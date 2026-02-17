Συνελήφθη ο Χρήστος Μαυρίκης μετά το επεισόδιο με πυροβολισμούς – Εντοπίστηκε σε θάμνους κοντά στο σπίτι του

Συνελήφθη ο Χρήστος Μαυρίκης μετά από ένα πολύωρο θρίλερ που εξελίχθηκε στα Σπάτα.

Ο 75χρονος αν και αρχικά φέρεται να είχε ταμπουρωθεί στο σπίτι του μετά από επεισόδιο με πυροβολισμούς, τελικά εντοπίστηκε και συνελήφθη σε οικοπεδικό χώρο όπου κρυβόταν μέσα σε θάμνους.

Αστυνομικές δυνάμεις

Όλα ξεκίνησαν λίγο πριν τις 7 το απόγευμα όταν ο Χρήστος Μαυρίκης πυροβόλησε στον αέρα δύο φόρες μετά από επεισόδιο έξω από το σπίτι του στην περιοχή Ήμερου Πεύκου στα Σπάτα.

Σύμφωνα με πληροφορίες το επεισόδιο σημειώθηκε με ένα άτομο αλβανικής καταγωγής.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και διαπραγματευτής προκειμένου να πείσουν τον άνδρα να παραδοθεί.

Μετά από ώρες έγινε έφοδος στο διαμέρισμα και διαπιστώθηκε ότι ο 75χρονος είχε διαφύγει.

Με βραχιολάκι

Ακολούθησαν έρευνες στην γύρω περιοχή και λίγο πριν τα μεσάνυχτα ο Χρήστος Μαυρίκης εντοπίστηκε να κρύβεται μέσα σε θάμνους κοντά στο σπίτι του.

Ο Χρήστος Μαυρίκης τον Μάιο του 2025 είχε κατηγορηθει για απόπειρα δωροδοκίας δικαστικού λειτουργού και έκτοτε βρίσκεται σε κατ´οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση («βραχιολάκι»).

Είχε γίνει γνωστός στη μεγάλη υπόθεση τηλεφωνικών υποκλοπών στις αρχές της δεκαετίας του 1990.