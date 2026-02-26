newspaper
Σημαντική είδηση:
26.02.2026 | 08:38
Κλείνει ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο» στις 10 το πρωί
Μπάφαλο: Τυφλός πρόσφυγας από τη Μιανμάρ πεθαίνει μετά την εγκατάλειψή του από τη Συνοριακή Φρουρά
Κόσμος 26 Φεβρουαρίου 2026, 11:35

Μπάφαλο: Τυφλός πρόσφυγας από τη Μιανμάρ πεθαίνει μετά την εγκατάλειψή του από τη Συνοριακή Φρουρά

Ο 56χρονος είχε συλληφθεί τον Φεβρουάριο του 2025 από την Αστυνομία του Μπάφαλο και απελευθερώθηκε έναν χρόνο μετά υπό την ευθύνη της Συνοριακής Φρουράς

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Ένας 56χρονος τυφλός πρόσφυγας από τη Μιανμάρ, ο Nurul Amin Shah Alam, βρέθηκε νεκρός την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου σε έναν δρόμο στο Μπάφαλο της πολιτείας Νέας Υόρκης, λίγες μόνο ημέρες αφότου είχε απελευθερωθεί από κρατική και ομοσπονδιακή κράτηση και, σύμφωνα με αναφορές, εγκαταλείφθηκε από αξιωματικούς της Συνοριακής Φρουράς σε μεγάλη απόσταση από το σπίτι του.

Ο Shah Alam, πατέρας δύο παιδιών, ήταν σχεδόν τυφλός, δεν μιλούσε αγγλικά και αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, γεγονός που καθιστούσε την κατάσταση ιδιαίτερα ευάλωτη.

Οι αρχές και η οικογένειά του ερευνούν τώρα τις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατό του μετά την απελευθέρωση και την εγκατάλειψη σε απόσταση περίπου περίπου 8 χιλιομέτρων από το σπίτι του, μία παγωμένη ημέρα του Φεωριταρίου.

Η σύλληψη και η υπόθεση που προηγήθηκε

Ο Shah Alam είχε συλληφθεί τον Φεβρουάριο του 2025 από την Αστυνομία του Μπάφαλο ύστερα από ένα περιστατικό στο οποίο φέρεται να κρατούσε ένα κουρτινόξυλο που χρησιμοποιούσε ως μπαστούνι για περπάτημα, καθώς είχε χάσει τον δρόμο του και βρέθηκε στην αυλή ενός σπιτιού.

Επειδή δεν κατάλαβε τις εντολές των αστυνομικών να αφήσει το αντικείμενο λόγω γλωσσικού φραγμού και της τύφλωσής του, οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν taser και τον συνέλαβαν, σύμφωνα με τον περιγραφόμενο δικηγόρο και αστικές αναφορές.

Μετά τη σύλληψή του, ο Shah Alam κατηγορήθηκε για επίθεση, παραβίαση ιδιοκτησίας και παράνομη κατοχή όπλου (το αντικείμενο που κρατούσε) και κρατήθηκε στο Κέντρο Κράτησης της Κομητείας Erie.

Ενώ αρχικά υπήρχε ένταλμα κράτησης από υπηρεσίες μετανάστευσης, ο δικηγόρος του εξήγησε ότι συμφωνήθηκε μια διακανονιστική ομολογία ενοχής σε ελαφρότερες κατηγορίες, με αποτέλεσμα να του επιτραπεί να καταβάλει εγγύηση και να αφεθεί ελεύθερος με αναμονή για τημ επιμέτρηση ποινής, που είχε οριστεί να διεξαχθεί στις 24 Μαρτίου.

Απελευθέρωση και εγκατάλειψη

Στις 19 Φεβρουαρίου 2026, μετά από αρκετούς μήνες κράτησης και λίγες μέρες πριν τον θάνατό του, ο Shah Alam αφέθηκε ελεύθερος αφού καταβλήθηκε εγγύηση.

Εκείνη την ημέρα, σύμφωνα με το Γραφείο Σερίφη της Κομητείας Erie, οι αξιωματικοί της Συνοριακής Φρουράς έφτασαν στο Κέντρο Κράτησης πριν ολοκληρωθεί η αποφυλάκισή του και πήραν τον Shah Alam υπό την ευθύνη τους για να τον απελευθερώσουν.

Οι αξιωματικοί της Συνοριακής Φρουράς δήλωσαν ότι του προσέφεραν «ευγενική μεταφορά» και ότι εκείνος αποδέχτηκε να τον αφήσουν σε ένα εστιατόριο καφέ Tim Hortons, το οποίο επέλεξαν ως «θερμό και ασφαλές μέρος» κοντά στην τελευταία γνωστή διεύθυνσή του.

Ωστόσο, η οικογένειά του είχε μετακομίσει νωρίτερα, και κανείς δεν ενημερώθηκε για την ακριβή τοποθεσία της απελευθέρωσής του, ούτε τοις δικηγόρος του.

Μετά την απελευθέρωση, ο Shah Alam εξαφανίστηκε και δηλώθηκε αγνοούμενος την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου από τον δικηγόρο του.

Σε μια επιπλέον σύγχυση, ένας αστυνομικός προσωρινά έκλεισε την υπόθεση εξαφάνισης, πιστεύοντας λανθασμένα ότι ο Shah Alam βρισκόταν υπό την επίβλεψη των υπηρεσιών μετανάστευσης (ICE), πριν επανέλθει η έρευνα.

Εντοπισμός και ιατροδικαστικά ευρήματα

Την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου, οι αστυνομικοί του Μπάφαλο απάντησαν σε κλήση για ένα πτώμα στην οδό Perry στη βόρεια πλευρά της πόλης.

Ο ιατροδικαστής της Κομητείας Erie ταυτοποίησε αργότερα το θύμα ως τον Shah Alam, και όπως έγινε γνωστό, η αιτία θανάτου αποδόθηκε σε προβλήματα υγείας, με τις αρχές να αποκλείουν τόσο την έκθεση στον κρύο καιρό όσο και την ανθρωποκτονία ως άμεσες αιτίες, βάσει της προκαταρκτικής αυτοψίας.

Αντίδραση αξιωματούχων και αιτήματα για διερεύνηση

Ο δήμαρχος του Μπάφαλο, Sean M. Ryan, χαρακτήρισε τον θάνατο του Shah Alam «αποτρέψιμο» και «βαθιά ανησυχητικό», επισημαίνοντας ότι ένας ευάλωτος άνδρας, τυφλός και χωρίς γνώση αγγλικών, αφέθηκε μόνος σε μια κρύα χειμωνιάτικη νύχτα χωρίς να του εξασφαλιστεί ασφαλές περιβάλλον.

Ο Ryan υπογράμμισε ότι η Αμερικανική Τελωνειακή και Συνοριακή Προστασία απέτυχε να προστατεύσει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και θα πρέπει να λογοδοτήσει.

Ο βουλευτής της Νέας Υόρκης Τιμ Κένεντι επίσης καταδίκασε την υπόθεση, λέγοντας πως ο Shah Alam «έπρεπε να είναι ζωντανός και με την οικογένειά του» και κάλεσε σε πλήρη, διαφανή έρευνα σε τοπικό, πολιτειακό και ομοσπονδιακό επίπεδο για να δοθούν απαντήσεις στην οικογένεια και το κοινό.

Business
Τράπεζες
inWellness
inTown
«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου – Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;
inTickets 25.02.26

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
Καλογηράτος: Η Capital Clean Energy Carriers έχει οικοδομήσει ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης με την ελληνική αγορά
Οικονομία 26.02.26

Καλογηράτος: Η Capital Clean Energy Carriers έχει οικοδομήσει ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης με την ελληνική αγορά

Ο Γεράσιμος Καλογηράτος, CEO, της Capital Clean Energy Carriers, σήμανε το καμπανάκι της έναρξης του ΧΑ – Πρεμιέρα για το ομόλογο – Το μήνυμα στους επενδυτές

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Μετωπική Ανδρουλάκη με Μητσοτάκη στη Βουλή την Παρασκευή για την ακρίβεια και την ενεργειακή ασφάλεια
Πολιτική Γραμματεία 26.02.26

Μετωπική Ανδρουλάκη με Μητσοτάκη στη Βουλή την Παρασκευή για την ακρίβεια και την ενεργειακή ασφάλεια

Την Παρασκευή στις 11 το πρωί θα συζητηθεί η επίκαιρη ερώτηση του κ. Ανδρουλάκη στην οποία ρωτά τον πρωθυπουργό, εάν υπάρχει κυβερνητικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας καθώς και ποιο είναι το σχέδιο για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας

Σύνταξη
Σκύρος: Τι απαντά η παθολόγος στο κέντρο υγείας για τον 46χρονο που κατέληξε από ανακοπή
«Εξετάστηκε για βήχα» 26.02.26

Τι απαντά η παθολόγος του Κέντρου Υγείας Σκύρου για τον 46χρονο που κατέληξε από ανακοπή

Ο άτυχος 46χρονος εργαζόταν στο πλοίο της γραμμής και είχε μεταβεί στο κέντρο υγείας με έντονο πόνο στο στήθος και βήχα - Τρεις μέρες αργότερα επανήλθε με «συμπτώματα οπισθοστερνικού άλγους από ώρας»

Σύνταξη
Ποια τροφή μείωσε την κακή χοληστερόλη μέσα σε 48 ώρες
Υγεία 26.02.26

Ποια τροφή μείωσε την κακή χοληστερόλη μέσα σε 48 ώρες

Ένα διατροφικό ολιγοθερμιδικό πλάνο βασισμένο στη βρώμη ήταν αρκετό ώστε να μειωθεί η LDL χοληστερόλη κατά 10% μέσα σε δύο ημέρες και να επαναπρογραμματιστεί το έντερο ώστε να λειτουργεί καλύτερα ολόκληρος ο οργανισμός.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Γυμνές φωτογραφίες γυναικών, εγχειρίδια για σεξουαλικές σκλάβες, πορνοπεριοδικά: Μέσα στις μυστικές αποθήκες του Τζέφρι Έπσταϊν
Νέες αποκαλύψεις 26.02.26

Γυμνές φωτογραφίες γυναικών, εγχειρίδια για σεξουαλικές σκλάβες, πορνοπεριοδικά: Μέσα στις μυστικές αποθήκες του Τζέφρι Έπσταϊν

Όσο περνάει ο καιρός όλο και περισσότερες σοκαριστικές λεπτομέρειες για την υπόθεση Τζέφρι Έπσταϊν βλέπουν το φως της δημοσιότητας, με την εφημερίδα The Telegraph να αποκαλύπτει ότι διατηρούσε κρυφές αποθήκες σε όλες τις ΗΠΑ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ιστορική απόφαση: Καταδικάστηκαν Ντίλιαν, Χάμου, Μπίτζιος και Λαβράνος στη δίκη για τις υποκλοπές
Στην 39η δικάσιμο 26.02.26 Upd: 11:17

Ιστορική απόφαση: Καταδικάστηκαν Ντίλιαν, Χάμου, Μπίτζιος και Λαβράνος στη δίκη για τις υποκλοπές

Ο πρόεδρος της έδρας αποφάσισε την ενοχή των τεσσάρων κατηγορουμένων της δίκης για τις υποκλοπές, σε μια ιστορική στιγμή. Επιβλήθηκε σε κάθε κατηγορούμενο συνολική ποινή φυλάκισης 126 έτη και 8 μήνες, όπου εκτιτέα είναι τα οκτώ, με ανασταλτικό χαρακτήρα μέχρι τον δεύτερο βαθμό. Διαβιβάζεται η δικογραφία για πλήθος ατόμων

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Όχι και τόσο… Special: Ο Μουρίνιο έχει να νικήσει σε νοκ-άουτ μια ντουζίνα χρόνια (pic)
Champions League 26.02.26

Όχι και τόσο… Special: Ο Μουρίνιο έχει να νικήσει σε νοκ-άουτ μια ντουζίνα χρόνια (pic)

Ο Ζοζέ Μουρίνιο έχει κατακτήσει τα πάντα στην καριέρα του και είναι ένας εν ενεργεία θρύλος των πάγκων, ωστόσο το Champions League δεν χαρίζεται σε κανέναν και ο Πορτογάλος το βιώνει...

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Γιατί οι νέοι στην Ευρώπη έχουν χειρότερη ψυχική υγεία σε σχέση με τις παλαιότερες γενιές;
Νέα κρίση 26.02.26

Γιατί οι νέοι στην Ευρώπη έχουν χειρότερη ψυχική υγεία σε σχέση με τις παλαιότερες γενιές;

Οι νέοι ενήλικες αντιμετωπίζουν προκλήσεις στην ψυχική τους υγεία, λόγω των αδύναμων οικογενειακών δεσμών, της πρόωρης χρήσης smartphone και της υψηλής κατανάλωσης υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων

Σύνταξη
Ιράν: Με το δάχτυλο στη σκανδάλη… οι συνομιλίες στη Γενεύη – Επιπλέον όροι, κυρώσεις και απειλές από τις ΗΠΑ
Σε τεντωμένο σχοινί 26.02.26

Με το δάχτυλο στη σκανδάλη... οι συνομιλίες για το Ιράν στη Γενεύη - Έξτρα όροι, κυρώσεις και απειλές από τις ΗΠΑ

Λίγες ώρες πριν από τις κρίσιμες συνομιλίες στη Γενεύη οι δηλώσεις των Αμερικανών μυρίζουν μπαρούτι αλλά ταυτόχρονα αποκαλύπτουν και τη σύγχυση στην κυβέρνηση Τραμπ σε σχέση με τα σχέδιο για το Ιράν

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ευρωβουλευτές ζητούν από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ευρωπαϊκό ταμείο για την πρόσβαση στις αμβλώσεις
My Voice, My Choice 26.02.26

Ευρωβουλευτές ζητούν από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ευρωπαϊκό ταμείο για την πρόσβαση στις αμβλώσεις

Η επιστολή προς την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν chaζητά τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού ταμείου για την εξασφάλιση αποτελεσματικής πρόσβασης στις αμβλώσεις και την αναπαραγωγική υγειονομική περίθαλψη

Σύνταξη
Ζάκυνθος: Μεγάλες καταστροφές από την κακοκαιρία – Άνοιξαν δρόμοι, έσπασαν σωλήνες στον Λαγανά
Ελλάδα 26.02.26

Μεγάλες καταστροφές από την κακοκαιρία στη Ζάκυνθο - Άνοιξαν δρόμοι, έσπασαν σωλήνες στον Λαγανά

Το παραλιακό μέτωπο στον Λαγανά έχει υποστεί πολλές ζημιές από την κακοκαιρία, ιδιωτικές επιχειρήσεις καταγράφουν σημαντικές απώλειες, ενώ τμήματα των παράλληλων δρόμων έχουν υποχωρήσει

Σύνταξη
