Σημαντική είδηση:
16.02.2026 | 09:08
«Έμφραγμα» στον Κηφισό – Στο «κόκκινο» οι δρόμοι στo κέντρο της Αθήνας
Σημαντική είδηση:
16.02.2026 | 07:06
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μέχρι την Κυριακή στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο
Καιρός: Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ για ισχυρά φαινόμενα τις επόμενες ώρες – Καταιγίδες και χαλάζι την Τρίτη
Ελλάδα 16 Φεβρουαρίου 2026, 12:15

Καιρός: Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ για ισχυρά φαινόμενα τις επόμενες ώρες – Καταιγίδες και χαλάζι την Τρίτη

Επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες ώρες - Το έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ, με την ένδειξη πορτοκαλί προειδοποίηση

Εγκέφαλος: Οι αρνητικές πληροφορίες έχουν μεγαλύτερο «βάρος»;

Εγκέφαλος: Οι αρνητικές πληροφορίες έχουν μεγαλύτερο «βάρος»;

Spotlight

Επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες ώρες, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, με την ένδειξη «πορτοκαλί προειδοποίηση».

Ειδικότερα, πρόσκαιρα ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν τις απογευματινές ώρες σήμερα Δευτέρα 16-02-2026 στην περιοχή Λέσβου – Χίου.

Καιρός: Νέα επιδείνωση την Τρίτη

Νέα επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός την Τρίτη 17-02-2026  με κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και πιθανόν χαλαζοπτώσεις.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται την Τρίτη

α. στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά έως το απόγευμα
β. στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις προμεσημβρινές έως και τις απογευματινές ώρες
γ. στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματα) τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.
δ. στις Κυκλάδες (κυρίως τα νοτιότερα νησιά) πρόσκαιρα το απόγευμα
ε. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα μέχρι και το βράδυ.

2. Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν

α. στο Ιόνιο και τα παράκτια της δυτικής ηπειρωτικής χώρας (Ηπείρου, δυτικής Στερεάς και δυτικής Πελοποννήσου) την Τρίτη μέχρι το μεσημέρι δυτικοί νοτιοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ και από το απόγευμα – βράδυ έως τις πρώτες ώρες της Τετάρτης 18-02-2026 βορειοδυτικοί 9 με 10 μποφόρ
β. στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τη νοτιοανατολική Πελοπόννησο την Τρίτη από τις πρωινές ώρες νοτιοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ και από το βράδυ έως και τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 18-02-2026 δυτικοί 9 μποφόρ.

Καιρός: Σοβαρά προβλήματα από τη χθεσινή κακοκαιρία

Σοβαρά προβλήματα προκλήθηκαν χθες  σε πολλές περιοχές της χώρας μετά το σφοδρό χτύπημα της κακοκαιρίας.

Σημαντικά προβλήματα αντιμετώπισαν Χίος, Λέσβος, Λήμνος, Τζουμέρκα, Κατάκολο, Τρίπολη, Κέρκυρα αλλά και άλλες περιοχές της χώρας, από τις συνεχόμενες βροχές και καταιγίδες. Μηνύματα του 112 στάλθηκαν κάνοντας έκκληση για περιορισμό των μετακινήσεων ενώ καταγράφηκαν καθιζήσεις, κατολισθήσεις, πτώσεις δέντρων και πλημμύρες.

Κατέρρευσαν δρόμοι στην Ήπειρο

Στην Ήπειρο, οι τεράστιες ποσότητες νερού που έπεσαν στο τέλος του 2025, επιβάρυναν το έδαφος με αποτέλεσμα να σημειωθούν κατολισθήσεις και κατάρρευση δρόμων.

Στην επαρχιακή οδό Πραμάντων – Ιωαννίνων, κοντά στα Τζουμέρκα, ο δρόμος έχει κυριολεκτικά «κοπεί στα δύο» και μεγάλο κομμάτι στην κυριολεξία να έχει εξαφανιστεί. Ο δρόμος παρουσίασε καθίζηση 60 μέτρων ενώ από θαύμα σώθηκε οδηγός που ακινητοποιήθηκε στο συγκεκριμένο σημείο, πάνω στον δρόμο που μόλις είχε καταρρεύσει.

Πηγή εικόνας: Facebook/ Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων (N. Αρτας)

Στην Πρέβεζα οι συνεχείς κατολισθήσεις προκάλεσαν προβλήματα και ζημιές σε οικισμούς και επαρχιακούς δρόμους. Το χωριό Μυρσίνη έχει αποκοπεί από κάθε είσοδο ενώ βράχια καταπλάκωσαν σπίτι με αποτέλεσμα αυτό να ανοίξει στα δύο. Η παραλία στην πόλη της Πρέβεζας έγινε ένα με την θάλασσα.

Αντίστοιχα προβλήματα έχουν καταγραφεί και στην Πάργα, αφού καταπλακώθηκαν αυτοκίνητα από βράχους, ενώ προβλήματα καταγράφηκαν και σε Αγιά και Ανθούσα. Στον Μύτικα έχει διαλυθεί δρόμος και συνεργεία παλεύουν να βρουν έστω και προσωρινή λύση για την ασφαλή μετακίνηση των οδηγών. Μάλιστα, τα σοβαρά προβλήματα επηρέασαν ακόμη και την Εθνική Οδό Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας.

Μηνύματα του 112 – Πρωτοφανείς εικόνες

Στη Χίο, η κακοκαιρία έφερε θυελλώδεις ανέμους και σε πολλά σημεία του οδικού άξονα που γειτνιάζει με τη θάλασσα στην ανατολική πλευρά του νησιού, τα νερά κάλυψαν μεγάλο μέρος του δρόμου.

Το μεσημέρι της Κυριακής εστάλη μήνυμα από το 112 τους κατοίκους της Χίου να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις παράκτιες περιοχές λόγω έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα η Λιμενική Αστυνομία έκλεισε τον δρόμο της Προκυμαίας στο λιμάνι της Χίου, σε σημείο που υποχώρησε το οδόστρωμα από την ορμή των κυμάτων.

Χίος – Εικόνα από ΕΡΤ

Μήνυμα του 112 εστάλη και στους κατοίκους της Σερίφου καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις παράκτιες περιοχές λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην περιοχή Λιβάδι.

Στη Λέσβο καταπτώσεις βράχων σημειώθηκαν σε ορεινά σημεία, ενώ δεν έλειψαν και τα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση.

Στη Λήμνο υποχώρησε το οδόστρωμα στην παραλιακή οδό Αγίου Ιωάννη Κάσπακα.

Στην Κέρκυρα κόπηκε στη μέση ο παραλιακός δρόμος στον Αρίλλα που συνδέει επιχειρήσεις με τουριστικά καταλύματα.

Στους δρόμους βγήκε χτες η θάλασσα σε Θεσσαλονίκη, Κατερίνη και άλλες παραθαλάσσιες περιοχές με τους κατοίκους να αγωνιούν και να αναρωτιούνται τι ακριβώς συμβαίνει ενώ κάποιοι μετρούσαν ζημιές σε καταστήματα και κατοικίες.

Σε κατάσταση συναγερμού το Κατάκολο

Σε κατάσταση συναγερμού βρέθηκε και το Κατάκολο από την πτώση τεράστιου βράχου (40 τόνων) που ακινητοποιήθηκε από κορμούς δέντρων και απειλούσε τουλάχιστον 10 σπίτια και επιχειρήσεις.

Στο Κατάκολο έσπευσε ειδικό κλιμάκιο από την Αθήνα, που μαζί με συνεργεία του δήμου προσέδεσαν με συρματόσχοινα τον βράχο. Οι κάτοικοι των σπιτιών που βρίσκονταν στη ζώνη υψηλού κινδύνου, αναγκάστηκαν να εκκενώσουν μέχρι να δοθεί λύση.

YouTube thumbnail

World
Ευρωπαϊκές τράπεζες: Σε υψηλό 27 ετών τα deals παρά τα ρυθμιστικά εμπόδια

Ευρωπαϊκές τράπεζες: Σε υψηλό 27 ετών τα deals παρά τα ρυθμιστικά εμπόδια

