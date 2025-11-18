Γάζα: Η απόφαση του ΣΑ αποτελεί σημαντικό βήμα για την εδραίωση της κατάπαυσης του πυρός, λέει ο ΟΗΕ
«Είναι πλέον ουσιώδες η διπλωματική δυναμική να μεταφραστεί σε συγκεκριμένα και επείγοντα βήματα επί του πεδίου», λέει ο εκπρόσωπος του ΓΓ του ΟΗΕ, αναφερόμενος στην απόφαση του ΣΑ για τη Γάζα.
Σε απάντηση ερωτήσεων σχετικά με την υιοθέτηση από το Συμβούλιο Ασφαλείας της Απόφασης 2803 (2025) για τη Μέση Ανατολή (Γάζα), ο εκπρόσωπος Τύπου του ΓΓ ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζαρίκ, δήλωσε ότι «η υιοθέτηση αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την εδραίωση της κατάπαυσης του πυρός, την οποία ο Γενικός Γραμματέας ενθαρρύνει όλα τα μέρη να τηρήσουν» (στη φωτογραφία αρχείου από βίντεο του Reuters, επάνω, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ).
«Τα Ηνωμένα Εθνη δεσμεύονται να υλοποιήσουν τους ρόλους που τους έχουν ανατεθεί με την απόφαση»
«Είναι πλέον ουσιώδες η διπλωματική δυναμική να μεταφραστεί σε συγκεκριμένα και επείγοντα βήματα επί του πεδίου» ανέφερε ο κ. Ντουζαρίκ.
Τα Ηνωμένα Εθνη, είπε, δεσμεύονται να υλοποιήσουν τους ρόλους που τους έχουν ανατεθεί με την απόφαση, ενισχύοντας την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των αμάχων στη Γάζα και στηρίζοντας όλες τις προσπάθειες για τη μετάβαση των μερών στην επόμενη φάση της κατάπαυσης του πυρός.
«Ο Γενικός Γραμματέας επαινεί τις συνεχείς διπλωματικές προσπάθειες της Αιγύπτου, του Κατάρ, της Τουρκίας, των Ηνωμένων Πολιτειών και των περιφερειακών κρατών» σημείωσε.
Η λύση… των δύο κρατών
Ο κ. Ντουζαρίκ πρόσθεσε ότι «ο Γενικός Γραμματέας υπογραμμίζει τη σημασία της μετάβασης προς τη δεύτερη φάση του αμερικανικού Σχεδίου, που οδηγεί σε μια πολιτική διαδικασία για την επίτευξη της λύσης των δύο κρατών, σύμφωνα με τις προηγούμενες αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών».
Πηγή: ΑΠΕ
