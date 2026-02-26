Η Δανία θα διεξαγάγει κοινοβουλευτικές εκλογές στις 24 Μαρτίου, ανακοίνωσε την Πέμπτη η πρωθυπουργός Μέττε Φρέντερικσεν, επιδιώκοντας να αξιοποιήσει την αύξηση της υποστήριξης για την προκλητική στάση της έναντι της πίεσης των ΗΠΑ σχετικά με τη Γροιλανδία.

Η Φρέντερικσεν έχει περάσει τους τελευταίους μήνες συσπειρώνοντας τους Ευρωπαίους ηγέτες ενάντια στο ανανεωμένο ενδιαφέρον του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την προσάρτηση του αρκτικού νησιού, μια προσπάθεια που, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, έχει ενισχύσει τη δημοτικότητά της μετά τη δημόσια δυσαρέσκεια για το αυξανόμενο κόστος ζωής και τις πιέσεις στις υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας.

Η κρίση στη Γροιλανδία ανέδειξε ακόμη περισσότερο το προφίλ της Φρέντερικσεν στη διεθνή σκηνή, όπου κέρδισε την προσοχή για την άμεση αντίδρασή της στην αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 στη Δανία και για την εξασφάλιση της ευρωπαϊκής υποστήριξης προς την Ουκρανία.

Οι εκλογές θα δείξουν αν οι ψηφοφόροι θα ανταμείψουν την διεθνή ηγεσία της και την υπεράσπιση της δανικής κυριαρχίας ή αν θα τιμωρήσουν την κυβέρνησή της για αυτό που οι επικριτές της αποκαλούν αδιαφορία για τα εσωτερικά προβλήματα.