Η Κέιτ Τζάκσον επέλεξε μια «ήρεμη» ζωή μακριά από το Χόλιγουντ

Η πρωταγωνίστρια του «Charlie’s Angels», Κέιτ Τζάκσον, βρέθηκε στο PaleyFest στο Λος Άντζελες στις 6 Απριλίου για τον εορτασμό των 50 χρόνων της σειράς και έκτοτε, το τηλέφωνο της δεν έχει σταματήσει να χτυπάει, όπως δήλωσε στο People.

«Είναι καταπληκτικό που υπάρχει τέτοια ανταπόκριση», δήλωσε στο People. « Χτυπάει το τηλέφωνο και [μου λένε] τις ιδέες του και αρχίζω να σκέφτομαι ξανά [την υποκριτική]. Με ενθουσιάζει πολύ αυτό».

«Ήταν μια υπέροχη εμπειρία»

Πριν από το PaleyFest, η τελευταία δημόσια εμφάνιση της Κέιτ Τζάκσον ήταν στα Emmys του 2006, όταν ανέβηκε στη σκηνή μαζί με την Ζακλίν Σμιθ και την Φάρα Φόσετ (η οποία πρωταγωνίστησε στην πρώτη σεζόν του «Charlie’s Angels») για να αποτίσουν φόρο τιμής στον αείμνηστο παραγωγό Άαρον Σπέλινγκ.

«Δεν είχα κάνει τίποτα παρόμοιο με το PaleyFest για 20 χρόνια, οπότε ήμουν πολύ αγχωμένη πριν από την εκδήλωση», είπε η Τζάκσον. «Μου είπαν: ‘Θα ανέβεις στη σκηνή και απλά θα είσαι ο ευατός σου’. Αυτό ακριβώς συνέβη. Ήταν μια υπέροχη εμπειρία».

Παρά την αποχώρησή της από το Χόλιγουντ πριν από δύο δεκαετίες, η Τζάκσον συνεχίζει να απασχολεί τον Τύπο, από τότε που η σειρά «Charlie’s Angels» έκανε το ντεμπούτο της στο ABC το 1976.

Πώς ξεκίνησαν όλα

Όταν παρακολούθησε το πιλοτικό επεισόδιο από ένα δωμάτιο μοτέλ στην Φλόριντα, όπου γυρνούσε μια ταινία του Ρότζερ Κόρμαν, η Κέιτ Τζάκσον κατάλαβε αμέσως ότι πρόκειται να διαπρέψει.

«Ο τύπος με τον οποίο έβγαινα είχε έρθει να με επισκεφτεί και παρακολουθήσαμε το πιλοτικό επεισόδιο σε μια ασπρόμαυρη τηλεόραση με κεραία», εί[ε η Τζάκσον. «Απλώς κάθισα εκεί για ένα λεπτό, μετά σηκώθηκα και περπάτησα μέχρι την πόρτα και ξανά πίσω. Είπε ότι απλώς είπα σιωπηλά: ‘Η ζωή μου άλλαξε για πάντα’».

Το επόμενο πρωί, τηλεφώνησε για να μάθει τα αποτελέσματα τηλεθέασης της προηγούμενης νύχτας και της είπαν ότι «είχαν εκτοξευθεί στα ύψη».

«Ήξερα ότι αυτό θα συνέβαινε», λέει. «Και η ζωή μου άλλαξε για πάντα. Πραγματικά άλλαξε, προς το καλύτερο. Ήταν συγκλονιστικό».

Ωστόσο, λόγω του απαιτητικού προγράμματος γυρισμάτων, η Τζάκσον λέει ότι χρειάστηκε λίγος χρόνος μέχρι να συνειδητοποιήσουν εκείνη και οι συμπρωταγωνιστές της πόσο μεγάλη επιτυχία είχε γίνει η σειρά εκείνη την πρώτη σεζόν.

«Φεύγαμε από το σπίτι πριν ανατείλει ο ήλιος και δεν γυρίζαμε πίσω μέχρι να δύσει», λέει. «Μετά, μάθαινες τις ατάκες σου για την επόμενη μέρα και πέφταμε στο κρεβάτι για να ξανακάνουμε τα ίδια».

Τα σαββατοκύριακα, είπε, «κοιμόντουσαν όλη μέρα» για να αναπληρώσουν τον χαμένο ύπνο. «Δεν βγαίναμε έξω, οπότε δεν ξέραμε πραγματικά τι γινόταν, γιατί δουλεύαμε συνεχώς», συμπλήρωσε.

Όταν τελείωσαν τα γυρίσματα, η Τζάκσον είχε περισσότερο χρόνο να περάσει εκτός πλατό και γρήγορα συνειδητοποίησε ότι «ξαφνικά, όπου κι αν πας, οι άνθρωποι σε κοιτάζουν».

«[Νιώθεις περίεργα] και αναρωτιέσαι: ‘Τι συμβαίνει; Δεν είμαι ντυμένη; Τι γίνεται εδώ;’», υποστήριξε.

Μέχρι να το συνηθίσεις, είναι μια περίεργη αίσθηση», κατέληξε.

*Με πληροφορίες από: People