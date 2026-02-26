Γιάννης Νταλιάνης: Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα για τον θάνατο του αδερφού του σκηνοθέτη Κώστα Νταλιάνη

Δύσκολες ώρες και βαρύ πένθος για τον Γιάννη Νταλιάνη, με την απώλεια του αδερφού του.

Ο γνωστός ηθοποιός έκανε γνωστή τη θλιβερή είδηση ανεβάζοντας μια φωτογραφία του αδελφού του, Κώστα Νταλιάνη στο Facebook, γράφοντας στη λεζάντα: «Κώστα, αδελφέ μου, καλό ταξίδι».

Γιάννης Νταλιάνης: Η ανάρτηση για τον αδερφό του

Ο αποχαιρετισμός του Σπύρου Μπιμπίλα

«Έφυγε ο Κώστας Νταλιάνης θεατράνθρωπος και σεμνός εργάτης του θεάτρου, συνιδρυτής του «Θεάτρου της Άνοιξης» και των «Μοντέρνων Καιρων», καλλιτεχνικός Διευθυντής του ΔΗΠΕΘΕ Βόλου και Ρόδου».

Κώστας Νταλιάνης: Δάσκαλος και σκηνοθέτης

Γεννημένος στον Βόλο, ο Κώστας Νταλιάνης υπήρξε μια πολυσχιδής προσωπικότητα: απόφοιτος της Σχολής του Πέλου Κατσέλη, σπουδαστής Οικονομικών, αλλά και χορευτής του Λυκείου Ελληνίδων.

Υπήρξε ιδρυτικό στέλεχος του «Θεάτρου της Άνοιξης» και αργότερα του «Θεάτρου Μοντέρνοι Καιροί». Το 2006 ίδρυσε μαζί με την Εβίτα Παπασπύρου την Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης «Μοντέρνοι Καιροί».

Σπούδασε θέατρο στη Δραματική Σχολή του Πέλου Κατσέλη.

Ο καλλιτέχνης είχε υπογράψει περισσότερες από 50 σκηνοθεσίες στο ενεργητικό του.

Από τον Μπρεχτ, ο οποίος υπήρξε μεγάλος του σταθμός με σπουδές στη Γερμανία και τον Ιονέσκο, μέχρι τον Σαίξπηρ, τον Ίψεν και τον Γκόγκολ.

Παράλληλα, η καλλιτεχνική δράση του Κώστα Νταλιάνη δεν περιορίστηκε στις εγχώριες πολιτιστικές δράσεις, αλλά σε διεθνείς κινηματογραφικές παραγωγές, στο ραδιόφωνο και σε εμβληματικές συναυλίες στο Ηρώδειο.