Αποθέωσε τη Μπόντο Γκλιμτ ο Ανρί: «Ορισμός της ομάδας»

«Τρένο» συνεχίζει στα ευρωπαϊκά κύπελλα η Μπόντο Γκλιμτ. Η νορβηγική ομάδα πήρε το… σκαλπ της Ίντερ στα πλέι-οφ του Champions League και με δύο νίκες πέρασε στις 16 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, ούσα κατά εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ «φθηνότερη» από τον ιταλικό κολοσσό.

Μετά την επική πρόκρισή της μάλιστα, ο θρυλικός Τιερί Ανρί ήταν ένας από τους διάσημους ανθρώπους του ποδοσφαίρου που υποκλίθηκαν και την αποθέωσαν δημόσια.

Ο παλαίμαχος Γάλλος επιθετικός μίλησε για τη σπουδαία δουλειά που γίνεται στη Μπόντο, τόνισε ότι το σύνολο είναι πάντα πάνω από τις μονάδες και πως είναι μια περίπτωση συλλόγου που αποδεικνύει ότι τα χρήματα, τα ονόματα και η ιστορία δεν παίζουν πάντα τον σημαντικότερο ρόλο στις επιτυχίες.

Αναλυτικά, όσα ανέφερε ο Ανρί για τη Μπόντο Γκλιμτ:

«Μιλάμε για χρήματα, μιλάμε για ονόματα… Αλλά τίποτα δεν μπορεί να νικήσει μια πραγματική ομάδα. Αν έχεις ομάδα, προκαλείς προβλήματα. Αν δεν το έχεις αυτό, δεν με νοιάζουν τα λεφτά σου. Αυτό που κάνουν, ο τρόπος που επιτίθενται και αμύνονται μαζί, χωρίς να σκέφτονται ποιοι είναι, αυτό δείχνει πως είναι μια καλή ομάδα. Πρέπει όλοι να θυμόμαστε ότι μιλάμε για ένα ομαδικό άθλημα. Αυτό ακριβώς πρέπει να είναι το ποδόσφαιρο. Είναι ένα μάθημα για όλους όσους το παρακολουθούν. Παιδιά, αυτός είναι ο ορισμός της ομάδας», ανέφερε ο Τιερί Ανρί μέσα από την εκπομπή του CBS στην οποία συμμετέχει ως σχολιαστής.