Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026
17.02.2026 | 08:45
Στο «κόκκινο» οι δρόμοι της Αττικής – Σημαντικές καθυστερήσεις
17 Φεβρουαρίου 2026, 08:52

Χρήστος Μαυρίκης: Οδηγείται στον εισαγγελέα μετά τους πυροβολισμούς στα Σπάτα – Το παρελθόν του

Ο Χρήστος Μαυρίκης, συνελήφθη λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, μετά από περιστατικό με πυροβολισμούς στο σπίτι του στα Σπάτα

Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα ο Χρήστος Μαυρίκης, μετά τη σύλληψή του τα μεσάνυχτα της Δευτέρας στα Σπάτα, αφού είχε προηγουμένως πυροβολήσει στον αέρα και ταμπουρωθεί στο σπίτι του.

Ο 75χρονος εντοπίστηκε τελικά σε παρακείμενο χωράφι ύστερα από τρίωρη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. και οδηγήθηκε στη ΓΑΔΑ, όπου κρατείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Το χρονικό

Το θρίλερ ξεκίνησε στις 18:40 το απόγευμα της Δευτέρας όταν ένας 75χρονος -ήταν άγνωστο εκείνη την ώρα ότι επρόκειτο για τον Μαυρίκη- πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα και στη συνέχεια ταμπουρώθηκε στην οικία του. Το περιστατικό έλαβε νέα τροπή καθώς μέχρι τα μεσάνυχτα δεν είχε επιλυθεί και ο ύποπτος δεν παραδινόταν, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί μεγάλη αστυνομική δύναμη και ειδικός διαπραγματευτής.

Γύρω στις 00:10, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποίησαν αιφνιδιαστική έφοδο στην κατοικία του, ωστόσο δεν βρέθηκε μέσα στον χώρο. Αμέσως ξεκίνησαν εξονυχιστικές έρευνες στο οικόπεδό του καθώς και σε κοντινές εκτάσεις της περιοχής για τον εντοπισμό του.

Τελικά, ο Χρήστος Μαυρίκης εντοπίστηκε να κρύβεται σε παρακείμενο οικόπεδο όπου είχε καταφύγει και συνελήφθη λίγο πριν από τις 12:30 τα μεσάνυχτα. Λίγα λεπτά αργότερα, ένα μεγάλο κομβόι οχημάτων, μεταξύ αυτών και το αυτοκίνητο που μετέφερε τον συλληφθέντα, αναχώρησε από το σημείο, όπως μεταδίδει το orange press. Ο συλληφθείς ήταν καλά στην υγεία του, ανέφεραν αστυνομικές πηγές.

Χρήστος Μαυρίκης: Το παρελθόν του «εθνικού κοριού»

Ο Χρήστος Μαυρίκης

Ο Χρήστος Μαυρίκης βρισκόταν ήδη σε καθεστώς περιορισμού κατ’ οίκον, μετά τη σύλληψή του τον Μάιο του 2025 για το κακούργημα της δωροδοκίας αρεοπαγίτη δικαστή.

Στο παρελθόν, ο Μαυρίκης είχε καταδικαστεί για απόπειρα δωροδοκίας της τέως προέδρου του Αρείου Πάγου, Ιωάννας Κλάπα, το 1997.

Το όνομα του , ωστόσο έγινε γνωστό το 1989, καθώς πρωταγωνίστησε στην υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών μέσω των ΚΑΦΑΟ του ΟΤΕ. Ως υπάλληλος του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, είχε ομολογήσει ότι είχε παγιδεύσει το σταθερό τηλέφωνο του τότε πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου, και πλήθος άλλων πολιτικών κατ’ εντολήν του στρατηγού Νίκου Γρυλλάκη. Οι παρακολουθήσεις πραγματοποιούνταν με τοποθέτηση «κοριών» σε υπαίθριους κατανεμητές τηλεφωνίας.

Ο Μαυρίκης κατηγορήθηκε πως είχε ενεργό ρόλο στις υποκλοπές, λειτουργώντας ένα παράνομο δίκτυο παρακολούθησης, το οποίο ηχογραφούσε συνομιλίες και τις διοχέτευε στον Τύπο ή σε πολιτικούς κύκλους. Τα Μέσα της εποχής, τότε, τον χαρακτήρισαν «εθνικό κοριό».

Υδρογονάνθρακες: Πότε πέφτουν τα γεωτρύπανα στα 9 blocks

Υδρογονάνθρακες: Πότε πέφτουν τα γεωτρύπανα στα 9 blocks

Η τεχνητή νοημοσύνη «πέφτει θύμα» ιατρικών fake news, προειδοποιεί μελέτη

Η τεχνητή νοημοσύνη «πέφτει θύμα» ιατρικών fake news, προειδοποιεί μελέτη

Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα: Προς την απόκτηση απευθείας πρόσβασης σε κοινοτικούς πόρους 

Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα: Προς την απόκτηση απευθείας πρόσβασης σε κοινοτικούς πόρους 

Τριήμερη απεργία στα ταξί – Προειδοποιούν με κινητοποιήσεις διαρκείας
Ελλάδα 17.02.26

Τριήμερη απεργία στα ταξί – Προειδοποιούν με κινητοποιήσεις διαρκείας

Η Αττική θα μείνει χωρίς ταξί από σήμερα Τρίτη 17/2 έως και την Πέμπτη 19/2 καθώς οι οδηγοί και ιδιοκτήτες ταξί προχωρούν σε απεργία. Τετάρτη και Πέμπτη απεργούν οι συνάδελφοί τους από όλη τη χώρα

Σύνταξη
Έχει έρθει το τέλος των χιονοδρομικών;
Ελλάδα 17.02.26

Έχει έρθει το τέλος των χιονοδρομικών;

Ενώ μειώνονται διαρκώς οι ημέρες που ντύνονται «στα λευκά», λόγω κλιματικής κρίσης, επικεντρώνονται πλέον σε νέες δραστηριότητες, οι οποίες δεν απαιτούν χιόνι

Γιώργος Σχοινάς
Συνελήφθη ο Χρήστος Μαυρίκης μετά το επεισόδιο με πυροβολισμούς – Εντοπίστηκε σε θάμνους κοντά στο σπίτι του
Ελλάδα 17.02.26

Συνελήφθη ο Χρήστος Μαυρίκης μετά το επεισόδιο με πυροβολισμούς – Εντοπίστηκε σε θάμνους κοντά στο σπίτι του

Ο Χρήστος Μαυρίκης αρχικά ταμπουρώθηκε στο σπίτι και στη συνέχεια φαίνεται να διέφυγε και να κρύφτηκε σε οικόπεδο δίπλα στο σπίτι του στα Σπάτα

Σύνταξη
Σπάτα: Ο Χρήστος Μαυρίκης πυροβόλησε με καραμπίνα και ταμπουρώθηκε στο σπίτι του
Ελλάδα 16.02.26 Upd: 23:59

Σπάτα: Ο Χρήστος Μαυρίκης πυροβόλησε με καραμπίνα και ταμπουρώθηκε στο σπίτι του

Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις και ειδικός διαπραγματευτής που προσπαθεί να πείσει τον 75χρονο να παραδοθεί - Ο Χρήστος Μαυρίκης είχε γίνει γνωστός στη μεγάλη υπόθεση τηλεφωνικών υποκλοπών στις αρχές της δεκαετίας του 1990

Σύνταξη
Φυλακές Δομοκού: Προθεσμία για απολογία πήρε ο Βούλγαρος βαρυποινίτης – Τι υποστηρίζει για το αιματηρό επεισόδιο
Ελλάδα 16.02.26

Φυλακές Δομοκού: Προθεσμία για απολογία πήρε ο Βούλγαρος βαρυποινίτης – Τι υποστηρίζει για το αιματηρό επεισόδιο

Ο 38χρονος Βούλγαρος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Λαμίας - Αμέσως μετά ο δικηγόρος του έκανε δηλώσεις αναφέροντας όσα υποστηρίζει ο κατηγορούμενος για το αιματηρό επεισόδιο στις φυλακές Δομοκού

Σύνταξη
Θρασύβουλος Καλαφατάκης: Ποιος ήταν ο κομμουνιστής από τον Πλατανιά – Διηγείται η κόρη του, βίντεο ντοκουμέντο
Η ζωή και η δράση του 16.02.26

Θρασύβουλος Καλαφατάκης: Ποιος ήταν ο κομμουνιστής από τον Πλατανιά - Διηγείται η κόρη του, βίντεο ντοκουμέντο

Ο Θρασύβουλος Καλαφατάκης είναι ένας από τους 200 της Καισαριανής - Το Γυμνάσιο Πλατανιά είχε κάνει αφιέρωμα για τη ζωή του δέκα χρόνια πριν έρθουν στη δημοσιότητα οι φωτογραφίες από την εκτέλεση

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Κακοκαιρία εξπρές με επικίνδυνες καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους – Σε κατάσταση red code πέντε Περιφέρειες
Ελλάδα 16.02.26

Κακοκαιρία εξπρές με επικίνδυνες καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους – Σε κατάσταση red code πέντε Περιφέρειες

Σε ποιες περιοχές και ποιες ώρες θα χτυπήσουν τα έντονα καιρικά φαινόμενα της νέας κακοκαιρίας που αναμένεται να επηρεάσει όλη τη χώρα την Τρίτη

Σύνταξη
Τέμπη: Εντολή για εκταφή εννέα σορών από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας
Ελλάδα 16.02.26

Τέμπη: Αμεση εκταφή εννέα σορών ζητά η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας - Η ανάρτηση Καρυστιανού

Με τη νέα της παραγγελία, επί της ουσίας δίνει προθεσμία 24 ωρών στους πραγματογνώμονες ιατροδικαστές, να γνωστοποιήσουν τα εργαστήρια στα οποία θα γίνουν οι εξετάσεις και 2 ημέρες για να οριστούν πραγματογνώμονες χημικοί.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τη Μιλάνο για το πρώτο βήμα πρόκρισης στα προημιτελικά
CEV Champions League 17.02.26

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τη Μιλάνο για το πρώτο βήμα πρόκρισης στα προημιτελικά

Σπουδαία μάχη ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Μιλάνο απόψε (17/2, 19:00) στο Ρέντη, με τις Ερυθρόλευκες να θέλουν το θετικό αποτέλεσμα για το πρώτο βήμα για τα playoffs του CEV Champions League.

Σύνταξη
Πως ο «δάσκαλος» Νόιερ προετοιμάζει τον διάδοχό του στην Μπάγερν
Ποδόσφαιρο 17.02.26

Πως ο «δάσκαλος» Νόιερ προετοιμάζει τον διάδοχό του στην Μπάγερν

Ο διευθύνων σύμβουλος των Βαυαρών Γιαν-Κρίστιαν Ντρίσεν αποκάλυψε ότι ο Νόιερ «δουλεύει» για την επόμενη μέρα χωρίς αυτόν, ενώ ο Μαξ Εμπερλ ανέφερε τι πρέπει να γίνει για να μείνει ο Νόιερ

Βάιος Μπαλάφας
Συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν στην Γενεύη με τον Τραμπ να κλιμακώνει τις απειλές
Κόσμος 17.02.26

Συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν στην Γενεύη με τον Τραμπ να κλιμακώνει τις απειλές

Ο Τραμπ είπε ότι θα συμμετάσχει «έμμεσα» στις συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, ενώ απείλησε ξανά με συνέπειες εάν «δεν κλείσει συμφωνία»

Σύνταξη
Τριήμερη απεργία στα ταξί – Προειδοποιούν με κινητοποιήσεις διαρκείας
Ελλάδα 17.02.26

Τριήμερη απεργία στα ταξί – Προειδοποιούν με κινητοποιήσεις διαρκείας

Η Αττική θα μείνει χωρίς ταξί από σήμερα Τρίτη 17/2 έως και την Πέμπτη 19/2 καθώς οι οδηγοί και ιδιοκτήτες ταξί προχωρούν σε απεργία. Τετάρτη και Πέμπτη απεργούν οι συνάδελφοί τους από όλη τη χώρα

Σύνταξη
Έρωτας: Μοίρα που μας ολοκληρώνει ή επιλογή που μας εκθέτει σε άμεσο κίνδυνο;
Πλάτων & Υπαρξισμός 17.02.26

Έρωτας: Μοίρα που μας ολοκληρώνει ή επιλογή που μας εκθέτει σε άμεσο κίνδυνο;

Από τον μύθο του «άλλου μισού» έως τη ριζοσπαστική θέση ότι «η ύπαρξη προηγείται της ουσίας». Είναι ο έρωτας μια υπόσχεση ολοκλήρωσης ή μια συνάντηση ελευθεριών χωρίς καμία εγγύηση;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Πράσινο φως» από την Ε.Ε. για 13 προηγμένες και ογκολογικές θεραπείες
Αξιολόγηση τεχνολογίας 17.02.26

«Πράσινο φως» από την Ε.Ε. για 13 προηγμένες και ογκολογικές θεραπείες

Ολοκληρώθηκε η πρώτη κοινή αξιολόγηση για 30 χώρες της Ευρώπης και ακολουθούν και οι υπόλοιπες βάσει του νέου κανονισμού για τις νέες τεχνολογίες υγείας

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Τσίπρας από τη Λάρισα: Ξεκάθαρος όσο ποτέ για τη «ζωή που δικαιούμαστε» απέναντι στην καθημερινότητα του φόβου και της ανασφάλειας
Πολιτική Γραμματεία 17.02.26

Τσίπρας από τη Λάρισα: Ξεκάθαρος όσο ποτέ για τη «ζωή που δικαιούμαστε» απέναντι στην καθημερινότητα του φόβου και της ανασφάλειας

Η «Ιθάκη» συνεχίζει την περιοδεία της ανά την Ελλάδα και ο Αλέξης Τσίπρας βρήκε την ευκαιρία από τη Λάρισα να μιλήσει για τα Τέμπη, τη συγκάλυψη της κυβέρνησης Μητσοτάκη, τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης αλλά και για τον... Γιάννη Στουρνάρα.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ο πόλεμος των αξόνων
Κόσμος 17.02.26

Ο πόλεμος των αξόνων

Ο γαλλογερμανικός κλονίζεται, ο ιταλογερμανικός δεν σταθεροποιείται και η Ευρώπη αναζητεί κοινή γραμμή σε έναν κόσμο αυξανόμενης αβεβαιότητας

Κίττυ Ξενάκη
Κίττυ Ξενάκη
Απαίσιος και απατεώνας: Ο Τζον Λε Καρέ δημιούργησε τον κακό του The Night Manager έχοντας ως έμπνευση τον πατέρα του
Fizz 17.02.26

Απαίσιος και απατεώνας: Ο Τζον Λε Καρέ δημιούργησε τον κακό του The Night Manager έχοντας ως έμπνευση τον πατέρα του

Με τον 2ο κύκλο του The Night Manager να έχει φτάσει στο τέλος του, ο γιος του Τζον Λε Καρέ αποκάλυψε την πηγή έμπνευσης πίσω από τον έμπορο όπλων Ντίκι Ρόπερ.

Σύνταξη
Έχει έρθει το τέλος των χιονοδρομικών;
Ελλάδα 17.02.26

Έχει έρθει το τέλος των χιονοδρομικών;

Ενώ μειώνονται διαρκώς οι ημέρες που ντύνονται «στα λευκά», λόγω κλιματικής κρίσης, επικεντρώνονται πλέον σε νέες δραστηριότητες, οι οποίες δεν απαιτούν χιόνι

Γιώργος Σχοινάς
Ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες σε τροχιά φτωχοποίησης – 400.000 κινδυνεύουν να μείνουν ανασφάλιστοι
Οικονομία 17.02.26

Ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες σε τροχιά φτωχοποίησης – 400.000 κινδυνεύουν να μείνουν ανασφάλιστοι

Τα χρέη στον ΕΦΚΑ, η αύξηση των φόρων και ο εγκλωβισμός στην κατώτατη ασφαλιστική βαθμίδα, που οδηγεί σε συντάξεις πείνας, αποτελούν τριπλή θηλιά, που πνίγει αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Αντίο Ροζάβα» – H Δύση γυρίζει την πλάτη στους Κούρδους στη Συρία, η απειλή του ISIS παραμένει
Υπαρξιακή απειλή 17.02.26

«Αντίο Ροζάβα» – H Δύση γυρίζει την πλάτη στους Κούρδους στη Συρία, η απειλή του ISIS παραμένει

Το τέλος του κουρδικού οράματος για αυτονομία στη Συρία του αλ Σάρα, ο Ερντογάν, το «άδειασμα» Τραμπ, ο ισραηλινός παράγοντας και η διαρκής απειλή του ISIS

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο Τραμπ θα αποφασίσει «σύντομα» ενδεχόμενες νέες παραδόσεις όπλων στην Ταϊβάν
Παραδόσεις όπλων 17.02.26

Ο Τραμπ θα αποφασίσει «σύντομα» για τον εξοπλισμό της Ταϊβάν

«Είχαμε πολύ καλή συζήτηση και θα πάρουμε απόφαση πολύ σύντομα», δήλωσε ο κ. Τραμπ, αναφερόμενος τόσο στον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ όσο και στο ενδεχόμενο παράδοσης όπλων στην Ταϊβάν.

Σύνταξη
Ρόμπερτ Ντιβάλ: Φράνσις Φορντ Κόπολα και Αλ Πατσίνο αποχαιρετούν τον «σπουδαίο ηθοποιό»
«Σπουδαίος ηθοποιός» 17.02.26

Φράνσις Φορντ Κόπολα και Αλ Πατσίνο αποτίνουν φόρο τιμής στον Ρόμπερτ Ντιβάλ

«Τι πλήγμα να μαθαίνεις την απώλεια του Ρόμπερτ Ντιβάλ», τονίζει ο Φράνσις Φορντ Κόπολα, αναφερόμενος στον «γεννημένο ηθοποιό», κατά τον Αλ Πατσίνο, συμπρωταγωνιστή του στην ταινία «Ο νονός».

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

