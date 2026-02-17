Αύριο η δίκη του Χρήστου Μαυρίκη – Παραμένει κρατούμενος

Στο εδώλιο του Αυτοφώρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας θα καθίσει την Τετάρτη ο Χρήστος Μαυρίκης.

Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε σήμερα προκειμένου να προσκομίσει τα έγγραφα, που, όπως λέει, αποδεικνύουν ότι κατέχει νόμιμα το όπλο με το οποίο φέρεται να πυροβόλησε .

Όμως ο εισαγγελέας ζήτησε να κρατηθεί έως τη δίκη του.

Ο Χρήστος Μαυρίκης αντέτεινε πως πρέπει να αφεθεί ελεύθερος καθώς θα πρέπει να μπορέσει να συλλέξει τα σχετικά έγγραφα και πρόσθεσε δεν έχει παραβιάσει τον περιοριστικό όρο που αφορά το «βραχιολάκι» που του έχει επιβληθεί τον Μάιο του 2025 για την κατηγορία της δωροδοκίας δικαστή.

Τελικά το δικαστήριο αποφάσισε να αναβάλει την εκδίκαση της υπόθεσης για τις 18/2/2026 και έως τότε θα παραμείνει κρατούμενος.

Βαρύ κατηγορητήριο

Ποινική δίωξη για παράνομη οπλοκατοχή όπλου κρότου λάμψης, άσκοποι πυροβολισμοί, παράνομη κατοχή πυρομαχικών (αμπούλες για κρότου λάμψης), απείθεια, απειλή και παράνομη κατοχή ναυτικής φωτοβολιδας ασκήθηκε κατά του Χρήστου Μαυρίκη έπειτα από το επεισόδιο που σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Χρήστος Μαυρίκης φέρεται να διαπληκτίστηκε με έναν άνδρα, αλβανικής καταγωγής, και να πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα, ενώ αμέσως μετά οχυρώθηκε στο σπίτι του στα Σπάτα, στην περιοχή Ήμερου Πεύκου.