,5% το 2027

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ανοδικά αναθεώρησε τις εκτιμήσεις της για την ανάπτυξη της ευρωζώνης η Citi, επικαλούμενη τα πιο πρόσφατα μακροοικονομικά στοιχεία, τα οποία επιβεβαιώνουν μια σταδιακή αλλά σταθερή βελτίωση της αναπτυξιακής δυναμικής τα επόμενα χρόνια.

Σύμφωνα με την αμερικανική τράπεζα, η οικονομική μεγέθυνση στην ευρωζώνη αναμένεται να κινηθεί κοντά στο 1% το 2025, να επιταχυνθεί στο 1,2% το 2026 και να φθάσει το 1,5% το 2027. Η ανάκαμψη εκτιμάται ότι θα στηριχθεί όλο και περισσότερο στην εγχώρια ζήτηση, με καθοριστικό ρόλο να διαδραματίζουν οι επενδύσεις.

Όπως σημειώνει η Citi, οι επενδύσεις αυτές δεν θα στοχεύουν τόσο στην αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, όσο στη μεταμόρφωση του υφιστάμενου κεφαλαιακού αποθέματος: προς μια οικονομία πιο «πράσινη», περισσότερο ψηφιοποιημένη και εντατικότερη στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Αυτή η κατεύθυνση αναμένεται να στηρίξει τη μεταποίηση, παρά τη συνεχιζόμενη αδυναμία των εξαγωγών.

Η εξαγωγική δραστηριότητα της ευρωζώνης εξακολουθεί να πιέζεται, εξέλιξη που η Citi αποδίδει κυρίως στις καθυστερημένες επιπτώσεις των αμερικανικών δασμών, οι οποίες συνεχίζουν να επηρεάζουν το διεθνές εμπόριο. Παράλληλα, η εκτροπή κινεζικού εμπορίου προς την Ευρώπη παραμένει μια διαρθρωτική πρόκληση για τους Ευρωπαίους κατασκευαστές, εντείνοντας τον ανταγωνισμό σε κρίσιμους κλάδους.

Σε ό,τι αφορά την ιδιωτική κατανάλωση, η Citi δεν τη θεωρεί βασικό μοχλό ανάπτυξης, εκτιμά ωστόσο ότι δεν θα λειτουργήσει και ως τροχοπέδη. Η αναμενόμενη θετική πορεία των πραγματικών εισοδημάτων, σε συνδυασμό με το υψηλό ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών, δημιουργεί ένα «μαξιλάρι» που μπορεί να απορροφήσει ενδεχόμενους αρνητικούς κραδασμούς στη ζήτηση.

Συνολικά, η Citi σκιαγραφεί ένα σενάριο μέτριας αλλά πιο ποιοτικής ανάπτυξης για την ευρωζώνη, με τις επενδύσεις και τον τεχνολογικό μετασχηματισμό να αναλαμβάνουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον που παραμένει γεμάτο προκλήσεις.

Συνεχίζεται το ανοδικό μομέντουμ στις παγκόσμιες μετοχές

Παρά τα έντονα επεισόδια μεταβλητότητας, το 2025 αποτέλεσε χρονιά-ορόσημο για τις παγκόσμιες αγορές μετοχών, σύμφωνα με τη Citi. Ο παγκόσμιος δείκτης αναφοράς κατέγραψε άνοδο περίπου 20%, ενώ οι μετοχές εκτός ΗΠΑ υπεραπέδωσαν έναντι της αμερικανικής αγοράς με τη μεγαλύτερη διαφορά από το 2009.

Η Citi εκτιμά ότι η ανοδική πορεία των παγκόσμιων μετοχών θα συνεχιστεί και το 2026, προβλέποντας περιθώριο ανόδου περίπου 10% για τον δείκτη MSCI All Country World έως το τέλος του έτους. Ωστόσο, η περαιτέρω άνοδος δεν αναμένεται να προέλθει από υψηλότερους πολλαπλασιαστές αποτίμησης, αλλά κυρίως από την αύξηση των εταιρικών κερδών (EPS).

Όπως επισημαίνει η αμερικανική τράπεζα, το περιβάλλον αποτιμήσεων αποτελεί πλέον σημαντικό «εμπόδιο» για την απόδοση των αγορών, καθιστώντας την πραγματική επίδοση των εταιρικών αποτελεσμάτων καθοριστικό παράγοντα για τη συνέχεια του ανοδικού κύκλου.

Οι άξονες του 2026

Στη στρατηγική της για το 2026, η Citi εντοπίζει τρεις βασικούς άξονες. Πρώτον, τη στροφή των επενδυτών προς μεγαλύτερη γεωγραφική διαφοροποίηση, με προοπτικές συνέχισης της υπεραπόδοσης των αγορών εκτός ΗΠΑ. Δεύτερον, τη συνέχιση του επενδυτικού “trade” στην τεχνητή νοημοσύνη, με ενδείξεις διεύρυνσης των κερδισμένων κλάδων και εταιρειών. Και τρίτον, το βασικό σενάριο της Citi για ένα περιβάλλον «Goldilocks» —ούτε υπερθέρμανση ούτε ύφεση—, με παράλληλη επισήμανση των κινδύνων που θα μπορούσαν να το ανατρέψουν.

Ισχυρά θεμελιώδη, αλλά ακριβές αγορές

Σε επίπεδο θεμελιωδών μεγεθών, η Citi σημειώνει ότι η συναίνεση της αγοράς προβλέπει αύξηση των παγκόσμιων εταιρικών κερδών κατά 14%, έναντι 11% που εκτιμάται για το 2025. Οι ΗΠΑ και οι αναδυόμενες αγορές αναμένεται να διατηρήσουν διψήφιους ρυθμούς αύξησης κερδών, ενώ η Ευρώπη εκτός Ηνωμένου Βασιλείου εμφανίζει τη μεγαλύτερη επιτάχυνση, από μόλις 1% το 2025 σε περίπου 10% το 2026.

Η διεύρυνση της ανόδου δεν περιορίζεται μόνο στις μεγάλες κεφαλαιοποιήσεις, ιδίως στις ΗΠΑ, ενώ οι αναθεωρήσεις κερδών κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2025 ήταν γενικά θετικές. Παρ’ όλα αυτά, ο δείκτης MSCI AC World έχει ανατιμηθεί κατά περίπου 5% σε επίπεδο αποτιμήσεων μέσα στο 2025 και διαπραγματεύεται πλέον με προσδοκώμενο P/E 12 μηνών κοντά στις 19 φορές, επίπεδο που αντιστοιχεί στο 90ό εκατοστημόριο της τελευταίας 25ετίας. Όλες οι μεγάλες αγορές βρίσκονται πλέον πάνω από τους ιστορικούς μέσους όρους αποτίμησης.

Αισιοδοξία, αλλά όχι σήμα εξόδου

Στο μέτωπο του επενδυτικού κλίματος, η Citi συστήνει overweight τοποθέτηση στην Ευρώπη, ενώ για τις ΗΠΑ η στάση είναι πιο ουδέτερη. Ο δείκτης Levkovich της Citi, που αποτυπώνει το επενδυτικό συναίσθημα στις ΗΠΑ, παραμένει σε επίπεδα ευφορίας.

Παρ’ όλα αυτά, η λεγόμενη «Bear Market Checklist» της τράπεζας —με 7,5 από τις 18 προειδοποιητικές ενδείξεις να έχουν ενεργοποιηθεί— εξακολουθεί να συνηγορεί υπέρ της στρατηγικής αγορών στις διορθώσεις.

Επενδυτικές συστάσεις και αγορές ομολόγων

Σε όρους στρατηγικής κατανομής, η Citi διατηρεί στόχο άνοδο 10% για τον MSCI ACWI έως το τέλος του 2026, με overweight στάση στις αναδυόμενες αγορές και στην Ευρώπη εκτός Ηνωμένου Βασιλείου. Σε κλαδικό επίπεδο, αναβαθμίζει τον τομέα της Υγείας σε υπέρβαρη θέση, προσθέτοντάς τον στους ήδη προτιμώμενους κλάδους της Τεχνολογίας και των Χρηματοοικονομικών, ενώ υποβαθμίζει και τους δύο καταναλωτικούς κλάδους, με τα Διαρκή Καταναλωτικά Αγαθά να περνούν πλέον σε αρνητική σύσταση.

Στην αγορά κρατικών ομολόγων της ευρωζώνης, η Citi εκτιμά ότι η περιφέρεια θα συνεχίσει να επωφελείται από την ισχυρή ανάπτυξη, τα χαμηλότερα ελλείμματα και τη γερμανική δημοσιονομική ώθηση. Ωστόσο, μέρος αυτής της αισιοδοξίας έχει ήδη αποτιμηθεί, καθώς η σύσφιξη των spreads τον Δεκέμβριο έφερε τα ομόλογα της περιφέρειας κοντά στους μεσοπρόθεσμους στόχους της τράπεζας.

Η κύρια πρόκληση εντοπίζεται στην αυξημένη προσφορά τίτλων το πρώτο τρίμηνο, η οποία μέχρι στιγμής απορροφάται ικανοποιητικά, αλλά αναμένεται να ενταθεί. Υπό αυτές τις συνθήκες, η Citi προβλέπει ότι τα spreads των ιταλικών BTP και των ισπανικών Bonos θα κινηθούν πλάγια τους επόμενους μήνες, με κίνδυνο διεύρυνσης σε περίπτωση αύξησης της μεταβλητότητας.

Για τις χώρες της περιφέρειας της Ευρωζώνης, βασικός κίνδυνος θεωρείται η δημοτική εκλογική αναμέτρηση στη Γαλλία τον Μάρτιο, η οποία θα δώσει ενδείξεις για τη δυναμική των άκρων ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027. Δεδομένου ότι το πολιτικό ρίσκο αποτιμάται περιορισμένα στις αγορές, η Citi βλέπει περιθώρια διεύρυνσης των spreads, εξέλιξη που ενδέχεται τελικά να οδηγήσει σε περαιτέρω σύγκλιση μεταξύ περιφέρειας και πυρήνα της Ευρωζώνης.

Πηγή: ot.gr

Markets
Citi: Ανεβάζει ρυθμούς η ευρωζώνη, η ανησυχία για τα ομόλογα

Citi: Ανεβάζει ρυθμούς η ευρωζώνη, η ανησυχία για τα ομόλογα

inWellness
inTown
AI: Πώς σχεδιάζεται το μέλλον των εργαζομένων στις τράπεζες
Διεθνής Οικονομία 18.01.26

AI: Πώς σχεδιάζεται το μέλλον των εργαζομένων στις τράπεζες

Οι επικεφαλής των μεγαλύτερων αμερικανικών τραπεζών μιλούν ανοιχτά για το πώς η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει τις θέσεις εργασίας, τις δεξιότητες και τις προσλήψεις τα επόμενα χρόνια

Νατάσα Σινιώρη
Οι ΗΠΑ επέλεξαν τον καπιταλισμό των κανονιοφόρων – Ο κόσμος θα γίνει φτωχότερος και λιγότερο ασφαλής
The Economist 18.01.26

Οι ΗΠΑ επέλεξαν τον καπιταλισμό των κανονιοφόρων – Ο κόσμος θα γίνει φτωχότερος και λιγότερο ασφαλής

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει καταστήσει τις πολυεθνικές εταιρείες εργαλείο για την ενίσχυση της κρατικής εξουσίας. Και με την ισχύ των όπλων, τους ανοίγει δρόμο για «κλειστές» αγορές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η ΕΕ προτρέπει τη βαριά βιομηχανία να στηρίξει το brand «Made in Europe»
Ενίσχυση ανταγωνισμού 17.01.26

Η ΕΕ προτρέπει τη βαριά βιομηχανία να στηρίξει το brand «Made in Europe»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) ζητά από τους επικεφαλής των επιχειρήσεων να «υποστηρίξουν και να υπογράψουν» μια πρωτοβουλία υπό την Γαλλία για αύξηση του μεριδίου της ευρωπαϊκής βιομηχανικής παραγωγής

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Gen Ζ: Πώς παγιδεύεται σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει υπέρ των μεγαλύτερων σε ηλικία – Η AI ως καταλύτης
Προκλήσεις-ρεκόρ 17.01.26

Πώς παγιδεύεται η Gen Ζ σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει υπέρ των μεγαλύτερων σε ηλικία – Η AI ως καταλύτης

Οι νέες τάσεις στην αγορά εργασίας παγιδεύουν τη Gen Z σε μια εποχή όπου οι εργοδότες ζητούν απόδοση από την πρώτη μέρα χωρίς να τους δίνουν πραγματικά την ευκαιρία να εκπαιδευτούν

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Mercosur: Υπογράφεται σήμερα η ιστορική συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με την ΕΕ
25ετής διαπραγμάτευση 17.01.26

Υπογράφεται σήμερα η ιστορική συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ ΕΕ και Mercosur

Η αμφιλεγόμενη συμφωνία μεταξύ Mercosur και ΕΕ πρέπει να επικυρωθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτού τεθεί σε ισχύ - Φον ντερ Λάιεν και Αντόνιο Κόστα θα την υπογράψουν στην Ασουνσιόν της Παραγουάης

Σύνταξη
Ο Μερτς επιτίθεται με σφοδρότητα στις ΗΠΑ και στους γερμανούς εργαζόμενους
Μαύρα χρόνια 17.01.26

Σφοδρή επίθεση Μερτς στις ΗΠΑ και στους εργαζόμενους της Γερμανίας

Σφοδρή επίθεση στις ΗΠΑ εξαπολύει ο Φρίντριχ Μερτς, ζητώντας τη χειραφέτηση της Γερμανίας, και αναδεικνύοντας «την ανάγκη να αυξηθούν οι ώρες και τα χρόνια εργασίας», των γερμανών εργαζόμενων.

Σύνταξη
Θεοδωράκης, Χατζιδάκις, Σαββόπουλος, Ξαρχάκος: Ο τιτάνιος Βασίλης Τσιτσάνης με δικά τους λόγια
Σαν σήμερα 18.01.26

Θεοδωράκης, Χατζιδάκις, Σαββόπουλος, Ξαρχάκος: Ο τιτάνιος Βασίλης Τσιτσάνης με δικά τους λόγια

«Θα 'θελα να 'μαι ένας ταπεινός μαθητής του. Ο Τσιτσάνης είναι ο Θεόφιλος της λαϊκής μας μουσικής» είχε πει ο Μίκης Θεοδωράκης για τον άνδρα που γεννήθηκε και πέθανε σαν σήμερα ορίζοντας ρεμπέτισσες ψυχές

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γροιλανδία: «Οι ΗΠΑ συγκέντρωναν κρυφά πληροφορίες για στρατιωτικές εγκαταστάσεις» – Τι εξετάζει η ΕΕ
Επιμένει ο Τραμπ 18.01.26

«Οι ΗΠΑ συγκέντρωναν κρυφά πληροφορίες για στρατιωτικές εγκαταστάσεις» στη Γροιλανδία - Τι εξετάζει η ΕΕ

Σύμφωνα με τους Financial Times, οι Ευρωπαίοι ηγέτες εξετάζουν αντίποινα στους δασμούς του Αμερικανού προέδρου - Έκτακτη Σύνοδο Κορυφής για τη Γροιλανδία θα συγκαλέσει ο Αντόνιο Κόστα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Εκτροχιασμός τρένων στην Ισπανία – Πληροφορίες για πέντε νεκρούς και πολλούς τραυματίες
Πρώτες πληροφορίες 18.01.26 Upd: 22:55

Εκτροχιασμός τρένων στην Ισπανία – Πληροφορίες για πέντε νεκρούς και πολλούς τραυματίες

Εκτροχιασμός δύο τρένων στη νότια Ισπανία. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έχουν μεταβεί στον τόπο του δυστυχήματος και βοηθούν στον απεγκλωβισμό των επιβατών. Αναφορές για πέντε νεκρούς και πολλούς τραυματίες.

Σύνταξη
Αγρότες: Στην τελική ευθεία το ραντεβού με τον πρωθυπουργό – Οι κόκκινες γραμμές και ο «πάγος» του Μαξίμου
Ώρα μηδέν 18.01.26

Στην τελική ευθεία το ραντεβού των αγροτών με τον πρωθυπουργό - Οι «κόκκινες γραμμές» και ο «πάγος» του Μαξίμου

Για τη συνάντησή τους με τον πρωθυπουργό προετοιμάζονται οι αγρότες που εδώ και σχεδόν 50 μέρες βρίσκονται σε κινητοποιήσεις. Προσωρινή εκεχειρία, ανοιχτοί δρόμοι, «κόκκινες γραμμές» και πρόσθετα μέτρα στην... «κατάψυξη».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
LIVE: Ρεάλ Σοσιεδάδ – Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 18.01.26

LIVE: Ρεάλ Σοσιεδάδ – Μπαρτσελόνα

LIVE: Ρεάλ Σοσιεδάδ – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Σοσιεδάδ – Μπαρτσελόνα για την 20η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από το Novasports 1.

Σύνταξη
«Μηδενική προπώληση, βανδαλισμοί και αποκλεισμός της Ιβάνκα» – Φιάσκο της χρονιάς το ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ;
40 εκατομμύρια 18.01.26

«Μηδενική προπώληση, βανδαλισμοί και αποκλεισμός της Ιβάνκα» – Φιάσκο της χρονιάς το ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ;

Λίγες ημέρες πριν από την επίσημη πρεμιέρα του, το ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ φαίνεται να μετατρέπεται σε έναν εφιάλτη δημοσίων σχέσεων και οικονομικής αποτυχίας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μίλων – Ολυμπιακός 0-3 σετ: Άνετα οι ερυθρόλευκες στη Νέα Σμύρνη
Άλλα Αθλήματα 18.01.26

Μίλων – Ολυμπιακός 0-3 σετ: Άνετα οι ερυθρόλευκες στη Νέα Σμύρνη

Επιστροφή στις νίκες με επιβλητικό τρόπο για τη γυναικεία ομάδα του Ολυμπιακού στο βόλεϊ μετά την ήττα από την Εξατσίμπασι, καθώς επικράτησε με 3-0 σετ (16-25, 19-25, 20-25) του Μίλωνα εκτός έδρας.

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Τους ενοχλεί η μαζικότητα των αγώνων και το ανεβασμένο κύρος του ΚΚΕ μέσα σε αυτούς
Η ομιλία του 18.01.26

Κουτσούμπας: Τους ενοχλεί η μαζικότητα των αγώνων και το ανεβασμένο κύρος του ΚΚΕ μέσα σε αυτούς

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας δήλωσε ότι «η πολιτική της άρχουσας καπιταλιστικής τάξης και των πολιτικών εκπροσώπων της, εναντιώνεται και υπονομεύει συστηματικά το ρεύμα της αντικαπιταλιστικής διεκδίκησης»

Σύνταξη
Χιμένεθ για την αλλαγή του Μορόν και την απουσία των Άλβαρο και Ρόουζ
Ποδόσφαιρο 18.01.26

Χιμένεθ για την αλλαγή του Μορόν και την απουσία των Άλβαρο και Ρόουζ

Όσα είπε ο προπονητής του Αρη, Μανόλο Χιμένεθ μετά την κακή εμφάνιση και ήττα από την ΑΕΛ Novibet με 1-0. Τι είπε για την αλλαγή του Μορόν, την απουσία των Άλβαρο και Ρόουζ αλλά και τους οπαδούς.

Σύνταξη
Καιρός: Στην «κατάψυξη» όλη η χώρα – Τι αλλάζει από την Τρίτη
Πλησιάζει βαρομετρικό χαμηλό 18.01.26

Στην «κατάψυξη» όλη η χώρα - Τι αλλάζει από την Τρίτη

Περαιτέρω επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από την Τρίτη (20/01). Ένα βαρομετρικό χαμηλό από την κεντρική Μεσόγειο θα συναντήσει τον ψυχρό αέρα που έχει ήδη εγκλωβιστεί πάνω από τη χώρα.

Σύνταξη
Καρέ-καρέ η διάσωση των οκτώ ορειβατών στον Ταΰγετο – Γλίστρησαν και κατρακύλησαν 200 μέτρα σε πλαγιά [βίντεο]
Ήταν δεμένοι 18.01.26

Καρέ-καρέ η διάσωση των οκτώ ορειβατών στον Ταΰγετο - Γλίστρησαν και κατρακύλησαν 200 μέτρα σε πλαγιά

Η ομάδα της 6ης ΕΜΑΚ έπειτα από 4 ώρες πεζοπορία στο χιόνι και τον πάγο κατάφερε να προσεγγίσει τη χαράδρα όπου είχαν εγκλωβιστεί οι ορειβάτες στον Ταΰγετο

Σύνταξη
ΠΑΟΚ-ΟΦΗ 3-0: Εύκολη νίκη με σόου και αποκάλυψη τον 19χρονο Χατσίδη (vid)
Ποδόσφαιρο 18.01.26

ΠΑΟΚ-ΟΦΗ 3-0: Εύκολη νίκη με σόου και αποκάλυψη τον 19χρονο Χατσίδη (vid)

Οδοστρωτήρας ο Δημήτρης Χατσίδης, οδήγησε τον ΠΑΟΚ στην κορυφή της Super League, με δυο ασίστ (η μια στον 38χρονο Τάισον που πανηγύρισε με το (γνωστό) μπαστουνάκι). Ο ΠΑΟΚ καθάρισε από το α’ ημίχρονο

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 18.01.26

LIVE: ΑΕΚ – Παναθηναϊκός

LIVE: ΑΕΚ – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Παναθηναϊκός για τη 17η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
