Εισαγγελική παρέμβαση για τη δολιοφθορά στην τηλεδιοίκηση του ΟΣΕ
Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης παρήγγειλε προκαταρκτική έρευνα για το συμβάν - Σε εξέλιξη έρευνα της ΕΛ.ΑΣ.
Προκαταρκτική έρευνα, μετά την αποκάλυψη της καταστροφής των καλωδίων τηλεδιοίκησης από αγνώστους, στην κεντρική σιδηροδρομική γραμμή Αθήνας – Θεσσαλονίκης, κοντά στο Πλατύ Ημαθίας, παρήγγειλε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος.
Με εντολή προς την αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών, ο ανώτερος εισαγγελικός λειτουργός ζητεί να διακριβωθεί η τέλεση αξιόποινων πράξεων, κακουργηματικού χαρακτήρα, να εντοπιστούν οι υπαίτιοι και να ενημερωθεί για τα αποτελέσματα της ποινικής έρευνας.
Αυτεπάγγελτη έρευνα της ΕΛ.ΑΣ.
Μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης ξεκίνησε αυτεπάγγελτη έρευνα της Αστυνομίας και στο σημείο μετέβησαν στελέχη της Υποδιεύθυνσης Εγκληματικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος.
Όπως έγινε γνωστό, η βλάβη στο σύστημα σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης καταγράφηκε το απόγευμα της Τετάρτης 25 Φεβρουαρίου, όταν διαπιστώθηκε ότι άγνωστοι έκοψαν καλώδια τηλεδιοίκησης.
Η ενέργεια αυτή είχε ως αποτέλεσμα να τεθεί εκτός λειτουργίας το σύστημα στο συγκεκριμένο τμήμα της γραμμής, κάτι που έγινε άμεσα αντιληπτό από τα κέντρα ελέγχου.
Εισαγγελική παρέμβαση για τη δολιοφθορά στην τηλεδιοίκηση του ΟΣΕ
