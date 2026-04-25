Δανεισμός ρεκόρ σε γιουάν από αμερικανικές τράπεζες

Ποσά-ρεκόρ σε γιουάν έχουν αντλήσει φέτος οι αμερικανικές τράπεζες — με επικεφαλής την Goldman Sachs — αξιοποιώντας τα χαμηλά επιτόκια και τη ραγδαία αυξανόμενη ζήτηση για υπεράκτια κινεζικά ομόλογα. Η τάση αυτή ενισχύει παράλληλα τον ρόλο του κινεζικού νομίσματος στο παγκόσμιο χρηματοοικονομικό σύστημα.

Η άνοδος του τραπεζικού δανεισμού εντάσσεται σε ένα ευρύτερο «κύμα» εκδόσεων ομολόγων σε γιουάν εκτός ηπειρωτικής Κίνας, καθώς οι επενδυτές της χώρας αναζητούν υψηλότερες αποδόσεις. Το Πεκίνο έχει διευκολύνει αυτή τη στροφή, επιτρέποντας ευκολότερη πρόσβαση σε προϊόντα σταθερού εισοδήματος στο Χονγκ Κονγκ, όπως σημειώνουν οι Financial Times.

Παρότι οι αποδόσεις στο Χονγκ Κονγκ είναι υψηλότερες από αυτές της ηπειρωτικής Κίνας, παραμένουν χαμηλότερες σε σύγκριση με άλλες μεγάλες διεθνείς αγορές — κάτι που καθιστά τα λεγόμενα ομόλογα «dim sum» ιδιαίτερα ελκυστικά για τους εκδότες.

Ως αποτέλεσμα, οι εκδόσεις τέτοιων ομολόγων — που εκφράζονται σε γιουάν και εκδίδονται κυρίως στο Χονγκ Κονγκ — έχουν φτάσει φέτος τα 300 δισ. γιουάν (44 δισ. δολάρια), υπερδιπλάσιες σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2025, που ήταν ήδη χρονιά-ρεκόρ.

Ιδιαίτερα έντονη είναι η δραστηριότητα των ίδιων των τραπεζών στην έκδοση ομολόγων για λογαριασμό τους. Η λεγόμενη «αυτο-έκδοση» έχει εκτοξευθεί στα 47,5 δισ. γιουάν, με την Goldman Sachs να κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο.

«Η ζήτηση για περιουσιακά στοιχεία σε γιουάν εκτός ΗΠΑ είναι τεράστια. Πρόκειται για μια ελκυστική εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης», δήλωσε στους Financial Times ο Άιζακ Γουόνγκ, επικεφαλής διανομής σταθερού εισοδήματος, νομισμάτων και εμπορευμάτων της Goldman Sachs στην Ασία (εκτός Ιαπωνίας).

Μεταξύ των εκδοτών που προσέφυγαν πρόσφατα στην αγορά συγκαταλέγονται κράτη και οργανισμοί όπως η Πορτογαλία, η φινλανδική MuniFin και η Korea Development Bank. Νωρίτερα μέσα στο έτος, ομόλογα dim sum εξέδωσαν επίσης η Nordic Investment Bank και η Σουηδική Εταιρεία Πιστώσεων Εξαγωγών.

Η Goldman είναι ο μεγαλύτερος εκδότης ομολόγων σε γιουάν

Η Goldman Sachs έχει εξελιχθεί στον μεγαλύτερο ξένο εκδότη ομολόγων dim sum και στον δεύτερο μεγαλύτερο συνολικά, μετά την κρατική Τράπεζα της Κίνας. Μόνο φέτος έχει αντλήσει 32,1 δισ. γιουάν, περίπου το 10% του συνόλου της αγοράς.

Καθοριστικό ρόλο παίζουν οι πολιτικές του Πεκίνου, που ενισχύουν τη ροή κεφαλαίων από την ηπειρωτική Κίνα προς το Χονγκ Κονγκ, στο πλαίσιο της στρατηγικής διεθνοποίησης του γιουάν.

Στο Φόρουμ Ανάπτυξης της Κίνας τον περασμένο μήνα — γνωστό και ως «Νταβός της Κίνας» — ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας, Παν Γκονγκσένγκ, δεσμεύθηκε για περαιτέρω ενίσχυση της υπεράκτιας αγοράς γιουάν μέσω ευρύτερης χρηματοοικονομικής συνεργασίας.

Ήδη από πέρυσι, το Πεκίνο διεύρυνε σημαντικά το πρόγραμμα Bond Connect, επιτρέποντας σε περισσότερους εγχώριους επενδυτές — όπως ασφαλιστικές εταιρείες και άλλα μη τραπεζικά ιδρύματα — να επενδύουν σε ομόλογα στο Χονγκ Κονγκ.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου οι αποδόσεις στην ηπειρωτική Κίνα βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, ωθώντας τους θεσμικούς επενδυτές να αναζητούν καλύτερες αποδόσεις στο εξωτερικό. Ενδεικτικά, η απόδοση του 10ετούς κινεζικού κρατικού ομολόγου διαμορφώνεται γύρω στο 1,75%, ενώ αντίστοιχο ομόλογο dim sum της Goldman Sachs προσφέρει περίπου 3%.

Η Goldman Sachs, μάλιστα, μετατρέπει τα κεφάλαια που αντλεί σε δολάρια και καλύπτει τον συναλλαγματικό κίνδυνο, εκμεταλλευόμενη το γεγονός ότι τα υπεράκτια γιουάν δεν υπόκεινται στους αυστηρούς ελέγχους κεφαλαίων της Κίνας.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι το γιουάν αρχίζει να αναλαμβάνει έναν ρόλο που στο παρελθόν είχε το ιαπωνικό γεν ως «νόμισμα χρηματοδότησης» — ένας ρόλος που έχει περιοριστεί λόγω της ανόδου των επιτοκίων στην Ιαπωνία. Οι αποδόσεις των 10ετών ιαπωνικών ομολόγων έχουν ξεπεράσει το 2,4%, από μόλις 0,61% στις αρχές του 2024.

«Το υπεράκτιο γιουάν έχει γίνει βασικό νόμισμα χρηματοδότησης, εν μέρει λόγω έλλειψης καλύτερης εναλλακτικής», σημειώνει στους FT η Αλίσια Γκαρσία-Χερέρο της Natixis.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι η άνοδος της αγοράς dim sum οφείλεται κυρίως σε ξένους εκδότες. «Φέτος, αυτοί είναι ο βασικός μοχλός ανάπτυξης», ανέφερε στους FT ο Τζέιμισον Ζουό της CSPI Ratings, επισημαίνοντας ότι το 2025 την ώθηση είχαν δώσει κυρίως μεγάλες κινεζικές τεχνολογικές εταιρείες.

Συνολικά, η αυξημένη δραστηριότητα αντικατοπτρίζει την προσπάθεια της Κίνας να ενισχύσει τον διεθνή ρόλο του νομίσματός της, παρά τους περιορισμούς που εξακολουθεί να διατηρεί στη διακίνηση κεφαλαίων. Παράλληλα, η δημιουργία μιας αγοράς περιουσιακών στοιχείων σε γιουάν εκτός Κίνας αποτελεί βασικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.

Πηγή: ΟΤ