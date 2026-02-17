Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με α. α. 7/2026 που εκδόθηκε τη Δευτέρα 16-02-2026 στις 12.00 επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, αναφέρει η ΕΜΥ που εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποίηση.

Επισημαίνεται πως η αλλαγή από το έκτακτο δελτίο που εκδόθηκε χθες αφορά τη Μακεδονία και την πόλη της Θεσσαλονίκης που αναμένονται θυελλώδεις άνεμοι από τις βραδινές ώρες μέχρι και το πρωί της Τετάρτης.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:

α. στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά έως το απόγευμα

β. στη δυτική και νότια Πελοπόννησο έως και τις απογευματινές ώρες

γ. στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματα) έως και τις απογευματινές ώρες

δ. στις Κυκλάδες (κυρίως τα νοτιότερα νησιά) πρόσκαιρα το απόγευμα

ε. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα μέχρι και το βράδυ.

2. Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν:

α. στο Ιόνιο και τα παράκτια της δυτικής ηπειρωτικής χώρας (Ηπείρου, δυτικής Στερεάς και δυτικής Πελοποννήσου) δυτικοί 7 με 9 μποφόρ και από το βράδυ έως τις πρώτες ώρες της Τετάρτης 18-02-2026 βορειοδυτικοί 9 με 10 μποφόρ

β. στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τη νοτιοανατολική Πελοπόννησο δυτικών διευθύνσεων 8 μποφόρ και από το βράδυ έως και τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 18-02-2026 9 με 10 μποφόρ

γ. στην κεντρική Μακεδονία (συμπεριλαμβανομένης της πόλης της Θεσσαλονίκης) από σήμερα το βράδυ μέχρι και τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 18-02-2026 βορειοδυτικοί 8 με 9 μποφόρ.

Meteo: Σημαντική ενίσχυση των ανέμων

Οι θυελλώδεις άνεμοι θα είναι όπως δείχνουν τα στοιχεία το βασικότερο χαρακτηριστικό του κύματος κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, οι ριπές των ανέμων έως το απόγευμα στο Νότιο και Ανατολικό Αιγαίο (γενικά νοτίων διευθύνσεων) και στο Νότιο Ιόνιο (δυτικών διευθύνσεων) θα φτάσουν τα 90-100 km/h, ενώ μετά το απόγευμα θα εξασθενήσουν πρόσκαιρα, με εξαίρεση το Ιόνιο, τον Κορινθιακό Κόλπο, το Νότιο Αιγαίο και το Βορειοδυτικό Αιγαίο όπου θα στραφούν σε δυτικούς και βορειοδυτικούς, αντίστοιχα, με τις ίδιες εντάσεις.

Επίσης, υψηλές ριπές ανέμων αναμένονται και σε ηπειρωτικά τμήματα κυρίως της Κεντρικής Στερεάς, της Πελοποννήσου και της Κρήτης.

Παράλληλα, βροχές και τοπικές καταιγίδες προβλέπονται στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, με τα φαινόμενα στα δυτικά και μετά το απόγευμα στο Ανατολικό Αιγαίο να είναι κατά τόπους ισχυρά.

Απαγορευτικό απόπλου

Εντωμεταξύ εξαιτίας των ισχυρών ανέμων υπάρχει απαγορευτικό απόπλου αρκετά λιμάνια. Η Levante Ferries ανακοίνωσε αλλαγές στα δρομολόγιά της:

«Ενημερώνουμε ότι σήμερα 17/02/2026, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, δεν θα εκτελεστούν τα εξής δρομολόγια: 09:45 και 14:00 από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη, 11:45 και 16:15 από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο, 11:00 και 17:15 από Κυλλήνη προς Πόρο, 15:15 από Πόρο προς Κυλλήνη, 12:45 από Πόρο προς Ιθάκη και 13:45 από Ιθάκη προς Πόρο».