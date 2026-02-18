Κρατούμενος απέδρασε από την Ευελπίδων

Συναγερμό σήμανε στις αστυνομικές Αρχές το μεσημέρι της Τετάρτης 18 Φεβρουαρίου μετά από απόδραση κρατουμένου από τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο άνδρας που απέδρασε είναι 20 ετών από την Αίγυπτο και ανέμενε να δικαστεί για την απέλασή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 20χρονος διέφυγε από το φυλάκιο ελέγχου που βρίσκεται στο χώρο της πρώην σχολής Ευελπίδων όπως φαίνεται και στο βίντεο του in.