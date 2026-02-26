newspaper
Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026
26.02.2026 | 08:38
Κλείνει ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο» στις 10 το πρωί
ΗΠΑ: Η Χίλαρι Κλίντον θα καταθέσει σήμερα ενώπιον του Κογκρέσου για την υπόθεση Έπσταϊν
Κόσμος 26 Φεβρουαρίου 2026, 10:42

ΗΠΑ: Η Χίλαρι Κλίντον θα καταθέσει σήμερα ενώπιον του Κογκρέσου για την υπόθεση Έπσταϊν

Η Χίλαρι και ο Μπιλ Κλίντον αρνούνταν επί μήνες να καταθέσουν ενώπιον του Κογκρέσου στην έρευνα για την υπόθεση Έπσταϊν.

Η πρώην υπουργός Εξωτερικών Χίλαρι Κλίντον πρόκειται να καταθέσει σήμερα ενώπιον του Κογκρέσου των ΗΠΑ σχετικά με το σκάνδαλο γύρω από τον σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν.

Η 78χρονη Χίλαρι Κλίντον αναμένεται να καταθέσει ενόρκως σήμερα, πριν από το σύζυγό της και πρώην πρόεδρο Μπιλ Κλίντον, 79 ετών, ο οποίος πρόκειται να καταθέσει αύριο, Παρασκευή.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, οι καταθέσεις τους και οι απαντήσεις τους στις ερωτήσεις των βουλευτών δεν θα γίνουν στο Κογκρέσο, αλλά μέσω βιντεοσύνδεσης.

Οι Κλίντον αρνούνταν επί μήνες να καταθέσουν

Οι συνεδριάσεις θα είναι κεκλεισμένων των θυρών, έτσι δεν είναι σαφές πόσες πληροφορίες θα δημοσιοποιηθούν.

Η Χίλαρι και ο Μπιλ Κλίντον αρνούνταν επί μήνες να καταθέσουν ενώπιον του Κογκρέσου στην έρευνα για την υπόθεση Έπσταϊν.

Οι Δημοκρατικοί κατηγορούν τον ρεπουμπλικανό πρόεδρο της αρμόδιας Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, τον Τζέιμς Κόμερ, ότι διεξάγει μια πολιτικά υποκινούμενη διαδικασία.

Σύμφωνα με πληροφορίες των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, το γεγονός ότι στις αρχές Φεβρουαρίου οι Κλίντον συμφώνησαν να καταθέσουν, έκανε τους Ρεπουμπλικανούς να ακυρώσουν ψηφοφορία για την έναρξη διαδικασίας σε βάρος τους για περιφρόνηση του Κογκρέσου.

Το όνομα του Μπιλ Κλίντον και φωτογραφίες του εμφανίζονται σε ντοκουμέντα που σχετίζονται με τις έρευνες σχετικά με τον Έπσταϊν. Εντούτοις η αναφορά και μόνο του ονόματος δεν σημαίνει κάτι.

Ο πρώην πρόεδρος έχει επανειλημμένα αρνηθεί πως διέπραξε οποιοδήποτε αδίκημα σε σχέση με τη γνωριμία του με τον Έπσταϊν.

ΟΈπσταϊν διατηρούσε για χρόνια ένα δίκτυο κακοποίησης, με θύματα δεκάδες νεαρές γυναίκες και ανήλικα κορίτσια. Ο νεοϋορκέζος χρηματιστής είχε εξαιρετικές διασυνδέσεις στην υψηλή κοινωνία των ΗΠΑ. Άφησε την τελευταία του πνοή το 2019 στη φυλακή, προφυλακισμένος και εν αναμονή της δίκης του.

Γυμνές φωτογραφίες γυναικών, εγχειρίδια για σεξουαλικές σκλάβες, πορνοπεριοδικά: Μέσα στις μυστικές αποθήκες του Τζέφρι Έπσταϊν
Νέες αποκαλύψεις 26.02.26

Γυμνές φωτογραφίες γυναικών, εγχειρίδια για σεξουαλικές σκλάβες, πορνοπεριοδικά: Μέσα στις μυστικές αποθήκες του Τζέφρι Έπσταϊν

Όσο περνάει ο καιρός όλο και περισσότερες σοκαριστικές λεπτομέρειες για την υπόθεση Τζέφρι Έπσταϊν βλέπουν το φως της δημοσιότητας, με την εφημερίδα The Telegraph να αποκαλύπτει ότι διατηρούσε κρυφές αποθήκες σε όλες τις ΗΠΑ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ιράν: Με το δάχτυλο στη σκανδάλη… οι συνομιλίες στη Γενεύη – Επιπλέον όροι, κυρώσεις και απειλές από τις ΗΠΑ
Σε τεντωμένο σχοινί 26.02.26

Με το δάχτυλο στη σκανδάλη... οι συνομιλίες για το Ιράν στη Γενεύη - Έξτρα όροι, κυρώσεις και απειλές από τις ΗΠΑ

Λίγες ώρες πριν από τις κρίσιμες συνομιλίες στη Γενεύη οι δηλώσεις των Αμερικανών μυρίζουν μπαρούτι αλλά ταυτόχρονα αποκαλύπτουν και τη σύγχυση στην κυβέρνηση Τραμπ σε σχέση με τα σχέδιο για το Ιράν

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ευρωβουλευτές ζητούν από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ευρωπαϊκό ταμείο για την πρόσβαση στις αμβλώσεις
My Voice, My Choice 26.02.26

Ευρωβουλευτές ζητούν από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ευρωπαϊκό ταμείο για την πρόσβαση στις αμβλώσεις

Η επιστολή προς την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν chaζητά τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού ταμείου για την εξασφάλιση αποτελεσματικής πρόσβασης στις αμβλώσεις και την αναπαραγωγική υγειονομική περίθαλψη

Σύνταξη
Ιράν: Αρνείται να συζητήσει το πυραυλικό του πρόγραμμα και αυτό είναι «πολύ μεγάλο πρόβλημα», λέει ο Ρούμπιο
«Μεγάλο πρόβλημα» 26.02.26

Βάζει και πυραύλους στο ιρανικό τραπέζι ο Ρούμπιο

«Κι άλλα πράγματα» εκτός από τα πυρηνικά βάζουν στο τραπέζι οι ΗΠΑ, με τον Ρούμπιο να χαρακτηρίζει «πολύ μεγάλο πρόβλημα» την άρνηση του Ιράν να συζητήσει για το πυραυλικό πρόγραμμά του.

Σύνταξη
Ουκρανία: Εκρήξεις συγκλονίζουν το Κίεβο, το Χάρκοβο και τη Ζαπορίζια – Ρωσική επίθεση με drones και πυραύλους
Ουκρανία 26.02.26

Εκρήξεις συγκλονίζουν το Κίεβο, το Χάρκοβο και τη Ζαπορίζια

Επίθεση σε αρκετές περιοχές της Ουκρανίας έχουν εξαπολύσει οι ρωσικές δυνάμεις, ενώ ουκρανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για εκρήξεις που συγκλονίζουν το Κίεβο, το Χάρκοβο και τη Ζαπορίζια.

Σύνταξη
Κούβα: «Οι επιβαίνοντες στο αμερικανικό ταχύπλοο, είχαν τυφέκια εφόδου και αλεξίσφαιρα» – Ήταν κάτοικοι ΗΠΑ
Κούβα 26.02.26

«Οι επιβαίνοντες στο αμερικανικό ταχύπλοο, είχαν τυφέκια εφόδου, πιστόλια και αλεξίσφαιρα» αναφέρει η Αβάνα

Ο υπουργός Εσωτερικών είπε από την Αβάνα για το περιστατικό στην Κούβα, πως οι επιβαίνοντες έφεραν βαρύ οπλισμό και αλεξίσφαιρα γιλέκα, ενώ σύμφωνα με τις καταθέσεις τους είχαν «τρομοκρατικές προθέσεις»

Σύνταξη
Ρατσιστική επίθεση Τραμπ σε μουσουλμάνες βουλευτές που θα έπρεπε «να εισαχθούν σε ψυχιατρείο» πριν απελαθούν
«Ψυχικά διαταραγμένες» 26.02.26

Ρατσιστικό παραλήρημα Τραμπ ενάντια σε μουσουλμάνες βουλευτές

«Παλαβές», «θεότρελες», «ψυχικά διαταραγμένες», που «ειλικρινά, μοιάζουν σαν να έπρεπε να εισαχθούν σε ψυχιατρείο», μερικές από τις λέξεις που περιέχει η ρατσιστική φαρέτρα του Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
Δημοκρατικοί καταγγέλλουν πως αποκρύφθηκαν έγγραφα της υπόθεσης Έπσταϊν που αφορούσαν τον Τραμπ
Κόσμος 26.02.26

Δημοκρατικοί καταγγέλλουν πως αποκρύφθηκαν έγγραφα της υπόθεσης Έπσταϊν που αφορούσαν τον Τραμπ

Οι Δημοκρατικοί υποστηρίζουν ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης απέσυρε από τον «φάκελο Έπσταϊν» έγγραφα που αφορούσαν κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση μιας 13χρονης από τον Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Βραζιλία: Δύο πολιτικοί καταδικάστηκαν σε 76 χρόνια κάθειρξη για τη δολοφονία της πολιτικού Μαριέλε Φράνκο
Κόσμος 25.02.26

Βραζιλία: Δύο πολιτικοί καταδικάστηκαν σε 76 χρόνια κάθειρξη για τη δολοφονία της πολιτικού Μαριέλε Φράνκο

Δύο πολιτικοί καταδικάστηκαν σε 76 χρόνια φυλάκισης για την δολοφονία μιας δημοτικής συμβούλου, Μαριέλλε Φράνκο. Μαζί τους καταδικάστηκε και συνταξιούχος στρατιωτικός αστυνομικός.

Σύνταξη
Γυμνές φωτογραφίες γυναικών, εγχειρίδια για σεξουαλικές σκλάβες, πορνοπεριοδικά: Μέσα στις μυστικές αποθήκες του Τζέφρι Έπσταϊν
Νέες αποκαλύψεις 26.02.26

Γυμνές φωτογραφίες γυναικών, εγχειρίδια για σεξουαλικές σκλάβες, πορνοπεριοδικά: Μέσα στις μυστικές αποθήκες του Τζέφρι Έπσταϊν

Όσο περνάει ο καιρός όλο και περισσότερες σοκαριστικές λεπτομέρειες για την υπόθεση Τζέφρι Έπσταϊν βλέπουν το φως της δημοσιότητας, με την εφημερίδα The Telegraph να αποκαλύπτει ότι διατηρούσε κρυφές αποθήκες σε όλες τις ΗΠΑ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ιστορική απόφαση: Ένοχοι Ντίλιαν, Χάμου, Μπίτζιος και Λαβράνος στη δίκη για τις υποκλοπές
Στην 39η δικάσιμο 26.02.26 Upd: 10:37

Ιστορική απόφαση: Ένοχοι Ντίλιαν, Χάμου, Μπίτζιος και Λαβράνος στη δίκη για τις υποκλοπές

Ο πρόεδρος της έδρας αποφάσισε την ενοχή των τεσσάρων κατηγορουμένων της δίκης για τις υποκλοπές, σε μια ιστορική στιγμή για το δημοκρατικό πολίτευμα

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Όχι και τόσο… Special: Ο Μουρίνιο έχει να νικήσει σε νοκ-άουτ μια ντουζίνα χρόνια (pic)
Champions League 26.02.26

Όχι και τόσο… Special: Ο Μουρίνιο έχει να νικήσει σε νοκ-άουτ μια ντουζίνα χρόνια (pic)

Ο Ζοζέ Μουρίνιο έχει κατακτήσει τα πάντα στην καριέρα του και είναι ένας εν ενεργεία θρύλος των πάγκων, ωστόσο το Champions League δεν χαρίζεται σε κανέναν και ο Πορτογάλος το βιώνει...

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Γιατί οι νέοι στην Ευρώπη έχουν χειρότερη ψυχική υγεία σε σχέση με τις παλαιότερες γενιές;
Νέα κρίση 26.02.26

Γιατί οι νέοι στην Ευρώπη έχουν χειρότερη ψυχική υγεία σε σχέση με τις παλαιότερες γενιές;

Οι νέοι ενήλικες αντιμετωπίζουν προκλήσεις στην ψυχική τους υγεία, λόγω των αδύναμων οικογενειακών δεσμών, της πρόωρης χρήσης smartphone και της υψηλής κατανάλωσης υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων

Σύνταξη
Ιράν: Με το δάχτυλο στη σκανδάλη… οι συνομιλίες στη Γενεύη – Επιπλέον όροι, κυρώσεις και απειλές από τις ΗΠΑ
Σε τεντωμένο σχοινί 26.02.26

Με το δάχτυλο στη σκανδάλη... οι συνομιλίες για το Ιράν στη Γενεύη - Έξτρα όροι, κυρώσεις και απειλές από τις ΗΠΑ

Λίγες ώρες πριν από τις κρίσιμες συνομιλίες στη Γενεύη οι δηλώσεις των Αμερικανών μυρίζουν μπαρούτι αλλά ταυτόχρονα αποκαλύπτουν και τη σύγχυση στην κυβέρνηση Τραμπ σε σχέση με τα σχέδιο για το Ιράν

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ευρωβουλευτές ζητούν από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ευρωπαϊκό ταμείο για την πρόσβαση στις αμβλώσεις
My Voice, My Choice 26.02.26

Ευρωβουλευτές ζητούν από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ευρωπαϊκό ταμείο για την πρόσβαση στις αμβλώσεις

Η επιστολή προς την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν chaζητά τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού ταμείου για την εξασφάλιση αποτελεσματικής πρόσβασης στις αμβλώσεις και την αναπαραγωγική υγειονομική περίθαλψη

Σύνταξη
Ζάκυνθος: Μεγάλες καταστροφές από την κακοκαιρία – Άνοιξαν δρόμοι, έσπασαν σωλήνες στον Λαγανά
Ελλάδα 26.02.26

Μεγάλες καταστροφές από την κακοκαιρία στη Ζάκυνθο - Άνοιξαν δρόμοι, έσπασαν σωλήνες στον Λαγανά

Το παραλιακό μέτωπο στον Λαγανά έχει υποστεί πολλές ζημιές από την κακοκαιρία, ιδιωτικές επιχειρήσεις καταγράφουν σημαντικές απώλειες, ενώ τμήματα των παράλληλων δρόμων έχουν υποχωρήσει

Σύνταξη
Δίκη για το Predator: Σήμερα η απόφαση για τους τέσσερις κατηγορούμενους
Ελλάδα 26.02.26

Δίκη για το Predator: Σήμερα η απόφαση για τους τέσσερις κατηγορούμενους

Κατηγορούμενοι για την παραβίαση προσωπικών δεδομένων και του απορρήτου των επικοινωνιών μέσω του Predator είναι οι Γιάννης Λαβράνος, Φέλιξ Μπίτζιος και το ζεύγος Ταλ Τζόναθαν Ντίλιαν και Σάρα Αλεξάνδρα Χάμου

Σύνταξη
Το κόμμα Τσίπρα και ο… ημιπολύτιμος ΣΥΡΙΖΑ – Tο πληγωμένο brand με τα νοικοκυρεμένα οικονομικά
Πολιτική Γραμματεία 26.02.26

Το κόμμα Τσίπρα και ο… ημιπολύτιμος ΣΥΡΙΖΑ – Tο πληγωμένο brand με τα νοικοκυρεμένα οικονομικά

Οι τάσεις φυγής για το κόμμα Τσίπρα, τα σενάρια για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ, η κρατική επιχορήγηση, τα στελέχη που φεύγουν και ο Πολάκης που μένει.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Επέτειος «χωρισμού»: Οι Daft Punk γιορτάζουν τα 5 χρόνια από τη διάλυσή τους με ένα νέο video clip
Human After All 26.02.26

Επέτειος «χωρισμού»: Οι Daft Punk γιορτάζουν τα 5 χρόνια από τη διάλυσή τους με ένα νέο video clip

Το electro ντουέτο Daft Punk, το οποίο έριξε «τίτλους τέλους» στη σπουδαία πορεία του το 2021, γιόρτασε την επέτειο της διάλυσής του με την κυκλοφορία ενός νέου video clip.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ξυλάς στο in: Οι σπουδές, η προσπάθεια να βρεθεί στο κορυφαίο επίπεδο και η συνύπαρξη με τον Τσιτσιπά (pics)
Άλλα Αθλήματα 26.02.26

Ξυλάς στο in: Οι σπουδές, η προσπάθεια να βρεθεί στο κορυφαίο επίπεδο και η συνύπαρξη με τον Τσιτσιπά (pics)

Το Νο.3 του ελληνικού τένις, Γιάννης Ξυλάς, μίλησε αποκλειστικά στο «in» - Το μεταπτυχιακό, οι οικονομικές και αγωνιστικές δυσκολίες, η μάχη για να βρεθεί στο κορυφαίο επίπεδο και η συνύπάρξη στην Εθνική με τον Τσιτσιπά.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
