Συνάντηση εργασίας του Δημάρχου Πειραιά με τη Διοικήτρια της ΔΥΠΑ για την ενίσχυση της απασχόλησης των νέων

Συνάντηση εργασίας για την ενίσχυση της απασχόλησης των νέων με τον κλάδο της ναυτιλίας πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Δημάρχου Πειραιά Γιάννη Μώραλη και της Διοικήτριας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης Ιωάννας Χορμόβα, στα γραφεία της Υπηρεσίας.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι πρωτοβουλίες της Επιτροπής Ναυτιλίας του Δήμου Πειραιά για τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου συνεργασίας με τις Σχολές της ΔΥΠΑ, με στόχο τη δημιουργία εξειδικευμένων προγραμμάτων κατάρτισης και απασχόλησης στον ναυτιλιακό τομέα.

Τη συνάντηση προκάλεσε η Επιτροπή Ναυτιλίας και συμμετείχαν επίσης ο Πρόεδρός της Νίκος Χρυσοφάκης, ο Αντιπρόεδρος Δημήτρης Βλαχάκος, ο Υποδιοικητής της ΔΥΠΑ Στέφανος Πολυμενόπουλος και η Νομική Σύμβουλος της Επιτροπής Κατερίνα Βαμβακούση.

Εκπαίδευση και απασχόληση

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, δήλωσε:

«Ο Πειραιάς είναι διαχρονικά ταυτισμένος με την ναυτιλία και οφείλουμε να αξιοποιήσουμε αυτό το ισχυρό μας πλεονέκτημα προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και κυρίως των νέων ανθρώπων. Η συνάντηση με τη Διοίκηση της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης σηματοδοτεί την πρόθεσή μας να υλοποιήσουμε συγκεκριμένες δράσεις, που θα συνδέουν την εκπαίδευση με την απασχόληση.

Μέσα από τη συνεργασία μας, επιδιώκουμε να διαμορφώσουμε σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης για τους νέους που επιθυμούν να ασχοληθούν με τον κλάδο της ναυτιλίας. Επιδίωξή μας είναι να έχουν πρόσβαση σε ποιοτικές θέσεις εργασίας και να αποκτήσουν δεξιότητες, που θα τους εξασφαλίζουν σταθερή επαγγελματική προοπτική. Συνεχίζουμε με σχέδιο, συνέπεια και συνεργασίες που δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για την πόλη και τους ανθρώπους της».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ναυτιλίας του Δήμου Πειραιά Νίκος Χρυσοφάκης, σημείωσε:

«Με χαρά συναντηθήκαμε με τη Διοικήτρια της ΔΥΠΑ Ιωάννα Χορμόβα και διαπιστώσαμε ότι υπάρχει κοινή βούληση να συνδράμουμε όλοι μαζί τους νέους μας, οι οποίοι επιθυμούν να εξειδικευτούν και να ενταχθούν στον σημαντικό κλάδο της Ναυτιλίας.

Ο Δήμος Πειραιά θα αποτελέσει το «όχημα» που θα τους φέρει κοντά στον κόσμο της ναυτιλίας, δημιουργώντας γέφυρες μεταξύ της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας. Μέσα από τα νέα προγράμματα κατάρτισης και τις συνεργασίες με τη ΔΥΠΑ, οι νέοι θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν πολύτιμες δεξιότητες και να βρουν πραγματικές επαγγελματικές προοπτικές σε έναν κλάδο που είναι δυναμικός, απαιτητικός και γεμάτος προκλήσεις».