Το Μαζαράκι μετράει τις πληγές του. Η κακοκαιρία που έπληξε το χωριό της Ηλείας προκάλεσε κατολισθήσεις και καθιζήσεις. Οι συνεχείς και ισχυρές βροχοπτώσεις που πλήττουν αρκετές περιοχές της χώρας τις τελευταίες ημέρες έχουν προκαλέσει σημαντικά προβλήματα.

Στην τοπική κοινότητα, στην ορεινή ζώνη του δήμου Ήλιδας, οι περίπου 150 κάτοικοι αποκλείστηκαν καθώς κατολίσθηση έκλεισε από χώματα και βράχια και τις δύο εισόδους του χωριού.

Εικόνες από ψηλά

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, τα ξημερώματα της Τρίτης (17/02) μια μεγάλη κατολίσθηση έκλεισε τη δεύτερη είσοδο/έξοδο του χωριού.

Από ψηλά φαίνονται οι ρηγματώσεις δίπλα στα σπίτια που μαρτυρούν την κίνηση των εδαφών στην πλαγιά που είναι χτισμένο το Μαζαράκι. Ο κίνδυνος νέας κατολίσθησης ελλοχεύει καθώς στα εδάφη έχει συσσωρευτεί πολύ νερό.

Τα παιδιά μετά βίας έφυγαν το πρωί για το σχολείο και το μεσημέρι επέστρεψαν με το δρόμο να παραμένει κλειστός. Η μόνη επιλογή για να φτάσουν στο σπίτι τους, ήταν να αναζητήσουν μονοπάτια μέσα από τα χωράφια. Γονείς και κάτοικοι πήραν τα παιδιά στις πλάτες για να τα μεταφέρουν με ασφάλεια στην άλλη πλευρά που βρίσκονται τα σπίτια του χωριού.

Σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση, συνεργείο ολοκλήρωσε τις εργασίες ενός πρόχειρου ανοίγματος της μιας εισόδου και την Τετάρτη (18/2) θα συνεχιστούν οι εργασίες προκειμένου να αρθεί πλήρως η ταλαιπωρία.

Σε «κόκκινο συναγερμό» η Περιφέρεια Πελοποννήσου

Στο μεταξύ, σε «κόκκινο συναγερμό» για την κακοκαιρία βρίσκεται η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Προληπτικά εκκενώθηκαν δύο οικισμοί στην περιοχή του Ταϋγέτου, η Άνω Μερά και ο Μαχαλάς. Εξαιτίας των εκτεταμένων φαινόμενων που εκδηλώθηκαν σε ολόκληρη τη Μεσσηνία η Περιφέρεια ζητά να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Προβλήματα έχουν καταγραφεί σχεδόν στο σύνολο του δήμου Καλαμάτας ενώ επί ποδός βρίσκονται όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες, υπό το συντονισμό του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, έχει τεθεί σε κατάσταση «κόκκινου» συναγερμού από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, καθώς και παράκτιων πλημμυρών λόγω των θυελλωδών ανέμων.

-Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, αναφέρει η ΕΜΥ που εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποίηση.