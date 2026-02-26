Χρήστος Μαυρίκης: Ανακλήθηκε το καθεστώς κατ’ οίκον περιορισμού και επιστρέφει στη φυλακή
Ο Χρήστος Μαυρίκης συνελήφθη έπειτα από τις νέες ποινικές διώξεις που ασκήθηκαν εις βάρος του και πρόκειται να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων Αρχών
- Η πρωθυπουργός της Δανίας προκηρύσσει πρόωρες εκλογές στον απόηχο της αντιπαράθεσης για την Γροιλανδία
- Αποστολάκη: «Πλυντήριο» η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Να διερευνηθούν οι ευθύνες Βορίδη, Αυγενάκη
- Η οικογένεια του Στίβεν Χόκινγκ απαντά για τη φωτογραφία του με γυναίκες στα αρχεία Έπσταϊν
- Εντοπίστηκε σακούλα με ανθρώπινα οστά σε κάδο του νοσοκομείου Καρδίτσας
Ξανά στη φυλακή οδηγείται ο Χρήστος Μαυρίκης, καθώς ανακλήθηκε το καθεστώς κατ’ οίκον περιορισμού που του είχε επιβληθεί από τον Μάιο του 2025 με την κατηγορία της δωροδοκίας δικαστικού λειτουργού.
Η εκδίκαση της υπόθεσης μετατέθηκε για τον Απρίλιο, με τον Μαυρίκη να αντιμετωπίζει κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος
Το σχετικό βούλευμα εκδόθηκε από το Τμήμα Εκτελέσεων Ποινών της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών. Ο Χρήστος Μαυρίκης συνελήφθη σε συνέχεια των νέων ποινικών διώξεων που ασκήθηκαν εις βάρος του και πρόκειται να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων Αρχών.
Οι διώξεις σχετίζονται με το περιστατικό πυροβολισμών στα Σπάτα, στις 16 Φεβρουαρίου, και την πολύωρη επιχείρηση σύλληψής του που ακολούθησε. Ο 71χρονος είχε ταμπουρωθεί στο σπίτι του, ύστερα από πυροβολισμούς που έριξε στον αέρα έπειτα από διαπληκτισμό.
Η εκδίκαση της υπόθεσης μετατέθηκε για τον Απρίλιο, με τον ίδιο να αντιμετωπίζει κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος.
Χρήστος Μαυρίκης: Το παρελθόν του «εθνικού κοριού»
Ο Χρήστος Μαυρίκης βρισκόταν ήδη σε καθεστώς περιορισμού κατ’ οίκον, μετά τη σύλληψή του τον Μάιο του 2025 για το κακούργημα της δωροδοκίας αρεοπαγίτη δικαστή.
Στο παρελθόν, ο Μαυρίκης είχε καταδικαστεί για απόπειρα δωροδοκίας της τέως προέδρου του Αρείου Πάγου, Ιωάννας Κλάπα, το 1997.
Το όνομα του, ωστόσο έγινε γνωστό το 1989, καθώς πρωταγωνίστησε στην υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών μέσω των ΚΑΦΑΟ του ΟΤΕ. Ως υπάλληλος του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, είχε ομολογήσει ότι είχε παγιδεύσει το σταθερό τηλέφωνο του τότε πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου, και πλήθος άλλων πολιτικών κατ’ εντολήν του στρατηγού Νίκου Γρυλλάκη. Οι παρακολουθήσεις πραγματοποιούνταν με τοποθέτηση «κοριών» σε υπαίθριους κατανεμητές τηλεφωνίας.
Ο Μαυρίκης κατηγορήθηκε πως είχε ενεργό ρόλο στις υποκλοπές, λειτουργώντας ένα παράνομο δίκτυο παρακολούθησης, το οποίο ηχογραφούσε συνομιλίες και τις διοχέτευε στον Τύπο ή σε πολιτικούς κύκλους. Τα Μέσα της εποχής, τότε, τον χαρακτήρισαν «εθνικό κοριό».
- Κινηματογραφική καταδίωξη αυτοκινήτου στη Φλώρινα – Οι δράστες τραυμάτισαν αστυνομικό
- Αποθέωσε τη Μπόντο Γκλιμτ ο Ανρί: «Ορισμός της ομάδας»
- Συνάντηση εργασίας του Δημάρχου Πειραιά με τη Διοικήτρια της ΔΥΠΑ για την ενίσχυση της απασχόλησης των νέων
- Χρήστος Μαυρίκης: Ανακλήθηκε το καθεστώς κατ’ οίκον περιορισμού και επιστρέφει στη φυλακή
- Τρομακτικό βίντεο από τη Νεμπράσκα: Άνοιξε ο δρόμος και κατάπιε αυτοκίνητα
- Το Λούβρο γυρίζει σελίδα: Ο Κριστόφ Λεριμπό αναλαμβάνει μια μέρα μετά την παραίτηση της Λοράνς ντε Καρ
- Βενιζέλος για υποκλοπές: Οι υποθέσεις δεν κλείνουν επειδή το θέλει η εκάστοτε κυβέρνηση
- Η γη της ελιάς: Νέες αποφάσεις και ανατροπές
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις