Κακοκαιρία εξπρές με επικίνδυνες καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους – Σε κατάσταση red code πέντε Περιφέρειες
Ελλάδα 16 Φεβρουαρίου 2026, 22:16

Κακοκαιρία εξπρές με επικίνδυνες καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους – Σε κατάσταση red code πέντε Περιφέρειες

Σε ποιες περιοχές και ποιες ώρες θα χτυπήσουν τα έντονα καιρικά φαινόμενα της νέας κακοκαιρίας που αναμένεται να επηρεάσει όλη τη χώρα την Τρίτη

Σύνταξη
Νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να επηρεάσει την Τρίτη σχεδόν όλη τη χώρα με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες και τους θυελλώδεις ανέμους.

Παράλληλα χιονοπτώσεις αναμένονται στις ορεινές περιοχές της χώρας και στα ημιορεινά της Βόρειας Ελλάδας.

Live η εξέλιξη του καιρού

Red code

Τα έντονα φαινόμενα που μπορεί να προκαλέσουν επικίνδυνες καταστάσεις αναμένεται να επηρεάσουν πέντε Περιφέρειες που έχουν τεθεί σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού από την Πολιτική Προσρασία.

Συγκεκριμένα όπως ανακοινώθηκε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μετά το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ), που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), θέτει σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code», αύριο Τρίτη 17.02.2026:

  • την Περιφέρεια Πελοποννήσου,
  • την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας,
  • την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και
  • την Περιφέρεια Ηπείρου

για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, καθώς και παράκτιων πλημμυρών λόγω των θυελλωδών ανέμων.

Σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο η κακοκαιρία θα είναι σύντομη, ενός 24ώρου, ωστόσο όπως είπε χρειάζεται προσοχή γιατί τα έντονα φαινόμενα θα επηρεάσουν περιοχές που έχουν ήδη πληγεί από τις προηγούμενες έντονες βροχοπτώσεις.

Στην Αττική αναμένεται να βρέξει ωστόσο δεν περιλαμβάνεται στις «κόκκινες» περιοχές.

Σύμφωνα με το νέο έκτακτο της ΕΜΥ που εκδόθηκε το βράδυ της Δευτέρας, νέα επιδείνωση θα παρουσιάσει την Τρίτη 17-02-2026 ο καιρός στη χώρα μας με κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και πιθανόν χαλαζοπτώσεις.

Αναλυτικά :

1. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται την Τρίτη

α. στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά έως το απόγευμα
β. στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις προμεσημβρινές έως και τις απογευματινές ώρες
γ. στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματα) τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.
δ. στις Κυκλάδες (κυρίως τα νοτιότερα νησιά) πρόσκαιρα το απόγευμα
ε. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα μέχρι και το βράδυ.

2. Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν

α. στο Ιόνιο και τα παράκτια της δυτικής ηπειρωτικής χώρας (Ηπείρου, δυτικής Στερεάς και δυτικής Πελοποννήσου) την Τρίτη μέχρι το μεσημέρι δυτικοί νοτιοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ και από το απόγευμα – βράδυ έως τις πρώτες ώρες της Τετάρτης 18-02-2026 βορειοδυτικοί 9 με 10 μποφόρ
β. στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τη νοτιοανατολική Πελοπόννησο την Τρίτη από τις πρωινές ώρες νοτιοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ και από το βράδυ έως και τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 18-02-2026 δυτικοί 9 μποφόρ.

Business
Επιτροπή Ανταγωνισμού: Ποια προϊόντα διατροφής έχουν μπει στο «μικροσκόπιο»

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Ποια προϊόντα διατροφής έχουν μπει στο «μικροσκόπιο»

