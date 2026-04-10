ΕΕ και ΗΠΑ κοντά σε συμφωνία για τα κρίσιμα ορυκτά κατά της Κίνας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ΗΠΑ πλησιάζουν σε συμφωνία για τον συντονισμό της παραγωγής και της εξασφάλισης κρίσιμων ορυκτών, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg News την Μεγάλη Παρασκευή.

Η ενδεχόμενη συμφωνία θα περιλαμβάνει κίνητρα, όπως εγγυήσεις ελάχιστων τιμών, που θα μπορούσαν να ευνοήσουν προμηθευτές εκτός της Κίνας, αναφέρεται στο δημοσίευμα, το οποίο επικαλείται ένα «σχέδιο δράσης».

Η ΕΕ και οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν επίσης σε θέματα προτύπων, επενδύσεων και κοινών έργων, καθώς και σε θέματα αυξημένου συντονισμού σε περίπτωση διακοπών εφοδιασμού από χώρες όπως η Κίνα, επισημαίνεται.

Τι θα καλύπτει η συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ

Ο Επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ, Maros Sefcovic, δήλωσε τον Μάρτιο ότι είχε μια «πολύ θετική» συνάντηση με τον Εμπορικό Εκπρόσωπο των ΗΠΑ, Jamieson Greer, στο περιθώριο μιας υπουργικής συνάντησης του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου στο Καμερούν, όπου οι δύο πλευρές συμφώνησαν να προωθήσουν περαιτέρω τις εργασίες σχετικά με τα κρίσιμα ορυκτά και συζήτησαν επίσης για τους δασμούς.

Η συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ θα καλύπτει «κρίσιμα ορυκτά σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας και τη διαχείριση του κύκλου ζωής, συμπεριλαμβανομένης της εξερεύνησης, της εξόρυξης, της επεξεργασίας, της διύλισης, της ανακύκλωσης και της ανάκτησης», ανέφερε το Bloomberg, επικαλούμενο ένα μη δεσμευτικό μνημόνιο κατανόησης.

Οι ΗΠΑ καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσουν πρόσβαση σε αποθέματα κρίσιμων ορυκτών, ιδίως στις αλυσίδες εφοδιασμού σπάνιων γαιών, οι οποίες σήμερα κυριαρχούνται από κινεζικούς παράγοντες.