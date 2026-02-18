Απαγορευτικό απόπλου σε πολλά λιμάνια λόγω των θυελλωδών ανέμων

Σε ισχύ έχει τεθεί απαγορευτικό απόπλου σε κάποια λιμάνια της χώρας, λόγω των θυελλωδών ανέμων που επικρατούν στα πελάγη. Μέχρι τις 8:00 από το λιμάνι του Πειραιά οι προγραμματισμένες αναχωρήσεις πραγματοποιήθηκαν κανονικά, αλλά αβέβαιο παραμένει τι θα γίνει με τα επόμενα δρομολόγια.

Στην Κρήτη ισχυροί άνεμοι κατά τόπους έως 10 μποφόρ δεν επέτρεψαν την εκτέλεση προγραμματισμένων δρομολογίων

Το «Κνωσσός Παλάς» ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσει στις 9:00, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί αν θα πραγματοποιήσει το δρομολόγιο. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τα ταξιδιωτικά πρακτορεία και τις λιμενικές αρχές για να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις.

Απαγορευτικό απόπλου έχει εκδοθεί από το λιμάνι του Βόλου για τις Σποράδες ενώ σε ισχύ βρίσκεται επίσης απαγορευτικό για το δρομολόγιο από την Καβάλα προς τη Θάσο.

Κρήτη: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια

Δεμένα στα λιμάνια της Κρήτης παρέμειναν τα πλοία, καθώς οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στα πελάγη και φτάνουν κατά τόπους τα 9 με 10 μποφόρ δεν επέτρεψαν την εκτέλεση των προγραμματισμένων δρομολογίων.

Όπως αναφέρει το ekriti, σύμφωνα με την ενημέρωση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο, στο λιμάνι του Ηρακλείου τα πλοία δεν απέπλευσαν χθες βράδυ στην ώρα τους λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Το πλοίο της ANEK Lines αναμένεται να αναχωρήσει σήμερα στις 12:00 το μεσημέρι με προορισμό τον Πειραιά, ενώ το πλοίο των Μινωικών Γραμμών θα αποπλεύσει μόλις αρθεί το απαγορευτικό, πιθανότατα και αυτό γύρω στις 12:00.

Αντίστοιχα, δεν πραγματοποιήθηκαν ούτε τα προγραμματισμένα δρομολόγια από τον Πειραιά προς την Κρήτη. Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, το πλοίο των Μινωικών Γραμμών αναμενόταν να αναχωρήσει σήμερα στις 9:00 το πρωί από τον Πειραιά για Ηράκλειο, ενώ το πλοίο της ANEK Lines θα αποπλεύσει στις 12:00 το μεσημέρι.

Παρόμοια είναι η εικόνα και στο λιμάνι της Σούδας στα Χανιά, όπου τέθηκε σε ισχύ γενικό απαγορευτικό απόπλου. Τα πλοία παρέμειναν δεμένα, με τα δρομολόγια να μετατίθενται για σήμερα το μεσημέρι, εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες και υπάρξει νεώτερη οδηγία από τις λιμενικές αρχές.