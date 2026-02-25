Τηλεφώνημα για βόμβα στην Ευελπίδων – Εκκενώνονται τα δικαστήρια

Τηλεφώνημα για βόμβα σημειώθηκε στα δικαστήρια της Ευελπίδων, στην Κυψέλη, το πρωί της Τετάρτης 25 Φεβρουαρίου, με αποτέλεσμα να εκκενωθεί ο χώρος των δικαστηρίων.

Ειδικότερα, περίπου στις 09:30, άγνωστος τηλεφώνησε σε γραφεία μέσων μαζικής ενημέρωσης και προειδοποιείσαι ότι σε 40 λεπτά η βόμβα θα εκραγεί.

Στα δικαστήρια της Ευελπίδων βρίσκεται κλιμάκιο των ΤΕΕΜ και πραγματοποιεί ελέγχους. Λόγω της εκκένωσης, πραγματοποιούνται εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων στη Λεωφόρο Ευελπίδων, από το ύψος της οδού Μουστοξύδη έως και τη Λεωφόρο Κ. Τσαλδάρη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Στο σημείο βρίσκεται προληπτικά όχημα της πυροσβεστικής υπηρεσίας και ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ.

