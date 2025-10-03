Λάουρα Κοβέσι προς την Ελλάδα: Αλλάξτε τον νόμο περί ευθύνης υπουργών

Οι έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) τα τελευταία χρόνια έχουν επίσης δείξει ότι η κρατική διαφθορά, που συνέβαλε στην κρίση χρέους της Ελλάδας την περίοδο 2009-2018, δεν έχει ξεριζωθεί. Αυτό επισημαίνει το πρακτορείο Reuters σε ρεπορτάζ για την επίσκεψη της Λάουρα Κοβέσι στην Ελλάδα.

Το πρακτορείο ειδήσεων, επισημαίνει ότι αυτές οι υποθέσεις έχουν βλάψει τη δημοτικότητα της κεντροδεξιάς ελληνικής κυβέρνησης.

Η Λάουρα Κοβέσι, από το λιμάνι του Πειραιά, όπου μίλησε για την επιχείρηση «Καλυψώ» και την υπόθεση λαθρεμπορίου κινεζικών προϊόντων, προέτρεψε την Ελλάδα να τροποποιήσει τον νόμο περί ευθύνης υπουργών.

Επισήμανε ότι η ασυλία που απολαμβάνουν οι υπουργοί από τις διώξεις, τους πολιτικούς από τη δίωξη, προσθέτοντας ότι μια τέτοια ασυλία εμποδίζει τις έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Το Reuters σημειώνει ότι η EPPO έχει παραπέμψει δύο υποθέσεις στο ελληνικό κοινοβούλιο, το μόνο όργανο που μπορεί να διερευνήσει υπουργούς βάσει του συντάγματος.

Τέμπη και ΟΠΕΚΕΠΕ

Η πρώτη αφορά τα Τέμπη, τη χειρότερη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ελλάδα. Η πιο πρόσφατη υπόθεση αφορά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου Έλληνες αγρότες και κρατικοί αξιωματούχοι είναι ύποπτοι για απάτη στην ΕΕ όσον αφορά τις επιδοτήσεις για τη χρήση βοσκοτόπων από το 2019.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της στην Ελλάδα, η Λάουρα Κοβέσι είπε ότι ζήτησε περισσότερους εισαγγελείς και πόρους για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα και πως η ελληνική κυβέρνηση δεσμεύτηκε να υποστηρίξει το έργο της.

Και η «Καλυψώ»

Η τρίτη υπόθεση, για την οποία βρέθηκε στην Ελλάδα η Λάουρα Κοβέσι, είναι αυτή με την ονομασία «Καλυψώ». Αφορά συμμορίες λαθρεμπόρων, με δράση σε τουλάχιστον 14 χώρες, οι οποίες δρούσαν μέσω του λιμανιού του Πειραιά. Μεταξύ των υπόπτων για την υπόθεση και δύο Έλληνες τελωνειακοί υπάλληλοι. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει κατασχέσει πάνω από 2.400 εμπορευματοκιβώτια κινεζικών προϊόντων στον Πειραιά.

Η Λάουρα Κοβέσι επισήμανε: «Θέλουμε να στείλουμε στους εγκληματίες πίσω από αυτή τη μαζική απάτη ένα ισχυρό μήνυμα: οι κανόνες του παιχνιδιού έχουν αλλάξει, τέλος τα ασφαλή καταφύγια για εσάς!»

«Πρέπει να αντεπιτεθούμε. Ως Ευρωπαίοι», πρόσθεσε.