28.11.2025 | 17:39
28.11.2025 | 17:39
Παραιτήθηκε ο Γέρμακ, ο διαπραγματευτής της Ουκρανίας
28.11.2025 | 17:50
28.11.2025 | 17:50
Πώς θα λειτουργήσουν μετρό, ηλεκτρικό και τραμ κατά την τετράωρη στάση εργασίας
Μεταναστευτικό, εμπόριο, κρίσιμα ορυκτά και στο βάθος Κίνα – Γιατί η Ευρώπη ξαναγάπησε την Αφρική
Κόσμος 29 Νοεμβρίου 2025 | 07:00

Μεταναστευτικό, εμπόριο, κρίσιμα ορυκτά και στο βάθος Κίνα – Γιατί η Ευρώπη ξαναγάπησε την Αφρική

Υπό το στίγμα της αποικιοκρατίας και στο φόντο του μεταναστευτικού, η ΕΕ επαναπροσεγγίζει την πλούσια σε πόρους Αφρική, ως νέο πεδίο γεωπολιτικού ανταγωνισμού με την Κίνα, τις ΗΠΑ και τη Ρωσία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Vita.gr
Ενσυναίσθηση: Υπάρχει τελικά διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών;

Ενσυναίσθηση: Υπάρχει τελικά διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών;

«Αναγνωρίζουμε και λυπούμαστε βαθιά για τα ανείπωτα δεινά που έχουν υποστεί εκατομμύρια άνδρες, γυναίκες και παιδιά ως αποτέλεσμα του δουλεμπορίου, του αποικιοκρατίας και του απαρτχάιντ», παραδέχεται η ΕΕ για την Αφρική.

Για να μπορέσει να ξαναμπεί στο «παιχνίδι» στην ήπειρο -ένα νέο γεωπολιτικό «Μήλον της Έριδος»- έπρεπε να αποδεχθεί το ένοχο παρελθόν της.

Όπερ και εγένετο με την κοινή διακήρυξη της 7ης συνόδου κορυφής με την Αφρικανική Ένωση, αυτή την εβδομάδα, στη Λουάντα της Αγκόλας.

Επισφράγισε 25 χρόνια συνεργασίας μεταξύ των δύο ηπείρων, 82 χωρών και άνω των 2 δισεκατομμυρίων ανθρώπων.

Σε αντίθεση με τις προηγούμενες συνόδους, υπήρξαν περισσότερες πράξεις, παρά λόγια, καθώς η ΕΕ βρίσκεται μεταξύ της «σφύρας» των δασμών του Τραμπ και της «άκμονος» της εξάρτησης σε κρίσιμα ορυκτά από την Κίνα.

Απαραίτητα για την πράσινη μετάβαση και την τεχνολογία, υπάρχουν σε αφθονία στα αφρικανικά εδάφη.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, έθεσε το διακύβευμα.

«Επιδιώκουμε μια προσέγγιση αμοιβαίας κατανόησης και όχι εκμετάλλευσης, όπως συνέβαινε πριν από αιώνες».

Ήταν μια έμμεση πλην σαφής αντίστιξη με τη θηλιά χρέους αφρικανικών κρατών από τα αναπτυξιακά δάνεια της Κίνας.

«Σε έναν κόσμο εμπορικών πολέμων, μια στενότερη συνεργασία μεταξύ μας ξεκινά με το εμπόριο», τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Στο επίκεντρο της συνόδου βρέθηκε η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για την ανάπτυξη της Αφρικής.

Υπήρξαν δεσμεύσεις για «πρόληψη της παράτυπης μετανάστευσης» και επιτάχυνση των διαδικασιών επιστροφής αιτούντων άσυλο, οι αιτήσεις των οποίων έχουν απορριφθεί στην ΕΕ.

Με φόντο έναν κόσμο όλο και πιο ασταθή, οι δύο πλευρές επαναβεβαίωσαν μια κοινή πορεία βασισμένη στο διεθνές δίκαιο, την πολυμερή προσέγγιση και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Στη διακήρυξη, οι δύο Ενώσεις τάχθηκαν κατά των πολέμων, που δοκιμάζουν σήμερα αμφότερες.

Ειδικά για την Αφρική, η ονομαστική αναφορά στην Ουκρανία σηματοδότησε μια σημαντική διαφοροποίηση έναντι της αυξημένης ρωσικής επιρροής στην ήπειρο.

YouTube thumbnail

Μια «Παγκόσμια Πύλη προς την Αφρική»

Στον πυρήνα της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για την αφρικανική ανάπτυξη βρίσκεται η «αξιοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών κεφαλαίων για την τόνωση των επενδύσεων».

Η ΕΕ, υπενθύμισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, «έχει ήδη διαθέσει 120 από τα 150 δισεκατομμύρια ευρώ στην πρωτοβουλία Global Gateway for Africa» (Παγκόσμια Πύλη προς την Αφρική).

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα έργων υποδομής και συνδεσιμότητας στην Αφρική, με εστίαση στην πράσινη και στην ψηφιακή μετάβαση, στην προώθηση βιώσιμης ανάπτυξης και σε οδούς μεταφορών.

Το ευρωπαϊκό «μέρισμα» είναι η πρόσβαση σε φθηνές πρώτες ύλες και κρίσιμα ορυκτά.

Κομβικός σε αυτό το πλαίσιο είναι ο εκσυγχρονισμός της σιδηροδρομικής γραμμής που συνδέει την Αγκόλα με το κέντρο της ηπείρου, μέσω του λεγόμενου «διαδρόμου Λομπίτο».

Κατασκευασμένη αρχικά επί αποικιοκρατίας, συνέδεε τις πλούσιες σε πετρέλαιο και ορυκτά περιοχές της αφρικανικής ενδοχώρας με τον Ατλαντικό.

Βασικός στόχος τότε ήταν η λεηλασία πόρων.

Σήμερα εκσυγχρονίζεται και επεκτείνεται με χρηματοδότηση της ΕΕ και των ΗΠΑ.

Μήκους 1.300 χιλιομέτρων, διασχίζει τη Ζάμπια, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και την Αγκόλα μέχρι το λιμάνι του Λομπίτο, στις ακτές του Ατλαντικού.

Η υποδομή θεωρείται κρίσιμη για τον εφοδιασμό με στρατηγικές πρώτες ύλες, κρίσιμα ορυκτά και σπάνιες γαίες.

Όμως, όπως τόνισε ο πρόεδρος της Επιτροπής της Αφρικανικής Ένωσης, Μαχμούντ Αλί Γιουσούφ, «δεν είναι πλέον καιρός να είμαστε απλώς προμηθευτές πρώτων υλών».

Τα αφρικανικά κράτη διεκδικούν επενδύσεις που δημιουργούν τοπική αξία και όχι μόνο εξόρυξη πόρων.

Έλαβαν δεσμεύσεις από την ΕΕ για στήριξη «στην ανάπτυξη, τη βιομηχανοποίηση, τη διαφοροποίηση των εξαγωγών και την ένταξή τους στις περιφερειακές αγορές».

«Υπάρχουν πολλά περισσότερα» από τη μεταφορά ορυκτών στις παγκόσμιες αγορές, τόνισε η φον ντερ Λάιεν.

«Οι ευρωπαϊκές εταιρείες έχουν παράσχει εκπαίδευση, έχουν βοηθήσει τις τοπικές εταιρείες να ευθυγραμμιστούν με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και να επεκτείνουν την εξαγωγική τους ικανότητα», προσέθεσε, κάνοντας λόγο για μια διαδικασία win-win.

YouTube thumbnail

Κίνα, ο «ελέφαντας στο δωμάτιο»

Περνώντας εδώ και χρόνια κάτω από τα γεωπολιτικά ραντάρ της Δύσης, η Αφρική έχει προσελκύσει εδώ και πολλά χρόνια το επενδυτικό ενδιαφέρον της Κίνας.

Το αποτύπωμά της έχει επεκταθεί σε όλη την ήπειρο.

Κατασκευάζει δρόμους, γέφυρες και λιμάνια.

Εστιάζει στη χρηματοδότηση στρατηγικών έργων που εξασφαλίζουν πρόσβαση σε κρίσιμα ορυκτά, σε έργα υποδομών, καθώς και σε άμεσα δάνεια σε κράτη, δημιουργώντας έτσι σχέσεις εξάρτησης από το Πεκίνο.

Παραμένει μέχρι και σήμερα ο κορυφαίος «παίκτης» στην ήπειρο, παρά τον εντεινόμενο ανταγωνισμό.

Στο «παιχνίδι» έχουν μπει πλέον οι ΗΠΑ.

Η Ρωσία έσπευσε να αναπληρώσει το κενό που δημιούργησε η απώλεια σημαντικού μέρους της επιρροής της πρώην αποικιοκρατικής Γαλλίας και έγινε εταίρος αρκετών κρατών, και δη αυταρχικών καθεστώτων, κυρίως στον τομέα της ασφάλειας, μέσω της μισθοφορικής ομάδας Wagner.

Αραβικά κράτη του Κόλπου και η Τουρκία επίσης ενισχύουν την παρουσία τους στην ήπειρο, με εμπορικές συμφωνίες.

Είναι σε αυτό το φόντο που η ΕΕ επιδιώκει να εμβαθύνει τη συνεργασία με την Αφρική, έχοντας αφήσει επί της ουσίας σε λήθαργο για πολύ καιρό τις κατά τα λοιπά στενές σχέσεις.

Εκτείνονται πολύ πέραν της γεωγραφικής εγγύτητας.

Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής της στην Αφρική και «ήδη μακράν ο μεγαλύτερος εμπορικός σας εταίρος», υπενθύμισε στη σύνοδο η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Το ένα τρίτο του συνολικού εμπορίου της Αφρικής γίνεται με την Ευρώπη», υπογράμμισε, «και η Αφρική έχει περισσότερο από διπλάσιες εξαγωγές στην Ευρώπη, από ό,τι στην Κίνα».

«Η εταιρική σχέση Αφρικανικής Ένωσης-ΕΕ έχει επιδείξει ανθεκτικότητα απέναντι στις γεωπολιτικές προκλήσεις του παρελθόντος και του παρόντος», τονίζεται στην κοινή διακήρυξη.

Το χάσμα που πρέπει να γεφυρωθεί, ωστόσο, είναι ακόμα μεγάλο.

Προς τούτο, ανακοινώθηκε η δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού για την παρακολούθηση της εφαρμογής των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί, με τις δύο πλευρές να ανανεώνουν το ραντεβού για την επόμενη σύνοδο κορυφής, στις Βρυξέλλες.

Markets
Euronext: Κυοφορείται συμφωνία με την ελληνική κυβέρνηση 

Euronext: Κυοφορείται συμφωνία με την ελληνική κυβέρνηση 

Φυσικό αέριο
Σταύρος Παπασταύρου: Στις ΗΠΑ ξανά για συναντήσεις με Chevron και Μπέργκαμ

Σταύρος Παπασταύρου: Στις ΗΠΑ ξανά για συναντήσεις με Chevron και Μπέργκαμ

Γιατί η οικονομία της Κίνας συνεχίζει να αναπτύσσεται
Διεθνής Οικονομία 29.11.25

Γιατί η οικονομία της Κίνας συνεχίζει να αναπτύσσεται

Η επιτάχυνση με νέες ποιοτικές παραγωγικές δυνάμεις για την οικοδόμηση νέων πυλώνων ανάπτυξης είναι το πιο χαρακτηριστικό γνώρισμα του μετασχηματισμού των κινητήριων δυνάμεων ανάπτυξης της Κίνας

Τάσος Μαντικίδης
Οι τεχνοκράτες εκφράζουν όλο και περισσότερο δημόσιες τοποθετήσεις – Οι γνώμες διίστανται
Έχουν ευθύνη; 28.11.25

Οι τεχνοκράτες εκφράζουν όλο και περισσότερο δημόσιες τοποθετήσεις – Οι γνώμες διίστανται

Οι γνώμες μπορεί να διίστανται, με κάποιους να υποστηρίζουν ότι οι τεχνοκράτες πρέπει να περιορίζουν τις δημόσιες τοποθετήσεις τους σε θέματα αρμοδιότητάς τους

Μελίνα Ζιάγκου
Μελίνα Ζιάγκου
Gen Z: «Κλειδώνεται» εκτός ιδιοκτησίας κατοικίας και στρέφεται σε επικίνδυνες οικονομικές συμπεριφορές
Διεθνής Οικονομία 28.11.25

Η Gen Z «κλειδώνεται» εκτός ιδιοκτησίας κατοικίας - Πώς η στεγαστική κρίση τους ωθεί σε επικίνδυνους δρόμους

Η απόκτηση σπιτιού για την Gen Z γίνεται όλο και λιγότερο εφικτή, εν μέσω ιστορικά υψηλών τιμών στις κατοικίες και υψηλού κόστους ζωής

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Απορημένοι οι επιστήμονες στις ΗΠΑ – Γιατί οι νέοι είναι αισιόδοξοι με τέτοια οικονομία;
Νεανική αισιοδοξία 28.11.25

Απορημένοι οι επιστήμονες στις ΗΠΑ - Γιατί οι νέοι είναι αισιόδοξοι με τέτοια οικονομία;

Ο δείκτης καταναλωτικού κλίματος στις ΗΠΑ έχει υποχωρήσει για τέσσερις συνεχόμενους μήνες, παρ΄όλα αυτά οι νέοι δεν φαίνεται να απογοητεύονται.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Οι ΗΠΑ απορρυθμίζουν τις τράπεζες – Θα ακολουθήσει η Ευρώπη και ο υπόλοιπος κόσμος;
Απειλή κραχ; 28.11.25

Οι ΗΠΑ απορρυθμίζουν τις τράπεζες – Θα ακολουθήσει η Ευρώπη και ο υπόλοιπος κόσμος;

Τα στελέχη των ευρωπαϊκών τραπεζών ανησυχούν ότι θα χάσουν ακόμη περισσότερο μερίδιο αγοράς από τους αντιπάλους των ΗΠΑ, ως αποτέλεσμα της φαινομενικής απόκλισης στους κανόνες κεφαλαίου - Νέοι κανόνες και από την ΕΚΤ;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Επιπλέον κόστος στα εθνικά πάρκα των ΗΠΑ για τους ξένους – «Οι αμερικανικές οικογένειες πρώτες»
Νέα στρατηγική 28.11.25

Επιπλέον κόστος στα εθνικά πάρκα των ΗΠΑ για τους ξένους – «Οι αμερικανικές οικογένειες πρώτες»

Αυξημένες χρεώσεις και νέοι κανόνες για μη μόνιμους κατοίκους στα εθνικά πάρκα των ΗΠΑ, που καταγράφουν εντυπωσιακά νούμερα επισκεψιμότητας

Νατάσα Σινιώρη
«Ας μην ξεχνάμε τόσο γρήγορα το 2008», καλεί ο Βιλερουά ντε Γκαλό
Προτροπή 27.11.25

«Ας μην ξεχνάμε τόσο γρήγορα το 2008», καλεί ο Βιλερουά ντε Γκαλό

Ο Γάλλος τραπεζίτης. Βιλερουά ντε Γκαλό, προέτρεψε όσους διαμαρτύρονται για το «πυκνό ρυθμιστικό πλαίσιο» του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος να μην έχουν μνήμη χρυσόψαρου

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
EE: Κορυφαία Ευρωπαία αξιωματούχος κατηγορεί τις ΗΠΑ για «εκβιασμό» στις συνομιλίες για το εμπόριο
Αμερικάνικη πίεση 27.11.25

«Εκβιασμός»: Κορυφαία Ευρωπαία αξιωματούχος κατηγορεί τις ΗΠΑ σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για το εμπόριο

Οι ΗΠΑ απαιτούν από την ΕΕ να χαλαρώσει τους ψηφιακούς κανόνες της για να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις για το εμπόριο - Τι δήλωσαν οι Ευρωπαίες αξιωματούχοι Τερέζα Ριμπέρα και Χένα Βίρκουνεν

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Επιβραδύνεται η χρήση AI στις επιχειρήσεις – Το τρίπτυχο που ενισχύει το σενάριο φούσκας
Θα σκάσει; 27.11.25

Επιβραδύνεται η χρήση AI στις επιχειρήσεις - Το τρίπτυχο που ενισχύει το σενάριο φούσκας

Τα στοιχεία πρόσφατης έρευνας της αμερικανικής στατιστικής υπηρεσίας για την AI αναδεικνύουν ένα επικίνδυνο κενό μεταξύ προσδοκιών και πραγματικής ζήτησης - μοτίβο που ιστορικά οδηγεί σε φούσκες

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Τα δημοσιονομικά δεινά της Βρετανίας απεικονίζουν την απειλή για το κοινωνικό συμβόλαιο της ΕΕ
Διεθνής Οικονομία 27.11.25

Τα δημοσιονομικά δεινά της Βρετανίας απεικονίζουν την απειλή για το κοινωνικό συμβόλαιο της ΕΕ

Πολλές κυβερνήσεις στην ΕΕ δεν έχουν ξεκαθαρίσει με ειλικρίνεια στους ψηφοφόρους τους τις αυξανόμενες δημοσιονομικές πιέσεις στο κράτος πρόνοιας

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Βάλντις Ντομπρόβσκις: «Η Ελλάδα να παραμείνει σε πορεία συμμόρφωσης»
Τα σχέδια RRF 27.11.25

«Η Ελλάδα να παραμείνει στην πορεία συμμόρφωσης» - Ο Ντομπρόβσκις με αφορμή τις συστάσεις της Κομισιόν

Τον επόμενο Αύγουστο πρέπει η Ελλάδα να μεταβεί σε υψηλότερα επίπεδα χρηματοδότησης από τα κονδύλια συνοχής για να αποφύγει μείωση ρυθμού ανάπτυξης, λέει ο επίτροπος Οικονομίας Βάλντις Ντομπρόβσκις

Μαρία Βασιλείου
Η ΕΕ προτρέπει τις πρωτεύουσες να στρέψουν τους πολίτες στις ιδιωτικές συντάξεις – Αυξάνεται η πίεση στο ασφαλιστικό
Διεθνής Οικονομία 26.11.25

Η ΕΕ προτρέπει τις πρωτεύουσες να στρέψουν τους πολίτες στις ιδιωτικές συντάξεις – Αυξάνεται η πίεση στο ασφαλιστικό

Η ΕΕ θέλει οι πολίτες να έχουν περισσότερους τρόπους για να εξασφαλίσουν ένα επαρκές συνταξιοδοτικό εισόδημα, καθώς τα κρατικά συστήματα, λόγω της γήρανσης του πληθυσμού, αντιμετωπίζουν πρόβλημα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κακοκαιρία Adel: Πτώση θερμοκρασίας, βροχές και καταιγίδες το Σάββατο – Πού θα έχουμε έντονα φαινόμενα
Ελλάδα 29.11.25

Πτώση θερμοκρασίας, βροχές και καταιγίδες το Σάββατο - Πού θα έχουμε έντονα φαινόμενα

Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νησιά του Ιονίου, στη νότια Πελοπόννησο, κατά τόπους στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Πώς θα κινηθεί ανά περιοχή η κακοκαιρία Adel

Σύνταξη
Αλήθειες και μύθοι για τη λειψυδρία
Ελλάδα 29.11.25

Αλήθειες και μύθοι για τη λειψυδρία

Γιατί η Ρυθμιστική Αρχή Υδάτων εισηγείται την κήρυξη καθεστώτος κατάστασης έκτακτης ανάγκης στην Αττική και σε άλλες περιοχές – Τα έργα υποδομών και η αύξηση των τιμολογίων της ΕΥΔΑΠ

Προκόπης Γιόγιακας
Στο Κτηματολόγιο οι πολεοδομίες
Ελλάδα 29.11.25

Στο Κτηματολόγιο οι πολεοδομίες

Μεταφέρονται τα τμήματα έκδοσης οικοδομικών αδειών και ελέγχων κατασκευών - Μεγάλες αντιδράσεις από τους δήμους

Εύη Σάλτου - Προκόπης Γιόγιακας
Τα αποφθέγματα που εξηγούν τον πολύ παράδοξο κόσμο του 2025 – από την Μπάρμπαρα Κρούγκερ στον Ντέιβιντ Μπερν
Ιn a Phrase 29.11.25

Τα αποφθέγματα που εξηγούν τον πολύ παράδοξο κόσμο του 2025 – από την Μπάρμπαρα Κρούγκερ στον Ντέιβιντ Μπερν

Σε μια εποχή όπου οι λέξεις τρέχουν πιο γρήγορα από τη σκέψη, το νέο βιβλίο του Τζέιμς Γκέαρι επιστρέφει στην παλιά τέχνη του αποφθέγματος για να εξηγήσει το σήμερα: σύντομα, καίρια και απροσδόκητα επίκαιρα, από τη σύγχρονη τέχνη ως τα πολιτικά μας αδιέξοδα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία δείχνουν τι γίνεται όταν οι επιχειρηματίες κάνουν τη δουλειά διπλωματών
Art of the deal 29.11.25

Οι διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία δείχνουν τι γίνεται όταν οι επιχειρηματίες κάνουν τη δουλειά διπλωματών

Η παρούσα στάση στις διαπραγματεύσεις ενισχύει την εικόνα ότι οι ΗΠΑ και η Ρωσία είναι οι «βασικοί παίκτες», ενώ η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της περνούν σε δεύτερο ρόλο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Ρόμπι Γουίλιαμς δεν είναι ο μοναδικός σταρ της οικογένειας: Η 13χρονη κόρη του έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο
Fizz 29.11.25

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς δεν είναι ο μοναδικός σταρ της οικογένειας: Η 13χρονη κόρη του έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο

Ο ποπ σταρ Ρόμπι Γουίλιαμς και η σύζυγός του Άιντα Φιλντ βρέθηκαν στο κόκκινο χαλί, στο πλευρό της 13χρονης κόρης του Τέντι που έκανε την παρθενική της εμφάνιση στον κινηματογράφο.

Σύνταξη
Κυρ. Μητσοτάκης: Με νέο γύρο «μασάζ», και στο κόμμα και στην κοινωνία, πασχίζει να αντιστρέψει το κλίμα
Πολιτική 29.11.25

Κυρ. Μητσοτάκης: Με νέο γύρο «μασάζ», και στο κόμμα και στην κοινωνία, πασχίζει να αντιστρέψει το κλίμα

Τα τραπεζώματα στους «γαλάζιους» βουλευτές και το αφήγημα της «θετικής ατζέντας», η τακτική απέναντι σε Τσίπρα και Ανδρουλάκη και οι κερδισμένοι των «γαλάζιων» εσωκομματικών εκλογών.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Γιατί η οικονομία της Κίνας συνεχίζει να αναπτύσσεται
Διεθνής Οικονομία 29.11.25

Γιατί η οικονομία της Κίνας συνεχίζει να αναπτύσσεται

Η επιτάχυνση με νέες ποιοτικές παραγωγικές δυνάμεις για την οικοδόμηση νέων πυλώνων ανάπτυξης είναι το πιο χαρακτηριστικό γνώρισμα του μετασχηματισμού των κινητήριων δυνάμεων ανάπτυξης της Κίνας

Τάσος Μαντικίδης
Το λατομείο της Νήσου του Πάσχα αποκαλύπτει πώς οι Πολυνήσιοι κατασκεύασαν τα αινιγματικά πέτρινα αγάλματα
Μοάι 29.11.25

Το λατομείο της Νήσου του Πάσχα αποκαλύπτει πώς οι Πολυνήσιοι κατασκεύασαν τα αινιγματικά πέτρινα αγάλματα

Ένα νέο τρισδιάστατο μοντέλο του λατομείου στο Νησί του Πάσχα αποκαλύπτει μυστικά για τον τρόπο κατασκευής των θρυλικών μοάι και την κοινωνική οργάνωση της πολυνησιακής κοινότητας που τα δημιούργησε

Σύνταξη
Ουκρανία: Τουλάχιστον ένας νεκρός και 7 τραυματίες από τις νέες μαζικές ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο
Drones - πύραυλοι 29.11.25

Νέα θανάσιμη ρωσική επιδρομή στο Κίεβο

Ενας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι επτά τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού, από τις νέες μαζικές επιθέσεις με drones και πυραύλους που εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις στο Κίεβο.

Σύνταξη
Βραζιλία: Εφεση κατά της καταδίκης του σε κάθειρξη 27 ετών κατέθεσαν οι δικηγόροι του Μπολσονάρο
Κάθειρξη 27 ετών 29.11.25

Εφεση από τον Μπολσονάρο κατά της καταδίκης του

Οι δικηγόροι του Μπολσονάρο ζητούν την «ακύρωση της ποινικής διαδικασίας» και την «αθώωσή του», με την έφεση που κατέθεσαν εναντίον της καταδίκης του σε κάθειρξη 27 ετών.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ο γιος του «Ελ Τσάπο» άλλαξε την δήλωσή του από «αθώος» σε «ένοχος» σύμφωνα με έγγραφα
Τσαπίτος 29.11.25

ΗΠΑ: Ο γιος του «Ελ Τσάπο» άλλαξε την δήλωσή του από «αθώος» σε «ένοχος» σύμφωνα με έγγραφα

Ο Χοακίν Γκουσμάν Λόπεζ, που παραδόθηκε τον Ιούλιο του 2024 και γιος του Ελ Τσάπο», συμμετείχε στην παράδοση στις ΗΠΑ του συνιδρυτή του καρτέλ της Σιναλόα, Ισμαέλ «Ελ Μάγιο» Σαμπάδα.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο Τραμπ συνομίλησε με τον Μαδούρο, γράφουν οι New York Times
New York Times 29.11.25

«Ο Τραμπ συνομίλησε με τον Μαδούρο»

Οι New York Times γράφουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ συνομίλησε με τον Νικολάς Μαδούρο, σε μια περίοδο που η ένταση κλιμακώνεται ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το Καράκας.

Σύνταξη
Νίκος Καρακλάς: «Σκότωσαν το παιδί μου και το κρέμασαν» λέει η μητέρα του λιμενικού που βρέθηκε απαγχονισμένος
Ελλάδα 29.11.25

Νίκος Καρακλάς: «Σκότωσαν το παιδί μου και το κρέμασαν» λέει η μητέρα του λιμενικού που βρέθηκε απαγχονισμένος

Ο Νίκος Καρακλάς βρέθηκε απαγχονισμένος σε εκκλησάκι της Λέσβου και η μητέρα του λιμενικού επέστρεψε στον τόπο της τραγωδίας, αποφασισμένη να βρει την αλήθεια.

Σύνταξη
Aντιπροσωπεία από την Ουκρανία θα μεταβεί στις ΗΠΑ το Σαββατοκύριακο για ειρηνευτική πρόταση
«Πολιτικός σεισμός» 29.11.25

Aντιπροσωπεία από την Ουκρανία θα μεταβεί στις ΗΠΑ το Σαββατοκύριακο για ειρηνευτική πρόταση

Χωρίς τον παραιτηθέντα επικεφαλής διαπραγματευτή για τον πόλεμο στην Ουκρανία Αντρίι Γέρμακ, το Κίεβο θα μεταβεί στις ΗΠΑ για συνάντηση με τους Γουίτκοφ και Κούσνερ. Τι λέει το Κρεμλίνο

Σύνταξη
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

