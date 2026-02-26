Λος Άντζελες: 45 μέρες φυλάκισης σε άντρα που έδωσε αλκοόλ σε γεράκι

Ένας νεαρός Αμερικανός καταδικάστηκε σε φυλάκιση 45 ημερών και τέθηκε υπό αστυνομική επιτήρηση για ένα έτος από δικαστήριο του Λος Άντζελες μετά την προβολή πέρυσι ενός βίντεο που τον δείχνει να δίνει μια γουλιά αλκοόλ σε ένα νεαρής ηλικίας αρπακτικό, μετέδωσαν χθες, Τετάρτη, αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο 25χρονος, στον οποίο είχε ασκηθεί δίωξη για κακοποίηση ζώων, υποχρεώθηκε επίσης σε 20 ημέρες κοινωφελούς εργασίας.

Το δικαστήριο του επέβαλε εξάλλου την καταβολή προστίμου 220 δολαρίων και την παρακολούθηση προγράμματος ευαισθητοποίησης για την κακοποίηση ζώων σε 24 συνεδρίες.

Επίσης του απαγόρευσε να έχει στην ιδιοκτησία του κάποιο ζώο για περίοδο πέντε ετών.

Ο νεαρός Αμερικανός είχε δημοσιεύσει τον Ιούνιο του 2025 ένα βίντεο στο YouTube στο οποίο φαινόταν να ρίχνει μια γουλιά οινοπνευματώδους ποτού στο ράμφος ενός νεαρής ηλικίας γερακιού του Κούπερ, που είναι προστατευόμενο είδος στην Καλιφόρνια.

Η αιχμαλώτιση, η ιδιοκτησία και η πώληση αυτού του πτηνού απαγορεύεται από την ομοσπονδιακή νομοθεσία. Επίσης η νομοθεσία της Καλιφόρνιας απαγορεύει την πρόκληση βλάβης σε αυτά τα άγρια ζώα ή την παρενόχλησή τους, σύμφωνα με την Υπηρεσία Αλιείας και Άγριας Πανίδας της πολιτείας (DFW).