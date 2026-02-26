Ξανά στη φυλακή οδηγείται ο Χρήστος Μαυρίκης, καθώς ανακλήθηκε το καθεστώς κατ’ οίκον περιορισμού που του είχε επιβληθεί από τον Μάιο του 2025 με την κατηγορία της δωροδοκίας δικαστικού λειτουργού.

Το σχετικό βούλευμα εκδόθηκε από το Τμήμα Εκτελέσεων Ποινών της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών. Ο Χρήστος Μαυρίκης συνελήφθη σε συνέχεια των νέων ποινικών διώξεων που ασκήθηκαν εις βάρος του και πρόκειται να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων Αρχών.

Οι διώξεις σχετίζονται με το περιστατικό πυροβολισμών στα Σπάτα, στις 16 Φεβρουαρίου, και την πολύωρη επιχείρηση σύλληψής του που ακολούθησε. Ο 71χρονος είχε ταμπουρωθεί στο σπίτι του, ύστερα από πυροβολισμούς που έριξε στον αέρα έπειτα από διαπληκτισμό.

Η εκδίκαση της υπόθεσης μετατέθηκε για τον Απρίλιο, με τον ίδιο να αντιμετωπίζει κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος.

Χρήστος Μαυρίκης: Το παρελθόν του «εθνικού κοριού»

Ο Χρήστος Μαυρίκης βρισκόταν ήδη σε καθεστώς περιορισμού κατ’ οίκον, μετά τη σύλληψή του τον Μάιο του 2025 για το κακούργημα της δωροδοκίας αρεοπαγίτη δικαστή.

Στο παρελθόν, ο Μαυρίκης είχε καταδικαστεί για απόπειρα δωροδοκίας της τέως προέδρου του Αρείου Πάγου, Ιωάννας Κλάπα, το 1997.

Το όνομα του, ωστόσο έγινε γνωστό το 1989, καθώς πρωταγωνίστησε στην υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών μέσω των ΚΑΦΑΟ του ΟΤΕ. Ως υπάλληλος του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, είχε ομολογήσει ότι είχε παγιδεύσει το σταθερό τηλέφωνο του τότε πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου, και πλήθος άλλων πολιτικών κατ’ εντολήν του στρατηγού Νίκου Γρυλλάκη. Οι παρακολουθήσεις πραγματοποιούνταν με τοποθέτηση «κοριών» σε υπαίθριους κατανεμητές τηλεφωνίας.

Ο Μαυρίκης κατηγορήθηκε πως είχε ενεργό ρόλο στις υποκλοπές, λειτουργώντας ένα παράνομο δίκτυο παρακολούθησης, το οποίο ηχογραφούσε συνομιλίες και τις διοχέτευε στον Τύπο ή σε πολιτικούς κύκλους. Τα Μέσα της εποχής, τότε, τον χαρακτήρισαν «εθνικό κοριό».