Οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση ενίσχυσαν την Παρασκευή τον συντονισμό τους στον τομέα των κρίσιμων ορυκτών, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας των δυτικών συμμάχων να χαλαρώσουν την κυριαρχία της Κίνας σε υλικά ζωτικής σημασίας για την προηγμένη μεταποίηση.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και ο Επίτροπος Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μάρος Σεφκόβιτς υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης για την συνεργασία σχετικά με την παραγωγή και την εξασφάλιση κρίσιμων ορυκτών, όπως αναφέρει το Reuters.

Ο Ρούμπιο δεν ανέφερε την Κίνα στις δηλώσεις του, αλλά είπε ότι η προκαταρκτική συμφωνία με τις Βρυξέλλες αντανακλά την αυξανόμενη συνειδητοποίηση μεταξύ των δυτικών συμμάχων σχετικά με τη σημασία των εφοδιαστικών αλυσίδων και των κρίσιμων ορυκτών για την οικονομική τους επιτυχία.

Η Κίνα έχει χρησιμοποιήσει τον έλεγχο που ασκεί στην επεξεργασία πολλών ορυκτών ως γεωοικονομικό μοχλό πίεσης ως απάντηση στον εμπορικό πόλεμο των ΗΠΑ και τους δασμούς, περιορίζοντας κατά καιρούς τις εξαγωγές, καταστέλλοντας τις τιμές και υπονομεύοντας την ικανότητα άλλων χωρών να διαφοροποιήσουν τις πηγές των υλικών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ημιαγωγών, ηλεκτρικών οχημάτων και προηγμένων όπλων.

«Η υπερβολική συγκέντρωση αυτών των πόρων, το γεγονός ότι κυριαρχούνται από μία ή δύο περιοχές, αποτελεί απαράδεκτο κίνδυνο. Χρειαζόμαστε ποικιλομορφία στις αλυσίδες εφοδιασμού μας», δήλωσε ο Ρούμπιο πριν υπογράψει το μνημόνιο.

<br />

ΕΕ και ΗΠΑ οδεύουν προς τον συντονισμό εμπορικών πολιτικών στα κρίσιμα ορυκτά

Ο εκπρόσωπος των ΗΠΑ για το εμπόριο, Τζέιμισον Γκριρ, ο οποίος θα συναντηθεί ξεχωριστά με τον Σεφκόβιτς την Παρασκευή, ανακοίνωσε ένα ξεχωριστό σχέδιο δράσης για τον συντονισμό των εμπορικών πολιτικών σχετικά με τα κρίσιμα ορυκτά, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτά που αποκάλεσαν «τις μη αγοραίες πολιτικές και πρακτικές που έχουν στρεβλώσει τις αλυσίδες εφοδιασμού κρίσιμων ορυκτών».

Ο Γκριρ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον και οι Βρυξέλλες θα διερευνήσουν πώς εμπορικά μέτρα, όπως τα κατώτατα όρια τιμών με προσαρμογή στα σύνορα, θα μπορούσαν να ενισχύσουν τις εγχώριες βιομηχανίες κρίσιμων ορυκτών και τους κατάντη τομείς που είναι ζωτικής σημασίας για τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα.

Ο Σεφκόβιτς δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ ότι οι συμφωνίες θα ενισχύσουν τις διατλαντικές σχέσεις και θα εξασφαλίσουν ταχύτερη πρόοδο προς την επίτευξη των κοινών στόχων τους.

«Συμφωνώ απόλυτα με τον κ. υπουργό (σ.σ. αναφέρονταν στον Μάρκο Ρούμπιο) ότι τώρα η πραγματική δοκιμασία θα είναι η υλοποίηση αυτού του έργου. Πώς μπορούμε να μετατρέψουμε αυτές τις συμφωνίες που υπογράφουμε σε συγκεκριμένα, απτά έργα που θα αποφέρουν οφέλη στους επιχειρηματίες μας;».

Οι αγορές είναι ευάλωτες και στον οικονομικό εξαναγκασμό

Η Ουάσιγκτον και οι Βρυξέλλες ανακοίνωσαν για πρώτη φορά την πρόθεσή τους να αναπτύξουν ένα σχέδιο δράσης τον Φεβρουάριο, όταν ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς αποκάλυψε σχέδια για τη δημιουργία ενός προτιμητέου εμπορικού μπλοκ για κρίσιμα ορυκτά, ενδεχομένως με συντονισμένα κατώτατα όρια τιμών.

Η Ουάσιγκτον έχει ήδη υπογράψει παρόμοια σχέδια δράσης με την Ιαπωνία και το Μεξικό.

Το σχέδιο δράσης ΗΠΑ-ΕΕ ανέφερε ότι ήταν επιτακτική ανάγκη να αντιμετωπιστούν «οι διαδεδομένες μη εμπορικές πολιτικές και πρακτικές (που) έχουν καταστήσει τις αλυσίδες εφοδιασμού κρίσιμων ορυκτών των οικονομιών που λειτουργούν με βάση την αγορά ευάλωτες σε μια πληθώρα διαταραχών, συμπεριλαμβανομένου του οικονομικού εξαναγκασμού».

Το σχέδιο ανέφερε ότι η μακροπρόθεσμη προοπτική ήταν η ανάπτυξη μιας πολυμερούς πρωτοβουλίας με ομοϊδεάτες εταίρους σχετικά με το εμπόριο κρίσιμων ορυκτών, η οποία θα μπορούσε να ενισχύσει την ανθεκτικότητα της αλυσίδας εφοδιασμού κρίσιμων ορυκτών για όλους.

Οι ΗΠΑ και η ΕΕ θα συζητήσουν διάφορα μέτρα και μηχανισμούς, όπως αναφέρθηκε, μεταξύ των οποίων συντονισμένες εμπορικές πολιτικές και μηχανισμούς που βασίζονται σε τιμές αναφοράς, όπως κατώτατα όρια τιμών προσαρμοσμένα στα σύνορα, αγορές βασισμένες σε πρότυπα, επιδοτήσεις για την κάλυψη της διαφοράς τιμών ή συμφωνίες αγοράς, εστιάζοντας σε επιλεγμένα κρίσιμα ορυκτά που έχουν συμφωνηθεί αμοιβαία και στις σχετικές αλυσίδες εφοδιασμού.