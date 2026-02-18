Αναζητούν το δρομολόγιο διαφυγής του Αιγύπτιου από τα δικαστήρια της Ευελπίδων

Να εντοπίσουν το δρομολόγιο διαφυγής που ακολούθησε ο κρατούμενος που διέφυγε από τους αστυνομικούς που τον συνόδευαν στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων προσπαθούν οι Αρχές.

Ο 20χρονος υπήκοος Αιγύπτου είχε μεταφερθεί από το Β’ Αστυνομικό Τμήμα Περιστερίου στο κέντρο της Αθήνας προκειμένου να δικαστεί για την απέλασή του, ωστόσο κατέφερε να ξεφύγει από τους αστυνομικούς και τράπηκε σε φυγή. Αφού πέρασε από το πάρκο που βρίσκεται δίπλα από τα δικαστήρια, έφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Προς ποια κατεύθυνση έφυγε

Αφού οι έρευνες στο σημείο δεν έφεραν αποτέλεσμα, τώρα οι άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας προσπαθούν να εντοπίσουν το δρομολόγιο που ακολούθησε ο 20χρονος Αιγύπτιος.

Ελπίζουν ότι κάμερες ασφαλείας γειτονικών καταστημάτων και γραφείων θα έχουν καταγράψει τον δραπέτη και θα βρουν το σημείο που βρήκε «καταφύγιο».

Παράλληλα, θα εξεταστεί το ενδεχόμενο να χρησιμοποίησε κάποιο μέσο μαζικής μεταφοράς, κάτι που θα κάνει ακόμα δυσκολότερο το έργο των αστυνομικών στον εντοπισμό του.

Δικογραφία για την υπόθεση

Αξίζει να σημειωθεί ότι για την υπόθεση του Αιγύπτιου κρατουμένου ενημερώθηκε και εισαγγελέας, προκειμένου να σχηματιστεί η σχετική δικογραφία για απελευθέρωση κρατουμένου.

Στο μικροσκόπιο των δικαστικών αρχών θα βρεθούν και ενδεχόμενα λάθη και παραλείψεις που έγιναν κατά τη μεταγωγή του κρατουμένου. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με μαρτυρίες, ο 20χρονος Αιγύπτιος βρισκόταν εντός των δικαστηρίων χωρίς χειροπέδες, γεγονός που τον βοήθησε αρκετά στη διαφυγή του.