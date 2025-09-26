Τέμπη: Η κυβέρνηση επικαλείται την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης όταν… τη βολεύει

Παρά την τελευταία μετατόπιση της κυβέρνησης δια του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, ο οποίος εντέλει εκτίμησε πως «οι εισαγγελικές αρχές θα προχωρήσουν γρήγορα» σε απόφαση για την εκταφή της σορού του παιδιού του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι, αλλά μόνο για ταυτοποίηση και όχι για τοξικολογικές εξετάσεις, το μέγαρο Μαξίμου εξακολουθεί να στηρίζει όλη τη μέχρι τώρα στάση του στο θέμα, στην επίκληση της διάκρισης των εξουσιών, η οποία είναι αυτονόητο ότι απαγορεύει την παρέμβαση της εκτελεστικής εξουσίας στη δικαστική.

Είναι όμως η μέχρι σήμερα στάση της κυβέρνησης, όχι μόνο στο θέμα της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι αλλά συνολικά στην υπόθεση των Τεμπών, η στάση μιας κυβέρνησης που δεν παρεμβαίνει στη Δικαιοσύνη;

Παρέμβαση στην υπόθεση του απεργού πείνας

Πρώτα απ’ όλα ήδη σε σχέση με την ίδια την υπόθεση της απεργίας πείνας, η κυβέρνηση μέχρι τώρα, παρ’ ότι επικαλούνταν τη θεσμική αδυναμία παρέμβασής της στη Δικαιοσύνη, στην πραγματικότητα, αποδίδοντας στην ικανοποίηση του αιτήματος εκταφής καθυστέρηση της δίκης, είχε ήδη εμμέσως πάρει θέση κατά του αιτήματος του απεργού πείνας, και επομένως είχε ήδη παρέμβει προς την αντίθετη κατεύθυνση στη Δικαιοσύνη.

Σε αυτό το πλαίσιο το μέγαρο Μαξίμου, δια του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη έλεγε ότι «σε μία Δημοκρατία δεν έχει καμιά δουλειά η κυβέρνηση, όσο κι αν σε ανθρώπινο επίπεδο είμαστε όλοι δίπλα σε έναν πατέρα που έχει βιώσει τον απόλυτο πόνο, σε επίπεδο θεσμικό απαγορεύεται να παρέμβουμε στη Δικαιοσύνη» (Action24, 24.9.2025), ενώ την ίδια ώρα, απευθυνόμενος στην αντιπολίτευση, αφού ρωτούσε αν «ζητάνε ευθεία παρέμβαση στη Δικαιοσύνη», ρωτούσε και «ποιος δεν θέλει να ξεκινήσει η δίκη;».

Στο ίδιο πλαίσιο, και στην τελευταία ενημέρωση των πολιτικών συντακτών (22.9.2025), απευθυνόμενος και πάλι στην αντιπολίτευση, είχε ρωτήσει: «Ποιοι δεν θέλουν να ξεκινήσει η δίκη; Δεδομένου του γεγονότος ότι επ’ ακροατηρίω, δηλαδή κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο, μπορεί να υποβληθεί το οποιοδήποτε αίτημα. Υπάρχει μέρος του πολιτικού συστήματος της Αντιπολίτευσης που δεν θέλει να ξεκινήσει γρήγορα η δίκη;».

«Δε θέλουν να ξεκινήσει η δίκη»

Σε αυτό το πλαίσιο και ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης έλεγε ότι «ή θα συμφωνήσουμε ότι είναι αποκλειστικό θέμα της Δικαιοσύνης ή αλλιώς η χώρα δεν έχει Δημοκρατία» για να υποστηρίξει εντέλει ότι «όταν ξεκινήσει η δίκη, μπορεί λοιπόν με το καλημέρα να πούνε οι συνήγοροι κύριε Πρόεδρε έχουμε τα εξής αιτήματα» και, στο ερώτημα αν «κάποιοι δε θέλουν να ξεκινήσει η δίκη», να απαντήσει: «Μα ασφαλώς» (ΣΚΑΪ, 24.9.2025).

Αλλά βέβαια όταν η κυβέρνηση παίρνει θέση για το πότε πρέπει να ξεκινήσει η δίκη (αν έχει καθυστερήσει, αν έχει κλείσει οριστικά ή όχι η κύρια ανάκριση, αν πρέπει να γίνει ή όχι συμπληρωματική ανάκριση), είναι σαφές ότι είναι η ίδια που παραβιάζει την υποχρέωσή της περί μη παρέμβασης.

Από την αρχή της υπόθεσης των Τεμπών

Αλλά αν πάρει κανείς την υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών από την αρχή της, θα διαπιστώσει ότι, ενώ σήμερα η κυβέρνηση επιχειρούσε να εμφανίσει μία δημόσια έκφραση θέσης υπέρ των διεκδικήσεων του απεργού πείνας (και όχι κάποια υπόδειξη στις δικαστικές αρχές), ως παρέμβαση στη Δικαιοσύνη, είναι η ίδια που με δημόσιες τοποθετήσεις των πιο κεντρικών στελεχών της, έχει εισχωρήσει σε πολύ ουσιαστικές πτυχές της δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης, ενώ ακόμα η ανάκριση βρισκόταν σε εξέλιξη.

Η επιστολή

Και πρώτα απ’ όλα με την επιστολή του πρωθυπουργού στις 6.3.2023 στον τότε εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρο Ντογιάκο, με την οποία ζητούσε την ανάθεση της υπόθεσης «στο υψηλότερο δυνατό ανακριτικό επίπεδο», δηλαδή ουσιαστικά να ανατεθεί σε εφέτη ανακριτή, αντί της τακτικής ανακρίτριας της υπόθεσης που, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ της εποχής, ήδη εξέταζε μάρτυρες, ενώ είχε ζητήσει την κατάσχεση ηχητικών αρχείων και εγγράφων από τα γραφεία του ΟΣΕ, της Hellenic Train και της ΕΡΓΟΣΕ.

Προκειμένου να διασκεδάσει τις εντυπώσεις ο υπουργός Δικαιοσύνης Γ. Φλωρίδης, είπε (ΣΚΑΪ, 24.9.2025) ότι «η αναβάθμιση της ανάκρισης έγινε με πρόταση του εισαγγελέα Εφετών της Λάρισας, ο οποίος επελήφθη αμέσως και είπε ότι η υπόθεση αυτή είναι πολύ σοβαρή, δε μπορεί να τη χειριστεί ένας άπειρος πρωτοδίκης, πρέπει να πάει στο Εφετείο. Συνεκλήθη η Ολομέλεια των Εφετών της Λάρισας και επέλεξε τον κ. Μπακαϊμη».

Βέβαια αν ανατρέξει κανείς και πάλι στα ρεπορτάζ της εποχής, θα διαπιστώσει ότι η σύγκληση της Ολομέλειας Εφετών της Λάρισας πραγματοποιήθηκε στις 10.3.2023, τέσσερις μέρες δηλαδή μετά την πρωθυπουργική επιστολή, ενώ η τακτική ανακρίτρια είχε ήδη προβεί σε κρίσιμες ανακριτικές ενέργειες.

Πρωθυπουργικές παρεμβάσεις

Άλλωστε ήδη από την 1η Μαρτίου 2023 με τη δήλωσή του ότι «το δράμα οφείλεται, δυστυχώς, κυρίως σε τραγικό ανθρώπινο λάθος», ο πρωθυπουργός εισχωρούσε ευθέως στη δικαστική διερεύνηση.

Το ίδιο έκανε και στις 21 Μαρτίου 2023, στον Alpha και την εκπομπή «Πρωταγωνιστές», όταν αποφαινόταν κατηγορηματικά ότι «δεν υπήρχε τίποτα εύφλεκτο» και ότι «δεν υπήρχε τίποτα ύποπτο στην εμπορική αμαξοστοιχία».

Αλλά το ίδιο από την ανάποδη έκανε ο πρωθυπουργός, και πάλι στον Alpha και το κεντρικό δελτίο, στις 29.1.2025, όταν άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρχει εύφλεκτο υλικό, υποστηρίζοντας τότε ότι στην προηγούμενη δήλωσή του είπε «την άποψη την οποία μου είχαν μεταφέρει εκείνη τη στιγμή για το τι υπήρχε, τι δεν υπήρχε στο τρένο».

Και πάλι, το ίδιο έκανε, αλλάζοντας για άλλη μια φορά στάση στο ίδιο ζήτημα, στις 16.2.2025, όταν με συνέντευξή του στην «Καθημερινή», επικαλούμενος τα περιβόητα βίντεο Καπερνάρου, έλεγε ότι «εφόσον επιβεβαιωθεί η γνησιότητά τους, τότε όλο το σενάριο περί «παράνομου φορτίου» -άρα και τα τελευταία επιχειρήματα περί «συγκάλυψης»- καταρρίπτεται με κρότο».

Οι δηλώσεις Φλωρίδη

Αλλά βέβαια υπάρχει και σειρά δηλώσεων του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, ο οποίος ανοιχτά και κατ’ επανάληψη έχει τοποθετηθεί επί συγκεκριμένων στοιχείων/περιστατικών που βρίσκονταν υπό διερεύνηση στο πλαίσιο της ανάκρισης.

Όπως στις 27.3.2024, όταν έλεγε, απευθυνόμενος στην αντιπολίτευση, πως «όσοι μιλούν για μπαζώματα, είναι για τα μπάζα».

Ή όπως στις 4.04.25 που μιλούσε για «ψεκασμένες συνωμοσιολογικές θεωρίες» σε σχέση με το ζήτημα του εύφλεκτου υλικού.

Ή όπως στις 11.4.2025 που αναφερόμενος στο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ έλεγε ότι «το πόρισμα έχει δύο, ας πούμε, μέρη, από τα οποία το ένα, όσον αφορά την πυρόσφαιρα, αποδείχτηκε απολύτως έωλο και επιστημονικά αστήρικτο, άρα δηλαδή για τα σκουπίδια».

Άλλωστε ακόμα και η τωρινή δημόσια παρέμβαση του υπουργού Δικαιοσύνης και οι εκτιμήσεις του ότι οι εισαγγελικές αρχές πρόκειται να αποφασίσουν την εκταφή της σορού του παιδιού του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι, αν και μόνο για ταυτοποίηση και όχι για τοξικολογικές εξετάσεις, σίγουρα ξεφεύγει από την έως τώρα ρητορική του ίδιου και της κυβέρνησης περί μη παρέμβασης στη Δικαιοσύνη για το θέμα της απεργίας πείνας.

Και ξεφεύγει, όσο και αν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, προσπάθησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, υποστηρίζοντας ότι «δεν προδικάζει τίποτα ο υπουργός (σ.σ. ο κ. Φλωρίδης). Είπε και σήμερα ο υπουργός ότι το τι θα γίνει θα το κρίνει η Δικαιοσύνη».