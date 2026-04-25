Η Κέιτ Τζάκσον επέλεξε μια «ήρεμη» ζωή μακριά από το Χόλιγουντ

magazin
Σάββατο 25 Απριλίου 2026
weather-icon 17o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
25.04.2026 | 22:59
Νέος σεισμός στην Κρήτη
# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Fizz 25 Απριλίου 2026, 23:05

Η Κέιτ Τζάκσον, η οποία πρωταγωνίστησε στην εμβληματική σειρά «Charlie's Angels» εγκατέλειψε την υποκριτική και τη βιομηχανία του θεάματος πριν δύο δεκαετίες.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Η πρωταγωνίστρια του «Charlie’s Angels», Κέιτ Τζάκσον, βρέθηκε στο PaleyFest στο Λος Άντζελες στις 6 Απριλίου για τον εορτασμό των 50 χρόνων της σειράς και έκτοτε, το τηλέφωνο της δεν έχει σταματήσει να χτυπάει, όπως δήλωσε στο People.

«Είναι καταπληκτικό που υπάρχει τέτοια ανταπόκριση», δήλωσε στο People. « Χτυπάει το τηλέφωνο και [μου λένε] τις ιδέες του και αρχίζω να σκέφτομαι ξανά [την υποκριτική]. Με ενθουσιάζει πολύ αυτό».

«Ήταν μια υπέροχη εμπειρία»

Πριν από το PaleyFest, η τελευταία δημόσια εμφάνιση της Κέιτ Τζάκσον ήταν στα Emmys του 2006, όταν ανέβηκε στη σκηνή μαζί με την Ζακλίν Σμιθ και την Φάρα Φόσετ (η οποία πρωταγωνίστησε στην πρώτη σεζόν του «Charlie’s Angels») για να αποτίσουν φόρο τιμής στον αείμνηστο παραγωγό Άαρον Σπέλινγκ.

«Δεν είχα κάνει τίποτα παρόμοιο με το PaleyFest για 20 χρόνια, οπότε ήμουν πολύ αγχωμένη πριν από την εκδήλωση», είπε η Τζάκσον. «Μου είπαν: ‘Θα ανέβεις στη σκηνή και απλά θα είσαι ο ευατός σου’. Αυτό ακριβώς συνέβη. Ήταν μια υπέροχη εμπειρία».

Φωτογραφία: Η Κέιτ Τζάκσον, η Τζάκλιν Σμιθ και η Σέριλ Λαντ ποζάρουν στο κόκκινο χαλί κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για τον εορτασμό των 50 χρόνων της σειράς «Charlie’s Angels» στο Dolby Theatre στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια, στις 6 Απριλίου 2026. REUTERS/Daniel Cole

Παρά την αποχώρησή της από το Χόλιγουντ πριν από δύο δεκαετίες, η Τζάκσον συνεχίζει να απασχολεί τον Τύπο, από τότε που η σειρά «Charlie’s Angels» έκανε το ντεμπούτο της στο ABC το 1976.

Πώς ξεκίνησαν όλα

Όταν παρακολούθησε το πιλοτικό επεισόδιο από ένα δωμάτιο μοτέλ στην Φλόριντα, όπου γυρνούσε μια ταινία του Ρότζερ Κόρμαν, η Κέιτ Τζάκσον κατάλαβε αμέσως ότι πρόκειται να διαπρέψει.

«Ο τύπος με τον οποίο έβγαινα είχε έρθει να με επισκεφτεί και παρακολουθήσαμε το πιλοτικό επεισόδιο σε μια ασπρόμαυρη τηλεόραση με κεραία», εί[ε η Τζάκσον. «Απλώς κάθισα εκεί για ένα λεπτό, μετά σηκώθηκα και περπάτησα μέχρι την πόρτα και ξανά πίσω. Είπε ότι απλώς είπα σιωπηλά: ‘Η ζωή μου άλλαξε για πάντα’».

Το επόμενο πρωί, τηλεφώνησε για να μάθει τα αποτελέσματα τηλεθέασης της προηγούμενης νύχτας και της είπαν ότι «είχαν εκτοξευθεί στα ύψη».

«Ήξερα ότι αυτό θα συνέβαινε», λέει. «Και η ζωή μου άλλαξε για πάντα. Πραγματικά άλλαξε, προς το καλύτερο. Ήταν συγκλονιστικό».

Οι πρωταγωνίστριες της τηλεοπτικής σειράς της δεκαετίας του 1970 «Charlie's Angels» (από αριστερά προς τα δεξιά) Τζάκλιν Σμιθ, Φάρα Φόσετ και Κέιτ Τζάκσον | Reuters

Ωστόσο, λόγω του απαιτητικού προγράμματος γυρισμάτων, η Τζάκσον λέει ότι χρειάστηκε λίγος χρόνος μέχρι να συνειδητοποιήσουν εκείνη και οι συμπρωταγωνιστές της πόσο μεγάλη επιτυχία είχε γίνει η σειρά εκείνη την πρώτη σεζόν.

«Φεύγαμε από το σπίτι πριν ανατείλει ο ήλιος και δεν γυρίζαμε πίσω μέχρι να δύσει», λέει. «Μετά, μάθαινες τις ατάκες σου για την επόμενη μέρα και πέφταμε στο κρεβάτι για να ξανακάνουμε τα ίδια».

Τα σαββατοκύριακα, είπε, «κοιμόντουσαν όλη μέρα» για να αναπληρώσουν τον χαμένο ύπνο. «Δεν βγαίναμε έξω, οπότε δεν ξέραμε πραγματικά τι γινόταν, γιατί δουλεύαμε συνεχώς», συμπλήρωσε.

Όταν τελείωσαν τα γυρίσματα, η Τζάκσον είχε περισσότερο χρόνο να περάσει εκτός πλατό και γρήγορα συνειδητοποίησε ότι «ξαφνικά, όπου κι αν πας, οι άνθρωποι σε κοιτάζουν».

«[Νιώθεις περίεργα] και αναρωτιέσαι: ‘Τι συμβαίνει; Δεν είμαι ντυμένη; Τι γίνεται εδώ;’», υποστήριξε.

Μέχρι να το συνηθίσεις, είναι μια περίεργη αίσθηση», κατέληξε.

*Με πληροφορίες από: People

Headlines:
googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 25 Απριλίου 2026
Cookies