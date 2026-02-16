Η άμμος στις αυλές των σπιτιών της Κατερίνης-Φαινόμενο «κυμάτων γίγας»
Αίτημα του Δήμου Κατερίνης προς την Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξη του σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Αίτημα για κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας διατύπωσε ο Δήμος Κατερίνης προς τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας λόγω των προβλημάτων που προκλήθηκαν χτες Κυριακή 15 Φεβρουαρίου στο παραλιακό μέτωπο από τον έντονο κυματισμό και το φαινόμενο θαλάσσιας υπερχείλισης. Συγκεκριμένα, απόρροια της επικράτησης ισχυρών νότιων ανέμων, χτες κατά τις μεσημβρινές ώρες προκλήθηκε εκτεταμένη κατάκλυση του παραλιακού μετώπου (Κοινότητα Παραλίας, Οικισμός Ολυμπιακής Ακτής, Κοινότητα Κορινού).
Ήδη, όπως προσθέτει η σχετική ανάρτηση του Δήμου, με εντολή του Δημάρχου Κατερίνης, Ιωάννη Ντούμου και με τον συντονισμό του αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας, Χρήστου Λάζου, η Επιτροπή καταγραφής ζημιών σε Υποδομές του Δήμου Κατερίνης, την οποία απαρτίζουν εργαζόμενοι της τεχνικής υπηρεσίας και της Πολεοδομίας του Δήμου – μεταξύ άλλων – καταγράφει τις ζημιές των δημοτικών υποδομών (οδικό δίκτυο, τεχνικά έργα, αντλιοστάσια κ.α.) και θα προχωρήσει στη σύνταξη τεχνικών εκθέσεων συνοδευόμενες από φωτογραφική τεκμηρίωση.
Κύματα – γίγαντες
Ο πρωταγωνιστής αυτής της «θαλάσσιας εξέγερσης» -όπως την χαρακτηρίζει η δημοτική Αρχή στην ανάρτηση της, «είναι το wind setup, όπου ο άνεμος μεταφέρει ορμή στο νερό, δημιουργώντας επιφανειακές ροές προς τις ακτές. Στον Θερμαϊκό κόλπο, οι νότιοι ή νοτιοανατολικοί άνεμοι διανύουν μεγάλο fetch, απόσταση εκατοντάδων χιλιομέτρων πάνω από ανοιχτά νερά, συσσωρεύοντας μάζες νερού που ανυψώνουν τη στάθμη κατά 10-30 εκατοστά ή και περισσότερο.
Οι ισχυροί νότιοι ή νοτιοανατολικοί άνεμοι που διασχίζουν το Αιγαίο μεταφέρουν τεράστια ποσά ενέργειας στην επιφάνεια του νερού.
Καθώς σπάνε σε ρηχά νερά:
- μεταφέρουν μάζα νερού προς την ακτή
- προκαλούν προσωρινή συσσώρευση
- αυξάνουν το τοπικό επίπεδο της θάλασσας
Σε περιοχές όπως ο Θερμαϊκός κόλπος το φαινόμενο γίνεται ιδιαίτερα έντονο».
*πηγή φωτογραφιών: https://www.facebook.com/admindimoskaterinis
