newspaper
Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση
24.11.2025 | 08:58
Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Αττική Οδός – Πού αλλού υπάρχουν καθυστερήσεις
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Ξεκινούν οι συζητήσεις ανάμεσα σε Ευρώπη και Αφρική – Ποια ζητήματα θα τεθούν στο τραπέζι
Κόσμος 24 Νοεμβρίου 2025 | 08:46

Ξεκινούν οι συζητήσεις ανάμεσα σε Ευρώπη και Αφρική – Ποια ζητήματα θα τεθούν στο τραπέζι

Σήμερα ξεκινάει σύνοδος στην οποία θα συμμετέχουν ηγέτες από την Ευρώπη και την Αφρική, με στόχο να συζητήσουν για το εμπόριο και τα ορυκτά, μεταξύ άλλων

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Πονοκέφαλος: Είναι η πιο συχνή πάθηση στον κόσμο;

Πονοκέφαλος: Είναι η πιο συχνή πάθηση στον κόσμο;

Spotlight

Ηγέτες από όλη την Ευρώπη και την Αφρική θα συναντηθούν σήμερα και αύριο Τρίτη στην Ανγκόλα προκειμένου να βαθύνουν περαιτέρω τις εμπορικές σχέσεις τους, να συζητήσουν για τη μετανάστευση καθώς και για ορυκτά στρατηγικής σημασίας.

Στη σύνοδο το αμερικανικό σχέδιο για την Ουκρανία αναμένεται να συνεχίσει να απασχολεί τις συνομιλίες των Ευρωπαίων.

Ηγέτες από την Ευρώπη και την Αφρική

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, ο πρόεδρος της Κένυας Ουίλιαμ Ρούτο, ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής Σίριλ Ραμαφόσα συγκαταλέγονται στους πολλούς συμμετέχοντες της συνόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αφρικανικής Ένωσης, καθώς η αφρικανική ήπειρος έχει μετατραπεί σε πεδίο ανταγωνισμού των Αμερικανών, των Κινέζων και των Ρώσων, πέραν των Ευρωπαίων.

Στο περιθώριο της συνόδου, που ακολουθεί αυτήν της G20 το σαββατοκύριακο στη Νότια Αφρική, οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συνεχίσουν τις εντατικές διαβουλεύσεις τους όσον αφορά το σχέδιο των ΗΠΑ για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Συνάντηση για αυτό προβλέπεται το πρωί στη Λουάντα, κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, για να τεθούν στο τραπέζι όσα συζητήθηκαν στις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη ανάμεσα σε Αμερικανούς, Ουκρανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους.

Η σύνοδος ΕΕ-ΑΕ στη Λουάντα, η έβδομη του είδους, σηματοδοτεί τη συμπλήρωση 25 ετών της διμερούς σχέσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ο κυριότερος εμπορικός εταίρος της Αφρικής. Οι ανταλλαγές αγαθών και υπηρεσιών έφθαναν τα 467 δισεκατομμύρια ευρώ το 2023, σύμφωνα με τις Βρυξέλλες. Την ίδια χρονιά, η ΕΕ ήταν αυτή που έκανε τις μεγαλύτερες άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) στην ήπειρο, ύψους 239 δισεκ. ευρώ, σύμφωνα με τους αριθμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ωστόσο οι Ευρωπαίοι δοκίμασαν τα τελευταία χρόνια ήττες ή πισωγυρίσματα, που σε κάποιες περιπτώσεις τροφοδοτήθηκαν από την απέχθεια για το αιματηρό παρελθόν της περιόδου των αποικιών και σε άλλες οφείλονταν στον ανταγωνισμό με την Κίνα, οι επενδύσεις της οποίας σε μεγάλα έργα υποδομής είναι ευπρόσδεκτες στην ήπειρο. Η Ρωσία από την πλευρά της επωφελήθηκε από την απώλεια μέρους της επιρροής της Γαλλίας κι έγινε εταίρος αρκετών κρατών σε ό,τι αφορά το πεδίο της ασφάλειας.

Πάντως η ΕΕ διατηρεί 12 πολιτικές και στρατιωτικές αποστολές ή επιχειρήσεις στην ήπειρο με σκοπό την υποστήριξη εκστρατειών κατά της τρομοκρατίας, την αποκατάσταση της σταθερότητας και την πρόληψη συγκρούσεων, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ που επικαλείται ξένα μέσα ενημέρωσης.

Τα θέματα που θα τεθούν υπό συζήτηση

Κράτη του Κόλπου και η Τουρκία επίσης μεγεθύνουν την παρουσία τους, προσφέροντας σε αφρικανικά κράτη εμπορικές ευκαιρίες και μεγαλύτερα περιθώρια διαπραγμάτευσης με την ΕΕ, σημειώνει ο Χέερτ Λαπόρτ του ECDPM, ευρωπαϊκού ινστιτούτου μελετών.

«Δεν βρισκόμαστε πλέον στην κατάσταση που η Ευρώπη ήταν ο μοναδικός εταίρος» των αφρικανικών χωρών, εξηγεί. Οι πρωτεύουσες της ΕΕ καλούνται πλέον να «προσφέρουν (συμφωνίες) επαρκώς ευνοϊκές για να επικρατήσουν» έναντι του ανταγωνισμού, συμπληρώνει.

Αυτό κάνει απαραίτητες τις επενδύσεις στις υποδομές, στην ενέργεια και βιομηχανικά σχέδια για να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και να τονωθεί η ανάπτυξη στην Αφρική — δεν μπορεί να επαναληφθεί η εικόνα προηγούμενων συνόδων, όταν εκφράζονταν καλές προθέσεις μεν αλλά τα χειροπιαστά αποτελέσματα ήταν λιγοστά.

«Η Αφρική δεν προσδοκά νέες δηλώσεις, αλλά αξιόπιστες και εφαρμόσιμες δεσμεύσεις», σύμφωνα με τον Νουρ Μοχάμεντ Σιχ.

Οι ηγέτες θα συζητήσουν τρόπους να ρυθμιστεί η παράτυπη μετανάστευση προς την Ευρώπη, ζήτημα που τροφοδότησε τα τελευταία χρόνια τη ρητορική και σε πολλές περιπτώσεις εκλογικά κέντρα κομμάτων της άκρας δεξιάς στη γηραιά ήπειρο.

Ζητήματα ασφαλείας και διπλωματική πρωτοβουλία ώστε η Αφρική να αποκτήσει πιο δυνατή φωνή σε διεθνείς οργανισμούς, ιδίως στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ή στην Παγκόσμια Τράπεζα, θα τεθούν επίσης στην ημερήσια διάταξη.

Η ενίσχυση των εμπορικών ανταλλαγών επίσης, με φόντο τους τελωνειακούς δασμούς των ΗΠΑ στις χώρες και των δύο συνασπισμών.

Η ΕΕ αναμένεται να προσφέρει εμπειρογνωμοσύνη για την ανάπτυξη του εμπορίου μεταξύ των χωρών της αφρικανικής ηπείρου, που δεν αποτελεί παρά μόλις το 15% του συνόλου, σημείωσαν διπλωμάτες στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Θα επιδιώξει να εξασφαλίσει πρόσβαση σε ορυκτά, κρίσιμα για την οικολογική μετάβαση, καθώς και τη μείωση της εξάρτησής της από την Κίνα ως προς τις σπάνιες γαίες, απόλυτα απαραίτητες για τεχνολογικά και ηλεκτρονικά είδη, μεταξύ άλλων.

Προβλέπεται ακόμη να συζητηθούν σχέδια στο πλαίσιο του λεγόμενου Global Gateway, προγράμματος υποδομών με το οποίο οι Βρυξέλλες φιλοδοξούν να περιορίσουν την αυξανόμενη επιρροή του Πεκίνου.

«Η αξιοπιστία των Ευρωπαίων πλέον εξαρτάται από τη δυνατότητά τους να υποστηρίξουν την υλοποίηση έργων που δημιουργούν προστιθέμενη αξία στην Αφρική και όχι απλά σκοπό να φαίνονται οι Βρυξέλλες», εκτιμά ο Ίκεμεσιτ Εφιόνγκ της εταιρείας συμβούλων SBM Intelligence της Νιγηρίας.

Το τελικό ανακοινωθέν της συνόδου θα δημοσιοποιηθεί αύριο.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΑΔΜΗΕ: Άνοιξε ο δρόμος για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 1 δισ. ευρώ

ΑΔΜΗΕ: Άνοιξε ο δρόμος για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 1 δισ. ευρώ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πονοκέφαλος: Είναι η πιο συχνή πάθηση στον κόσμο;

Πονοκέφαλος: Είναι η πιο συχνή πάθηση στον κόσμο;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι 5 καταλύτες που θα καθορίσουν την πορεία του 2026

Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι 5 καταλύτες που θα καθορίσουν την πορεία του 2026

inWellness
Τα απόλυτα makeup trends του χειμώνα
Vita 24.11.25

Τα απόλυτα makeup trends του χειμώνα

Βρισκόμαστε μια ανάσα από τον πιο γιορτινό μήνα της χρονιάς και αυτά είναι τα makeup trends που θα «φορεθούν» πολύ τον Δεκέμβριο.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
«Πράκτορες μιας χρήσης» – Η Ρωσία, η Ευρώπη και ένας υβριδικός πόλεμος χωρίς ίχνη
Σαμποτάζ... gig 24.11.25

«Πράκτορες μιας χρήσης» – Η Ρωσία, η Ευρώπη και ένας υβριδικός πόλεμος χωρίς ίχνη

Πίσω από τα σαμποτάζ σε σιδηροδρομικά δίκτυα έως συμβολικές επιθέσεις, η Ευρώπη βλέπει τη Ρωσία, μέσω «σκιώδους» στρατολόγησης ξένων πολιτών, συμπεριλαμβανομένων Ουκρανών

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Εύθραυστη η «πρόοδος» στη Γενεύη: Τι ξέρουμε για τη νέα συμφωνία ΗΠΑ και Ουκρανίας – Τι θα κάνει η Ρωσία
Κόσμος 24.11.25

Εύθραυστη η «πρόοδος» στη Γενεύη: Τι ξέρουμε για τη νέα συμφωνία ΗΠΑ και Ουκρανίας – Τι θα κάνει η Ρωσία

Μετά τις συνομιλίες στη Γενεύη, ΗΠΑ και Ουκρανία ανακοίνωσαν ότι κατέληξαν σε νέα εκδοχή του πλαισίου ειρήνης, στο οποίο γίνεται λόγος για σεβασμό της εθνικής κυριαρχίας του Κιέβου, χωρίς άλλες λεπτομέρειες

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Τουλάχιστον 3 νεκροί στο Πακιστάν σε επίθεση εναντίον δυνάμεων ασφαλείας των συνόρων
Κόσμος 24.11.25

Τουλάχιστον 3 νεκροί στο Πακιστάν σε επίθεση εναντίον δυνάμεων ασφαλείας των συνόρων

Κάτοικος, ο Σαφντάρ Χαν. επιβεβαίωσε ότι η περιοχή στο Πακιστάν έχει αποκλειστεί από τον στρατό, την αστυνομία και άλλα σώματα ασφαλείας κι η κυκλοφορία οχημάτων εμποδίζεται στην περιοχή

Σύνταξη
Η κόντρα Κίνας-Ιαπωνίας πάει στον ΟΗΕ – Μπορεί η διπλωματική διαμάχη να εξελιχθεί σε έναν ακόμα πόλεμο;
Κόσμος 24.11.25

Η κόντρα Κίνας-Ιαπωνίας πάει στον ΟΗΕ – Μπορεί η διπλωματική διαμάχη να εξελιχθεί σε έναν ακόμα πόλεμο;

Η διαμάχη ανάμεσα στην Κίνα και την Ιαπωνία έχει εξελιχθεί γρήγορα σε εμπορικό και διπλωματικό πόλεμο που αναμένεται να επηρεάσει την οικονομία και των δύο πλευρών

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ένα συλλεκτικό Rolex και μία μπάρα χρυσού: Οι Ελβετοί «χρυσώνουν» τον Τραμπ και προκαλούν «αηδία» στην Ευρώπη
Δώρα ή δωροδοκία 24.11.25

Ένα συλλεκτικό Rolex και μία μπάρα χρυσού: Οι Ελβετοί «χρυσώνουν» τον Τραμπ και προκαλούν «αηδία» στην Ευρώπη

Δισεκατομμυριούχοι δώρισαν ρολόι γραφείου και χαραγμένο χρυσό ράβδο λίγες εβδομάδες πριν ο Τραμπ μειώσει τους δασμούς στις εισαγωγές από την Ελβετία

Σύνταξη
Επέστρεψε στο Μεξικό το ιστιοφόρο που προσέκρουσε στη γέφυρα του Μπρούκλιν
Ναυτικό δυστύχημα 24.11.25

Επέστρεψε στο Μεξικό το ιστιοφόρο που προσέκρουσε στη γέφυρα του Μπρούκλιν

Τα ψηλότερα τμήματα των τριών καταρτιών του εκπαιδευτικού σκάφους του μεξικανικού ναυτικού προσέκρουσαν στη γέφυρα του Μπρούκλιν - Δυο μέλη του πληρώματος έχασαν τη ζωή τους

Σύνταξη
Η ελευθερία του Τύπου δέχεται πυρά – Από τον Λευκό Οίκο έως τη Βουδαπέστη ή την αγγλική επαρχία
Η επισφάλεια ως όπλο 24.11.25

Η ελευθερία του Τύπου δέχεται πυρά – Από τον Λευκό Οίκο έως τη Βουδαπέστη ή την αγγλική επαρχία

Υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι για τη δημοσιογραφία και τα ΜΜΕ. Αλλά η ελευθερία του Τύπου δέχεται διαρκώς πλήγματα από κυβερνήσεις που θέλουν να τα ελέγξουν, πιέζοντας τόσο οικονομικά όσο και με άλλα μέσα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το Μπανγκλαντές ζητά ξανά από την Ινδία την έκδοση της καταδικασμένης σε θάνατο πρώην πρωθυπουργού Χασίνα
Τρίτο αίτημα 24.11.25

Μπανγκλαντές προς Ινδία: Δώστε μας την πρώην πρωθυπουργό μας να την κρεμάσουμε

Στείλαμε επιστολή στην Ινδία ζητώντας την έκδοση της καταδικασμένης σε θάνατο πρώην πρωθυπουργού του Μπανγκλαντές, Σέιχ Χασίνα, δηλώνει ο υπουργός Εξωτερικών της μεταβατικής κυβέρνησης στη χώρα.

Σύνταξη
Ουκρανία: Κοινή δήλωση Ουάσιγκτον – Κιέβου για τη συνάντηση της Γενεύης ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος
Λευκός Οίκος 24.11.25

Κοινή δήλωση ΗΠΑ - Ουκρανίας για τη συνάντηση της Γενεύης

Συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία «πρέπει να σέβεται απόλυτα την εθνική κυριαρχία» της Ουκρανίας, αναφέρεται σε κοινή δήλωση Ουάσιγκτον - Κιέβου, που δημοσιοποίησε ο Λευκός Οίκος.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: «Πολύ ανήσυχος» ο Λούλα για τη στρατιωτική ανάπτυξη των ΗΠΑ – Σκοπεύει να μιλήσει στον Τραμπ
Φοβάται... πόλεμο 24.11.25

«Πολύ ανήσυχος» ο Λούλα για τη Βενεζουέλα - «Θα το συζητήσω με τον Τραμπ»

«Είμαι πολύ ανήσυχος για τη στρατιωτική δύναμη που έχουν αναπτύξει οι ΗΠΑ στην Καραϊβική» δηλώνει ο Λούλα, προσθέτοντας πως «έχω την πρόθεση να το συζητήσω με τον πρόεδρο Τραμπ».

Σύνταξη
Νιγηρία: 50 από τους εκατοντάδες μαθητές που απήγαγαν οι τζιχαντιστές κατάφεραν να αποδράσουν
Νιγηρία 24.11.25

Δεκάδες απαχθέντες μαθητές κατάφεραν να ξεφύγουν από τους τζιχαντιστές

Τριακόσιους και πλέον μαθητές και μαθήτριες είχαν απαγάγει οι τζιχαντιστές στη Νιγηρία, αλλά περίπου 50 από τα θύματά τους κατάφεραν να ξεφύγουν και «επανενώθηκαν με τους γονείς τους».

Σύνταξη
Ουκρανία: Τουλάχιστον 4 νεκροί και 11 τραυματίες σε μαζική ρωσική επίθεση στο Χάρκοβο
Ουκρανία 24.11.25

Πολύνεκρη ρωσική επίθεση στο Χάρκοβο

Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν μαζική επίθεση στο Χάρκοβο, από την οποία τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ υπέστησαν ζημιές ενεργειακές υποδομές και το δίκτυο θέρμανσης.

Σύνταξη
Ισραήλ: Πιέσεις στον Νετανιάχου και αποπομπές στον στρατό για τη «συστημική αποτυχία» της 7ης Οκτωβρίου
Ισραήλ 24.11.25

Πιέσεις στον Νετανιάχου και αποπομπές στον στρατό για την 7η Οκτωβρίου

Για «συστημική αποτυχία» κάνει λόγο ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού, αναφερόμενος στην αδυναμία αποτροπής της επίθεσης την 7η Οκτωβρίου, για την οποία η κυβέρνηση Νετανιάχου δέχεται έντονες πιέσεις.

Σύνταξη
Υποβοηθούμενη αυτοκτονία: Οι Σλοβένοι απέρριψαν τη νομιμοποίησή της που είχαν εγκρίνει πέρυσι
Δημοψήφισμα 24.11.25

Υποβοηθούμενη αυτοκτονία: Πέρυσι υπέρ, φέτος κατά οι Σλοβένοι

Οι Σλοβένοι είχαν εγκρίνει πέρυσι σε δημοψήφισμα την υποβοηθούμενη αυτοκτονία, αλλά φέτος απέρριψαν τη νομιμοποίησή της έπειτα από νόμο που ψηφίστηκε στο κοινοβούλιο της χώρας για την εφαρμογή της.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Πράκτορες μιας χρήσης» – Η Ρωσία, η Ευρώπη και ένας υβριδικός πόλεμος χωρίς ίχνη
Σαμποτάζ... gig 24.11.25

«Πράκτορες μιας χρήσης» – Η Ρωσία, η Ευρώπη και ένας υβριδικός πόλεμος χωρίς ίχνη

Πίσω από τα σαμποτάζ σε σιδηροδρομικά δίκτυα έως συμβολικές επιθέσεις, η Ευρώπη βλέπει τη Ρωσία, μέσω «σκιώδους» στρατολόγησης ξένων πολιτών, συμπεριλαμβανομένων Ουκρανών

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Πού βρίσκεται σήμερα η Χάιντι Φλάις, η «Μαντάμ του Χόλιγουντ» κατά της οποίας κατέθεσε ο Τσάρλι Σιν;
Μικρό, μαύρο βιβλιαράκι 24.11.25

Πού βρίσκεται σήμερα η Χάιντι Φλάις, η «Μαντάμ του Χόλιγουντ» κατά της οποίας κατέθεσε ο Τσάρλι Σιν;

Στο σχετικά νέο ντοκιμαντέρ του Netflix, γνωστό και ως Charlie Sheen, η Χάιντι Φλάις — η οποία έγινε γνωστή ως η «Μαντάμ του Χόλιγουντ» όταν συνελήφθη το 1993 — αναπολεί το πώς κατέληξε στην βιομηχανία του σεξ και γνώρισε τόσο μεγάλη επιτυχία. Ο Τσάρλι Σιν είναι ο μόνος πελάτης της που έχει κατονομαστεί δημόσια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Εύθραυστη η «πρόοδος» στη Γενεύη: Τι ξέρουμε για τη νέα συμφωνία ΗΠΑ και Ουκρανίας – Τι θα κάνει η Ρωσία
Κόσμος 24.11.25

Εύθραυστη η «πρόοδος» στη Γενεύη: Τι ξέρουμε για τη νέα συμφωνία ΗΠΑ και Ουκρανίας – Τι θα κάνει η Ρωσία

Μετά τις συνομιλίες στη Γενεύη, ΗΠΑ και Ουκρανία ανακοίνωσαν ότι κατέληξαν σε νέα εκδοχή του πλαισίου ειρήνης, στο οποίο γίνεται λόγος για σεβασμό της εθνικής κυριαρχίας του Κιέβου, χωρίς άλλες λεπτομέρειες

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Το πιο παράξενο μυστικό των Βίκινγκ: Γυναίκα βρέθηκε με δύο όστρακα στο στόμα – Κανείς δεν ξέρει γιατί
Shhh 24.11.25

Το πιο παράξενο μυστικό των Βίκινγκ: Γυναίκα βρέθηκε με δύο όστρακα στο στόμα – Κανείς δεν ξέρει γιατί

Στη Νορβηγία ανακαλύφθηκε τάφος γυναίκας των Βίκινγκ με δύο όστρακα στο στόμα και οστά πουλιών. Αρχαιολόγοι αναζητούν το νόημα ενός τελετουργικού που δεν έχει ξανακαταγραφεί

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα και η ευκαιρία να μιλήσουμε για τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πέρα από σχηματοποιήσεις και μυθολογίες
Πολιτική Γραμματεία 24.11.25

Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα και η ευκαιρία να μιλήσουμε για τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πέρα από σχηματοποιήσεις και μυθολογίες

Ο Αλέξης Τσίπρας καταθέτει στην «Ιθάκη» τη δική του αποτίμηση για τη διαδρομή του, τις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές, την εμπειρία του ΣΥΡΙΖΑ, και τις απόψεις του για την Αριστερά

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Τουλάχιστον 3 νεκροί στο Πακιστάν σε επίθεση εναντίον δυνάμεων ασφαλείας των συνόρων
Κόσμος 24.11.25

Τουλάχιστον 3 νεκροί στο Πακιστάν σε επίθεση εναντίον δυνάμεων ασφαλείας των συνόρων

Κάτοικος, ο Σαφντάρ Χαν. επιβεβαίωσε ότι η περιοχή στο Πακιστάν έχει αποκλειστεί από τον στρατό, την αστυνομία και άλλα σώματα ασφαλείας κι η κυκλοφορία οχημάτων εμποδίζεται στην περιοχή

Σύνταξη
Αρκάς: Σκίτσο–καρφί για όσους νομίζουν ότι θα ανέβουν ρίχνοντας τους άλλους
Social 24.11.25

Αρκάς: Σκίτσο–καρφί για όσους νομίζουν ότι θα ανέβουν ρίχνοντας τους άλλους

Στο νέο του σκίτσο, ο Αρκάς βάζει στο στόχαστρο τους καιροσκόπους που πιστεύουν ότι θα σωθούν ρίχνοντας τον διπλανό τους· μόνο που στο τέλος, όπως πάντα, είναι οι πρώτοι που πέφτουν, εκτεθειμένοι στη δική τους πονηριά

Σύνταξη
Η κόντρα Κίνας-Ιαπωνίας πάει στον ΟΗΕ – Μπορεί η διπλωματική διαμάχη να εξελιχθεί σε έναν ακόμα πόλεμο;
Κόσμος 24.11.25

Η κόντρα Κίνας-Ιαπωνίας πάει στον ΟΗΕ – Μπορεί η διπλωματική διαμάχη να εξελιχθεί σε έναν ακόμα πόλεμο;

Η διαμάχη ανάμεσα στην Κίνα και την Ιαπωνία έχει εξελιχθεί γρήγορα σε εμπορικό και διπλωματικό πόλεμο που αναμένεται να επηρεάσει την οικονομία και των δύο πλευρών

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ένα συλλεκτικό Rolex και μία μπάρα χρυσού: Οι Ελβετοί «χρυσώνουν» τον Τραμπ και προκαλούν «αηδία» στην Ευρώπη
Δώρα ή δωροδοκία 24.11.25

Ένα συλλεκτικό Rolex και μία μπάρα χρυσού: Οι Ελβετοί «χρυσώνουν» τον Τραμπ και προκαλούν «αηδία» στην Ευρώπη

Δισεκατομμυριούχοι δώρισαν ρολόι γραφείου και χαραγμένο χρυσό ράβδο λίγες εβδομάδες πριν ο Τραμπ μειώσει τους δασμούς στις εισαγωγές από την Ελβετία

Σύνταξη
Τα θερμά χειροκροτήματα στην Πάτρα, το «όλον» ΠΑΣΟΚ και τα μηνύματα για το συνέδριο
Πολιτική Γραμματεία 24.11.25

Τα θερμά χειροκροτήματα στην Πάτρα, το «όλον» ΠΑΣΟΚ και τα μηνύματα για το συνέδριο

Τα μηνύματα του Νίκου Ανδρουλάκη από την Πάτρα στο πλαίσιο της Περιφερειακής Συνδιάσκεψης του ΠΑΣΟΚ στη Δυτική Ελλάδα. Η παρουσία των κεντρικών στελεχών, το πανηγυρικό κλίμα και το δριμύ «κατηγορώ» εναντίον της ΝΔ.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Επέστρεψε στο Μεξικό το ιστιοφόρο που προσέκρουσε στη γέφυρα του Μπρούκλιν
Ναυτικό δυστύχημα 24.11.25

Επέστρεψε στο Μεξικό το ιστιοφόρο που προσέκρουσε στη γέφυρα του Μπρούκλιν

Τα ψηλότερα τμήματα των τριών καταρτιών του εκπαιδευτικού σκάφους του μεξικανικού ναυτικού προσέκρουσαν στη γέφυρα του Μπρούκλιν - Δυο μέλη του πληρώματος έχασαν τη ζωή τους

Σύνταξη
Τα απόλυτα makeup trends του χειμώνα
Vita 24.11.25

Τα απόλυτα makeup trends του χειμώνα

Βρισκόμαστε μια ανάσα από τον πιο γιορτινό μήνα της χρονιάς και αυτά είναι τα makeup trends που θα «φορεθούν» πολύ τον Δεκέμβριο.

Σύνταξη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο