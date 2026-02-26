sports betsson
Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026
26.02.2026 | 14:01
Καραμπόλα πέντε φορτηγών στην Αθηνών–Κορίνθου: Χάος στην κυκλοφορία στον Ασπρόπυργο
26.02.2026 | 13:25
Tο αμερικανικό αεροπλανοφόρο απέπλευσε από τη Σούδα – Σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις στη Γενεύη
Αποθέωσε τη Μπόντο Γκλιμτ ο Ανρί: «Ορισμός της ομάδας»
Champions League 26 Φεβρουαρίου 2026, 15:58

Η Μπόντο Γκλιμτ συνεχίζει την τρελή πορεία της στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και μετά την πρόκρισή της επί της Ίντερ στους «16» του Champions League, ο θρυλικός Τιερί Ανρί την αποθέωσε.

Το μυστικό για μειωμένο κίνδυνο εμφράγματος ίσως ξεκινά πριν καν γεννηθούμε

«Τρένο» συνεχίζει στα ευρωπαϊκά κύπελλα η Μπόντο Γκλιμτ. Η νορβηγική ομάδα πήρε το… σκαλπ της Ίντερ στα πλέι-οφ του Champions League και με δύο νίκες πέρασε στις 16 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, ούσα κατά εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ «φθηνότερη» από τον ιταλικό κολοσσό.

Μετά την επική πρόκρισή της μάλιστα, ο θρυλικός Τιερί Ανρί ήταν ένας από τους διάσημους ανθρώπους του ποδοσφαίρου που υποκλίθηκαν και την αποθέωσαν δημόσια.

Ο παλαίμαχος Γάλλος επιθετικός μίλησε για τη σπουδαία δουλειά που γίνεται στη Μπόντο, τόνισε ότι το σύνολο είναι πάντα πάνω από τις μονάδες και πως είναι μια περίπτωση συλλόγου που αποδεικνύει ότι τα χρήματα, τα ονόματα και η ιστορία δεν παίζουν πάντα τον σημαντικότερο ρόλο στις επιτυχίες.

Αναλυτικά, όσα ανέφερε ο Ανρί για τη Μπόντο Γκλιμτ:

«Μιλάμε για χρήματα, μιλάμε για ονόματα… Αλλά τίποτα δεν μπορεί να νικήσει μια πραγματική ομάδα. Αν έχεις ομάδα, προκαλείς προβλήματα. Αν δεν το έχεις αυτό, δεν με νοιάζουν τα λεφτά σου. Αυτό που κάνουν, ο τρόπος που επιτίθενται και αμύνονται μαζί, χωρίς να σκέφτονται ποιοι είναι, αυτό δείχνει πως είναι μια καλή ομάδα. Πρέπει όλοι να θυμόμαστε ότι μιλάμε για ένα ομαδικό άθλημα. Αυτό ακριβώς πρέπει να είναι το ποδόσφαιρο. Είναι ένα μάθημα για όλους όσους το παρακολουθούν. Παιδιά, αυτός είναι ο ορισμός της ομάδας», ανέφερε ο Τιερί Ανρί μέσα από την εκπομπή του CBS στην οποία συμμετέχει ως σχολιαστής.

Business
Καλογηράτος: Η Capital Clean Energy Carriers έχει οικοδομήσει ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης με την ελληνική αγορά

Καλογηράτος: Η Capital Clean Energy Carriers έχει οικοδομήσει ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης με την ελληνική αγορά

Το μυστικό για μειωμένο κίνδυνο εμφράγματος ίσως ξεκινά πριν καν γεννηθούμε

Τράπεζες
Μεγάλου: Μηδενικές οι επιπτώσεις του ν. Κατσέλη – Προσηλωμένοι στην επιβράβευση των μετόχων

Μεγάλου: Μηδενικές οι επιπτώσεις του ν. Κατσέλη – Προσηλωμένοι στην επιβράβευση των μετόχων

inWellness
inTown
«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου – Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;
inTickets 25.02.26

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 26.02.26

UEFA: Οι κίνδυνοι από την αλλαγή των κανόνων πολλαπλής ιδιοκτησίας και η επίδραση του Οικονομικού Fair Play

Η UEFA εξετάζει τις ρυθμίσεις σχετικά με την πολλαπλή ιδιοκτησία σε συλλόγους ποδοσφαίρου, με τον Andrea Traverso, διευθυντή έρευνας και χρηματοοικονομικής βιωσιμότητας της UEFA, να προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε αλλαγή ενέχει σημαντικούς κινδύνους.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Όχι και τόσο… Special: Ο Μουρίνιο έχει να νικήσει σε νοκ-άουτ μια ντουζίνα χρόνια (pic)
Champions League 26.02.26

Όχι και τόσο… Special: Ο Μουρίνιο έχει να νικήσει σε νοκ-άουτ μια ντουζίνα χρόνια (pic)

Ο Ζοζέ Μουρίνιο έχει κατακτήσει τα πάντα στην καριέρα του και είναι ένας εν ενεργεία θρύλος των πάγκων, ωστόσο το Champions League δεν χαρίζεται σε κανέναν και ο Πορτογάλος το βιώνει...

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Πρόκριση-θρίλερ για την Παρί (2-2)
Champions League 25.02.26

Πρόκριση-θρίλερ για την Παρί (2-2)

Η Παρί «κάθισε» στο εκτός έδρας 3-2, η Μονακό προηγήθηκε, όμως έμεινε με δέκα παίκτες και οι γηπεδούχοι μπήκαν σε τροχιά πρόκρισης. Η Μονακό έκανε το 2-2 στο 90+1’ και έχασε μεγάλη ευκαιρία στο τέλος

Βάιος Μπαλάφας
LIVE: Γιουβέντους – Γαλατάσαραϊ
Champions League 25.02.26

LIVE: Γιουβέντους – Γαλατάσαραϊ

LIVE: Γιουβέντους – Γαλατάσαραϊ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γιουβέντους – Γαλατάσαραϊ για τα νοκ-άουτ play offs του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπενφίκα
Champions League 25.02.26

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπενφίκα

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπενφίκα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Μπενφίκα για τα νοκ-άουτ play offs του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Μονακό
Champions League 25.02.26

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Μονακό

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Μονακό. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παρί Σεν Ζερμέν – Μονακό για τα νοκ-άουτ play offs του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 5.

Σύνταξη
LIVE: Αταλάντα – Ντόρτμουντ
Champions League 25.02.26

LIVE: Αταλάντα – Ντόρτμουντ

LIVE: Αταλάντα – Ντόρτμουντ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αταλάντα – Ντόρτμουντ για τα νοκ-άουτ play offs του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
Η ατάκα για τον Ρέτσο που τα λέει όλα
On Field 25.02.26

Η ατάκα για τον Ρέτσο που τα λέει όλα

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού έκανε τεράστια εμφάνιση και στο Λεβερκούζεν και δικαίως αποθεώθηκε από τους Γερμανούς μετά το τέλος του αγώνα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Champions League: Τι χρειάζεται ο Ολυμπιακός για να βρεθεί απευθείας στην επόμενη League Phase
Champions League 25.02.26

Champions League: Τι χρειάζεται ο Ολυμπιακός για να βρεθεί απευθείας στην επόμενη League Phase

To φετινό ευρωπαϊκό ταξίδι του Ολυμπιακού ολοκληρώθηκε, ωστόσο το τι θα κάνουν οι «ερυθρόλευκοι» στο υπόλοιπο της φετινής σεζόν, θα κρίνει και αν θα επιστρέψουν απευθείας στη League Phase του Champions League την επόμενη.

Σύνταξη
Όλιβερ και Πινέιρο: Ο ένας χειρότερος από τον άλλον οι απαράδεκτοι διαιτητές του Ροσέτι
On Field 25.02.26

Όλιβερ και Πινέιρο: Ο ένας χειρότερος από τον άλλον οι απαράδεκτοι διαιτητές του Ροσέτι

Τυχαίο; Ο Ολυμπιακός στα ματς με τη Λεβερκούζεν δεν είχε να ξεπεράσει μόνο το εμπόδιο της ομάδας αλλά και του Ιταλού αρχιδιαιτητή καθώς οι προκλητικοί Ολιβερ και Πινέιρο έκαναν λάθη σε βάρος του

Βάιος Μπαλάφας
Συνάντηση εργασίας του Δημάρχου Πειραιά με τη Διοικήτρια της ΔΥΠΑ για την ενίσχυση της απασχόλησης των νέων
Εκπαίδευση 26.02.26

Συνάντηση εργασίας του Δημάρχου Πειραιά με τη Διοικήτρια της ΔΥΠΑ για την ενίσχυση της απασχόλησης των νέων

Πρωτοβουλίες της Επιτροπής Ναυτιλίας του Δήμου Πειραιά για τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου συνεργασίας με τις Σχολές της ΔΥΠΑ.

Σύνταξη
Το Λούβρο γυρίζει σελίδα: Ο Κριστόφ Λεριμπό αναλαμβάνει μια μέρα μετά την παραίτηση της Λοράνς ντε Καρ
Πολλά προβλήματα 26.02.26

Το Λούβρο γυρίζει σελίδα: Ο Κριστόφ Λεριμπό αναλαμβάνει μια μέρα μετά την παραίτηση της Λοράνς ντε Καρ

Λίγες ώρες μετά την παραίτηση της Λοράνς ντε Καρ, ο Εμανουέλ Μακρόν διόρισε τον Κριστόφ Λεριμπό στο τιμόνι του Λούβρου, σε μια περίοδο κρίσης με σκάνδαλα, απεργίες, ληστεία-μαμούθ και παγωμένη επέκταση εκατοντάδων εκατομμυρίων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Βενιζέλος για υποκλοπές: Οι υποθέσεις δεν κλείνουν επειδή το θέλει η εκάστοτε κυβέρνηση
Δικαστική απόφαση 26.02.26

Βενιζέλος για υποκλοπές: Οι υποθέσεις δεν κλείνουν επειδή το θέλει η εκάστοτε κυβέρνηση

Τα ενσωματωμένα στην απόφαση πρακτικά της δίκης, «αποτελούν την καταγραφή ενός θεσμικού εγκλήματος, που διαπράχθηκε από συμπράττουσες εκδοχές παρακράτους», υπογραμμίζει ο Ευάγγελος Βενιζέλος

Σύνταξη
Έβρος: Σε απόγνωση οι αγρότες – Επιστήμονες εξηγούν γιατί δεν πέφτει η στάθμη του ποταμού
Συναγερμός 26.02.26

Σε απόγνωση οι αγρότες στον Έβρο - Επιστήμονες εξηγούν γιατί δεν πέφτει η στάθμη του ποταμού

Τι συνέβη και ο Έβρος υπερχείλισε - «Η λεκάνη απορροής του κατά 80%-85% ανήκει σε Βουλγαρία και Τουρκία, όπου οι ορεινοί όγκοι είχαν χιονοκάλυψη που έλιωσε», εξηγεί ο καθηγητής Δημήτρης Εμμανουλούδης

Σύνταξη
UEFA: Οι κίνδυνοι από την αλλαγή των κανόνων πολλαπλής ιδιοκτησίας και η επίδραση του Οικονομικού Fair Play
Ποδόσφαιρο 26.02.26

UEFA: Οι κίνδυνοι από την αλλαγή των κανόνων πολλαπλής ιδιοκτησίας και η επίδραση του Οικονομικού Fair Play

Η UEFA εξετάζει τις ρυθμίσεις σχετικά με την πολλαπλή ιδιοκτησία σε συλλόγους ποδοσφαίρου, με τον Andrea Traverso, διευθυντή έρευνας και χρηματοοικονομικής βιωσιμότητας της UEFA, να προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε αλλαγή ενέχει σημαντικούς κινδύνους.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
«Ανοίγει» η υπόθεση των υποκλοπών με πιθανή αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε κακουργήματα
Ελλάδα 26.02.26

«Ανοίγει» η υπόθεση των υποκλοπών με πιθανή αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε κακουργήματα

Με την ιστορική απόφασή του για την υπόθεση Predator το δικαστήριο εξασφάλισε και τη συνέχεια και πιθανή αναβάθμιση της υπόθεσης. Η δικογραφία διαβιβάζεται στην εισαγγελία για περαιτέρω διερεύνηση, ακόμη και για κακουργήματα. Ποιοι θα ερευνηθούν

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Νίκος Ανδρουλάκης για τις υποκλοπές: Ήττα της ΝΔ η απόφαση της Δικαιοσύνης
Πολιτική Γραμματεία 26.02.26

Νίκος Ανδρουλάκης για τις υποκλοπές: Ήττα της ΝΔ η απόφαση της Δικαιοσύνης

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης παραχωρεί έκτακτη συνέντευξη Τύπου, σχολιάζοντας την καταδίκη των προσώπων που εμπλέκονταν στην υπόθεση των υποκλοπών

Σύνταξη
Αποκαλυπτικές φωτογραφίες των καταστροφών στο Δήμο Αγράφων-Έκκληση του Δημάρχου για βοήθεια
Αναγκαίες αποκαταστάσεις 26.02.26

Αποκαλυπτικές φωτογραφίες των καταστροφών στο Δήμο Αγράφων-Έκκληση του Δημάρχου για βοήθεια

Δρόμοι έχουν υποστεί καθιζήσεις και ρήγματα, η πρόσβαση σε οικισμούς παραμένει δύσκολη, ενώ χάθηκε ο ιστορικός Νερόμυλος που ήταν σε λειτουργία του 1820 στη Δάφνη, αναφέρει ο Δήμαρχος σε ανάρτηση του.

Σύνταξη
Αποστολάκη: «Πλυντήριο» η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Να διερευνηθούν οι ευθύνες Βορίδη, Αυγενάκη
Συγκάλυψη ή λογοδοσία; 26.02.26

Αποστολάκη: «Πλυντήριο» η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Να διερευνηθούν οι ευθύνες Βορίδη, Αυγενάκη

Η Μιλένα Αποστολάκη επεσήμανε ότι οι καταθέσεις στην εξεταστική επιβεβαίωσαν και ενίσχυσαν τις ενδείξεις για την ανάγκη διερεύνησης ποινικών ευθυνών των Βορίδη και Αυγενάκη

Σύνταξη
The Secret Agent – Έτσι είναι η καθημερινή ζωή κάτω από μια δικτατορία
Υποψήφια για 4 Όσκαρ 26.02.26

The Secret Agent - Έτσι είναι η καθημερινή ζωή κάτω από μια δικτατορία

Με φόντο το 1977, όταν η Βραζιλία κυβερνιόταν από στρατιωτική δικτατορία, η ζωντανή, ελεύθερη ταινία του Kleber Mendonça Filho, με τίτλο The Secret Agent, που κέρδισε το βραβείο καλύτερου σκηνοθέτη και ηθοποιού στις Κάννες, αφορά έναν πρώην πανεπιστημιακό καθηγητή από το Σάο Πάολο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Υπόθεση Δήμητρας Ζήρδα: Η ώρα της αλήθειας για το «θρίλερ» του Αγγίτη
Ελλάδα 26.02.26

Υπόθεση Δήμητρας Ζήρδα: Η ώρα της αλήθειας για το «θρίλερ» του Αγγίτη

Η ανάσυρση του φακέλου για το θάνατο της Δήμητρας Ζήρδα από το αρχείο δεν ήταν απλώς μια τυπική διαδικασία, αλλά το αποτέλεσμα της ανάδειξης ακλόνητων ευρημάτων στραγγαλισμού.

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Κικίλιας για ONEX–Hanwha: Νέα διατλαντική συμμαχία με ρίζες στα «Liberties» και βλέμμα στην αναγέννηση της ναυπηγικής βιομηχανίας
Ελλάδα 26.02.26

Κικίλιας για ONEX–Hanwha: Νέα διατλαντική συμμαχία με ρίζες στα «Liberties» και βλέμμα στην αναγέννηση της ναυπηγικής βιομηχανίας

Τι είπε ο υπουργός Nαυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας στον χαιρετισμό του που προβλήθηκε κατά την υπογραφή της συμφωνίας στο αμερικανικό Υπουργείο Μεταφορών

Σύνταξη
Ούρλιαζα κάθε μέρα σαν τρελός: Η μεταμόρφωση που έκανε τον Κρίστιαν Μπέιλ να «σπάσει»
«Μοναδική εμπειρία» 26.02.26

Ούρλιαζα κάθε μέρα σαν τρελός: Η μεταμόρφωση που έκανε τον Κρίστιαν Μπέιλ να «σπάσει»

Ο σταρ του Χόλιγουντ Κρίστιαν Μπέιλ έχει κάνει ακραίες αλλαγές στην εμφάνισή του προκειμένου να μπει στο πετσί του ρόλου. Ωστόσο η μεταμόρφωσή του στην ταινία The Bride! τον έφτασε στα όριά του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
