Αύριο η δίκη του Χρήστου Μαυρίκη – Παραμένει κρατούμενος
Η εκδίκαση της υπόθεσης του Χρήστου Μαυρίκη αναβλήθηκε σήμερα προκειμένου να προσκομίσει τα έγγραφα, που, όπως λέει, αποδεικνύουν ότι κατέχει νόμιμα το όπλο με το οποίο φέρεται να πυροβόλησε .
- Νέα Ιωνία: Συνελήφθη 15χρονη για ληστεία σε βάρος δύο 14χρονων – Αναζητούνται άλλοι τρεις ανήλικοι
- Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη: Την Τετάρτη στο Α’ Νεκροταφείο η κηδεία της
- Τσίπρας από τη Λάρισα: Ξεκάθαρος όσο ποτέ για τη «ζωή που δικαιούμαστε» απέναντι στην καθημερινότητα του φόβου και της ανασφάλειας
- Ένας στους δύο κάνει ή το σκέφτεται για δεύτερη δουλειά
Στο εδώλιο του Αυτοφώρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας θα καθίσει την Τετάρτη ο Χρήστος Μαυρίκης.
Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε σήμερα προκειμένου να προσκομίσει τα έγγραφα, που, όπως λέει, αποδεικνύουν ότι κατέχει νόμιμα το όπλο με το οποίο φέρεται να πυροβόλησε .
Όμως ο εισαγγελέας ζήτησε να κρατηθεί έως τη δίκη του.
Ο Χρήστος Μαυρίκης αντέτεινε πως πρέπει να αφεθεί ελεύθερος καθώς θα πρέπει να μπορέσει να συλλέξει τα σχετικά έγγραφα και πρόσθεσε δεν έχει παραβιάσει τον περιοριστικό όρο που αφορά το «βραχιολάκι» που του έχει επιβληθεί τον Μάιο του 2025 για την κατηγορία της δωροδοκίας δικαστή.
Τελικά το δικαστήριο αποφάσισε να αναβάλει την εκδίκαση της υπόθεσης για τις 18/2/2026 και έως τότε θα παραμείνει κρατούμενος.
Βαρύ κατηγορητήριο
Ποινική δίωξη για παράνομη οπλοκατοχή όπλου κρότου λάμψης, άσκοποι πυροβολισμοί, παράνομη κατοχή πυρομαχικών (αμπούλες για κρότου λάμψης), απείθεια, απειλή και παράνομη κατοχή ναυτικής φωτοβολιδας ασκήθηκε κατά του Χρήστου Μαυρίκη έπειτα από το επεισόδιο που σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας.
Υπενθυμίζεται ότι ο Χρήστος Μαυρίκης φέρεται να διαπληκτίστηκε με έναν άνδρα, αλβανικής καταγωγής, και να πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα, ενώ αμέσως μετά οχυρώθηκε στο σπίτι του στα Σπάτα, στην περιοχή Ήμερου Πεύκου.
- Υπάρχει πρόβλημα διαδοχής στη Vogue; Η νευρικότητα μεταξύ παλιάς διευθύντριας και της νέας προστατευόμενής της
- Νέα Ιωνία: Συνελήφθη 15χρονη για ληστεία σε βάρος δύο 14χρονων – Αναζητούνται άλλοι τρεις ανήλικοι
- Μεντιλίμπαρ ενόψει Λεβερκούζεν: «Να είμαστε εύστοχοι στις ευκαιρίες μας»
- Κοστίνια: «Να παίξουμε καλά και να πάρουμε τη νίκη – Όλοι είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε τον Ολυμπιακό»
- Ο Χέιζ-Ντέιβις για τον λόγο που άφησε το NBA για να επιστρέψει στην Ευρώπη και τον Παναθηναϊκό
- Βιολάντα: Σοκάρουν οι αποκαλύψεις των υδραυλικών για τους σωλήνες – «Εγώ είμαι το αφεντικό και θα το κάνεις όπως σου λέω»
- Επεισοδιακή απόπειρα ληστείας στον Ταύρο – Μπήκε σε σούπερ μάρκετ με πιστόλι
- Live streaming η συνέντευξη Τύπου του Μεντιλίμπαρ ενόψει Λεβερκούζεν
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις