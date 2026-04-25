newspaper
Κυριακή 26 Απριλίου 2026
weather-icon 15o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
25.04.2026 | 22:59
Νέος σεισμός στην Κρήτη
# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η ασφυκτική λαβή Τραμπ στη Wall Street
Διεθνής Οικονομία 25 Απριλίου 2026, 23:55

Η ασφυκτική λαβή Τραμπ στη Wall Street

Τα σχόλια και οι αναρτήσεις του Ντόναλντ Τραμπ ήταν ο κύριος παράγοντας πίσω από τις καλύτερες και χειρότερες ημέρες του S&P 500

ΕπιμέλειαΤζούλη Καλημέρη
A
A
Από την ανάληψη των καθηκόντων του τον περασμένο Ιανουάριο τα σχόλια του Τραμπ σε δημοσιογράφους  καθώς και οι αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν ο κύριος παράγοντας πίσω από τις πέντε καλύτερες και χειρότερες ημέρες του δείκτη αναφοράς της Wall Street, S&P 500, σύμφωνα με ανάλυση της Fundstrat Research.

Είναι μια κατάσταση που δεν έχει καμία σχέση με κανέναν σύγχρονο Αμερικανό ηγέτη. Κανένας άλλος πρόεδρος δεν έχει ενορχηστρώσει τόσες πολλές καλύτερες και χειρότερες ημέρες σε δώδεκα κυβερνήσεις, από την εποχή του Προέδρου Ρόναλντ Ρίγκαν το 1981, αναφέρει το Bloomberg.

Τραμπ: Εμπρηστής και πυροσβέστης της αγοράς

«Έχει την αγορά σε ασφυκτική λαβή» τονίζει  η Χαρντίκα Σινγκ, οικονομική στρατηγός στην Fundstrat. «Ο πρόεδρος υποτίθεται ότι δεν έχει τόσο εξαιρετικό έλεγχο στην τύχη της χρηματιστηριακής αγοράς. Είναι εντελώς πρωτοφανές».

Ο πόλεμος στο Ιράν παρέχει το τέλειο σκηνικό για να γίνει κατανοητό πως επηρεάζει ο Τραμπ τις αμερικανικές μετοχές. Ο δείκτης S&P 500 μόλις κατέγραψε την ταχύτερη πτώση και ανάκαμψη σε σχήμα V από το 2020, καταγράφοντας πτώση 9% από το υψηλό της 27ης Ιανουαρίου έως το όριο μιας τεχνικής διόρθωσης στις 30 Μαρτίου, προτού ανακάμψει και φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα μέσα σε 11 ημέρες διαπραγμάτευσης.

Ο αντίκτυπος των δηλώσεων του προέδρου γίνεται ακόμη πιο εμφανής όταν εξεταστεί ανά συνεδρίαση. Για παράδειγμα, ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε κατά 1,5% στις 20 Μαρτίου, όταν ο Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στο Λευκό Οίκο ότι δεν επιθυμούσε κατάπαυση του πυρός με το Ιράν.

Στη συνέχεια, στις 31 Μαρτίου, ο δείκτης σημείωσε άνοδο 2,9%, καταγράφοντας την καλύτερη ημέρα του από τον Μάιο και συνέχισε την ανοδική του πορεία για το υπόλοιπο της εβδομάδας, αφού ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν προχωρούσαν καλά και ότι ο πόλεμος πλησίαζε στο τέλος του. Υπάρχουν πολλά παρόμοια παραδείγματα από πριν και μετά από τότε.

Η επιρροή του Τραμπ περνά τα σύνορα της Wall Street και φθάνει και τις αγορές εμπορευμάτων, με το πετρέλαιο να αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα.

Στην ουσία, οι αμφιταλαντευόμενες θέσεις του Τραμπ για τον πόλεμο τον έχουν καταστήσει τον «εμπρηστή και πυροσβέστη» της αγοράς, εξηγεί ο Alexander Altmann, επικεφαλής των παγκόσμιων τακτικών στρατηγικών μετοχών στην Barclays.

Η επιρροή του προέδρου στις μετοχές δεν είναι εντελώς καινούργια. Συνήθως, οι μεγαλύτερες ημέρες ανόδου και καθόδου του S&P 500 καθοδηγούνται από έναν συνδυασμό μικρο- και μακρο-καταλυτών, με την πολιτική της Ουάσιγκτον να είναι ένας από αυτούς. Αυτό που διαφέρει στη δεύτερη θητεία του Τραμπ είναι ότι οι διακυμάνσεις της αγοράς παρακολουθούν στενά τις αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις δημόσιες ομιλίες του.

«Δεν έχω ξαναδεί αγορά που να έχει επηρεαστεί τόσο πολύ από τη φλυαρία που βγαίνει από τον Λευκό Οίκο σε καθημερινή βάση» τονίζει ο βετεράνος στρατηγικός αναλυτής αγοράς Εντ Γιαρντένι της Yardeni Research. «Ο Τραμπ μιλάει κάθε μέρα και κάθε μέρα λέει κάτι που φαίνεται να έχει αντίκτυπο στην αγορά».

Τα επίσημα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης του Λευκού Οίκου χρησιμοποιούν πλέον τις πλατφόρμες τους για να αντιμετωπίσουν τις κινήσεις της αγοράς, δημοσιεύοντας κινούμενα γραφικά για να διαφημίσουν τα στοιχεία του S&P 500 ή λέγοντας στη Wall Street να μην «πανικοβάλλεται» όταν τα λόγια ή οι πολιτικές του Τραμπ πυροδοτούν φόβους.

Έχει μάλιστα προτρέψει ρητά τους επενδυτές να αγοράσουν μετοχές. «Αν κοιτάξουμε ξανά πίσω στα δεδομένα, αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ πριν» τονίζει ο Singh του Fundstrat. «Αυτό για μένα είναι απλώς τρελό».

Οι καλύτερες και χειρότερες μέρες του S&P 500

Μεταξύ των καλύτερων ημερών του S&P 500 κατά τη διάρκεια της τρέχουσας θητείας του Τραμπ είναι η άνοδος του 9,5% στις 9 Απριλίου 2025, όταν σταμάτησε τους δασμούς του, και η άνοδος του 3,3% στις 12 Μαΐου 2025, όταν οι ΗΠΑ και η Κίνα συμφώνησαν σε μια εμπορική εκεχειρία 90 ημερών.

Από την άλλη πλευρά, οι χειρότερες ημέρες περιλαμβάνουν την πτώση κατά 6% στις 4 Απριλίου 2025, μετά τα αντίποινα της Κίνας με δασμούς στις ΗΠΑ, και την πτώση κατά 4,8% στις 3 Απριλίου 2025, μετά την ανακοίνωση των αμοιβαίων δασμών από τον πρόεδρο.

Φυσικά, ορισμένοι επαγγελματίες της Wall Street υποστηρίζουν ότι η συσχέτιση μεταξύ των δηλώσεων του προέδρου και της συμπεριφοράς της αγοράς είναι καθαρά περιστασιακή και εξαρτάται από τη συχνότητα των δηλώσεων του προέδρου.

Για παράδειγμα, μια ματιά στις μετρήσεις μεταβλητότητας έρχεται σε αντίθεση με την ιδέα ότι η αγορά ήταν πιο ταραγμένη υπό τον Τραμπ από ό,τι κατά τη διάρκεια προηγούμενων κυβερνήσεων, υποστηρίζει ο Άλτμαν της Barclays. Η μέση τιμή του Δείκτη Μεταβλητότητας Cboe, ή VIX, σε ολόκληρη τη θητεία κάθε προέδρου από την έναρξη του δείκτη το 1990 είναι 19,3, ακριβώς σύμφωνα με τη δεύτερη θητεία του Τραμπ και με τη θητεία του Προέδρου Τζο Μπάιντεν, σύμφωνα με την ανάλυσή του.

«Ενώ ο κόσμος μπορεί να προσκολλάται στις ανορθόδοξες μεθόδους επικοινωνίας του προέδρου και να αναμένει μια περίοδο μεταβλητότητας της αγοράς στο πέρασμά της, η πραγματικότητα είναι ότι οι αγορές συμπεριφέρονται με συνεπή τρόπο με τα ιστορικά πρότυπα» εξηγεί  ο Άλτμαν. «Είναι το μέσο – υψηλής ταχύτητας μέσα κοινωνικής δικτύωσης – με το οποίο αντιδρά στη ροή ειδήσεων που έχει αλλάξει και όχι το μέγεθος της αντίδρασης».

Πηγή: ot.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ομόλογα
Ευρωπαϊκά ομόλογα: Ποια χάνουν την αίγλη τους

Ευρωπαϊκά ομόλογα: Ποια χάνουν την αίγλη τους

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η δύναμη της αλλαγής: Πώς θα αλλάξουμε όσα δεν λειτουργούν;

Η δύναμη της αλλαγής: Πώς θα αλλάξουμε όσα δεν λειτουργούν;

Delphi Economic Forum XI
OT Delphi Economic Forum XI: Οσα έγιναν την τέταρτη και τελευταία ημέρα

OT Delphi Economic Forum XI: Οσα έγιναν την τέταρτη και τελευταία ημέρα

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Πώς οι Big Four «κόβουν» τους partners από τα κέρδη
Διεθνής Οικονομία 25.04.26

Οι KPMG και EY αφαιρούν σιωπηρά το μερίδιο κερδών από partners, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή σκληρής αξιολόγησης και λιγότερων «προνομίων»

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Γαλλία-Ελλάδα υπέρ της καθυστέρησης αποπληρωμής δανείων της πανδημίας – Ζητούν επέκταση χρέους ή νέα ομόλογα
Ευρωομόλογα και προϋπολογισμός 25.04.26

Σύμφωνα με τον Εμανουέλ Μακρόν, θα ήταν «ηλίθιο» να γίνει άμεση αποπληρωμή των δανείων, την ώρα που υπάρχει ζήτηση για ευρωπαϊκά ομόλογα. Τόνισε επίσης ότι η έκδοση νέων θα προσφέρει «ανάσα» στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Σύνταξη
Γιατί οι φετινές καλοκαιρινές διακοπές των ονείρων σας ίσως να μείνουν απλώς ένα όνειρο
Διεθνής Οικονομία 25.04.26

Οι υψηλές τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων και η γεωπολιτική αβεβαιότητα αναγκάζουν τους ταξιδιώτες να ξανασκεφτούν τις καλοκαιρινές τους διακοπές

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Οι αυξήσεις μισθών στην ΕΕ από το 2020 – Γιατί οι Ευρωπαίοι δεν ζουν καλύτερα;
Διεθνής Οικονομία 25.04.26

Παρότι η αύξηση των μισθών στην ΕΕ ήταν ισχυρότερη στις χώρες εκτός της ζώνης του ευρώ και σε εκείνες με χαμηλότερα μισθολογικά επίπεδα, όπως η Ελλάδα, οι πολίτες δεν ζουν καλύτερα σήμερα, εξαιτίας της ακρίβειας και της χαμηλής αγοραστικής δύναμης

Νατάσα Ρουγγέρη
Η Google θα επενδύσει 40 δισ. δολάρια στην εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης Anthropic
Τεχνητή Νοημοσύνη 25.04.26

Δέκα δισ. δολάρια θα επενδύσει άμεσα η Google στην Anthropic, με βάση την τρέχουσα αποτίμησή της, και θα καταβάλει άλλα 30 δισ. ανάλογα με την απόδοσή της.

Σύνταξη
Πόλεμος στο Ιράν: Πώς απειλεί την fast fashion – Έρχεται κύμα ανατιμήσεων σε ρούχα και sneakers
Διεθνής Οικονομία 25.04.26

Ο πόλεμος στο Ιράν ταράζει την παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού, αυξάνοντας το κόστος του πολυεστέρα και απειλώντας με νέες ανατιμήσεις τη βιομηχανία της fast fashion

Νατάσα Σινιώρη
«Κλιματοπληθωρισμός»: Η κλιματική αλλαγή έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει το κόστος διαβίωσης
Διεθνής Οικονομία 24.04.26

Οι οικονομολόγοι και οι εκπρόσωποι των κεντρικών τραπεζών γίνονται όλο και πιο ικανοί στο να υπολογίζουν την σχέση της κλιματικής αλλαγής με τις αυξήσεις των τιμών

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πυροβολισμοί στο Δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκο – Απομακρύνθηκαν οι επίσημοι και ο Τραμπ
Κόσμος 26.04.26

Οι πυροβολισμοί φέρονται να προήλθαν σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το λόμπι του ξενοδοχείου Washington Hilton, όπου πραγματοποιείται το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μαζικές τρομοκρατικές επιθέσεις στην Κολομβία με 14 νεκρούς και 38 τραυματίες λίγο πριν τις εκλογές (βίντεο)
Κόσμος 26.04.26

Μόνο σε μια επίθεση με εκρηκτικά στην Παναμερικανική εθνική οδό είχε ως αποτέλεσμα 14 νεκρούς και 20 τραυματίες. Επιθέσεις με drones σε στρατόπεδα, ολόκληρη η Κολομβία σε συναγερμό.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Λίβανος: Νέα ισραηλινά πλήγματα στον νότο μετά την εντολή του Νετανιάχου – Πολίτες φεύγουν από τον νότο
Κόσμος 26.04.26

Με τις αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ να έχουν ξεκινήσει ξανά με εντολή Νετανιάχου, χιλιάδες πολίτες του νότου του Λιβάνου προσπαθούν να φύγουν προς την Βηρυτό και την Σιδώνα.

Σύνταξη
Πυροβολισμοί εναντίον αντιφασιστών στην Ιταλία, την επέτειο της Ημέρας της Απελευθέρωσης
Ακροδεξιά βία 26.04.26

Άνδρας με κράνος και στολή παραλλαγής που επέβαινε σε σκούτερ πυροβόλησε ένα ζευγάρι αντιφασιστών, στον λαιμό, το μάγουλο και τον ώμο με αεροβόλο προκαλώντας τους ελαφρά τραύματα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Οι παίκτες του ΟΦΗ έκαναν pasillo, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ αποδοκίμαζαν! (vid)
Ποδόσφαιρο 26.04.26

Οι παίκτες του ΟΦΗ έκαναν pasillo στους παίκτες του ΠΑΟΚ, όταν οι χαμένοι του τελικού πήγαν για να παραλάβουν τα μετάλλιά τους – Την ίδια στιγμή οι οπαδοί του «Δικεφάλου» γιούχαραν τους παίκτες της ομάδας του

Σύνταξη
Ατλέτικο Μαδρίτης-Αθλέτικ Μπιλμπάο 3-2: Με τη σκέψη στην ‘Αρσεναλ, οι γηπεδούχοι έκαναν ανατροπή σε 5’
Ποδόσφαιρο 26.04.26

Η Μπιλμπάο προηγήθηκε στο πρώτο ημίχρονο, όμως στην επανάληψη οι Μαδριλένοι μπήκαν δυνατά και το 0-1 έγινε 2-1 και στο τέλος 3-1 και 3-2. Η Ατλέτικο επέστρεψε στις νίκες μετά από τέσσερις ήττες

Σύνταξη
Πώς οι Big Four «κόβουν» τους partners από τα κέρδη
Διεθνής Οικονομία 25.04.26

Οι KPMG και EY αφαιρούν σιωπηρά το μερίδιο κερδών από partners, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή σκληρής αξιολόγησης και λιγότερων «προνομίων»

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΠΑΟΚ – ΟΦΗ: Ο Γιερεμέγιεφ ισοφαρίζει σε 2-2 και στέλνει τον τελικό στην παράταση – Δείτε όλα τα γκολ vid)
Ποδόσφαιρο 25.04.26

Στις καθυστερήσεις του τελικού ο Μαντί Καμαρά έστρωσε την μπάλα στον Γιερεμέγιεφ ο οποίος εξ επαφής έστειλε την μπάλα στα δίχτυα κι ισοφάρισε για τον ΠΑΟΚ σε 2-2. Δείτε το γκολ και τα υπόλοιπα τρία.

Σύνταξη
Νέος σεισμός 4,8 Ρίχτερ στην Κρήτη
Ελλάδα 25.04.26

Η νέα ισχυρή σεισμική δόνηση έχει το ίδιο επίκεντρο με τον μεγάλο σεισμό 5,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής

Σύνταξη
Γαλλία-Ελλάδα υπέρ της καθυστέρησης αποπληρωμής δανείων της πανδημίας – Ζητούν επέκταση χρέους ή νέα ομόλογα
Ευρωομόλογα και προϋπολογισμός 25.04.26

Σύμφωνα με τον Εμανουέλ Μακρόν, θα ήταν «ηλίθιο» να γίνει άμεση αποπληρωμή των δανείων, την ώρα που υπάρχει ζήτηση για ευρωπαϊκά ομόλογα. Τόνισε επίσης ότι η έκδοση νέων θα προσφέρει «ανάσα» στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Σύνταξη
Εμπνευστής των επιθέσεων στην Κοβέσι;
Πολιτική Γραμματεία 25.04.26

Όσο οι επιθέσεις των κεντρικών στελεχών προς την Λάουρα Κοβέσι πληθαίνουν… τόσο η εκτίμηση πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο εμπνευστής αυτής της συντονισμένης επίθεσης πληθαίνουν. Θα διαφοροποιηθεί ο πρωθυπουργός ή μέσα από την σιωπηρή ανοχή θα ανάψει το πράσινο φως για περεταίρω κλιμάκωση;

Κυριάκος Δημάγγελος
Χωρίς τον «αποδιοπομπαίο τράγο» Όρμπαν, ίσως ήρθε η ώρα για την ΕΕ να φτάσει στην ρίζα των προβλημάτων της
Κόσμος 25.04.26

Η ζωή μετά τον Βίκτορ Όρμπαν σημαίνει ότι, στο μέλλον, οι ηγέτες της ΕΕ δεν θα έχουν κανέναν άλλον να κατηγορήσουν παρά μόνο τους εαυτούς τους, γράφει το POLITICO

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τραμπ: Δεν ξέρουμε ποιος ηγείται του Ιράν – Αραγκτσί: Δεν ξέρουμε αν οι ΗΠΑ είναι σοβαρές στην διπλωματία
Κόσμος 25.04.26

Ακονίζουν τα μαχαίρια τους ΗΠΑ και Ιράν, ευτυχώς στα κοινωνικά δίκτυα, με δηκτικές δηλώσεις Τραμπ και Αραγκτσί, προς την Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον αντίστοιχα.

Σύνταξη
Κρήτη: Νέο βίντεο ντοκουμέντο με τον 40χρονο αφού έχει δολοφονήσει τη 43χρονη
Ελλάδα 25.04.26

Η υπόθεση της δολοφονίας της 43χρονης στην Κρήτη παραμένει ανοικτή σε πολλά επίπεδα - Οι Αρχές ερευνούν εξονυχιστικά το πολύωρο βιντεοληπτικό υλικό, αναλύοντας καρέ καρέ τις κινήσεις του δράστη και αυτόχειρα.

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 26 Απριλίου 2026
Cookies