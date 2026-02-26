Ένας 56χρονος τυφλός πρόσφυγας από τη Μιανμάρ, ο Nurul Amin Shah Alam, βρέθηκε νεκρός την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου σε έναν δρόμο στο Μπάφαλο της πολιτείας Νέας Υόρκης, λίγες μόνο ημέρες αφότου είχε απελευθερωθεί από κρατική και ομοσπονδιακή κράτηση και, σύμφωνα με αναφορές, εγκαταλείφθηκε από αξιωματικούς της Συνοριακής Φρουράς σε μεγάλη απόσταση από το σπίτι του.

Ο Shah Alam, πατέρας δύο παιδιών, ήταν σχεδόν τυφλός, δεν μιλούσε αγγλικά και αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, γεγονός που καθιστούσε την κατάσταση ιδιαίτερα ευάλωτη.

Οι αρχές και η οικογένειά του ερευνούν τώρα τις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατό του μετά την απελευθέρωση και την εγκατάλειψη σε απόσταση περίπου περίπου 8 χιλιομέτρων από το σπίτι του, μία παγωμένη ημέρα του Φεωριταρίου.

Η σύλληψη και η υπόθεση που προηγήθηκε

Ο Shah Alam είχε συλληφθεί τον Φεβρουάριο του 2025 από την Αστυνομία του Μπάφαλο ύστερα από ένα περιστατικό στο οποίο φέρεται να κρατούσε ένα κουρτινόξυλο που χρησιμοποιούσε ως μπαστούνι για περπάτημα, καθώς είχε χάσει τον δρόμο του και βρέθηκε στην αυλή ενός σπιτιού.

Επειδή δεν κατάλαβε τις εντολές των αστυνομικών να αφήσει το αντικείμενο λόγω γλωσσικού φραγμού και της τύφλωσής του, οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν taser και τον συνέλαβαν, σύμφωνα με τον περιγραφόμενο δικηγόρο και αστικές αναφορές.

Μετά τη σύλληψή του, ο Shah Alam κατηγορήθηκε για επίθεση, παραβίαση ιδιοκτησίας και παράνομη κατοχή όπλου (το αντικείμενο που κρατούσε) και κρατήθηκε στο Κέντρο Κράτησης της Κομητείας Erie.

Ενώ αρχικά υπήρχε ένταλμα κράτησης από υπηρεσίες μετανάστευσης, ο δικηγόρος του εξήγησε ότι συμφωνήθηκε μια διακανονιστική ομολογία ενοχής σε ελαφρότερες κατηγορίες, με αποτέλεσμα να του επιτραπεί να καταβάλει εγγύηση και να αφεθεί ελεύθερος με αναμονή για τημ επιμέτρηση ποινής, που είχε οριστεί να διεξαχθεί στις 24 Μαρτίου.

BREAKING: Near-blind refugee DIES after border patrol dumps him miles away from home. This story is not just a tragedy. It’s a damning indictment. Nurul Amin Shah Alam, a 56-year-old Rohingya refugee who was nearly blind and spoke no English, was released from custody by U.S.… pic.twitter.com/KR8WbTKV3t — Occupy Democrats (@OccupyDemocrats) February 25, 2026

Απελευθέρωση και εγκατάλειψη

Στις 19 Φεβρουαρίου 2026, μετά από αρκετούς μήνες κράτησης και λίγες μέρες πριν τον θάνατό του, ο Shah Alam αφέθηκε ελεύθερος αφού καταβλήθηκε εγγύηση.

Εκείνη την ημέρα, σύμφωνα με το Γραφείο Σερίφη της Κομητείας Erie, οι αξιωματικοί της Συνοριακής Φρουράς έφτασαν στο Κέντρο Κράτησης πριν ολοκληρωθεί η αποφυλάκισή του και πήραν τον Shah Alam υπό την ευθύνη τους για να τον απελευθερώσουν.

Οι αξιωματικοί της Συνοριακής Φρουράς δήλωσαν ότι του προσέφεραν «ευγενική μεταφορά» και ότι εκείνος αποδέχτηκε να τον αφήσουν σε ένα εστιατόριο καφέ Tim Hortons, το οποίο επέλεξαν ως «θερμό και ασφαλές μέρος» κοντά στην τελευταία γνωστή διεύθυνσή του.

Ωστόσο, η οικογένειά του είχε μετακομίσει νωρίτερα, και κανείς δεν ενημερώθηκε για την ακριβή τοποθεσία της απελευθέρωσής του, ούτε τοις δικηγόρος του.

Μετά την απελευθέρωση, ο Shah Alam εξαφανίστηκε και δηλώθηκε αγνοούμενος την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου από τον δικηγόρο του.

Σε μια επιπλέον σύγχυση, ένας αστυνομικός προσωρινά έκλεισε την υπόθεση εξαφάνισης, πιστεύοντας λανθασμένα ότι ο Shah Alam βρισκόταν υπό την επίβλεψη των υπηρεσιών μετανάστευσης (ICE), πριν επανέλθει η έρευνα.

Εντοπισμός και ιατροδικαστικά ευρήματα

Την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου, οι αστυνομικοί του Μπάφαλο απάντησαν σε κλήση για ένα πτώμα στην οδό Perry στη βόρεια πλευρά της πόλης.

Ο ιατροδικαστής της Κομητείας Erie ταυτοποίησε αργότερα το θύμα ως τον Shah Alam, και όπως έγινε γνωστό, η αιτία θανάτου αποδόθηκε σε προβλήματα υγείας, με τις αρχές να αποκλείουν τόσο την έκθεση στον κρύο καιρό όσο και την ανθρωποκτονία ως άμεσες αιτίες, βάσει της προκαταρκτικής αυτοψίας.

Αντίδραση αξιωματούχων και αιτήματα για διερεύνηση

Ο δήμαρχος του Μπάφαλο, Sean M. Ryan, χαρακτήρισε τον θάνατο του Shah Alam «αποτρέψιμο» και «βαθιά ανησυχητικό», επισημαίνοντας ότι ένας ευάλωτος άνδρας, τυφλός και χωρίς γνώση αγγλικών, αφέθηκε μόνος σε μια κρύα χειμωνιάτικη νύχτα χωρίς να του εξασφαλιστεί ασφαλές περιβάλλον.

Ο Ryan υπογράμμισε ότι η Αμερικανική Τελωνειακή και Συνοριακή Προστασία απέτυχε να προστατεύσει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και θα πρέπει να λογοδοτήσει.

Ο βουλευτής της Νέας Υόρκης Τιμ Κένεντι επίσης καταδίκασε την υπόθεση, λέγοντας πως ο Shah Alam «έπρεπε να είναι ζωντανός και με την οικογένειά του» και κάλεσε σε πλήρη, διαφανή έρευνα σε τοπικό, πολιτειακό και ομοσπονδιακό επίπεδο για να δοθούν απαντήσεις στην οικογένεια και το κοινό.