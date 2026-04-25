Κρήτη: Νέο βίντεο ντοκουμέντο με τον 40χρονο αφού έχει δολοφονήσει τη 43χρονη
Η υπόθεση της δολοφονίας της 43χρονης στην Κρήτη παραμένει ανοικτή σε πολλά επίπεδα - Οι Αρχές ερευνούν εξονυχιστικά το πολύωρο βιντεοληπτικό υλικό, αναλύοντας καρέ καρέ τις κινήσεις του δράστη και αυτόχειρα.
- Βίντεο ντοκουμέντο με τον άνδρα ασθενή να κρατά όπλο στο Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας
- «Περιποίηση για νήπια»: Ο σκοτεινός κόσμος των βίντεο ομορφιάς για παιδιά στο TikTok
- Ο πολιτικός «χωρισμός» Τραμπ – Μελόνι αποδεικνύει πως ΕΕ και MAGA δεν μπορούν να βρουν κοινό έδαφος
- Κρήτη: Κρατούμενοι έβαλαν φωτιά στις φυλακές Αγυιάς Χανίων – Στο νοσοκομείο 7 άτομα από τους καπνούς
Νέο βίντεο ντοκουμέντο με τον 40χρονο δολοφόνο και αυτόχειρα, λίγες μόλις ώρες μετά την εν ψυχρώ εκτέλεση της 43χρονης Ελευθερίας στην Κρήτη βλέπει το φως της δημοσιότητας.
Το βίντεο από κάμερα ασφαλείας μέσα σε καφετέρεια παρουσίασε το MEGA στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.
Βίντεο ντοκουμέντο
Η ώρα είναι λίγο πριν τις 08:00 το πρωί της Δευτέρας. Λίγες ώρες μετά την στυγερή δολοφονία, ο δράστης μπαίνει σε καφετέρια. Διακρίνεται να παρκάρει το αυτοκίνητό του ακριβώς απ’ έξω και κουτσαίνοντας ελαφρώς να προσεγγίζει το ταμείο, αναζητώντας τον ιδιοκτήτη.
Ο λόγος; Επειδή γνώριζε ότι διαθέτει γερανό. Φέρεται μάλιστα να λέει στην εργαζόμενη ότι είχε κάποιο τροχαίο από το οποίο ο ίδιος τραυματίστηκε. Η προσπάθειά του να καλύψει τα ίχνη του βρίσκεται σε εξέλιξη.
Έψαχνε γερανό
«Μου είπε (ο πατέρας μου) ότι τον πήρε τηλέφωνο τη Δευτέρα το πρωί και του ζητούσε τον γερανό για να πάει να μεταφέρει το μηχανάκι του, που είχε ένα ατύχημα. Ο πατέρας μου είπε ότι δεν μπορούσε, του είπε ότι θα τον πάρει το απόγευμα, αλλά δεν τον πήρε ξανά ποτέ», αναφέρει ο γιος του ιδιοκτήτη της καφετέριας.
Ο 40χρονος βγαίνει έξω, πάει στο αυτοκίνητο και παίρνει το κινητό του τηλέφωνο για να καλέσει τον ιδιοκτήτη. Παραγγέλνει έναν καφέ και όσο βρίσκεται στο κατάστημα κοιτάζει συνεχώς προς τον δρόμο. Όλες του οι κινήσεις δείχνουν ότι είναι νευρικός και αναστατωμένος.
«Μου ζήτησε εάν έχω εύκαιρο τον γερανό να πάω να τον σύρω με τη μηχανή από εκεί που είχε πέσει, ότι έπεσε σε μία στροφή και έπεσε στο δέτι από κάτω, η μηχανή. Ήταν πολύ ανήσυχος», λέει ο ιδιοκτήτης της καφετέριας.
Η έρευνα
Η υπόθεση της δολοφονίας της 43χρονης παραμένει ανοικτή σε πολλά επίπεδα. Οι Αρχές ερευνούν εξονυχιστικά το πολύωρο βιντεοληπτικό υλικό, αναλύοντας καρέ καρέ τις κινήσεις του δράστη και αυτόχειρα.
Μετά το έγκλημα, ο 40χρονος εμφανίζεται σε οπτικό υλικό να μιλάει στο κινητό του τηλέφωνο, στον δρόμο προς την καφετέρια που ζήτησε να του καλέσουν ταξί.
Η ξαδέλφη της Ελευθερίας Γιακουμάκη, μιλώντας στο MEGA, περιγράφει την συνομιλία που είχε με τον 40χρονο μία ημέρα μετά την εξαφάνιση της άτυχης γυναίκας.
«Τον ρώτησα ευθέως που είναι η Ρίτσα; Κόλλησε για κλάσματα του δευτερολέπτου και μου είπε δεν ξέρω, είμαι στο αστυνομικό τμήμα να δώσω κατάθεση, έχουμε ψάξει παντού και μου κλείνει το τηλέφωνο».
Τα ερωτήματα για το έγκλημα παραμένουν, με τις Αρχές να αναζητούν τις απαντήσεις που δεν έχει ακόμα λάβει η οικογένεια της 43χρονης Ελευθερίας.
- Νέος σεισμός στην Κρήτη
- Γαλλία-Ελλάδα υπέρ της καθυστέρησης αποπληρωμής δανείων της πανδημίας – Ζητούν επέκταση χρέους ή νέα ομόλογα
- Εμπνευστής των επιθέσεων στην Κοβέσι;
- Δεν υπάρχει καλύτερο κίνητρο για στρατιωτική καινοτομία από τον πόλεμο – Και η Ουκρανία το έχει αποδείξει
- Χωρίς τον «αποδιοπομπαίο τράγο» Όρμπαν, ίσως ήρθε η ώρα για την ΕΕ να φτάσει στην ρίζα των προβλημάτων της
- Stoiximan GBL: Αυτά είναι τα ζευγάρια των πλέι οφ – Ξεχωρίζει το ΑΕΚ – Άρης
- Τραμπ: Δεν ξέρουμε ποιος ηγείται του Ιράν – Αραγκτσί: Δεν ξέρουμε αν οι ΗΠΑ είναι σοβαρές στην διπλωματία
