UEFA: Οι κίνδυνοι από την αλλαγή των κανόνων πολλαπλής ιδιοκτησίας και η επίδραση του Οικονομικού Fair Play
UEFA: Οι κίνδυνοι από την αλλαγή των κανόνων πολλαπλής ιδιοκτησίας και η επίδραση του Οικονομικού Fair Play

Η UEFA εξετάζει τις ρυθμίσεις σχετικά με την πολλαπλή ιδιοκτησία σε συλλόγους ποδοσφαίρου, με τον Andrea Traverso, διευθυντή έρευνας και χρηματοοικονομικής βιωσιμότητας της UEFA, να προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε αλλαγή ενέχει σημαντικούς κινδύνους.

Σε παρέμβασή του στο “Financial Times Business of Football Summit” στο Λονδίνο, τόνισε ότι οι κανόνες που δημιουργήθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του ’90 παραμένουν σχεδόν αμετάβλητοι και αποσκοπούν στην προστασία της ακεραιότητας των διοργανώσεων. Σύμφωνα με αυτούς, ο ίδιος ιδιοκτήτης ή ομάδα δεν μπορεί να ελέγχει ή να επηρεάζει σημαντικά περισσότερους από έναν συλλόγους που συμμετέχουν στην ίδια διοργάνωση, ένα μέτρο που εφαρμόζεται με συνέπεια σε όλες τις εθνικές ομοσπονδίες.

Ο Traverso εξήγησε ότι η αλλαγή αυτού του κανόνα απαιτεί προσεκτική αξιολόγηση, όχι μόνο λόγω των πρακτικών επιπτώσεων, αλλά και της αντίληψης των φιλάθλων. Αν οι οπαδοί θεωρήσουν ότι η ακεραιότητα των αγώνων διακυβεύεται, αυτό θα αποτελούσε σημαντικό ρίσκο για τους οργανωτές και το συνολικό σύστημα ποδοσφαίρου.

Ένα άλλο κρίσιμο ζήτημα που έθιξε είναι η εφαρμογή των νέων κανονισμών του Fair Play Οικονομικού, ειδικά όσον αφορά το “squad cost ratio”, δηλαδή τη σχέση κόστους ρόστερ προς έσοδα, που εισήχθη πρόσφατα. Τα στοιχεία δείχνουν σταδιακή βελτίωση: ο δείκτης μισθών προς έσοδα μειώθηκε από 67% πριν δύο χρόνια σε 65% πέρυσι και 63% φέτος, υποδεικνύοντας ότι οι κανόνες έχουν πραγματικό αντίκτυπο. Παρά τις διορθώσεις που χρειάζονται, η UEFA επισημαίνει ότι η επιστροφή στην κερδοφορία απαιτεί ακόμη χρόνο.

Ο ίδιος υπενθύμισε ότι η UEFA μπορεί να ρυθμίζει τους συλλόγους μόνο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ενώ τα εθνικά πρωταθλήματα και οι ομοσπονδίες έχουν κρίσιμο ρόλο. Παράλληλα, οι κανόνες αδειοδότησης συλλόγων εφαρμόζονται πλέον πιο συνεκτικά σε όλη την Ευρώπη, αλλά η ρύθμιση των οικονομικών είναι πιο περίπλοκη. Για παράδειγμα, στην Ισπανία τα περιοριστικά μέτρα εμποδίζουν σημαντικά πολλές μεταγραφικές κινήσεις, ενώ στην Ιταλία εισήχθη ο κανόνας του 70% για τις δαπάνες ρόστερ, ο οποίος παρακολουθείται τρεις φορές το χρόνο, με αντίστοιχες κινήσεις να προετοιμάζονται και στη Γερμανία. Στην Αγγλία, η Premier League υιοθέτησε νέους κανόνες, με μέγιστο όριο 85% των εσόδων για τις δαπάνες παικτών, με στόχο την ανταγωνιστικότητα, όχι απαραίτητα τη χρηματοοικονομική βιωσιμότητα.

Η UEFA επισημαίνει ότι η διαφορά μεταξύ του 70% που επιβάλλει και του 85% της Premier League μπορεί να δημιουργήσει τεράστιες επιπτώσεις στις απώλειες των συλλόγων. Αν όλοι οι ευρωπαϊκοί σύλλογοι εφαρμόσουν 85%, οι απώλειες θα μπορούσαν να φτάσουν τα 8 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ στην Premier League οι απώλειες υπολογίζονται σε 400 εκατομμύρια για το πρωτάθλημα και έως 2 δισεκατομμύρια σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό αυξάνει την πίεση στην αγορά, την ανταγωνιστικότητα και την ικανότητα προσέλκυσης ταλέντων, δημιουργώντας εντάσεις στην οικονομική διαχείριση των συλλόγων.

Η UEFA τονίζει ότι οι κανόνες πολλαπλής ιδιοκτησίας και το οικονομικό Fair Play παραμένουν κρίσιμα εργαλεία για τη βιωσιμότητα και την ακεραιότητα του ποδοσφαίρου, ενώ οποιαδήποτε χαλάρωσή τους απαιτεί εξαιρετικά προσεκτική αξιολόγηση και συντονισμό σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

