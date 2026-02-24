Ακινητοποιημένα θα είναι τα τρένα σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, λόγω της απεργίας των εργαζομένων στον σιδηρόδρομο για τη συμπλήρωση των τριών ετών από το δυστύχημα στα Τέμπη.

Η Hellenic Train σε ανακοίνωσή της ενημερώνει πως «λόγω της 24ωρης απεργίας, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το δίκτυο».

Δένουν κάβους και τα πλοία στις 28 Φεβρουαρίου

Ταυτόχρονα, σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρά την ίδια μέρα σε όλες τις κατηγορίες πλοίων η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ), από τις 00:01 τα ξημερώματα έως τις 00:00, όπως αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της κατά τη σημερινή της συνεδρίαση.

Με την απόφασή της, η ΠΝΟ αποτίει φόρο τιμής στα θύματα και στέλνει σαφές μήνυμα για την ανάγκη αυστηρής τήρησης των κανόνων ασφαλείας, υπογραμμίζοντας ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

Σε ανακοίνωσή της η ΠΝΟ σημειώνει επίσης ότι «η ναυτική οικογένεια γνωρίζουν από πρώτο χέρι ότι είναι ζωτικής σημασίας η τήρηση των κανόνων και των μέτρων ασφάλειας και επίσης όταν αυτά παραβιάζονται, τα αποτελέσματα δυστυχώς είναι τραγικά και είναι πολλά τα παραδείγματα που έχουν λάβει χωρά στις θαλάσσιες, χερσαίες και εναέριες μεταφορές».

Παναττική απεργία και συλλαλητήριο στο Σύνταγμα

Ακόμη, παναττική απεργία στη συμπλήρωση τριών ετών από την τραγωδία στα Τέμπη αποφάσισε το συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Αθήνας (ΕΚΑ).

Η μεγάλη συγκέντρωση στην Αθήνα για τη θλιβερή επέτειο θα γίνει στο Σύνταγμα στις 28 Φεβρουαρίου, στις 12:00, ενώ αντίστοιχες συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας.

Στο ψήφισμα του ΕΚΑ αναφέρεται μεταξύ άλλων, πως «τρία χρόνια μετά, δεν μπορούμε και δεν θα συνηθίσουμε το έγκλημα». Στο πλαίσιο αυτό, καλεί όλους τους εργαζόμενους της Αττικής, τις Ομοσπονδίες και τα σωματεία να δώσουν ηχηρό «παρών».

«Η πραγματική δικαίωση για τα Τέμπη, για τους νεκρούς στους χώρους δουλειάς, για τα παιδιά μας, θα έρθει μέσα από τον οργανωμένο αγώνα για να ανατραπεί η πολιτική που γεννά καθημερινά νέα εγκλήματα», τονίζει το ψήφισμα.

Το φετινό συλλαλητήριο της Αθήνας, όπως και τα προηγούμενα, προτάσει το αίτημα για δικαιοσύνη, τερματισμό της συγκάλυψης και τιμωρία των ενόχων.