Έκκληση ΟΗΕ σε ΗΠΑ: Συνεχίστε να φιλοξενείτε πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο
Ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ, Τζέρεμι Λόρενς, δήλωσε για τους αιτούντες άσυλο πως «δικαιούνται προστασία βάσει του διεθνούς δικαίου και αυτή θα πρέπει να δοθεί με τη συνήθη διαδικασία».
- Πότε θα επαναλειτουργήσει το μετρό Θεσσαλονίκης – Η εικόνα της κίνησης στους δρόμους
- Σάλος με αρκουδάκι AI που άρχισε να μιλά για σεξουαλικά φετίχ
- Παγκόσμιος συναγερμός για το sextortion – Μάστιγα σε ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία, Αυστραλία - Θύματα κάτω των 12 ετών
- Τουλάχιστον 321 νεκροί από τις φονικές πλημμύρες στη νοτιοανατολική Ασία – Πόλεις βυθισμένες στο νερό
Υπηρεσίες του ΟΗΕ έκαναν έκκληση σήμερα στην Ουάσινγκτον να συνεχίσει να επιτρέπει την πρόσβαση σε αιτούντες άσυλο στη χώρα και να τους παρέχει νόμιμη οδό αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποσχέθηκε να παγώσει τη μετανάστευση από χώρες του «Τρίτου Κόσμου» έπειτα από μία επίθεση κοντά στον Λευκό Οίκο.
Οι δηλώσεις αποτελούν μία ακόμη κλιμάκωση των μέτρων κατά των μεταναστών που έχει διατάξει ο Ντ. Τραμπ μετά το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς προχθές, Τετάρτη, το οποίο σύμφωνα με τους ερευνητές πραγματοποίησε ένα Αφγανός υπήκοος ο οποίος εισήλθε στις ΗΠΑ το 2021.
Κληθείς να απαντήσει στα σχόλια του Ντ. Τραμπ, εκπρόσωπος του γραφείου ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ, ο Τζέρεμι Λόρενς, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη πως «δικαιούνται προστασία βάσει του διεθνούς δικαίου και αυτή θα πρέπει να δοθεί με τη συνήθη διαδικασία».
«Έκκληση σε αυτό το σημείο στις χώρες που φιλοξενούν πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο»
Εκπρόσωπος της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, η Εουτζίν Μπιούν, υπογράμμισε πως «όταν άνθρωποι που χρειάζονται προστασία φθάνουν στο έδαφός τους [σ.σ. των ΗΠΑ], πρέπει να έχουν τη συνήθη διαδικασία ασύλου. Και πρέπει να έχουν πρόσβαση στο έδαφος», είπε, προσθέτοντας ότι η συντριπτική πλειονότητα των προσφύγων είναι νομοταγή μέλη της κοινότητας της φιλοξενούσας χώρας.
Τέλος, επισήμανε ότι «άρα θέλουμε πραγματικά να κάνουμε έκκληση σε αυτό το σημείο στις χώρες που φιλοξενούν πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο».
- Χονγκ Κονγκ: Aυξάνεται ο αριθμός των νεκρών από τη φωτιά – Συλλήψεις υπευθύνων για την ανακαίνιση των κτιρίων
- Κορόνα: «Με έπεισε το πρότζεκτ του Παναθηναϊκού» – Κοτσόλης: «Συσπείρωση για να κερδίσουμε τίτλους»
- Γυμνάσια προσομοίωσης πολέμου διεξήγαγε η Σουηδία – Έκανε την ανακοίνωση και στα… ρωσικά
- Ανατροπή στην υπόθεση της 14χρονης στο Μενίδι – Τι λέει ο ιατροδικαστής για τον ξυλοδαρμό
- Black Friday: Τι ώρα κλείνουν τα καταστήματα σήμερα – Ποιες μέρες θα είναι ανοιχτά
- Όλο και περισσότεροι εθίζονται στην κάνναβη καθώς η δραστικότητα αυξάνεται
- Χωρίς Έλληνα διαιτητή το Μουντιάλ 2026
- Πώς θα λειτουργήσουν μετρό, ηλεκτρικό και τραμ κατά την τετράωρη στάση εργασίας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις