Συνελήφθη ζευγάρι με μαχαίρια στα δικαστήρια Ευελπίδων
Τα δύο άτομα βρέθηκαν με μαχαίρια 16 εκ. στην τσάντα τους.
Λίγες ημέρες μετά το περιστατικό όπου δικηγόρος εντοπίστηκε με όπλο μέσα στη δικαστική αίθουσα, με τους ελέγχους να έχουν ενταθεί στην είσοδο των δικαστηρίων της πρώην σχολής Ευελπίδων, οι άνδρες της δικαστικής αστυνομίας εντόπισαν σήμερα ζευγάρι με δύο μαχαίρια στην κατοχή του.
Συγκεκριμένα, κατά πληροφορίες, από την έλεγχο που έγινε στις τσάντες που είχε μαζί του το ζευγάρι, εντοπίστηκαν δύο μαχαίρια 16 εκατοστών το καθένα.
Άμεσα, συνελήφθησαν και θα ακολουθεί η νόμιμη διαδικασία.
Κατά πληροφορίες, το ζευγάρι βρέθηκε στα δικαστήρια προκειμένου να επισκεφθεί την Εισαγγελία Ανηλίκων.
