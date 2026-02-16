Σπάτα: Ο Χρήστος Μαυρίκης πυροβόλησε με καραμπίνα και ταμπουρώθηκε στο σπίτι του
Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις και ειδικός διαπραγματευτής που προσπαθεί να πείσει τον 75χρονο να παραδοθεί - Ο Χρήστος Μαυρίκης είχε γίνει γνωστός στη μεγάλη υπόθεση τηλεφωνικών υποκλοπών στις αρχές της δεκαετίας του 1990
Συναγερμός σήμανε στην Αστυνομία το βράδυ της Δευτέρας για επεισόδιο με πυροβολισμούς στα Σπάτα.
Συγκεκριμένα σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες στην περιοχή Ήμερο Πεύκο στα Σπάτα σημειώθηκε επεισόδιο μεταξύ ατόμων και ένας πυροβόλησε στον αέρα τουλάχιστον δύο φορές.
Πυροβολισμοί
Στη συνέχεια το συγκεκριμένο άτομο μπήκε στο σπίτι του επί της οδού Σπάτων και παραμένει ταμπουρωμένος.
Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις καθώς και ειδικός διαπραγματευτής και προσπαθούν να πείσουν τον άνδρα να παραδοθεί.
Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για τον 75χρονο Χρήστο Μαυρίκη που είχε γίνει γνωστός στη μεγάλη υπόθεση τηλεφωνικών υποκλοπών στις αρχές της δεκαετίας του 1990.
Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι το αρχικό επεισόδιο με τους πυροβολισμούς σημειώθηκε περίπου στις 7 το απόγευμα.
Η αστυνομία
Περίοικοι ενημέρωσαν την Αστυνομία και υπέδειξαν το διαμέρισμα του 75χρονου. Όταν αστυνομικοί τον κάλεσαν να ανοίξει την πόρτα αυτός αρνήθηκε και παραμένει εντός της οικίας του.
Σημειώνεται ότι ο Χρήστος Μαυρίκης πρόσφατα είχε καταδικαστεί για απόπειρα δωροδοκίας αεροπαγίτη και από τότε είχε τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό με βραχιολάκι.
