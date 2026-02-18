Αναζητούν το δρομολόγιο διαφυγής του Αιγύπτιου από τα δικαστήρια της Ευελπίδων
Οι Αρχές συλλέγουν υλικό από κάμερες ασφαλείας για να εντοπίσουν τις κινήσεις του κρατούμενου που διέφυγε από τους αστυνομικούς στην Ευελπίδων.
- Εικοσάχρονος χάκερ κοιμόταν σε πολυτελή ξενοδοχεία για ένα σεντ τη νύχτα - Πώς τα κατάφερνε
- Νέα Πέραμος: Είχαν κλέψει το καμένο αυτοκίνητο από γιατρό υπό την απειλή όπλου
- Κόντρα Λαζαρίδη-Μάντζου για τον ΟΠΕΚΑ: «Τι γνωρίζατε και δεν μας λέγατε;»- «Κάνετε σόου, την ευθύνη των ελέγχων την έχει η κυβέρνηση»
- «Είναι θέμα χρόνου» - Επώδυνη τροπική ασθένεια απειλεί να εξαπλωθεί στην Ελλάδα
Να εντοπίσουν το δρομολόγιο διαφυγής που ακολούθησε ο κρατούμενος που διέφυγε από τους αστυνομικούς που τον συνόδευαν στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων προσπαθούν οι Αρχές.
Ο 20χρονος υπήκοος Αιγύπτου είχε μεταφερθεί από το Β’ Αστυνομικό Τμήμα Περιστερίου στο κέντρο της Αθήνας προκειμένου να δικαστεί για την απέλασή του, ωστόσο κατέφερε να ξεφύγει από τους αστυνομικούς και τράπηκε σε φυγή. Αφού πέρασε από το πάρκο που βρίσκεται δίπλα από τα δικαστήρια, έφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.
Προς ποια κατεύθυνση έφυγε
Αφού οι έρευνες στο σημείο δεν έφεραν αποτέλεσμα, τώρα οι άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας προσπαθούν να εντοπίσουν το δρομολόγιο που ακολούθησε ο 20χρονος Αιγύπτιος.
Ελπίζουν ότι κάμερες ασφαλείας γειτονικών καταστημάτων και γραφείων θα έχουν καταγράψει τον δραπέτη και θα βρουν το σημείο που βρήκε «καταφύγιο».
Παράλληλα, θα εξεταστεί το ενδεχόμενο να χρησιμοποίησε κάποιο μέσο μαζικής μεταφοράς, κάτι που θα κάνει ακόμα δυσκολότερο το έργο των αστυνομικών στον εντοπισμό του.
Δικογραφία για την υπόθεση
Αξίζει να σημειωθεί ότι για την υπόθεση του Αιγύπτιου κρατουμένου ενημερώθηκε και εισαγγελέας, προκειμένου να σχηματιστεί η σχετική δικογραφία για απελευθέρωση κρατουμένου.
Στο μικροσκόπιο των δικαστικών αρχών θα βρεθούν και ενδεχόμενα λάθη και παραλείψεις που έγιναν κατά τη μεταγωγή του κρατουμένου. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με μαρτυρίες, ο 20χρονος Αιγύπτιος βρισκόταν εντός των δικαστηρίων χωρίς χειροπέδες, γεγονός που τον βοήθησε αρκετά στη διαφυγή του.
- Αναζητούν το δρομολόγιο διαφυγής του Αιγύπτιου από τα δικαστήρια της Ευελπίδων
- Ζαχαριάδης: Δεν γίνεται ανασυγκρότηση του προοδευτικού χώρου χωρίς τον Τσίπρα
- Int.: Οι «ιμπεριαλιστές του 21ου αιώνα» έρχονται αυτό το Σάββατο μαζί με τα ΝΕΑ
- Ηρακλής – Μύκονος Betsson 93-65: Σαρωτικός ο Γηραιός, πέρασε στα ημιτελικά
- Ιταλία: Δίχρονος κινδυνεύει να πεθάνει γιατί του μεταμόσχευσαν κατεστραμμένη καρδιά – Δεν μπορεί να υποβληθεί σε νέα
- Ξεκίνησε η έρευνα της UEFA για την καταγγελία Βινίσιους – Αντιμέτωπος με βαριά «καμπάνα» ο Πρεστιάνι
- «Μην με κρίνετε, παλεύω μόνη» – Η κόρη του Μπρους Γουίλις και της Ντέμι Μουρ, Ρούμερ, στη βιοπάλη
- Διαπιστευτήρια Αλεξανδρίδη στον Τραμπ: Οι διμερείς σχέσεις, η επιθυμία επίσκεψης στην Ελλάδα και ένα δώρο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις