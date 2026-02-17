Χρήστος Μαυρίκης: Οδηγείται στον εισαγγελέα μετά τους πυροβολισμούς στα Σπάτα – Το παρελθόν του

Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα ο Χρήστος Μαυρίκης, μετά τη σύλληψή του τα μεσάνυχτα της Δευτέρας στα Σπάτα, αφού είχε προηγουμένως πυροβολήσει στον αέρα και ταμπουρωθεί στο σπίτι του.

Ο 75χρονος εντοπίστηκε τελικά σε παρακείμενο χωράφι ύστερα από τρίωρη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. και οδηγήθηκε στη ΓΑΔΑ, όπου κρατείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Το χρονικό

Το θρίλερ ξεκίνησε στις 18:40 το απόγευμα της Δευτέρας όταν ένας 75χρονος -ήταν άγνωστο εκείνη την ώρα ότι επρόκειτο για τον Μαυρίκη- πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα και στη συνέχεια ταμπουρώθηκε στην οικία του. Το περιστατικό έλαβε νέα τροπή καθώς μέχρι τα μεσάνυχτα δεν είχε επιλυθεί και ο ύποπτος δεν παραδινόταν, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί μεγάλη αστυνομική δύναμη και ειδικός διαπραγματευτής.

Γύρω στις 00:10, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποίησαν αιφνιδιαστική έφοδο στην κατοικία του, ωστόσο δεν βρέθηκε μέσα στον χώρο. Αμέσως ξεκίνησαν εξονυχιστικές έρευνες στο οικόπεδό του καθώς και σε κοντινές εκτάσεις της περιοχής για τον εντοπισμό του.

Τελικά, ο Χρήστος Μαυρίκης εντοπίστηκε να κρύβεται σε παρακείμενο οικόπεδο όπου είχε καταφύγει και συνελήφθη λίγο πριν από τις 12:30 τα μεσάνυχτα. Λίγα λεπτά αργότερα, ένα μεγάλο κομβόι οχημάτων, μεταξύ αυτών και το αυτοκίνητο που μετέφερε τον συλληφθέντα, αναχώρησε από το σημείο, όπως μεταδίδει το orange press. Ο συλληφθείς ήταν καλά στην υγεία του, ανέφεραν αστυνομικές πηγές.

Χρήστος Μαυρίκης: Το παρελθόν του «εθνικού κοριού»

Ο Χρήστος Μαυρίκης βρισκόταν ήδη σε καθεστώς περιορισμού κατ’ οίκον, μετά τη σύλληψή του τον Μάιο του 2025 για το κακούργημα της δωροδοκίας αρεοπαγίτη δικαστή.

Στο παρελθόν, ο Μαυρίκης είχε καταδικαστεί για απόπειρα δωροδοκίας της τέως προέδρου του Αρείου Πάγου, Ιωάννας Κλάπα, το 1997.

Το όνομα του , ωστόσο έγινε γνωστό το 1989, καθώς πρωταγωνίστησε στην υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών μέσω των ΚΑΦΑΟ του ΟΤΕ. Ως υπάλληλος του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, είχε ομολογήσει ότι είχε παγιδεύσει το σταθερό τηλέφωνο του τότε πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου, και πλήθος άλλων πολιτικών κατ’ εντολήν του στρατηγού Νίκου Γρυλλάκη. Οι παρακολουθήσεις πραγματοποιούνταν με τοποθέτηση «κοριών» σε υπαίθριους κατανεμητές τηλεφωνίας.

Ο Μαυρίκης κατηγορήθηκε πως είχε ενεργό ρόλο στις υποκλοπές, λειτουργώντας ένα παράνομο δίκτυο παρακολούθησης, το οποίο ηχογραφούσε συνομιλίες και τις διοχέτευε στον Τύπο ή σε πολιτικούς κύκλους. Τα Μέσα της εποχής, τότε, τον χαρακτήρισαν «εθνικό κοριό».