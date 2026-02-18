Δένουν κάβους τα πλοία στις 28 Φεβρουαρίου – 24ωρη απεργία στη μνήμη των θυμάτων των Τεμπών
24ωρη απεργία στις 28 Φεβρουαρίου της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας στη μνήμη των θυμάτων των Τεμπών
- Κινηματογραφική καταδίωξη στο Αιγάλεω – 21χρονος μετά από τρελή πορεία έπεσε σε τζαμαρία και συνελήφθη
- Βιολάντα: Στον ανακριτή ο ιδιοκτήτης – Συνεχείς οι αποκαλύψεις για την παραβίαση των κανόνων ασφαλείας
- «Δεν έχει λάβει καμία απόφαση» - Εκπρόσωπος της Λαγκάρντ απαντά στα δημοσιεύματα για παραίτησή της από την ΕΚΤ
- Ζαρκάδια εντοπίστηκαν για πρώτη φορά στο Σέιχ Σου – Ελπίδες για γεννητούρια
Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων προχωρά η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ), το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, από τις 00:01 τα ξημερώματα έως τις 24:00 τα μεσάνυχτα, όπως αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της κατά τη σημερινή της συνεδρίαση.
Η κινητοποίηση πραγματοποιείται με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, όπου έχασαν άδικα τη ζωή τους 57 επιβάτες, σε ένα γεγονός που συγκλόνισε τη χώρα και ανέδειξε με τον πιο σκληρό τρόπο τη σημασία της ασφάλειας στις μεταφορές.
Με την απόφασή της, η ΠΝΟ αποτίει φόρο τιμής στα θύματα και στέλνει σαφές μήνυμα για την ανάγκη αυστηρής τήρησης των κανόνων ασφαλείας, υπογραμμίζοντας ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.
Σε ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία σημειώνει επίσης ότι «η ναυτική οικογένεια γνωρίζουν από πρώτο χέρι ότι είναι ζωτικής σημασίας η τήρηση των κανόνων και των μέτρων ασφάλειας και επίσης όταν αυτά παραβιάζονται, τα αποτελέσματα δυστυχώς είναι τραγικά και είναι πολλά τα παραδείγματα που έχουν λάβει χωρά στις θαλάσσιες, χερσαίες και εναέριες μεταφορές».
- Δένουν κάβους τα πλοία στις 28 Φεβρουαρίου – 24ωρη απεργία στη μνήμη των θυμάτων των Τεμπών
- Πλήθος κόσμου στο τελευταίο αντίο στην Άννα Ψαρούδα Μπενάκη
- Λουτσέσκου: «Όταν λείπω από τον πάγκο, τα πάμε καλά» – Τι είπε για την κατάσταση του Κωνσταντέλια
- Βιολάντα: Με παρέμβαση της εργοδοσίας η συγκέντρωση υποστήριξης στον ιδιοκτήτη – Τι λέει το Εργατικό Κέντρο
- Λέκκας: Φέτος καταγράφηκαν 40% με 60% περισσότερες κατολισθήσεις σε σχέση με πέρσι
- Συγγρού: Έσπασε βόθρος – Γέμισε με λύματα ο δρόμος
- Ζαρκάδια εντοπίστηκαν για πρώτη φορά στο Σέιχ Σου – Ελπίδες για γεννητούρια
- Κλειστοί δρόμοι λόγω καιρικών φαινομένων στο Δήμο Ηρωικής Νήσου Κάσου
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις