Super League: Γενική Συνέλευση στις 6 Μαρτίου
H Stoiximan Super League ανακοίνωσε πότε θα πραγματοποιηθεί η επόμενη Γενική Συνέλευση καθώς και τα θέματα που θα συζητηθούν.
Ορίστηκε η ημερομηνία για την Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της Stoiximan Super League, καθώς σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι εκπρόσωποι των ομάδων θα συνεδριάσουν την Παρασκευή, 6 Μαρτίου, στις 12:00 το μεσημέρι.
Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, μία απόφαση που είχε ήδη δρομολογηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο τον περασμένο Δεκέμβριο.
Αναλυτικά, η ανακοίνωση της Stoiximan Super League:
«Ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή 6/3/2026 στις 12:00 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί Τακτική Γενική Συνέλευση της Super League, μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την από 08/12/2025 απόφαση – εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως ακολούθως:
1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης «01/07/2024 – 30/06/2025».
2. Απαλλαγή μελών Δ.Σ. από ευθύνη για πεπραγμένα χρήσης «01/07/2024 – 30/06/2025».
3. Διάφορα.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, κατά το άρθρο 15 παρ. 2 του Καταστατικού του Συνεταιρισμού, η Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα την ίδια ημέρα, μία (1) ώρα αργότερα (ήτοι στις 13:00), με τα ίδια ως άνω θέματα ημερησίας διάταξης και χωρίς άλλη πρόσκληση».
