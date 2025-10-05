newspaper
Κόντρα ΠΑΣΟΚ – Βορίδη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – «Η κυβέρνηση στόχευε να ροκανίσει τον χρόνο»
Πολιτική Γραμματεία 05 Οκτωβρίου 2025 | 17:09

Κόντρα ΠΑΣΟΚ – Βορίδη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – «Η κυβέρνηση στόχευε να ροκανίσει τον χρόνο»

«Κύριε Βορίδη, ο πρωθυπουργός γνώριζε ότι βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας, πιθανότατα, θα ψήφιζαν υπέρ της παραπομπής σας», τόνισε το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Spotlight

Κόντρα μεταξύ του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής και του Μάκη Βορίδη, έχει ξεσπάσει για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και την αποσβεστική προθεσμία εντός της οποίας παραγράφεται το αδίκημα του πρώην υπουργού.

Όλα ξεκίνησαν με τη δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Κώστα Τσουκαλά, που τόνισε σκωπτικά πως «σήμερα, 5 Οκτωβρίου, πρέπει να πούμε χρόνια πολλά γιατί είναι η μέρα που γιορτάζει την παραγραφή των αδικημάτων του ο κ. Βορίδης».

Απαντώντας ο κ. Βορίδης επισήμανε πως «είδα πάλι μια εξυπνακίστικη ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ περί παραγραφής των δήθεν αδικημάτων μου. Να το ξαναπώ (αλλά αυτή θα είναι η τελευταία φορά – όποιος κατάλαβε, κατάλαβε): θέμα παραγραφής ή εξαλείψεως αξιοποίνου τίθεται όταν μια υπόθεση δεν έχει κριθεί στην ουσία της».

Συνέχισε λέγοντας πως «για τα αδικήματα που μου απέδιδε το ΠΑΣΟΚ και άλλα αριστερά κόμματα της αντιπολίτευσης, το αρμόδιο ποινικό σώμα, δηλαδή η Βουλή, έκρινε και απέρριψε τις προτάσεις τους ως προδήλως αβάσιμες. Άρα τίποτε δεν παρεγράφη, γιατί οι προτάσεις τους απερρίφθησαν επί της ουσίας. Προφανώς, διαφωνούν με την απόφαση της Βουλής. Άλλη συζήτηση αυτή, που όμως έγινε και κρίθηκε. Παραγραφή δεν υπήρξε πάντως».

ΠΑΣΟΚ: Καλωσορίζουμε τον κ. Βορίδη στην αλήθεια

Απαντώντας το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ υπογράμμισε πως «κύριε Βορίδη, ο πρωθυπουργός γνώριζε ότι βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας, πιθανότατα, θα ψήφιζαν υπέρ της παραπομπής σας, και για τον λόγο αυτό τους απέσυρε από την αίθουσα της Βουλής με μια πρωτοφανή στα χρονικά αντισυνταγματική και κοινοβουλευτική μεθόδευση».

Πρόσθεσε ακόμη ότι «όλες αυτές οι απαράδεκτες αντικοινοβουλευτικές πρακτικές στόχευαν ακριβώς στη σημερινή ημερομηνία. Να ροκανίσουν δηλαδή τον χρόνο ως την 5η Οκτωβρίου, που όπως ρητά προειδοποιούσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αν ως τότε δεν υπάρξει παραπομπή του κ. Βορίδη στο Δικαστικό Συμβούλιο, επέρχεται παραγραφή των ευθυνών που ενδεχόμενα προκύπτουν από την απόφαση που έλαβε ως υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης να εκτινάξει κατά 1 εκατομμύριο τα στρέμματα των βοσκοτόπων δημιουργώντας τον χώρο για να πέσουν οι ‘γαλάζιες ακρίδες’ πάνω στις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στήνοντας φάμπρικα μαϊμού ενισχύσεων».

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ:

Δεν είχαμε καμία αμφιβολία -ούτε εμείς ούτε ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε το καλοκαίρι μια άθλια αντιθεσμική παράσταση γελοιοποίησης του κοινοβουλίου- ότι η κυβέρνηση και οι 157 Βουλευτές της πλειοψηφίας εργαλειοποίησαν το άρθρο 86 για να εμποδίσουν τον έλεγχο των ποινικών ευθυνών των υπουργών τους, Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη.

Ο κ. Βορίδης με τη δήλωση του το επιβεβαιώνει και τον καλωσορίζουμε στην αλήθεια.

Βέβαια, ξεχνάει -γιατί προφανώς τον βολεύει- ότι η Βουλή δεν αποφάσισε ποτέ για τη μη παραπομπή του, καθώς μετά την αποχώρηση των Βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας δεν υπήρχαν οι προϋποθέσεις, που πρέπει να συντρέχουν για την έγκυρη λήψη απόφασης από τη Βουλή.

Κύριε Βορίδη, ο πρωθυπουργός γνώριζε ότι βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας, πιθανότατα, θα ψήφιζαν υπέρ της παραπομπής σας, και για τον λόγο αυτό τους απέσυρε από την αίθουσα της Βουλής με μια πρωτοφανή στα χρονικά αντισυνταγματική και κοινοβουλευτική μεθόδευση

Όλες αυτές οι απαράδεκτες αντικοινοβουλευτικές πρακτικές στόχευαν ακριβώς στη σημερινή ημερομηνία.

Να ροκανίσουν δηλαδή τον χρόνο ως την 5η Οκτωβρίου, που όπως ρητά προειδοποιούσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αν ως τότε δεν υπάρξει παραπομπή του κ. Βορίδη στο Δικαστικό Συμβούλιο, επέρχεται παραγραφή των ευθυνών που ενδεχόμενα προκύπτουν από την απόφαση που έλαβε ως υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης να εκτινάξει κατά 1 εκατομμύριο τα στρέμματα των βοσκοτόπων δημιουργώντας τον χώρο για να πέσουν οι ‘γαλάζιες ακρίδες’ πάνω στις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στήνοντας φάμπρικα μαϊμού ενισχύσεων.

Τουρισμός
Ξενοδοχεία Αθήνας: Τα επιτεύγματα το 2024 – Τι δείχνουν οι ισολογισμοί 

Ξενοδοχεία Αθήνας: Τα επιτεύγματα το 2024 – Τι δείχνουν οι ισολογισμοί 

Ηλεκτρισμός
Το καλώδιο απειλεί να πνίξει τις σχέσεις Ελλάδας – Κύπρου

Το καλώδιο απειλεί να πνίξει τις σχέσεις Ελλάδας – Κύπρου

H Google, o Τύπος και τα δικαιώματα
Με την Google ή με τον Τύπο;
Media 05.10.25

Με την Google ή με τον Τύπο;

Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για τον Τύπο, η αντιπαράθεση ανάμεσα σε εκδοτικούς οργανισμούς και τεχνολογικούς κολοσσούς κλιμακώνεται, με αιχμή τα δικαιώματα χρήσης του δημοσιογραφικού περιεχομένου

Κατερίνα Τζαβάρα
Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία
Media 05.10.25

Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία

Καθώς επίκειται ο ειδικότερος προσδιορισμός των κριτηρίων για τον καθορισμό της αναλογούσας αμοιβής των εκδοτών από τους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ο υπό έκδοση κανονισμός από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, οφείλει να μην εξαντληθεί στα logistics του ζητήματος

Κατερίνα Παπανικολάου
inTown
Stream newspaper
Χαρίτσης: Τη Δευτέρα θα μιλήσουν οι 27 Έλληνες του Global Sumud Flotilla – Θα είμαστε εκεί, με τα μάτια στη Γάζα
Πολιτική Γραμματεία 05.10.25

Χαρίτσης: Τη Δευτέρα θα μιλήσουν οι 27 Έλληνες του Global Sumud Flotilla – Θα είμαστε εκεί, με τα μάτια στη Γάζα

«Η πίεση του κινήματος αλληλεγγύης αποδίδει. Και αυτό είναι ένα μεγάλο μάθημα και για το μέλλον», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Καλώδιο: Ολοκληρώθηκε η κρίσιμη σύσκεψη στο Μαξίμου για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου
Μπρος πίσω για το καλώδιο 05.10.25

Ολοκληρώθηκε η κρίσιμη σύσκεψη στο Μαξίμου για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου

Ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε από την ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την διοίκηση του ΑΔΜΗΕ για ζητήματα που αφορούν το καλώδιο που σχετίζεται με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας- Κύπρου.

Σύνταξη
Κικίλιας: Ξεκινά άμεσα η συνεργασία με ΗΠΑ για λιμάνια και ναυπηγεία
«Στρατηγική σχέση» 05.10.25

Ξεκινά άμεσα η συνεργασία με ΗΠΑ για λιμάνια και ναυπηγεία, υπογραμμίζει ο Κικίλιας

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, επισήμανε τον καταλυτικό και κομβικό ρόλο της ελληνικής ποντοπόρου ναυτιλίας, τόσο για τις ΗΠΑ όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο

Σύνταξη
Χαρίτσης: Οι δικογραφίες που φτάνουν στη Βουλή δεν είναι «λαϊκισμός» κ. Μητσοτάκη, είναι η διακυβέρνησή σας
Νέα Αριστερά 05.10.25

Χαρίτσης: Οι δικογραφίες που φτάνουν στη Βουλή δεν είναι «λαϊκισμός» κ. Μητσοτάκη, είναι η διακυβέρνησή σας

«Η Ευρωπαία Εισαγγελέας επισκέπτεται τη χώρα ως άντρο διαφθοράς, με την κατηγορία ότι κάποιοι έκλεβαν ευρωπαϊκά χρήματα με τη συμμετοχή αξιωματούχων», τόνισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Με ειδική πτήση επιστρέφουν στην Αθήνα οι 27 Έλληνες που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα
Διπλωματία 05.10.25

Με ειδική πτήση επιστρέφουν στην Αθήνα οι 27 Έλληνες που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα

Επιβεβαίωση in, με εντολή Γεραπετρίτη τη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί ειδική πτήση, ώστε να παραλάβει τους Έλληνες πολίτες του στολίσκου για τη Γάζα και να τους επιστρέψει αυθημερόν στην Αθήνα

Σύνταξη
Τσίπρας: Για την κοινωνική πλειοψηφία, είναι χρήσιμη η αριστερά που τολμά να πάρει την ευθύνη της διακυβέρνησης
Στη Σορβόνη 05.10.25

Τσίπρας: Για την κοινωνική πλειοψηφία, είναι χρήσιμη η αριστερά που τολμά να πάρει την ευθύνη της διακυβέρνησης

Ο Αλέξης Τσίπρας στην ανάρτησή του, παραθέτει ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την ομιλία του στο ιστορικό πανεπιστήμιο της Γαλλίας Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Να πούμε χρόνια πολλά στον Μάκη Βορίδη που γιορτάζει την παραγραφή των αδικημάτων του
Αποσβεστική προθεσμία 05.10.25

Τσουκαλάς: «Να πούμε χρόνια πολλά στον Μάκη Βορίδη που γιορτάζει σήμερα την παραγραφή των αδικημάτων του»

Ο Κώστας Τσουκαλάς με ένα δηκτικό σχόλιο επιτέθηκε στην κυβέρνηση που κατάφερε όπως είπε με μεθοδεύσεις να σπαταλήσει χρόνο προκειμένου να παραγραφούν τα αδικήματα Βορίδη

Σύνταξη
«Αφωνία» Μητσοτάκη για τους 27 Έλληνες απαχθέντες στην κυριακάτικη ανάρτηση
Πολιτική 05.10.25

«Αφωνία» Μητσοτάκη για τους 27 Έλληνες απαχθέντες στην κυριακάτικη ανάρτηση

Μπορεί να υπήρξε «αφωνία» για τους Έλληνες ακτιβιστές, ωστόσο ένα μεγάλο μέρος της ανάρτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη επικεντρώθηκε στο να διαφημίσει τις πολιτικές της κυβέρνησης. 

Σύνταξη
Μύδροι κατά της κυβέρνησης για την υπόθεση Ρούτσι – Κόντρα και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 05.10.25

Μύδροι κατά της κυβέρνησης για την υπόθεση Ρούτσι – Κόντρα και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο κ. Θεοχάρης μίλησε για πολιτική εργαλειοποίηση της υπόθεσης του Π. Ρούτσι - Καρχιμάκης και Γιαννούλης καταλόγισαν ντροπιαστική στάση σε όσους αμφισβητούν το δικαίωμα του πατέρα να μάθει την αλήθεια.

Σύνταξη
Αιχμές Στυλιανίδη προς Μαξίμου για παρέκκλιση από τον «αξιακό κώδικα» και τον «λαϊκό χαρακτήρα» της παράταξης
Πολιτική Γραμματεία 05.10.25

Αιχμές Στυλιανίδη προς Μαξίμου για παρέκκλιση από τον «αξιακό κώδικα» και τον «λαϊκό χαρακτήρα» της παράταξης

Με άρθρο του στα «ΝΕΑ» ο Ευριπίδης Στυλιανίδης διατυπώνει εσωκομματική κριτική προς το Μαξίμου, μιλώντας για τις φορές που ο αξιακός κώδικας της παράταξης «αγνοήθηκε» και τασσόμενος κατά της «μονομερούς αξιοποίησης εισαγόμενων στελεχών που δημιουργεί αισθήματα αδικίας και εικόνα ανασφάλειας»

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Αναβρασμός στη ΝΔ με τις δηλώσεις Άδωνι – Τι θα κάνει το Μαξίμου;
Πολιτική Γραμματεία 05.10.25

Αναβρασμός στη ΝΔ με τις δηλώσεις Άδωνι – Τι θα κάνει το Μαξίμου;

Σε δύσκολη θέση φέρνει γαλάζιους βουλευτές ο Αδωνις Γεωργιάδης με τις δηλώσεις του για την υπόθεση του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι, με αρκετούς να παίρνουν πια σαφείς αποστάσεις.

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Δριμεία αντιπαράθεση Γεωργιάδη – Κωνσταντοπούλου για την υπόθεση Ρούτσι με σκληρές εκφράσεις εκατέρωθεν στα όρια του πεζοδρομίου
Πολιτική Γραμματεία 05.10.25

Δριμεία αντιπαράθεση Γεωργιάδη – Κωνσταντοπούλου για την υπόθεση Ρούτσι με σκληρές εκφράσεις εκατέρωθεν στα όρια του πεζοδρομίου

Σε πόλεμο δηλώσεων και αναρτήσεων με εκφράσεις που βυθίζουν το πολιτικό επίπεδο επιδίδονται ο Άδωνις Γεωργιάδης και η Ζωή Κωνσταντοπούλου επισκιάζοντας τον αγώνα του Πάνου Ρούτσι για δικαίωση.

Σύνταξη
Το μήνυμα Κασσελάκη για την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων με τη Φάρλι – «Είναι το ‘κοριτσάκι’ μας στο σπίτι»
Παρασκήνιο 04.10.25

Το μήνυμα Κασσελάκη για την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων με τη Φάρλι – «Είναι το ‘κοριτσάκι’ μας στο σπίτι»

«Η μικρή μας Farlie έχει γίνει η καρδιά του σπιτιού μας», τόνισε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, συνοδεύοντας την ανάρτηση με φωτογραφίες της σκυλίτσας και του συζύγου, Τάιλερ

Σύνταξη
Προσφεύγει ο Μπουνάκης του ΠΑΣΟΚ που τον κατηγόρησε η ΝΔ για εμπλοκή στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – «Πολιτικές απατεωνιές» καταγγέλλει η Χαρ. Τρικούπη
Πολιτική κόντρα 04.10.25

Προσφεύγει ο Μπουνάκης του ΠΑΣΟΚ που τον κατηγόρησε η ΝΔ για εμπλοκή στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – «Πολιτικές απατεωνιές» καταγγέλλει η Χαρ. Τρικούπη

Η ΝΔ κατηγόρησε ότι στέλεχος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ εμπλέκεται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ - Στην ανακοίνωσή της χαρακτήρισε την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων ως «δήθεν σκάνδαλο» - Ηχηρή απάντηση από τη Χαριλάου Τρικούπη και τον Νίκο Μπουνάκη

Σύνταξη
Χαρίτσης: Τη Δευτέρα θα μιλήσουν οι 27 Έλληνες του Global Sumud Flotilla – Θα είμαστε εκεί, με τα μάτια στη Γάζα
Πολιτική Γραμματεία 05.10.25

Χαρίτσης: Τη Δευτέρα θα μιλήσουν οι 27 Έλληνες του Global Sumud Flotilla – Θα είμαστε εκεί, με τα μάτια στη Γάζα

«Η πίεση του κινήματος αλληλεγγύης αποδίδει. Και αυτό είναι ένα μεγάλο μάθημα και για το μέλλον», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Έρχονται επιπλέον παρεμβάσεις για τα Airbnb, προανήγγειλε ο Πιερρακάκης
Βραχυχρόνια μίσθωση 05.10.25

Έρχονται επιπλέον παρεμβάσεις για τα Airbnb, προανήγγειλε ο Πιερρακάκης

Οι εισηγήσεις που δέχεται η κυβέρνηση, όπως είπε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, αφορούν πιο αυστηρούς περιορισμούς στην προσφορά, έως και μέτρα που επηρεάζουν τη φορολόγηση της βραχυχρόνιας μίσθωσης

Σύνταξη
Καλώδιο: Ολοκληρώθηκε η κρίσιμη σύσκεψη στο Μαξίμου για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου
Μπρος πίσω για το καλώδιο 05.10.25

Ολοκληρώθηκε η κρίσιμη σύσκεψη στο Μαξίμου για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου

Ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε από την ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την διοίκηση του ΑΔΜΗΕ για ζητήματα που αφορούν το καλώδιο που σχετίζεται με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας- Κύπρου.

Σύνταξη
Τι συμβολίζει το ροζ φόρεμα που επέλεξε η Τζούλια Ρόμπερτς για την πρεμιέρα της ταινίας «After the Hunt»
Μήνας Ευαισθητοποίησης 05.10.25

Τι συμβολίζει το ροζ φόρεμα που επέλεξε η Τζούλια Ρόμπερτς για την πρεμιέρα της ταινίας «After the Hunt»

«Αυτό είναι το ίδιο φόρεμα που φόρεσα στην πρεμιέρα της ταινίας 'Εισιτήριο για τον Παράδεισο' στο Λος Άντζελες πριν από τρία χρόνια», είπε στο περιοδικό Variety η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, Τζούλια Ρόμπερτς.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Οργισμένος ο Τραμπ με Νετανιάχου μετά την απάντηση της Χαμάς: «Γιατί είσαι πάντα τόσο γ…α αρνητικός;»
Αποκάλυψη Axios 05.10.25

Οργισμένος ο Τραμπ με Νετανιάχου μετά την απάντηση της Χαμάς: «Γιατί είσαι πάντα τόσο γ…α αρνητικός;»

O Τραμπ επιδιώκει άμεση πρόοδο κεφαλαιοποιώντας την απάντηση της Χαμάς, ενώ ο Νετανιάχου επιχειρεί να αποτρέψει το αφήγημα ότι η οργάνωση ανταποκρίθηκε θετικά

Σύνταξη
LIVE: Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Σίτι
Ποδόσφαιρο 05.10.25

LIVE: Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την αναμέτρηση Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Σίτι για την 7η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Κικίλιας: Ξεκινά άμεσα η συνεργασία με ΗΠΑ για λιμάνια και ναυπηγεία
«Στρατηγική σχέση» 05.10.25

Ξεκινά άμεσα η συνεργασία με ΗΠΑ για λιμάνια και ναυπηγεία, υπογραμμίζει ο Κικίλιας

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, επισήμανε τον καταλυτικό και κομβικό ρόλο της ελληνικής ποντοπόρου ναυτιλίας, τόσο για τις ΗΠΑ όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο

Σύνταξη
Έμεινε «όρθια» η Μπράιτον, με ασίστ Τζίμα (1-1) – Σημαντική νίκη για την Άστον Βίλα (2-1)
Ποδόσφαιρο 05.10.25

Έμεινε «όρθια» η Μπράιτον, με ασίστ Τζίμα (1-1) – Σημαντική νίκη για την Άστον Βίλα (2-1)

Ο Τζίμας μπήκε αλλαγή στο 70′, έδωσε ασίστ στο 86′ και η Μπράιτον πήρε τον βαθμό στην έδρα της Γουλβς (1-1). Ο Μάλεν «καθάρισε» με δύο γκολ για την Βίλα (2-1), νίκη και για τη Νιούκαστλ (2-0) επί της Νότιγχαμ

Σύνταξη
Πολλά προβλήματα από την καταιγίδα «Έιμι» – Τουλάχιστον τρεις νεκροί
Κόσμος 05.10.25

Πολλά προβλήματα από την καταιγίδα «Έιμι» – Τουλάχιστον τρεις νεκροί

Σαρώνει στα πέρασμά της η καταιγίδα «Έιμι» την βόρεια και δυτική Ευρώπη αφήνοντας πίσω της τουλάχιστον τρεις νεκρούς, πολύωρες διακοπές στην ηλεκτροδότηση και σημαντικές καταστροφές σε υποδομές.

Σύνταξη
Επενδύσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση – Η ενίσχυσή της προστατεύει τις κοινωνίες και τη δημοκρατία
Social Europe 05.10.25

Επενδύσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση – Η ενίσχυσή της προστατεύει τις κοινωνίες και τη δημοκρατία

Οι πόλεις είναι το επίκεντρο της σύγχρονης διακυβέρνησης σε εποχές κρίσεων όπως η κλιματική και η στεγαστική. Ενισχύοντας την τοπική αυτοδιοίκηση, αποκαθίσταται ο δημόσιος τομέας εκεί που μετράει.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Λεβαδειακός – Παναιτωλικός
Ποδόσφαιρο 05.10.25

LIVE: Λεβαδειακός – Παναιτωλικός

LIVE: Λεβαδειακός – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την αναμέτρηση Λεβαδειακός – Παναιτωλικός για την 6η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από Novasports 2HD.

Σύνταξη
Χαρίτσης: Οι δικογραφίες που φτάνουν στη Βουλή δεν είναι «λαϊκισμός» κ. Μητσοτάκη, είναι η διακυβέρνησή σας
Νέα Αριστερά 05.10.25

Χαρίτσης: Οι δικογραφίες που φτάνουν στη Βουλή δεν είναι «λαϊκισμός» κ. Μητσοτάκη, είναι η διακυβέρνησή σας

«Η Ευρωπαία Εισαγγελέας επισκέπτεται τη χώρα ως άντρο διαφθοράς, με την κατηγορία ότι κάποιοι έκλεβαν ευρωπαϊκά χρήματα με τη συμμετοχή αξιωματούχων», τόνισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
LIVE: Κηφισιά – ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 05.10.25

LIVE: Κηφισιά – ΑΕΚ

LIVE: Κηφισιά – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την αναμέτρηση Κηφισιά – ΑΕΚ για την 6η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Ιερά οδός: «Για χιλιοστά θα έχανα το μάτι μου»- Σοκάρει η μαρτυρία του θύματος που δέχθηκε επίθεση με κατσαβίδι
Ελλάδα 05.10.25

«Για χιλιοστά θα έχανα το μάτι μου» - Σοκάρει η μαρτυρία του θύματος που δέχθηκε επίθεση με κατσαβίδι

«Το σκηνικό έγινε σε δευτερόλεπτα. Δεν κατάλαβα τι έλεγε ακριβώς γιατί ήρθε κατευθείαν με το κατσαβίδι» περιγράφει ο οδηγός που έπεσε θύμα επίθεσης στην Ιερά Οδό από 25χρονο διανομέα

Σύνταξη
Ο Μπρους Σπρίνγκστιν νιώθει ευγνωμοσύνη για την ερμηνεία του Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ στη νέα βιογραφική του ταινία
«Ειλικρινής» 05.10.25

Ο Μπρους Σπρίνγκστιν νιώθει ευγνωμοσύνη για την ερμηνεία του Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ στη νέα βιογραφική του ταινία

«Ένα ευχαριστώ στον Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ για την κατάθεση ψυχής» δήλωσε ο Μπρους Σπρίνγκστιν για την ερμηνεία του Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ στην βιογραφική ταινία «Springsteen: Deliver Me from Nowhere».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

