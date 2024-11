Τόσο ο πρόεδρος όσο και υπουργοί του Ισραήλ, αλλά και μέλη της αντιπολίτευσης χαρακτηρίζουν την απόφαση για έκδοση ενταλμάτων σύλληψης για τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον Γιόαβ Γκάλαντ ως «ντροπιαστική» και «αντισημιτική».

Ο Ισραηλινός πρόεδρος, Ισαάκ Χέρτζογκ έκανε λόγο για «μαύρη ημέρα για τη δικαιοσύνη και για την ανθρωπότητα».

Δείτε σχετική ανάρτηση στο Χ:

This is a dark day for justice. A dark day for humanity.

Taken in bad faith, the outrageous decision at the ICC has turned universal justice into a universal laughing stock. It makes a mockery of the sacrifice of all those who fight for justice – from the Allied victory over…

— יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) November 21, 2024