Κόντης: «Συγκλονιστικό επίτευγμα για τον ΟΦΗ – Του χρόνου να κάνουμε κάτι μεγάλο» (vid)

Ο ΟΦΗ… ξέρανε τον ΠΑΟΚ και κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδος Betsson, μετά τη νίκη στον τελικό του Πανθεσσαλικού με 3-2 στην παράταση. Δείτε όσα είπαν οι Χρήστος Κόντης και Ταξιάρχης Φούντας μετά την σπουδαία επιτυχία του ΟΦΗ, που του χρόνου θα παίξει Ευρώπη, αρχικά στα πλέι-οφ του Europa League, έχοντας εξασφαλισμένη μία θέση στην League phase του επόμενου Conference League.

Αναλυτικά όσα είπε ο Κόντης στην Cosmote TV:

Για το αν υπάρχουν λόγια: «Είναι τρομερό το συναίσθημα. Κοιτάξτε τον κόσμο και τα παιδιά. Τρομερή προσπάθεια. Τα έδωσαν όλα στο γήπεδο, είμαστε πανάξιοι Κυπελλούχοι, τα παιδιά το άξιζαν. Με όλη αυτή τη δουλειά που έκαναν. Είμαι περήφανος για όλους τους Κρητικούς».

Για το πάθος των Κρητικών: «Πάθος, περηφάνεια, αγάπη, φιλοξενία. Τι άλλο να πω; Ο κόσμος της Κρήτης είναι καταπληκτικός. Νιώθω ότι είμαι 100 χρόνια εκεί. Από τα βάθη της καρδιάς μου τους ευχαριστώ. Πρέπει να δώσω κάτι πίσω από την αγάπη που εισέπραξα».

Για το αν άναψε φωτιά και μεγαλώνει: «Συγκλονιστικό επίτευγμα για την ομάδα μας. Να μπορέσουμε του χρόνου να κάνουμε κάτι μεγάλο. Τρομερό να μπαίνεις απευθείας σε ομίλους. Όλο αυτό είναι καταπληκτικό που ζούμε. Δεν μπορώ να περιμένω άλλο».

Κόντης: «Μας άνοιξε η… όρεξη – Έπαθα κράμπες μέχρι και εγώ»

Λίγο αργότερα ο προπονητής του ΟΦΗ μίλησε στη συνέντευξη Τύπου. Για το ότι το όνομά του μπήκε δίπλα στου Γκέραρντ: «Νομίζω ότι ο Γκέραρντ ήταν μία τεράστια προσωπικότητα, δεν μπορώ να φτάσω σ’ αυτό το σημείο προπονητικά ακόμα. Προσπαθώ να γράψω τη δική μου ιστορία. Αισθάνομαι δέος, αλλά δεν υπάρχει θέμα σύγκρισης, τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει την ιστορία. Είμαι εδώ και προσπαθώ για το καλύτερο. Σήμερα η προσπάθεια αυτή κατέληξε με ένα τρόπαιο που το θέλαμε και το αξίζαμε». Για το τι ορίζοντες ανοίγονται στον ΟΦΗ: «Όσον αφορά το τι θα ακολουθήσει, σίγουρα όταν μία ομάδα σαν τον ΟΦΗ εξασφαλίζει ομίλους, είναι πολύ σημαντικό. Μπορεί να αλλάξει επίπεδο σε μία ομάδα και λόγω των εσόδων και λόγω της διοργάνωσης που θα παίξει. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό. Για την υστεροφημία μου, όπως είπα και πριν, είμαι ένας προπονητής που δεν μου αρέσει να λέω ή να λένε πολλά για μένα. Μου αρέσει πολύ το ποδόσφαιρο και η προπονητική. Ζω και αναπνέω για το ποδόσφαιρο. Αν δεν το κάνεις αυτό δύσκολα πετυχαίνεις. Δεν μου ήρθε τίποτα εύκολα. Παλεύω σαν Έλληνας προπονητής καθημερινά. Αξίζουμε παραπάνω από αυτά που εισπράττουμε. Όπως είπα, επιστρέφω την αγάπη που πήρα μέσω της κατάκτησης». Για τις 4 αναγκαστικές αλλαγές και την ανατροπή του ΟΦΗ, κόντρα σε κάθε δυσκολία: «Σίγουρα ένα τέτοιο ματς με τόση ένταση-σημασία, δημιουργεί άγχος και στρες. Έχω πάθει κράμπες σε όλο μου το σώμα, φανταστείτε οι παίκτες που πρέπει να παίξουν με τις εναλλαγές του σκορ. Αυτό δημιούργησε εσωτερική ένταση και δυσκολία. Αυτό που έχω σαν άνθρωπος είναι η νοοτροπία του νικητή. Δεν δέχομαι την ήττα. Όταν χάνω ψάχνω τα λάθη μου για να τα διορθώσω. Αυτή η νοοτροπία θέλω να τη μεταδώσω στους γύρω μου. Αυτό βοήθησε στην κατάθεση ψυχής με όλα αυτά τα συναισθήματα. Καταφέραμε πανάξια να πάρουμε το τρόπαιο». Για το αν θα παίξει του χρόνου ο ΟΦΗ στην Ευρώπη με τον Κόντη: «Έχω συμβόλαιο και για του χρόνου. Όσον αφορά τις καθυστερήσεις, σε ένα τελικό που κρίνονται πολλά, υπάρχουν συναισθήματα που πρέπει να χειριστούν οι παίκτες. Έχουμε πολλούς νεαρούς χωρίς τέτοια εμπειρία. Κάποια στιγμή να νιώσουν και να κάνουν κάτι. Δεν ήταν καθυστέρηση. Τους έκανα αλλαγή μετά από λίγο. Είχαν πρόβλημα. Η διαχείριση των συναισθημάτων είναι τρομερά δύσκολη. Παίζαμε με μία ομάδα πολύ δύσκολη που κατέκτησε 4 τελικούς τα 10 τελευταία χρόνια. Άρα η ομάδα αυτή και ο προπονητής έχουν διαχειριστεί τέτοιες καταστάσεις. Μπορεί να ήταν πιο έτοιμοι-έμπειροι, εμείς όμως είχαμε τη δίψα. Είχαμε 39 χρόνια να το σηκώσουμε. Κάποια στιγμή ο ΠΑΟΚ μας πίεσε, βγήκε μπροστά, μείναμε πίσω, χωρίς να το θέλουμε. Ήταν ένα παιχνίδι που έπρεπε να το διαχειριστούμε».

Για το ποιο ήταν το σημείο κλειδί του αγώνα: «Έπρεπε να φάμε ένα γκολ για να ξυπνήσουμε. Είχαμε στρες στα πρώτα 15 λεπτά. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε πάσες στα δύο μέτρα. Μόλις φάγαμε το γκολ ηρεμήσαμε. Τώρα είμαστε καλά, είμαστε ο ΟΦΗ. Μας έλυσε τα πόδια, κάναμε ευκαιρίες, παίξαμε το παιχνίδι μας». Για την διαφορετική φιλοσοφία συγκριτικά με τον Λουτσέσκου στον αγωνιστικό ρυθμό: «Δεν μπορώ να κρίνω τις επιλογές του κυρίου Λουτσέσκου. Εγώ επέλεξα αυτούς που πίστευα ότι είναι στην καλύτερη φόρμα». Για το ότι ο ΟΦΗ ξεκίνησε με 7 Έλληνες και τι μήνυμα στέλνει ο ΟΦΗ, την ντροπή που ανέφερε ο Λουτσέσκου: «Ηχηρό Ελληνικό μήνυμα, εμείς αγαπάμε και πιστεύουμε όλους τους παίκτες που έχουμε. Δεν κοιτάμε εθνικότητες. Όταν είμαστε ελληνική ομάδα, είναι προφανές ότι το ελληνικό στοιχείο πρέπει να είναι φανερό. Να ξέρει τι σημαίνει η φανέλα και ιστορία του ΟΦΗ καλύτερα από έναν ξένο. Οι ομάδες πρέπει να σκέφτονται, πως όταν έρχεται ένας ξένος, να αλλάζει επίπεδο η ομάδα. Ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλη ομάδα και πίστευε ότι θα έπαιρνε ένα τρόπαιο. Όταν το χάνεις δεν είναι εύκολη η διαχείριση της ήττας και τους τροπαίου». Για το πόσο ανάγκη είχε ο ίδιος το Κύπελλο: «Σίγουρα το πιο σημαντικό που καταφέραμε είναι ότι κρατήσαμε την ομάδα ανταγωνιστική στα παιχνίδια 5-8. Μετά το ματς με την Κηφισιά είχα πει ότι πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία. Μέχρι τον τελικό έπρεπε να αλλάξουμε νοοτροπία. Το κάναμε, βρήκαμε τη φόρμα μας, μπήκαμε στο 5-8 και πιστεύω ότι αυτή η ομάδα πρέπει να είναι πάντα ψηλά. Κρατήσαμε ζωντανό το Κύπελλο στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Ξεκινώντας από τη Δευτέρα μετά το ματς μπήκαμε τότε σε Mood τελικού. Οι παίκτες ήταν πολύ προετοιμασμένοι, πολύ καλά τακτικά παιχνίδι. Ξέραμε τι θα αντιμετωπίσουμε. Ο ΠΑΟΚ δεν βρήκε πολλές ευκαιρίες. Ο τρόπος αυτός μας έδωσε το τρόπαιο. Για μένα είναι πολύ σημαντικό. Είμαι ένας προπονητής που πάντα στη ζωή μου βάζω ψηλούς στόχους. Κέρδισα πολλούς τίτλους σαν παίκτης-προπονητής. Το συναίσθημα είναι ίδιο. Κάθε τίτλος σου δίνει ακόμα μεγαλύτερη όρεξη. Μου ανοίγει η όρεξη για τη συνέχεια». Για τα τελευταία 4 ματς τι στόχο έχει ο ΟΦΗ: «Αυτό το συζητήσαμε. Ήταν λάθος το χρονικό σημείο για την εξέλιξη του πρωταθλήματος. Εμείς σαν ομάδα θα παίξουμε αυτά τα ματς σαν ΟΦΗ. Να βάλουμε πράγματα και να παίξουν αγώνες παίκτες που δεν έπαιξαν. Να είμαστε ανταγωνιστικοί. Μακάρι να κάνουμε 4 ακόμα νίκες». Η ατάκα του Φούντα:

«Το αφιερώνω στη γυναικάρα μου. Το πήραμε, το πάμε στο Ηράκλειο και τέλος», είπε ο ποδοσφαιριστής του ΟΦΗ και εκ των σκόρερ του τελικού.