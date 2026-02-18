Σημαντική βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας μετά την έντονη κακοκαιρία των προηγούμενων ημερών.

Μετά το πέρας της κακοκαιρίας

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Γιάννη Καλλιάνου, την Τετάρτη (18/02) τα φαινόμενα των τοπικών καταιγίδων θα περιοριστούν κυρίως: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται σημαντική βελτίωση με περιορισμό των βροχοπτώσεων και γενικά ήπιο καιρό και με πολύ μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια.

Περαιτέρω βελτίωση την Πέμπτη, επιστρέφει η αστάθεια από την Παρασκευή

Η Πέμπτη (19/02) διαφαίνεται ως η πιο «ήρεμη» ημέρα της εβδομάδα. Οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν από 15–18°C στις περισσότερες περιοχές. 16–18°C στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά αλλά και νησιωτικά τμήματα οι άνεμοι θα έχουν σημαντική εξασθένιση και θα πνέουν με νότιες διευθύνσεις 3-5 μποφόρ και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Την Παρασκευή και το Σάββατο επιστρέφει η αστάθεια καθώς αναμένουμε το πέρασμα νέου βαρομετρικού χαμηλού. Κατά διαστήματα θα έχουμε βροχές στις περισσότερες περιοχές. Αναμένονται ισχυροί νοτιάδες 6-7 μποφόρ και τοπικά 8 μποφόρ στο Βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση από το μεσημέρι του Σαββάτου (πρώτα από τα Βόρεια).

Πρώτη εκτίμηση για τα Κούλουμα

Την Κυριακή θα επικρατήσουν τοπικές βροχές και περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας. Τοπικές βροχές αναμένουμε κυρίως στα Κεντρικά και Νότια τμήματα της χώρας χωρίς ακραία φαινόμενα. Ο υδράργυρος θα υποχωρήσει κατά 4-6°C στις περισσότερες περιοχές. Στα ορεινά θα υπάρξουν πρόσκαιρες χιονοπτώσεις.

Με τα έως τώρα προγνωστικά δεδομένα την Καθαρά Δευτέρα αναμένεται σχετικά ήπιος καιρός με τοπικές νεφώσεις, πιθανές τοπικές βροχές στα ανατολικά ηπειρωτικά και στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο. Θα υπάρξει σχετική ψύχρα αλλά λίγο πιο ανεβασμένες θερμοκρασίες σε σχέση με την Κυριακή που θα είναι η πιο κρύα μέρα του τριημέρου.