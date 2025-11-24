newspaper
Η κόντρα Κίνας-Ιαπωνίας πάει στον ΟΗΕ – Μπορεί η διπλωματική διαμάχη να εξελιχθεί σε έναν ακόμα πόλεμο;
Κόσμος 24 Νοεμβρίου 2025 | 07:00

Η κόντρα Κίνας-Ιαπωνίας πάει στον ΟΗΕ – Μπορεί η διπλωματική διαμάχη να εξελιχθεί σε έναν ακόμα πόλεμο;

Η διαμάχη ανάμεσα στην Κίνα και την Ιαπωνία έχει εξελιχθεί γρήγορα σε εμπορικό και διπλωματικό πόλεμο που αναμένεται να επηρεάσει την οικονομία και των δύο πλευρών

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
A
A
Η Κίνα κλιμάκωσε την Παρασκευή τη διπλωματική της διαμάχη με την Ιαπωνία, φέρνοντας τις πρόσφατες δηλώσεις της Ιάπωνας πρωθυπουργού Σανάε Ταϊκάτσι για την Ταϊβάν στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.

Οι εντάσεις μεταξύ των δύο γειτόνων της Ανατολικής Ασίας έχουν ενταθεί, με τις σχέσεις τους να φτάνουν στο χαμηλότερο σημείο από το 2023, ενώ οι ανησυχίες για ενδεχόμενη στρατιωτική αναμέτρηση στην περιοχή πληθαίνουν σύμφωνα με το Al Jazeera.

Ο μόνιμος εκπρόσωπος της Κίνας στον ΟΗΕ, Φου Κονγκ, απέστειλε επιστολή στον Γενικό Γραμματέα Αντόνιο Γκουτέρες, στην οποία δήλωσε απερίφραστα ότι «εάν η Ιαπωνία τολμήσει να επιχειρήσει ένοπλη επέμβαση στην κατάσταση μεταξύ των δύο πλευρών του στενού, αυτό θα αποτελεί πράξη επιθετικότητας».

Η αναφορά σχετίζεται με το στενό που χωρίζει την ηπειρωτική Κίνα από την αυτοδιοικούμενη Ταϊβάν, την οποία το Πεκίνο θεωρεί αδιαμφισβήτητα δική του επικράτεια.

Η Κίνα δεν αποκλείει το ενδεχόμενο στρατιωτικής κατάληψης, γεγονός που καθιστά την κρίση ιδιαίτερα ευαίσθητη.

Η διπλωματική αυτή ένταση έχει πλέον μετατραπεί σε οικονομική και εμπορική διαμάχη, με επιχειρήσεις και από τις δύο χώρες να βρίσκονται στο στόχαστρο και τα θέματα ασφάλειας να επιδεινώνονται λόγω των αμφισβητούμενων εδαφών.

Τι είπε η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας για την Ταϊβάν;

Η σύγκρουση ξεκίνησε νωρίτερα τον Νοέμβριο, όταν η Σανάε Ταϊκάτσι, πρωθυπουργός μόλις από τον Οκτώβριο, έκανε δηλώσεις σχετικά με το πώς θα ανταποκριθεί η Ιαπωνία σε μια υποθετική κινεζική επίθεση κατά της Ταϊβάν.

Στην ομιλία της στο κοινοβούλιο στις 7 Νοεμβρίου, η Ταϊκάτσι, γνωστή μακροχρόνια υποστηρίκτρια της Ταϊβάν, δήλωσε ότι ένας ναυτικός αποκλεισμός ή άλλη στρατιωτική ενέργεια της Κίνας θα μπορούσε να προκαλέσει στρατιωτική αντίδραση από την Ιαπωνία.

Η δήλωση αυτή υπερέβαινε την παραδοσιακή «στρατηγική αμφισημία» που ακολουθούσαν οι προκάτοχοί της, οι οποίοι περιορίζονταν σε εκφράσεις ανησυχίας χωρίς δέσμευση για δράση.

Η ομιλία προκάλεσε άμεσες διαμαρτυρίες από τα υπουργεία Εξωτερικών και Άμυνας της Κίνας.

Ο γενικός πρόξενος της Κίνας στην Οσάκα, Σουέ Τζιάν, ανάρτησε μια απειλητική δήλωση στο X (πρώην Twitter):

«Δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να κόψουμε χωρίς δισταγμό αυτό το βρώμικο λαιμό που μας επιτέθηκε. Είστε έτοιμοι;»

Ο επικεφαλής του υπουργικού συμβουλίου της Ιαπωνίας, Μινόρου Κιχάρα, χαρακτήρισε την ανάρτηση «εξαιρετικά ακατάλληλη» και ζήτησε εξηγήσεις από το Πεκίνο, ενώ το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιαπωνίας απαίτησε τη διαγραφή της.

Παρά τις πιέσεις, η Ταϊκάτσι αρνήθηκε να ανακαλέσει τα σχόλιά της, αν και αργότερα δήλωσε ότι θα απέφευγε να αναφερθεί σε συγκεκριμένα σενάρια στο μέλλον.

Η στάση της, όμως, θεωρήθηκε ένδειξη αποφασιστικότητας και συνέπειας στη στρατηγική ασφάλειας της Ιαπωνίας.

Πώς έχουν αυξηθεί οι εντάσεις από τότε;

Η διαμάχη έχει μετατραπεί σε πλήρη εμπορικό πόλεμο.

Στις 14 Νοεμβρίου, η Κίνα εξέδωσε ταξιδιωτική προειδοποίηση προς τους πολίτες της για την Ιαπωνία, στοχεύοντας τον τουριστικό τομέα της χώρας, που είχε υποδεχτεί περίπου 7,5 εκατομμύρια Κινέζους τουρίστες μεταξύ Ιανουαρίου και Σεπτεμβρίου 2025.

Την επόμενη μέρα, τρεις κινεζικές αεροπορικές εταιρείες προσέφεραν επιστροφές χρημάτων ή δωρεάν αλλαγές για πτήσεις προς την Ιαπωνία.

Το κινεζικό Υπουργείο Παιδείας έβαλε στο στόχαστρο τον εκπαιδευτικό τομέα, προειδοποιώντας Κινέζους φοιτητές που σπουδάζουν στην Ιαπωνία για τα πρόσφατα «εγκλήματα κατά Κινέζων».

Παράλληλα, καταγράφηκαν επιθέσεις εναντίον υπηκόων των δύο χωρών, προκαλώντας φόβους για ξενοφοβία και κοινωνικές εντάσεις.

Η αμφισβήτηση εδαφών παραμένει μια βασική πηγή συγκρούσεων.

Η κινεζική ακτοφυλακή ανακοίνωσε περιπολίες γύρω από ακατοίκητα νησιά που η Ιαπωνία ονομάζει Σενκάκου και η Κίνα Ντιαογιού.

Η Ιαπωνία καταδίκασε την «παραβίαση» των χωρικών της υδάτων από κινεζικά πλοία.

Ταυτόχρονα, η Κίνα ανέστειλε την προβολή ιαπωνικών ταινιών, απαγόρευσε την εισαγωγή ιαπωνικών θαλασσινών και ανέβαλε τριμερή συνάντηση με Ιαπωνία και Νότια Κορέα.

«Σύμβολο ανυπακοής»

Στις 18 Νοεμβρίου, διπλωμάτες από τις δύο χώρες συναντήθηκαν στο Πεκίνο για συνομιλίες.

Ο Κινέζος αξιωματούχος Λιου Τζινσόνγκ εμφανίστηκε με κοστούμι χωρίς γιακά και πέντε κουμπιά, αναφορά στην εξέγερση των Κινέζων φοιτητών κατά του ιαπωνικού ιμπεριαλισμού το 1919.

Η επιλογή του κοστουμιού και η στάση του κατά τη συνάντηση, με τα χέρια στις τσέπες, θεωρήθηκαν από τα ιαπωνικά μέσα ως «σύμβολο ανυπακοής» και αδιαφορία απέναντι σε επίσημες διπλωματικές διαδικασίες.

Η συνάντηση απέτυχε να μειώσει τις εντάσεις.

Οι Κινέζοι ζητούν ανάκληση των δηλώσεων της Ταϊκάτσι, ενώ οι Ιάπωνες επιμένουν ότι η στάση της πρωθυπουργού είναι σύμφωνη με τη στρατηγική της χώρας.

Μία ιστορία γεμάτη βία

Είναι μια μακρά και – ειδικά για την Κίνα – οδυνηρή ιστορία. Η ιμπεριαλιστική Ιαπωνία κατέλαβε σημαντικά τμήματα της Κίνας μετά τον Πρώτο Σινοϊαπωνικό Πόλεμο (1894-95), όταν απέκτησε τον έλεγχο της Ταϊβάν και προσάρτησε με τη βία την Κορέα.

Το 1937, η Ιαπωνία ξεκίνησε μια πλήρη εισβολή στην Κίνα κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Σινοϊαπωνικού Πολέμου.

Εν μέσω της έντονης αντίστασης των Κινέζων, η Ιαπωνία κατέλαβε τμήματα της ανατολικής και νότιας Κίνας, όπου δημιούργησε και έλεγχε κυβερνήσεις-μαριονέτες. Η ήττα της Ιαπωνικής Αυτοκρατορίας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο το 1945 έθεσε τέλος στις επεκτατικές της φιλοδοξίες.

Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας βγήκε νικηφόρο το 1949 στον εμφύλιο πόλεμο που ακολούθησε με το Κουομιντάνγκ, το οποίο, μαζί με τον ηγέτη Τσιάνγκ Κάι-σεκ, κατέφυγε στην Ταϊβάν για να ιδρύσει μια παράλληλη κυβέρνηση. Ωστόσο, μέχρι το 1972, η Ιαπωνία αναγνώριζε επίσημα την Ταϊβάν ως «Κίνα».

Το 1972, αναγνώρισε τελικά τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας και συμφώνησε με την «αρχή της μίας Κίνας», διακόπτοντας ουσιαστικά τις επίσημες διπλωματικές σχέσεις με την Ταϊβάν. Ωστόσο, η Ιαπωνία διατήρησε στενούς ανεπίσημους δεσμούς με την Ταϊβάν, μεταξύ άλλων μέσω του εμπορίου.

Η Ιαπωνία έχει επίσης διατηρήσει μια πολιτική «στρατηγικής αμφισημίας» σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα αντιδρούσε το Τόκιο σε περίπτωση που η Κίνα επιτεθεί στην Ταϊβάν — μια πολιτική σκόπιμης αμφιθυμίας, με στόχο να αφήσει το Πεκίνο και τον υπόλοιπο κόσμο να μαντεύουν αν θα παρέμβει στρατιωτικά. Η στάση αυτή είναι παρόμοια με εκείνη των Ηνωμένων Πολιτειών, του ισχυρότερου συμμάχου της Ταϊβάν.

Ο ρόλος του εμπορίου

Το εμπόριο αποτελεί κρίσιμο παράγοντα στις σχέσεις των δύο χωρών. Η Κίνα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη εξαγωγική αγορά της Ιαπωνίας, με κύρια προϊόντα βιομηχανικό εξοπλισμό, ημιαγωγούς και αυτοκίνητα.

Το 2024, οι ιαπωνικές εξαγωγές προς την Κίνα άγγιξαν τα 125 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ οι εισαγωγές Ιαπωνίας από την Κίνα έφτασαν τα 152 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το Πεκίνο έχει χρησιμοποιήσει εμπορικά αντίποινα στο παρελθόν.

Το 2023 απαγόρευσε εισαγωγές ιαπωνικών τροφίμων λόγω της απόρριψης ραδιενεργού νερού από τον σταθμό Φουκουσίμα, ενώ το 2010 διέκοψε για επτά εβδομάδες τις εξαγωγές σπάνιων γαιών μετά τη σύλληψη Κινέζου καπετάνιου κοντά στα νησιά Σενκάκου/Ντιαογιού.

Οι επιχειρήσεις και από τις δύο πλευρές ανησυχούν για τις οικονομικές συνέπειες της διαμάχης, καθώς οι περιορισμοί και οι εμπορικές κυρώσεις ενδέχεται να επηρεάσουν την παραγωγή, τις εξαγωγές και την τουριστική ροή.

Μία επερχόμενη κρίση στην Ανατολική Ασία

Η τρέχουσα κρίση μεταξύ Κίνας και Ιαπωνίας συνδυάζει ιστορικές διαφορές, στρατηγική αμφισημία και οικονομική αλληλεξάρτηση, δημιουργώντας ένα εύφλεκτο περιβάλλον.

Οι δηλώσεις της Σανάε Ταϊκάτσι για την Ταϊβάν και οι κινεζικές απαντήσεις έχουν μετατρέψει μια πολιτική ένταση σε πλήρη διπλωματικό και εμπορικό πόλεμο, με πιθανές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στις σχέσεις των δύο χωρών και στην ασφάλεια της Ανατολικής Ασίας.

Η κατάσταση παραμένει ρευστή, με τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί προσεκτικά τις κινήσεις των δύο μεγάλων οικονομιών και τη στρατηγική τους στην περιοχή, όπου η κάθε δήλωση και η κάθε κίνηση μπορεί να αλλάξει δραματικά το ισοζύγιο δυνάμεων.

Business
ΑΔΜΗΕ: Άνοιξε ο δρόμος για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 1 δισ. ευρώ

ΑΔΜΗΕ: Άνοιξε ο δρόμος για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 1 δισ. ευρώ

Τουλάχιστον 3 νεκροί στο Πακιστάν σε επίθεση εναντίον δυνάμεων ασφαλείας των συνόρων
Κόσμος 24.11.25

Τουλάχιστον 3 νεκροί στο Πακιστάν σε επίθεση εναντίον δυνάμεων ασφαλείας των συνόρων

Κάτοικος, ο Σαφντάρ Χαν. επιβεβαίωσε ότι η περιοχή στο Πακιστάν έχει αποκλειστεί από τον στρατό, την αστυνομία και άλλα σώματα ασφαλείας κι η κυκλοφορία οχημάτων εμποδίζεται στην περιοχή

Σύνταξη
Ένα συλλεκτικό Rolex και μία μπάρα χρυσού: Οι Ελβετοί «χρυσώνουν» τον Τραμπ και προκαλούν «αηδία» στην Ευρώπη
Δώρα ή δωροδοκία 24.11.25

Ένα συλλεκτικό Rolex και μία μπάρα χρυσού: Οι Ελβετοί «χρυσώνουν» τον Τραμπ και προκαλούν «αηδία» στην Ευρώπη

Δισεκατομμυριούχοι δώρισαν ρολόι γραφείου και χαραγμένο χρυσό ράβδο λίγες εβδομάδες πριν ο Τραμπ μειώσει τους δασμούς στις εισαγωγές από την Ελβετία

Σύνταξη
Επέστρεψε στο Μεξικό το ιστιοφόρο που προσέκρουσε στη γέφυρα του Μπρούκλιν
Ναυτικό δυστύχημα 24.11.25

Επέστρεψε στο Μεξικό το ιστιοφόρο που προσέκρουσε στη γέφυρα του Μπρούκλιν

Τα ψηλότερα τμήματα των τριών καταρτιών του εκπαιδευτικού σκάφους του μεξικανικού ναυτικού προσέκρουσαν στη γέφυρα του Μπρούκλιν - Δυο μέλη του πληρώματος έχασαν τη ζωή τους

Σύνταξη
Η ελευθερία του Τύπου δέχεται πυρά – Από τον Λευκό Οίκο έως τη Βουδαπέστη ή την αγγλική επαρχία
Η επισφάλεια ως όπλο 24.11.25

Η ελευθερία του Τύπου δέχεται πυρά – Από τον Λευκό Οίκο έως τη Βουδαπέστη ή την αγγλική επαρχία

Υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι για τη δημοσιογραφία και τα ΜΜΕ. Αλλά η ελευθερία του Τύπου δέχεται διαρκώς πλήγματα από κυβερνήσεις που θέλουν να τα ελέγξουν, πιέζοντας τόσο οικονομικά όσο και με άλλα μέσα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το Μπανγκλαντές ζητά ξανά από την Ινδία την έκδοση της καταδικασμένης σε θάνατο πρώην πρωθυπουργού Χασίνα
Τρίτο αίτημα 24.11.25

Μπανγκλαντές προς Ινδία: Δώστε μας την πρώην πρωθυπουργό μας να την κρεμάσουμε

Στείλαμε επιστολή στην Ινδία ζητώντας την έκδοση της καταδικασμένης σε θάνατο πρώην πρωθυπουργού του Μπανγκλαντές, Σέιχ Χασίνα, δηλώνει ο υπουργός Εξωτερικών της μεταβατικής κυβέρνησης στη χώρα.

Σύνταξη
Ουκρανία: Κοινή δήλωση Ουάσιγκτον – Κιέβου για τη συνάντηση της Γενεύης ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος
Λευκός Οίκος 24.11.25

Κοινή δήλωση ΗΠΑ - Ουκρανίας για τη συνάντηση της Γενεύης

Συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία «πρέπει να σέβεται απόλυτα την εθνική κυριαρχία» της Ουκρανίας, αναφέρεται σε κοινή δήλωση Ουάσιγκτον - Κιέβου, που δημοσιοποίησε ο Λευκός Οίκος.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: «Πολύ ανήσυχος» ο Λούλα για τη στρατιωτική ανάπτυξη των ΗΠΑ – Σκοπεύει να μιλήσει στον Τραμπ
Φοβάται... πόλεμο 24.11.25

«Πολύ ανήσυχος» ο Λούλα για τη Βενεζουέλα - «Θα το συζητήσω με τον Τραμπ»

«Είμαι πολύ ανήσυχος για τη στρατιωτική δύναμη που έχουν αναπτύξει οι ΗΠΑ στην Καραϊβική» δηλώνει ο Λούλα, προσθέτοντας πως «έχω την πρόθεση να το συζητήσω με τον πρόεδρο Τραμπ».

Σύνταξη
Νιγηρία: 50 από τους εκατοντάδες μαθητές που απήγαγαν οι τζιχαντιστές κατάφεραν να αποδράσουν
Νιγηρία 24.11.25

Δεκάδες απαχθέντες μαθητές κατάφεραν να ξεφύγουν από τους τζιχαντιστές

Τριακόσιους και πλέον μαθητές και μαθήτριες είχαν απαγάγει οι τζιχαντιστές στη Νιγηρία, αλλά περίπου 50 από τα θύματά τους κατάφεραν να ξεφύγουν και «επανενώθηκαν με τους γονείς τους».

Σύνταξη
Ουκρανία: Τουλάχιστον 4 νεκροί και 11 τραυματίες σε μαζική ρωσική επίθεση στο Χάρκοβο
Ουκρανία 24.11.25

Πολύνεκρη ρωσική επίθεση στο Χάρκοβο

Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν μαζική επίθεση στο Χάρκοβο, από την οποία τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ υπέστησαν ζημιές ενεργειακές υποδομές και το δίκτυο θέρμανσης.

Σύνταξη
Ισραήλ: Πιέσεις στον Νετανιάχου και αποπομπές στον στρατό για τη «συστημική αποτυχία» της 7ης Οκτωβρίου
Ισραήλ 24.11.25

Πιέσεις στον Νετανιάχου και αποπομπές στον στρατό για την 7η Οκτωβρίου

Για «συστημική αποτυχία» κάνει λόγο ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού, αναφερόμενος στην αδυναμία αποτροπής της επίθεσης την 7η Οκτωβρίου, για την οποία η κυβέρνηση Νετανιάχου δέχεται έντονες πιέσεις.

Σύνταξη
Υποβοηθούμενη αυτοκτονία: Οι Σλοβένοι απέρριψαν τη νομιμοποίησή της που είχαν εγκρίνει πέρυσι
Δημοψήφισμα 24.11.25

Υποβοηθούμενη αυτοκτονία: Πέρυσι υπέρ, φέτος κατά οι Σλοβένοι

Οι Σλοβένοι είχαν εγκρίνει πέρυσι σε δημοψήφισμα την υποβοηθούμενη αυτοκτονία, αλλά φέτος απέρριψαν τη νομιμοποίησή της έπειτα από νόμο που ψηφίστηκε στο κοινοβούλιο της χώρας για την εφαρμογή της.

Σύνταξη
Ουκρανία: Συγκρατημένη αισιοδοξία για τις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη – Δεύτερος γύρος τη Δευτέρα
Υπάρχουν ανοιχτά θέματα 24.11.25

Ουκρανία: Συγκρατημένη αισιοδοξία για τις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη – Δεύτερος γύρος τη Δευτέρα

Προσεκτικά και συγκρατημένα ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι συζητήσεις για την Ουκρανία στη Γενεύη πέτυχαν σημαντική πρόοδο και θα συνεχιστούν. Ωστόσο, είναι σαφές ότι υπάρχουν ανοιχτά σημεία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΗΠΑ: Στόχος κυβερνοεπίθεσης εταιρεία τεχνολογίας – Επί ποδός οι τράπεζες που είναι πελάτες της
ΗΠΑ 23.11.25

Στόχος κυβερνοεπίθεσης εταιρεία τεχνολογίας – Επί ποδός οι τράπεζες που είναι πελάτες της

Η SitusAMC Group Holdings ανέφερε ότι έμαθε για την εισβολή στις 12 Νοεμβρίου και ότι εξακολουθεί να αξιολογεί το εύρος και τον αντίκτυπο της παραβίασης με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες και τις ομοσπονδιακές αρχές

Σύνταξη
Λίβανος: Νεκρός ο αρχηγός του επιτελείου της Χεζμπολάχ, ανακοίνωσε το Ισραήλ
«Πέρασαν κόκκινη γραμμή» 23.11.25

Λίβανος: Νεκρός ο αρχηγός του επιτελείου της Χεζμπολάχ, ανακοίνωσε το Ισραήλ

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν τη δολοφονία του Χάιθαμ Αλί Ταμπαταμπάι, αρχηγό του επιτελείου της Χεζμπολάχ, με πλήγμα στα προάστια της Βηρυτού. Προειδοποιεί για κλιμάκωση η οργάνωση.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα και η ευκαιρία να μιλήσουμε για τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πέρα από σχηματοποιήσεις και μυθολογίες
Πολιτική Γραμματεία 24.11.25

Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα και η ευκαιρία να μιλήσουμε για τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πέρα από σχηματοποιήσεις και μυθολογίες

Ο Αλέξης Τσίπρας καταθέτει στην «Ιθάκη» τη δική του αποτίμηση για τη διαδρομή του, τις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές, την εμπειρία του ΣΥΡΙΖΑ, και τις απόψεις του για την Αριστερά

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Τουλάχιστον 3 νεκροί στο Πακιστάν σε επίθεση εναντίον δυνάμεων ασφαλείας των συνόρων
Κόσμος 24.11.25

Τουλάχιστον 3 νεκροί στο Πακιστάν σε επίθεση εναντίον δυνάμεων ασφαλείας των συνόρων

Κάτοικος, ο Σαφντάρ Χαν. επιβεβαίωσε ότι η περιοχή στο Πακιστάν έχει αποκλειστεί από τον στρατό, την αστυνομία και άλλα σώματα ασφαλείας κι η κυκλοφορία οχημάτων εμποδίζεται στην περιοχή

Σύνταξη
Αρκάς: Σκίτσο–καρφί για όσους νομίζουν ότι θα ανέβουν ρίχνοντας τους άλλους
Social 24.11.25

Αρκάς: Σκίτσο–καρφί για όσους νομίζουν ότι θα ανέβουν ρίχνοντας τους άλλους

Στο νέο του σκίτσο, ο Αρκάς βάζει στο στόχαστρο τους καιροσκόπους που πιστεύουν ότι θα σωθούν ρίχνοντας τον διπλανό τους· μόνο που στο τέλος, όπως πάντα, είναι οι πρώτοι που πέφτουν, εκτεθειμένοι στη δική τους πονηριά

Σύνταξη
Ένα συλλεκτικό Rolex και μία μπάρα χρυσού: Οι Ελβετοί «χρυσώνουν» τον Τραμπ και προκαλούν «αηδία» στην Ευρώπη
Δώρα ή δωροδοκία 24.11.25

Ένα συλλεκτικό Rolex και μία μπάρα χρυσού: Οι Ελβετοί «χρυσώνουν» τον Τραμπ και προκαλούν «αηδία» στην Ευρώπη

Δισεκατομμυριούχοι δώρισαν ρολόι γραφείου και χαραγμένο χρυσό ράβδο λίγες εβδομάδες πριν ο Τραμπ μειώσει τους δασμούς στις εισαγωγές από την Ελβετία

Σύνταξη
Τα θερμά χειροκροτήματα στην Πάτρα, το «όλον» ΠΑΣΟΚ και τα μηνύματα για το συνέδριο
Πολιτική Γραμματεία 24.11.25

Τα θερμά χειροκροτήματα στην Πάτρα, το «όλον» ΠΑΣΟΚ και τα μηνύματα για το συνέδριο

Τα μηνύματα του Νίκου Ανδρουλάκη από την Πάτρα στο πλαίσιο της Περιφερειακής Συνδιάσκεψης του ΠΑΣΟΚ στη Δυτική Ελλάδα. Η παρουσία των κεντρικών στελεχών, το πανηγυρικό κλίμα και το δριμύ «κατηγορώ» εναντίον της ΝΔ.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Επέστρεψε στο Μεξικό το ιστιοφόρο που προσέκρουσε στη γέφυρα του Μπρούκλιν
Ναυτικό δυστύχημα 24.11.25

Επέστρεψε στο Μεξικό το ιστιοφόρο που προσέκρουσε στη γέφυρα του Μπρούκλιν

Τα ψηλότερα τμήματα των τριών καταρτιών του εκπαιδευτικού σκάφους του μεξικανικού ναυτικού προσέκρουσαν στη γέφυρα του Μπρούκλιν - Δυο μέλη του πληρώματος έχασαν τη ζωή τους

Σύνταξη
Τα απόλυτα makeup trends του χειμώνα
Vita 24.11.25

Τα απόλυτα makeup trends του χειμώνα

Βρισκόμαστε μια ανάσα από τον πιο γιορτινό μήνα της χρονιάς και αυτά είναι τα makeup trends που θα «φορεθούν» πολύ τον Δεκέμβριο.

Σύνταξη
Αιωνία τους η μνήμη: Οι συνταγές που έμειναν χαραγμένες στο μάρμαρο για να πουν τη δική τους ιστορία
Culture Live 24.11.25

Αιωνία τους η μνήμη: Οι συνταγές που έμειναν χαραγμένες στο μάρμαρο για να πουν τη δική τους ιστορία

Σε νεκροταφεία των ΗΠΑ, κάποιες ταφόπλακες δεν γράφουν επιτάφιους λόγους αλλά… συνταγές. Κέικ καρότου, μπισκότα και σπιτικές σάλτσες χαράσσονται πάνω στο μάρμαρο ως τελευταία κληρονομιά — μια γεύση που συνεχίζει να κρατά τους ανθρώπους ζωντανούς στη μνήμη όσων τους αγάπησαν.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η ελευθερία του Τύπου δέχεται πυρά – Από τον Λευκό Οίκο έως τη Βουδαπέστη ή την αγγλική επαρχία
Η επισφάλεια ως όπλο 24.11.25

Η ελευθερία του Τύπου δέχεται πυρά – Από τον Λευκό Οίκο έως τη Βουδαπέστη ή την αγγλική επαρχία

Υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι για τη δημοσιογραφία και τα ΜΜΕ. Αλλά η ελευθερία του Τύπου δέχεται διαρκώς πλήγματα από κυβερνήσεις που θέλουν να τα ελέγξουν, πιέζοντας τόσο οικονομικά όσο και με άλλα μέσα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αγορά εργασίας: Οι προκλήσεις του μέλλοντος για τους εργαζόμενους και το «τσουνάμι» των αλλαγών
Οικονομία 24.11.25

Το μέλλον της εργασίας: Οι προκλήσεις για τους εργαζόμενους και το «τσουνάμι» των αλλαγών

Η πρόοδος της τεχνολογίας μετασχηματίζει την αγορά εργασίας με τους εργαζόμενους να καλούνται να «επιβιώσουν» σε ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τραμπ, πόλεμος, απόντα ΜΜΕ: πέντε απειλές για μια βαθιά διχαστική COP30 για το κλίμα
Απογοήτευση 24.11.25

Τραμπ, πόλεμος, απόντα ΜΜΕ: πέντε απειλές για μια βαθιά διχαστική COP30 για το κλίμα

Τα βασικά σημεία για την κλιματική πρόοδο που έπληξαν την COP30 - Άλλη μια κακή στιγμή για την ΕΕ - Τι ρόλο έπαιξε το γεωπολιτικό ναρκοπέδιο στο οποίο πραγματοποιήθηκαν αυτές οι συνομιλίες

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Black Friday: Ξέρουμε τι κάνει στο πορτοφόλι μας – Τι κάνει όμως στον εγκέφαλό μας;
Αγοράστε! 24.11.25

Black Friday: Ξέρουμε τι κάνει στο πορτοφόλι μας – Τι κάνει όμως στον εγκέφαλό μας;

Η Black Friday δεν είναι απλώς μια μέρα εκπτώσεων. Είναι επίσης ένα ψυχολογικό γεγονός, προσεκτικά σχεδιασμένο για να εκμεταλλευτεί τον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλός μας λαμβάνει αποφάσεις

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κυψέλη: Ένα ζευγάρι αστέγων στους δρόμους
Η αιτία 24.11.25

Ένα ζευγάρι αστέγων στους δρόμους της Κυψέλης

Η οδύσσεια του κυρίου Χρήστου και της κυρίας Ακριβής που, αν και λαμβάνουν στοιχειώδη σύνταξη, βρέθηκαν χωρίς στέγη επί τρία χρόνια και αναγκάστηκαν να ζουν σε ένα αυτοκίνητο στην Κυψέλη

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Σχολεία: Τριάντα χρόνια μάθημα στο… κοντέινερ
Κουβάρι αρμοδιοτήτων 24.11.25

Τριάντα χρόνια μάθημα στο... κοντέινερ

Έρευνα των «ΝΕΩΝ» για την τραγική κατάσταση των σχολικών συγκροτημάτων - Οι αρμοδιότητες που αφορούν στα σχολεία χάνονται ανάμεσα σε υπουργεία, εταιρείες και δήμους

Γιάννης Χ. Παπαδόπουλος
Το Μπανγκλαντές ζητά ξανά από την Ινδία την έκδοση της καταδικασμένης σε θάνατο πρώην πρωθυπουργού Χασίνα
Τρίτο αίτημα 24.11.25

Μπανγκλαντές προς Ινδία: Δώστε μας την πρώην πρωθυπουργό μας να την κρεμάσουμε

Στείλαμε επιστολή στην Ινδία ζητώντας την έκδοση της καταδικασμένης σε θάνατο πρώην πρωθυπουργού του Μπανγκλαντές, Σέιχ Χασίνα, δηλώνει ο υπουργός Εξωτερικών της μεταβατικής κυβέρνησης στη χώρα.

Σύνταξη
Ουκρανία: Κοινή δήλωση Ουάσιγκτον – Κιέβου για τη συνάντηση της Γενεύης ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος
Λευκός Οίκος 24.11.25

Κοινή δήλωση ΗΠΑ - Ουκρανίας για τη συνάντηση της Γενεύης

Συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία «πρέπει να σέβεται απόλυτα την εθνική κυριαρχία» της Ουκρανίας, αναφέρεται σε κοινή δήλωση Ουάσιγκτον - Κιέβου, που δημοσιοποίησε ο Λευκός Οίκος.

Σύνταξη
