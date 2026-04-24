Όταν ο Τζακ Νίκολσον πρότεινε στον Πούτιν δουλειά στο Χόλιγουντ

Ο Τζακ Νίκολσον είναι ο Τζακ Νίκολσον. Ο σκληροτράχηλος γόης που έγινε ερημίτης. Η ζωή του, ωστόσο δεν είναι απλώς ένα συνονθύλευμα από επαίνους, σουαρέ και βακχικές απολαύσεις. Αντίθετα, ο σπουδαίος ηθοποιός του Χόλιγουντ έχει υποστεί πολλές τραγωδίες – ωστόσο προσπάθησε να διατηρήσει μια θετική προοπτική.

«Δε θέλω το γεγονός ότι βλέπω αυτόν τον ατελείωτο θόρυβο και την κατήφεια στον κόσμο να με κάνει ανίκανο να εκφράσω κάτι που είναι ειλικρινά υπέροχο», δήλωσε στο Rolling Stone το 1986.

Αν και έχει κάνει μερικές αξιοσημείωτες (και μερικές φορές αμφιλεγόμενες) δηλώσεις σχετικά με την αμερικανική πολιτική, ο Νίκολσον δεν είναι ιδιαίτερα γνωστός για την εμπλοκή του στις λεπτομέρειες των διεθνών υποθέσεων ή απόψεων. Είναι λογικό, λοιπόν, να μην ήταν ιδιαίτερα εξοικειωμένος με συνομιλίες με προέδρους κρατών, πόσο μάλλον με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν όταν βρέθηκαν τετ-α-τετ πριν από 25 και πλέον χρόνια.

Συνάντηση κορυφής

Το 2001, ο Πούτιν ήταν ο νεοεκλεγείς πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, αμέσως μετά την καταστροφική οικονομική κακοδιαχείριση της χώρας από τον εκλιπόντα Μπόρις Γέλτσιν, η οποία οδήγησε σε τεράστια αύξηση της ανισότητας και της διαφθοράς. Αυτό βοήθησε τον Πούτιν, ο οποίος δήλωσε την πρόθεσή του να «κάνει τη Ρωσία ξανά ισχυρή», να εκλεγεί με μεγάλη διαφορά.

Οδήγησε επίσης πολλούς Αμερικανούς, που ακόμα θυμόντουσαν τις τεταμένες και προκλητικές ημέρες του Ψυχρού Πολέμου, να τον καλωσορίσουν ως «εξαιρετικό συνεργάτη» και πιθανό μεταρρυθμιστή.

Δεν αποτελεί λοιπόν έκπληξη το γεγονός ότι ο Τζακ Νίκολσον, ο οποίος συχνά θεωρείται ο τυπικός Αμερικανός άνδρας, ήταν μεταξύ αυτών των Δυτικών που υποδέχτηκαν τον Πούτιν φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να του προσφέρει δουλειά στο Χόλιγουντ.

Εκεί, σύμφωνα με την εφημερίδα The Guardian, ο τότε 48χρονος Πούτιν δήλωσε ότι ήταν θαυμαστής του έργου του τότε 64χρονου ηθοποιού, λέγοντας ότι «του άρεσε περισσότερο» η βραβευμένη με Όσκαρ ερμηνεία του Νίκολσον στην ταινία «Στη Φωλιά του Κούκου». Ο Νίκολσον, με τη σειρά του, απάντησε ότι είχε πάντα ένα «δια βίου» όνειρο να επισκεφθεί τη Μόσχα

Ο Τζακ Νίκολσον και ο Βλαντιμίρ Πούτιν αντάλλαξαν φιλικές κουβέντες το 2001

Τον Ιούνιο του 2001, ο κινηματογραφικός σταρ Τζακ Νίκολσον και ο νεοεκλεγείς Βλαντιμίρ Πούτιν συναντήθηκαν για πρώτη φορά στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Μόσχας.

Εκεί, σύμφωνα με την εφημερίδα The Guardian, ο τότε 48χρονος Πούτιν δήλωσε ότι ήταν θαυμαστής του έργου του τότε 64χρονου ηθοποιού, λέγοντας ότι «του άρεσε περισσότερο» η βραβευμένη με Όσκαρ ερμηνεία του Νίκολσον στην ταινία «Στη Φωλιά του Κούκου». Ο Νίκολσον, με τη σειρά του, απάντησε ότι είχε πάντα ένα «δια βίου» όνειρο να επισκεφθεί τη Μόσχα.

Σύμφωνα με τον ιρλανδικό Independent, ο Πούτιν είπε επίσης στον Νίκολσον ότι το ρωσικό κοινό τον γνώριζε πιθανώς καλύτερα για τον ρόλο του ως Τζόκερ στην επιτυχημένη ταινία του Τιμ Μπάρτον του 1989, «Batman».

Ωστόσο, δεν ήταν μόνο αυτό. Η Guardian ανέφερε επίσης ότι ο Νίκολσον, ο οποίος έχει ενεργήσει ως παραγωγός και σκηνοθέτης σε αρκετές ταινίες (τόσο σε ταινίες στις οποίες έχει εμφανιστεί όσο και σε ταινίες στις οποίες δεν έχει εμφανιστεί), φέρεται να πρόσφερε στον Πούτιν μια θέση ως συμπαραγωγός σε ένα μελλοντικό έργο.

Δεδομένου ότι ο Ρώσος πρόεδρος μόλις είχε ξεκινήσει τη δική του καριέρα και ότι η καριέρα του Νίκολσον, ειδικά σε ρόλους εκτός της υποκριτικής, έφτανε στο τέλος της, η παρατήρηση αυτή πιθανότατα έγινε για πλάκα. Φυσικά, η προσφορά δεν οδήγησε πουθενά και ο Πούτιν παρέμεινε άνετος στη θέση του ως ηγέτης της χώρας του.

O Σον Πεν θυμάται την ημέρα που ο Νίκολσον και ο Πούτιν είχαν μια συζήτηση

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν συνάντησε επίσης τον Σον Πεν στο ίδιο φεστιβάλ

Ο Τζακ Νίκολσον δεν ήταν ο μόνος Αμερικανός σταρ που συνάντησε ο Βλαντιμίρ Πούτιν κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του 2001. Σύμφωνα με την εφημερίδα The Guardian, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Σον Πεν, τότε 40 ετών, βρισκόταν επίσης εκεί, εν όψει της προβολής της ταινίας του «The Pledge» (μια ταινία που σκηνοθέτησε ο Πεν και στην οποία πρωταγωνίστησε ο Νίκολσον).

Ωστόσο, σε αντίθεση με τον Νίκολσον, δεν φάνηκε να επιθυμεί να προβεί σε φιλικές κινήσεις προς τον Πούτιν.

Στην πραγματικότητα, τα χρόνια που ακολούθησαν, ο Πεν, που σήμερα είναι 61 ετών, έχει εκφράσει την αντίθεσή του προς τον Πούτιν, 69 ετών, κυρίως όσον αφορά την πρόσφατη εισβολή του στην Ουκρανία. Με την έναρξη της εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022, ο Πεν προειδοποίησε ότι ο Πούτιν θα διέπραττε «το πιο φρικτό λάθος για ολόκληρη την ανθρωπότητα» αν προχωρούσε με την εισβολή, ενώ συνεργάστηκε ακόμη και με το VICE World News για τη δημιουργία ενός ντοκιμαντέρ σχετικά με την εισβολή της Ρωσίας.

Ο Πεν εξέφρασε την ακλόνητη πεποίθησή του ότι η Ουκρανία θα βγει νικήτρια από την εισβολή, «επειδή είναι ενωμένοι», και μάλιστα δήλωσε ανοιχτός στην ιδέα να πάει στην Ουκρανία και να «πάρει τα όπλα εναντίον της Ρωσίας» ο ίδιος.

Στα φετινά Όσκαρ απέφυγε να παρευρεθεί στην τελετή και ταξίδεψε μέχρι το Κίεβο όπου συναντήθηκε με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος έγραψε στο διαδίκτυο: «Σον, χάρη σε εσένα ξέρουμε τι σημαίνει αληθινός φίλος της Ουκρανίας. Στέκεσαι στο πλευρό της Ουκρανίας από την πρώτη ημέρα του ολοκληρωτικού πολέμου. Αυτό ισχύει και σήμερα. Και ξέρουμε ότι θα συνεχίσεις να στέκεσαι στο πλευρό της χώρας μας και του λαού μας».

Sean, thanks to you, we know what a true friend of Ukraine is.

You have stood with Ukraine since the first day of the full-scale war.

This is still true today.

pic.twitter.com/wGneO1rqJI — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зεленський (@ZelenskyyUa) March 16, 2026



Ο Νίκολσον, πάλι, σχετικά αμερόληπτος στις πολιτικές του απόψεις, δεν έχει μιλήσει πολύ για τον Πούτιν από τη συνάντησή τους το 2001. Ωστόσο, είναι περιττό να πούμε ότι ο Πούτιν δεν θα βρει καμία δουλειά στο Χόλιγουντ στο άμεσο μέλλον.

*Αρχική Φωτό: EPA PHOTO ITAR-TASS / REUTERS